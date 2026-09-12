இலங்கையுடனான பாதுகாப்பு உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் இந்தியா - முக்கியத்துவம் என்னென்ன?
இந்தியா-இலங்கை இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு வலுப்படுவது, கொழும்பு மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகங்களின் செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்று சேனாதித்ரா தெரிவித்தார்.
Published : September 12, 2026 at 12:16 PM IST
இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் புவிசார் அரசியல் போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள சூழலிலும், இந்தியாவின் கடல்சார் அண்டை நாடுகளில் வெளிசக்திகள் ஆதிக்கம் செலுத்த முயலும் நிலையிலும், இலங்கையுடனான பாதுகாப்பு உறவுகளை இந்தியா மேலும் வலுப்படுத்தி வருகிறது.
இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கொழும்புக்கு மேற்கொண்ட பயணமும், கடந்த புதன்கிழமை அன்று இலங்கையுடன் கையெழுத்திடப்பட்ட மூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் அந்த முயற்சியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் அறிக்கையின்படி, "பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசநாயக்கவை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர், பாரம்பரியமான, சுமூகமான மற்றும் பரஸ்பர நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு வரும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பன்முகத்தன்மை கொண்ட நட்புறவு குறித்து விரிவான விவாதங்களை நடத்தினார்.
இந்திய ராணுவத்தால் கட்டமைத்துக் கொடுக்கப்பட்ட மூன்று 'பெய்லி' பாலங்களை (Bailey Bridges) இரு தலைவர்களும் காணொளி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தனர்" என்று அமைச்சகம் தெரிவித்தது.
இலங்கை விமானப்படைக்கான எல்70 ரக பீரங்கிகளை மேம்படுத்துவது மற்றும் இரு நாடுகளின் தேசிய மாணவர் படை (NCC) மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரிகளுக்கு (NDC) இடையிலான ஒத்துழைப்பு தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் இரு தரப்பினரிடையே பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன.
இதில் முக்கியமானது, மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதியுதவி மூலம், ஏற்கனவே இந்தியாவால் இலங்கை விமானப்படைக்கு வழங்கப்பட்ட எல்70 ரக பீரங்கிகளை இந்தியா மேம்படுத்தித் தரவுள்ளது.
ராணுவப் பயிற்சி மற்றும் வீரர்கள் பரிமாற்றம் தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் அரசுகள் மற்றும் மக்கள் இடையிலான உறவுகளை மேலும் அதிகமாக்கும் அதே வேளையில், இலங்கை விமானப் படைக்கான 6 எல்70 பீரங்கிகளை இந்திய நிதியுதவியுடன் மேம்படுத்தும் நடவடிக்கை நேரடியாக பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைகிறது. இது இலங்கை ராணுவ திறனை வலுப்படுத்துவதுடன், இலங்கையின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் இந்தியாவின் பங்கை மேலும் அதிகரிக்கும்.
எல்70 என்பது ஸ்வீடனின் 'போஃபோர்ஸ்' (Bofors) நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட 40 மிமீ அளவுள்ள வான் பாதுகாப்பு தானியங்கி பீரங்கியாகும். இது இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின், அதி வேக போர் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நவீன வான் பாதுகாப்பு (Anti-aircraft) ஆயுதமாகும்.
இந்த ஆயுதம் பல தசாப்தங்களுக்கு முந்தைய அடிப்படை வடிவமைப்பை கொண்டிருந்தாலும், நவீனமயமாக்கப்பட்ட எல்70 அமைப்புகளை தற்கால தாக்குதல் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் (fire-control systems), மின்னணு-ஒளியியல் பார்வை அமைப்புகள் (electro-optical sights) மற்றும் ரேடார்களுடன் இணைக்க முடியும். இது அவற்றின் செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்துகிறது.
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் அறிக்கையின்படி, மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த பீரங்கிகள் இலங்கையின் முக்கிய ராணுவ தளங்களை பாதுகாக்கும் வான் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும். இந்த பீரங்கிகள் ஏற்கனவே இந்தியாவால் வழங்கப்பட்டவை என்பதும், இப்போது இந்திய உதவியுடன் நவீனமயமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நீண்ட கால பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த உறவை குறிக்கிறது.
ஒரு நாடு வழங்கிய, மேம்படுத்திய அல்லது பராமரித்த தளவாடங்களை மற்றொரு நாடு பயன்படுத்தும் போது, பாதுகாப்பு உறவுகள் மேலும் விரிவடைகின்றன. ராணுவ தளவாட ஒத்துழைப்பு என்பது பயிற்சி, பராமரிப்பு, தொழில்நுட்ப ஆதரவு, உதிரிபாகங்கள் பரிமாற்றம் மற்றும் கொள்கைரீதியான கலந்துரையாடல் ஆகியவற்றுக்கான தேவைகளை தவிர்க்க முடியாமல் உருவாக்குகிறது.
கடல்சார் கண்காணிப்புக்காக இந்தியா இதற்கு முன் இலங்கைக்கு ஒரு டோர்னியர் விமானத்தை வழங்கியதுடன், கடல்சார் மீட்பு ஒருங்கிணைப்பு மையம் (MRCC) ஒன்றை நிறுவுவதற்கும் உதவியுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஏப்ரல் 2025 இலங்கை பயணத்தின் போது, இரு நாடுகளும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன.
அவர்களின் கூட்டறிக்கை, கடல்சார் கண்காணிப்பு, நீரியல் வரைவியல், கூட்டுப் பயிற்சிகள், பாதுகாப்புப் பரிமாற்றங்கள், உளவுத் தகவல்களைப் பகிர்தல் ஆகியவற்றில் அதிக ஒத்துழைப்பை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது.
எனவே, தற்போது ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தங்கள், இந்தியாவும் இலங்கையும் பல ஆண்டுகளாக படிப்படியாக கட்டமைத்து வரும் ஒரு பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் செயலாக்கமாக கருதப்படலாம்.
இந்தியாவுடன் நெருங்கிய பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை பேணி வரும் ராணுவத் திறன் கொண்ட இலங்கை, புதுடெல்லியின் தெற்குக் கடல்சார் பகுதிகளை பாதுகாக்க பல்வேறு வகைகளில் உதவுகிறது.
இந்தியாவும் இலங்கையும் போதைப்பொருள் கடத்தல், ஆயுதக் கடத்தல், பயங்கரவாதம், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தல், கடற்கொள்ளை தொடர்பான எதிர்பாராத நிகழ்வுகள், கடல் விபத்துகள் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள் உள்ளிட்ட பல பொதுவான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்கின்றன. இதன் விளைவாக, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான கடற்படைரீதியான தொடர்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்தியாவுக்கு இலங்கை போன்ற அண்டை நாடுகள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்தத் தீவு, இந்தியாவிற்கு மிக அருகாமையில் சில மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. மேலும், மலாக்கா நீரிணையையும் மேற்கு இந்தியப் பெருங்கடலையும் இணைக்கும் முக்கிய கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதைகளின் குறுக்கே இது அமைந்துள்ளது. கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் ஐரோப்பா அல்லது மேற்கு ஆசியாவிற்கும் இடையே பயணிக்கும் கப்பல்கள் இலங்கையின் தெற்கே செல்கின்றன.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, கொழும்புடன் ஒரு நட்பான பாதுகாப்பு நட்புறவை பேணுவது, இந்தக் கடல்சார் பகுதியில் எந்த ஒரு பெரிய அசம்பாவிதமும் ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய உதவுகிறது. மேலும், தென்னிந்தியாவில் உள்ள இந்தியாவின் முக்கிய ராணுவ, அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளி உள்கட்டமைப்பு குறித்த பாதுகாப்பும் இதில் அடங்கியுள்ளது. இதனால் தான், இந்தியப் பெருங்கடலில் உள்ள இலங்கையின் துறைமுகங்கள் மீது இந்தியாவின் கவனம் கூடுதலாக உள்ளது.
இந்தியா-இலங்கை பாதுகாப்பு உறவை சீனாவுடனான போட்டியாக மட்டும் சுருக்கி விட முடியாது என்றாலும், அதனை இரு நாடுகளாலும் தவிர்க்க முடியாது. கொழும்புக்கு சீனா ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரப் பங்காளியாக விளங்குகிறது. மேலும் ஹம்பாந்தோட்டா மற்றும் கொழும்பு துறைமுக நகரம் உள்ளிட்டவை, அந்தத் தீவில் சீனாவுக்கு ஏராளமான நன்மைகளை தருகின்றன. இதில் ஹம்பாந்தோட்டா மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
இலங்கை நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்த போது, ஹம்பாந்தோட்டா துறைமுகம் ஒரு சீன அரசுடன் தொடர்புடைய நிறுவனத்திற்கு 99 ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சீன எரிசக்தி நிறுவனமான சினோபெக் அங்கு ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை அமைப்பதற்கான திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதற்கிடையே, இந்தியாவும் ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் (UAE) திரிகோணமலையை ஒரு எரிசக்தி மையமாக மேம்படுத்துவதில் இலங்கையுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றன. இது, இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உள்கட்டமைப்புப் போட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது. இருந்தாலும், இவை இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையவை என்பதை மறுக்க முடியாது.
இலங்கையில் இந்தியாவுக்கு மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க சாதகமும் உள்ளது. அதாவது மிக அருகில் இருப்பது. புதன்கிழமை அன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் திசாநாயக்க இடையேயான சந்திப்பின் போது, கடந்த ஆண்டு நவம்பர்-டிசம்பர் மாதங்களில் இலங்கையை தாக்கிய தித்வா புயலை தொடர்ந்து, 'ஆபரேஷன் சாகர் பந்து' திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா செய்த உதவிக்கு திசநாயக்க நன்றி தெரிவித்ததை குறிப்பிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையின்படி, "இலங்கையின் மிக நெருங்கிய நண்பர் மற்றும் அண்டை நாடு என்ற முறையில், முதல் ஆளாக உதவி வழங்குவதை இந்தியா ஒரு கடமையாக கருதாமல், ஒரு பொறுப்பாகக் கருதுகிறது. மேலும் எதிர்காலத்திலும் அவ்வாறே தொடர்ந்து செய்யும்" என்று ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரிகள் மற்றும் தேசிய மாணவர் படை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மற்ற இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், எல்70 ஒப்பந்தத்தை விட சற்று முக்கியத்துவம் குறைந்தவையாக தோன்றலாம், ஆனால் அவை கணிசமான நீண்டகால பலன்களை கொண்டுள்ளன. இவை ராணுவ உறவுகள், தளவாடங்கள் பரிமாற்றம் மட்டுமல்லாமல் தொழில்முறை தொடர்புகள் மூலமாகவும் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.
பாதுகாப்புக் கல்லூரிகளில் ஒன்றாகப் படிக்கும் அதிகாரிகள், ஒருவருக்கொருவரின் கோட்பாடுகள், சிந்தனை மற்றும் ராணுவம் குறித்து புரிதல்களை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். பல தசாப்தங்களாக, இந்த உறவுகள் ராணுவத்திற்கு இடையிலான நம்பிக்கையை கணிசமாக மேம்படுத்தும்.
அதேபோல், என்.சி.சி மாணவர்கள் பரிமாற்றத் திட்டம் ஆரம்ப நிலையிலேயே தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி, வருங்காலத் தலைமுறையினரிடையே சமூக மற்றும் உறவுரீதியான பரிச்சயத்தை உருவாக்கும்.
இலங்கையை தலைமையிடமாக கொண்ட ஆசிய புவிசார் அரசியல், நிலைத்தன்மை மற்றும் அமைதி மன்றம் என்ற அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் சுகீஸ்வர சேனாதிரா, இந்தியப் பெருங்கடல் வழியாக செல்லும் கடல்வழிப் பாதை அமைதியாக இருப்பதற்கு, இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறினார்.
"கடந்த 38 ஆண்டுகளில் இலங்கைக்கு இந்தியப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஒருவர் மேற்கொண்டுள்ள முதல் பயணம் இதுவாகும்" என்று கொழும்பிலிருந்து 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் தொலைபேசி வாயிலாக பேசிய சேனதித்ரா குறிப்பிட்டார். இவர் நான்கு முன்னாள் அதிபர்கள் மற்றும் ஒரு பிரதமரிடம் ஊடக ஆலோசகராக பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
"இலங்கைக்கு வருகை தந்த கடைசி இந்தியப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கே.சி. பந்த். அது 1989-ஆம் ஆண்டில், அதாவது இந்தியா-இலங்கை அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழ்ந்தது" என்றும் அவர் கூறினார்.
நரேந்திர மோடி 2025-ல் இலங்கைக்கு மேற்கொண்ட பயணத்தின் போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்தான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாகவே, 'எல்70' வான் பாதுகாப்பு பீரங்கி அமைப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். அந்தப் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தின் பெரும்பாலான அம்சங்கள் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
இந்தியா-இலங்கை இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு வலுப்படுவது, கொழும்பு மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகங்களின் செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியமானது என்று சேனாதித்ரா தெரிவித்தார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் தேசியப் பாதுகாப்பு கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். "இலங்கை ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்குக் கூடுதல் பயிற்சி தேவைப்படுகிறது" என்று அவர் கூறினார்.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)