பாதுகாப்பு துறையில் கரம் கோர்க்கும் இந்தியா - ஜப்பான்| இந்தோ - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அதிரடி திருப்பம்
இரு தரப்பு உச்சி மாநாட்டிற்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்கையின்படி, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் தொடர்பான மூன்று கொள்கைகளை மறு ஆய்வு செய்வதாக ஜப்பான் அறிவித்ததை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார்.
Published : July 3, 2026 at 10:50 AM IST
புதுடெல்லி: இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் தங்கள் முதல் கூட்டுப் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை தொடங்க எடுத்துள்ள முடிவு, ஒரு புதிய ராணுவத் தொழில்நுட்ப சகாப்தத்தின் ஆரம்பத்தை விடவும் அதிக முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது.
இந்தோ - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தீவிரமடைந்து வரும் உத்திசார் போட்டி மற்றும் சீனாவின் ராணுவ ஆதிக்கப் போக்கு குறித்த கவலைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே வரும் சூழலில், இந்த ஒப்பந்தம் ஆசியாவின் முன்னணி ஜனநாயக நாடுகளான இவ்விரு நாடுகளுக்கும் இடையே நெருக்கமான நட்புறவு உருவாவதை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
"பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையிலான முதல் கூட்டு மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் நாங்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளோம்" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார். டெல்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்தியா-ஜப்பான் வருடாந்திர இரு தரப்பு உச்சி மாநாட்டிற்குப் பிறகு, ஜப்பானியப் பிரதிநிதியான அந் நாட்டு பிரதமர் சனாயே டகாயிச்சியுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
"கடற்படைக்கான ரேடியோ ஆன்டெனா தயாரிக்கும் இந்த திட்டம், எங்கள் பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்ப நட்புறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைக்கும். பிராந்திய அமைதி, கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றை வலுப்படுத்தும் வகையில் தொழில்நுட்பங்களை இனி நாங்கள் இணைந்து மேம்படுத்துவோம்" என்றும் பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
ஜப்பானும் இந்தியாவும் இணைந்து தொடர்ந்து வலுவான மற்றும் வளமான நாடுகளாக திகழ, தங்கள் தனிப்பட்ட பலத்தை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஜப்பான் பிரதமர் சனாயே டகாயிச்சி கூறினார். "சர்வதேச விவகாரங்கள் குழப்பமான நிலையில் உள்ள சூழலில், இத்தகைய பரஸ்பரம் துணை புரியும் நட்புறவை ஏற்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்" என்றும் அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.
தற்போதைய சூழலில் எத்தகைய சர்வதேச ஒழுங்குமுறை நிறுவப்பட வேண்டும் என்பது குறித்த தொலைநோக்குப் பார்வையை இந்தியாவும் ஜப்பானும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன என்று அவர் கூறினார்.
"எப்ஓஐபி என அழைக்கப்படும் ஜப்பானின் 'சுதந்திரமான மற்றும் திறந்த இந்தோ-பசிபிக்' கொள்கை இலக்கை அடைவதற்குத் தேவையான தன்னிறைவு மற்றும் மேம்பாட்டுத் திறன் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் வகையில், புதுப்பிக்கப்பட்ட கொள்கையை சமீபத்தில் அறிவித்தேன்" என்றும் டகாயிச்சி கூறினார்.
மறுபுறம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருங்கடலை பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் ஒரு பொதுவான இடமாக கருதுகிறார். இந்தியப் பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகள் தங்கள் இறையாண்மையையும் கடல்சார் உரிமைகளையும் தங்கள் சொந்த முயற்சிகள் மூலம் பாதுகாப்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'MAHASAGAR' (Great Ocean Initiative) எனும் முன்னெடுப்பை அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார். இது ஜப்பானின் FOIP கொள்கையுடன் மிகச் சரியாகப் பொருந்துகிறது.
இரு தரப்பு உச்சி மாநாட்டிற்குப் பிறகு நடைபெற்ற சிறப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய இந்திய வெளியுறவுத்துறைச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, பாதுகாப்புத் தளவாட ஏற்றுமதி விவகாரத்தில் ஜப்பானின் அணுகுமுறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை இந்தியா வரவேற்பதாக கூறினார். "இந்த விவகாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் எங்கள் கண்ணோட்டத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன" என்றும் மிஸ்ரி கூறினார்.
"இன்று இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே பாதுகாப்பு தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்வது குறித்து ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டது. வடிவமைப்பு முதல் உற்பத்தி மற்றும் தயாரிப்பு வரையிலான அனைத்து நிலைகளிலும் இந்த ஒத்துழைப்பு அமையலாம் என்று பிரதமர் மோடி பரிந்துரைத்துள்ளார்" என்று வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்தார்.
"குறிப்பிட்ட துறைகளைப் பொறுத்த வரை, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தற்போது நடைபெற்று வரும் முக்கியத் திட்டமான யூனிகார்ன் முன்னேற்றத்தை தலைவர்கள் குறிப்பிட்டதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள்" என்று அவர் கூறினார்.
இரு தரப்பு உச்சி மாநாட்டிற்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்கையின்படி, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் தொடர்பான மூன்று கொள்கைகளை மறு ஆய்வு செய்வதாக ஜப்பான் அறிவித்ததை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார். மேலும் இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"யூனிகார்ன் (Unified Complex Radio Antenna) திட்டம் தொடர்பான எஞ்சிய தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்து கொள்கை அளவில் ஒரு ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டதில் இரு பிரதமர்களும் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்" என்று வெளியுறவுத் துறை வெளியிட்ட அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
"இந்த திட்டத்தை விரைவாக நிறைவு செய்வதற்கான தங்கள் எதிர்பார்ப்பை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியதுடன், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் பிற திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வதிலும் உடன்பட்டனர்"
நவீன கடற்படை கப்பல்களில் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான தகவல் தொடர்புக்கான அதிகரித்து வரும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக யூனிகார்ன் உருவாக்கப்பட்டது. கப்பல்கள், விமானங்கள் மற்றும் தரைப்படைப் பிரிவுகளுக்கு இடையே சிறந்த ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுவதால் கடல்சார் செயல்பாடுகள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியுள்ளன. எனவே, மின்னணுப் போர் சூழல் உட்பட பல்வேறு நிலைகளிலும் தடையற்ற தகவல் தொடர்பை உறுதி செய்யும் வகையில் யூனிகார்ன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாதிரியான அமைப்பு தற்போது ஜப்பானிய கடல்சார் தற்காப்புப் படையின் 'மோகாமி' (Mogami) ரக போர்க்கப்பல்களில் பொருத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், ஜப்பானின் 'அடுத்த தலைமுறை கடல்சார் ரோந்து கப்பல்' திட்டத்திலும் இவற்றை இணைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
பல தசாப்தங்களாக, இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிந்தைய ஜப்பானின் அமைதியான கொள்கை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்றுமதி மீதான அரசியலமைப்பு சட்ட கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு உறவுகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. யூனிகார்ன் திட்டம் அந்தச் சூழலை மாற்றியமைக்கிறது.
வழக்கமான ஆயுதக் கொள்முதல் போல் இல்லாமல், கூட்டு மேம்பாட்டுத் திட்டமானது கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, அறிவுசார் சொத்துரிமை மற்றும் முக்கியத் தொழில்நுட்பங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல், கூட்டு உற்பத்தி, நீண்ட கால பராமரிப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல், அத்துடன் மூன்றாம் நாடுகளுக்கு எதிர்காலத்தில் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
இது இந்தியா-ஜப்பான் இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை, ரஷ்யா மற்றும் வளர்ந்து வரும் நிலையில் பிரான்ஸ் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுடன் இந்தியா கொண்டுள்ள பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு நிலைக்கு உயர்த்துகிறது.
இந்தத் திட்டம், ‘மேக் இன் இந்தியா’ மற்றும் ‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ முன்முயற்சிகளின் கீழ், இந்தியா அளிக்கும் கூட்டு மேம்பாடு மற்றும் கூட்டு உற்பத்திக்கு அளிக்கும் முக்கியத்துவத்துடன் கச்சிதமாகப் பொருந்துகிறது. யூனிகார்னை, இந்தியக் கடற்படைக் கப்பல்களில் ஒருங்கிணைப்பதற்காக, இந்தியா மற்றும் ஜப்பானிய தொழில்துறையினரால் கூட்டாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் முதலில் திட்டமிடப்பட்டது.
இந்தியா-ஜப்பான் பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பிற்கு பின்னால் உள்ள மிக முக்கியமான புவிசார் அரசியல் உந்துசக்தி, ஒரு பெரும் ராணுவ சக்தியாக சீனாவின் எழுச்சியாகும். இந்தியாவும் ஜப்பானும் பெய்ஜிங்கிலிருந்து நேரடி பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன.
சர்ச்சைக்குரிய இமயமலை எல்லையிலும் இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியிலும் இந்தியா, சீனாவின் ராணுவ அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கிறது. கிழக்கு சீனக் கடலில் உள்ள சென்காகு தீவுகளைச் சுற்றியுள்ள சீனக் கடற்படை மற்றும் விமானப்படை நடவடிக்கைகளையும், தைவானைச் சுற்றி அதிகரித்து வரும் அழுத்தத்தையும் ஜப்பான் எதிர்கொள்கிறது. சீனாவின் வேகமாக விரிவடைந்து வரும் கடற்படைத் திறன்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்து இரு நாடுகளுமே கவலை கொண்டுள்ளன.
இதன் விளைவாக, இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் அதிகாரச் சமநிலையை பேணுவதில் புதுடெல்லியும் டோக்கியோவும் ஒன்றையொன்று இயல்பான முக்கிய கூட்டாளிகளாக கருதுகின்றன. எனவே, பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு ஒரு பெரிய முக்கிய நோக்கத்திற்கு உதவுகிறது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை அதிகமாகச் சார்ந்திருப்பதை விட, ஒத்த எண்ணம் கொண்ட ஜனநாயக நாடுகளிடையே உள்நாட்டு மற்றும் மேம்பாட்டுத் திறன் கொண்ட ராணுவத் திறன்களை உருவாக்குவதே அந்த நோக்கமாகும்.
முதல் திட்டமே கடல்சார்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யூனிகார்ன் ஆண்டெனா அமைப்பு, தகவல் தொடர்பு ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் போர்க் கப்பல்களின் ரேடார் தடயங்களைக் குறைக்கிறது. இதன் மூலம் மறைந்திருந்து தாக்கும் தன்மைகளையும் தப்பித்துக் கொள்ளும் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது. தென் சீனக் கடல், கிழக்கு சீனக் கடல், மேற்கு பசிபிக் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதி போன்ற சர்ச்சைக்குரிய கடல்சார் சூழல்களில் இத்தகைய தொழில்நுட்பங்கள் குறிப்பாக மதிப்பு மிகுந்தவை என்றால் மிகையல்ல.
கடல் வழிப் பயணச் சுதந்திரம், சர்வதேச சட்டத்தை மதித்தல் மற்றும் சர்ச்சைகளுக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வு காண வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் ஒரு சுதந்திரமான மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வை மீது இந்தியாவும், ஜப்பானும் எப்போதும் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்துள்ளன. கடற்படைத் தொழில்நுட்பங்களை கூட்டாக மேம்படுத்துவதன் மூலம், இரு நாடுகளும் வற்புறுத்தும் நடத்தையைத் தடுக்கவும் கடல்வழிப் பாதுகாப்பைப் பேணவும் திறன் கொண்ட ஒரு வலுவான பிராந்திய கடல்சார் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு பங்களிக்கின்றன.
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரியின் கூற்றுப்படி, இரு தரப்பு உச்சி மாநாட்டின் போது, தரை, வான், கடற்படை அமைப்புகள், ஆளில்லா வாகனங்கள் மற்றும் பல்வேறு வகையான அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பு குறித்துக் குறிப்பிடப்பட்டது. "இரு நாடுகளின் ராணுவம் மேற்கொண்டு வரும் பயிற்சிகளின் திறன் அதிகரித்து வருவது அங்கீகரிக்கப்பட்டது" என்று அவர் கூறினார்.
"நாங்கள் நீண்ட காலமாகவே கடற்படைப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். ஆனால் இப்போது தரைப்படை மற்றும் விமானப்படைப் பயிற்சிகளும் அதிகளவில் நடத்தப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் இவை முதன்முறையாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் ராணுவ ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை பிரதமர் டகாயிச்சி சுட்டிக்காட்டினார்"
ஷில்லாங்கை சேர்ந்த 'ஏசியன் கான்ஃப்ளுயன்ஸ்' என்ற அமைப்பின் ஆய்வாளர் கே. யோம் கருத்துப்படி, இரு நாடுகளும் தங்கள் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்த தீர்மானித்து, அதற்கான விருப்பத்தையும் துணிச்சலையும் வெளிப்படுத்தியிருப்பது, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறையில் வளர்ந்து வரும் நம்பிக்கையின் பிரதிபலிப்பாகும்.
"சீனா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளின் சூழலில், இந்த பகுதியில் உருவாகி வரும் புவிசார் அரசியல் சூழலையும் இது உணர்த்துகிறது" என்று யோம் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறினார். இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய இரு நாடுகளுக்குமே, அமெரிக்காவின் நம்பகத்தன்மை குறித்த ஐயம் அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் சீனாவுக்கு மேற்கொண்ட பயணத்தையும், அதைத் தொடர்ந்து அவர் 'G2' கூட்டணி (சீனா மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான கூட்டணி) குறித்துப் பேசியதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
"மற்றொரு முக்கிய அம்சம் இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மாறி வரும் அதிகாரச் சமன்பாடுகள் ஆகும்" என்று யோம் கூறினார். "இந்தோ-பசிபிக் கடல்சார் பகுதியில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும், ஒரு பாதுகாப்பு தன்மையை உருவாக்கும் சக்தியாகத் திகழ வேண்டும் என்றும் இந்தியாவும் ஜப்பானும் கருதுகின்றன"
"முன்னாள் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேவின் காலத்திலிருந்தே உள்ள போக்கை உற்றுநோக்கினால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஆழமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை உருவாக்கும் விருப்பம் இன்று குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பதை அறியலாம்" என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
மொத்தத்தில், இந்தியா - ஜப்பான் கடற்படை ஆண்டெனா திட்டம் என்பது ஒரு சாதாரண பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தை விட சக்திவாய்ந்தது. இது ஜப்பானுக்கு நம்பகமான பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பக் கூட்டாளியாக இந்தியா உருவெடுப்பதையும், ஆயுத ஏற்றுமதியில் தயக்கம் காட்டிய நிலையிலிருந்து தீவிர பாதுகாப்பு-தொழில்துறை பங்காளியாக ஜப்பான் மாறுவதையும், ஆசியாவில் மாறி வரும் அதிகாரச் சமநிலையை கூட்டாக எதிர் கொள்ள இருப்பதையும் மற்றும் பரந்த அளவிலான இந்தியா-ஜப்பான் பாதுகாப்புப் புத்தாக்கக் கூட்டாண்மையின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது.
முக்கியமாக பார்த்தால், இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியா-ஜப்பான் உறவு பொருளாதார ஒத்துழைப்பிலிருந்து விரிவான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை நோக்கிய பரிணாம வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கிறது. மேலும், வல்லரசுகளுக்கு இடையிலான போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள இந்தக் காலகட்டத்தில், பிராந்திய பாதுகாப்பு, கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் விதிகளின் அடிப்படையிலான ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றைப் பேணிக்காக்க, இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நடுத்தர சக்திகள் எவ்வாறு தங்கள் தொழில்நுட்பத் திறன்களை ஒன்றிணைக்கின்றன என்பதையும் இது காட்டுகிறது.