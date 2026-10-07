இந்திய பெரு நிறுவனங்களின் தூக்கத்தை கெடுக்கும் 'எனர்ஜி' விலை - சர்வதேச ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
இந்திய வணிக நிறுவன தலைவர்களின் சிந்தனையிலும் செயற்கை நுண்ணறிவு முதலிடம் வகிக்கிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் முதலீடு செய்வது தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருந்து வருகிறது.
By R Srinivasan
Published : October 7, 2026 at 9:00 AM IST
புதுடெல்லி: உலகில் உள்ள மற்ற வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளின் தொழில் அதிபர்களை காட்டிலும், இந்தியாவில் உள்ள பெரு நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வரும் எரிசக்தி, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் மின்சாரக் கட்டண உயர்வு குறித்தே தற்போதைய சூழலில் மிக அதிகமாக கவலைப்பட்டு வருவதாக சர்வதேச ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.
உலகின் முன்னணி ஆலோசனை நிறுவனங்களில் ஒன்றான 'மெக்கின்சி' ஒவ்வொரு காலாண்டிலும், உலகம் முழுவதும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைவர்களிடம், அவர்களது நிறுவனத்தின் வர்த்தகம், உள்நாடு மற்றும் உலகப் பொருளாதாரம் குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்கிறது.
இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் வரையிலான காலாண்டுக்கான ஆய்வு முடிவு அண்மையில் வெளியாகியுள்ளது. அதில், 'ஆய்வில் கலந்து கொண்டவர்களில் பெரும்பாலானோர், உலகப் பொருளாதாரம் மற்றும் தங்களது உள்நாட்டு பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் மிகப் பெரிய முன்னேற்றம் ஏதும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆய்வில் கலந்து கொண்டவர்களில் பாதிப் பேர் அதாவது 50 சதவீதம் பேர் உலகப் பொருளாதாரம் குறித்து மிகுந்த ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்தனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக 40 சதவீதம் பேர் தங்களின் உள்நாட்டுப் பொருளாதாரம் நிலைமை மோசமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சாரம், எரிபொருள் உள்ளிட்ட எரிசக்தி விலை அனைத்து நாடுகளின் தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் பொதுவான அச்சுறுத்தலாகவே உள்ளது. அதே சமயம், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் கணிக்க முடியாத சுங்கவரி தாக்குதலால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்தும் தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள், பணவீக்கத்தை மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக கூறினர் என அந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
இந்திய நிறுவனங்களை அச்சுறுத்தும் 'எரிசக்தி'
உலகளாவிய வணிகக் குழுக்கள் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள் இணைந்து நடத்திய இந்த ஆய்வின்படி, பெரு நிறுவனங்களை அச்சுறுத்தும் முக்கிய காரணிகளில் எரிசக்தி விலையே முதலிடத்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியத் தொழில் அதிபர்களில் கிட்டத்தட்ட 49 சதவீதத்தினர், தங்களின் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பதற்கும் லாபம் குறைவதற்கும் எரிசக்தி விலை மற்றும் மின்சார கட்டணம் உயர்வு தான் முக்கியக் காரணம் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
அதுவே உலக அளவில் உள்ள பிற நாட்டுத் தொழிலதிபர்களில் 34 சதவீதத்தினர் மட்டுமே எரிசக்தி விலை உயர்வு குறித்து தெரிவித்துள்ளனர். இதன் மூலம், உலக நாடுகளை விட இந்திய நிறுவனங்கள் இந்த விவகாரத்தில் கடுமையான நெருக்கடியை சந்திப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவின் வளர்ந்த நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் பணவீக்கத்தை குறிப்பிடும் அதே வேளையில், ஆசிய-பசிபிக் மற்றும் சீனாவின் வணிக நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் வட்டி விகிதம் மற்றும் நிதிச் சந்தைகளில் நிலவும் நிலையற்ற தன்மை குறித்தும் கவலை தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும், இந்தியா தொழில் நிறுவனங்கள் தலைவர்கள் ஏனோ இவற்றை குறிப்பிடவில்லை. ஆனால், தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் ஜென்ஸி தலைமுறையின் போராட்டங்கள் இந்திய தலைமைச் செயல் அதிகாரிகளின் மனதில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகத் தெரிகிறது. மேலும், இந்தியாவில் வேலையின்மையும் மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக அவர்கள் கருதுகின்றனர்.
இந்திய வணிக நிறுவன தலைவர்களின் சிந்தனையிலும் செயற்கை நுண்ணறிவு முதலிடம் வகிக்கிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் முதலீடு செய்வது தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருந்து வருகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு துறைக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று பதில் அளித்தவர்களில் இந்திய வணிக நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். 53 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் செயற்கை நுண்ணறிவு முதலீடுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்கின்றனர். இது வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவை (47 சதவீதம்) விடவும், சீனாவை விடவும் அதிகமாகும். சீனாவில் பதிலளித்தவர்களில் 41 சதவீதம் பேர் மட்டுமே செயற்கை நுண்ணறிவை ஒரு முதன்மையான தேவையாக குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக, பதிலளித்தவர்களில் 45 சதவீதம் பேர், செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் முதலீடு செய்வது தற்போது முதன்மை முன்னுரிமையாக இருப்பதாக கூறுகின்றனர். இது ஜூன் மாதத்தில் 40 சதவீதமாக இருந்தது. மேலும், தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது காலாண்டாக, அடுத்த ஆண்டில் தங்கள் நிறுவனங்களுக்கான முதன்மையான வளர்ச்சி வாய்ப்புகளில் ஒன்றாக புதிய தொழில்நுட்பங்களுக்கு மாறுவதே இருக்கும் என்று பதிலளித்தவர்கள் பெரும்பாலும் கூறுகின்றனர்.
பெரும்பாலான நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் ஏஐ குறித்து நம்பிக்கையுடன் காணப்படுகின்றனர். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் தங்களது தொழில் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கானது என்று 43 சதவீத்தினரும், இது தங்கள் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்று 22 சதவீதம் பேரும் கருதுவதாக என்று அந்த ஆய்வு முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.