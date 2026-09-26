6 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சந்தித்த மோடி - ஜி ஜின்பிங் | தீருமா எல்லைப் பிரச்சினை?
சற்று கூர்ந்து கவனித்தால், இரு நாடுகளின் நிலைப்பாடுகளுக்கும் இடையே முழுமையான இணக்கம் இல்லாததும், ஒரு தருணத்தில் வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்தப்பட்ட தெளிவின்மையும் தெரியும்.
By Vivek Mishra
Published : September 26, 2026 at 9:00 AM IST
புதுடெல்லி: செப்டம்பர் 12 அன்று காலை, 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கின் விமானம் பெய்ஜிங்கிலிருந்து இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டது. அவரது விமானம் விண்ணில் பறக்கத் தொடங்கிய அந்த தருணம் இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளும் பறக்கத் தொடங்கின.
ஒருபுறம் இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகியவை ஒன்றையொன்று சார்ந்திருக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தின. ஆனால், அதே சமயம் எல்லைப் பிரச்சினை தொடர்பான சிக்கல்களும் கடந்த கால நிகழ்வுகளும் எந்தவொரு அதீத நம்பிக்கையையும் வைக்கக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையை உண்டாக்கியது.
கடந்த காலங்களில், சீனாவின் இரட்டை நிலைப்பாடுகளுக்கு இந்தியா பல முறை பலியாகியுள்ளது. உதாரணமாக, செப்டம்பர் 2024-ல் ஜி ஜின்பிங் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்த அதே நாளில், கிழக்கு லடாக்கின் சுமர் பகுதியில் 200-க்கும் மேற்பட்ட சீன ராணுவ வீரர்கள் எல்லைக் கோட்டை கடந்து அத்துமீறி இந்தியப் பகுதிக்குள் நுழைந்தனர்.
கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலுக்குப் பிறகு எல்லைப் பகுதியில் சீனா மேற்கொண்ட ஒரு பிரமாண்டமான உள்கட்டமைப்புப் பணிகள், மீண்டும் ஒரு போரை உருவாக்கும் ஒரு சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
கல்வான் மோதல் சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகள் முடிந்து விட்ட நிலையில், இந்தியா - சீனா இரு தரப்பு உறவுகளில் நிலவி வந்த மிகப் பெரிய தேக்க நிலை சற்று தளர்ந்துள்ளது. ஆனால் அந்த தளர்வு என்பது எல்லைப் பிரச்சினையில் இன்னும் ஏனோ சிறிது கூட பிரதிபலிக்கவில்லை. இருப்பினும், எல்லை பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் வகையில் இரு நாடுகளும் நடந்து கொள்வது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
டிரம்ப் - ஒரு உந்துசக்தி
ஜூன் 2020-ல் நடந்த கல்வான் மோதலுக்குப் பிறகு, கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக இந்தியா - சீனா இடையிலான நட்புறவு சிறப்பாக இல்லை. இரு நாடுகளும் மோதல் போக்கையை கடைபிடித்து வந்தன.
இந்த நிலையில், திடீரென பகையை மறந்து நட்புக்கரம் நீட்டலாம் என இரு நாடுகளும் சிந்திக்க தொடங்கியதற்கு என்ன காரணம்? இரு நாடுகளும் உறவை சீரமைப்பதற்கு முன் வந்ததன் பின்னணியில் உள்ள மிகப் பெரிய சக்தி, அமெரிக்காவில் டிரம்ப் தலைமையிலான நிர்வாகம் அமல்படுத்தி வரும் கொள்கைகளே ஆகும். பிடிக்காத நாடுகளை அச்சுறுத்துவதற்காக வரிகள் போடுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கொள்கை மாற்றங்களும் இதில் அடங்கும்.
டிரம்ப்பின் இரண்டாவது பதவி காலத்திற்கு முன்பே, அதாவது அக்டோபர் 2024-லேயே, இந்தியா - சீனா இடையிலான உறவை புதுப்பிப்பது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தொடங்கியிருந்தாலும், உலகப் பொருளாதாரத்தில் இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில் உள்ள இரு நாடுகளை ஒன்று சேர்த்த பெருமை டிரம்ப் நிர்வாகத்தை தான் சேரும்.
புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டின் போது மோடி - ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பு நடந்தது. ஆனால், இதற்கான அடித்தளம் தியான்ஜினில் நடைபெற்ற SCO உச்சி மாநாட்டிலேயே போடப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் 2025-ல் தியான்ஜினில் நடைபெற்ற SCO உச்சி மாநாட்டில் தான், அக்டோபர் 2024-ல் கசானில் நடந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு மோடியும் ஜி ஜின்பிங்கும் முதன் முறையான சந்தித்துக் கொண்டனர். அப்போது அவர்கள் இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து பேசினர். ஜி ஜின்பிங்கை இந்தியா வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. உலகமே உற்று நோக்கிய இந்த அழைப்பை ஜி ஜின்பிங்கும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டார்.
பொருட்கள் மீதான அள்ளி வீசப்பட்ட வரிகளால் ஏற்பட்ட கோபம், திடீர் திடீரென மாற்றப்பட்டு வரும் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் 'அமெரிக்க இந்தோ-பசிபிக் படைப் பிரிவு' மீண்டும் 'அமெரிக்க பசிபிக் படைப் பிரிவு' என மாற்றப்பட்டது ஆகியவற்றால் அமெர்காவுடனான உறவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டது சீனா.
தற்போது வாஷிங்டனில் டிரம்பும், ஜி ஜின்பிங்கும் சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பு இந்தியா - சீனா உறவின் அளவை நிர்ணயிக்கும் வரம்பை தீர்மானிக்கலாம்.
அரசு முறைப் பயணமாக ஜி ஜின்பிங் செப்டம்பர் 24 அன்று வெள்ளை மாளிகைக்கு சென்றார். இந்த சந்திப்பின் போது நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), சிப் (chip) தொழில்நுட்பம், அறிவுசார் சொத்துரிமை மற்றும் இரு தரப்பு வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடுகள் குறித்த விவகாரங்கள் முக்கிய இடம் பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரு தரப்பு உறவுகள் குறித்து டிரம்ப் பெய்ஜிங் பயணத்தின் போது கூறியது, வாஷிங்கடனில் இந்த வாரம் இறுதிவடிவம் பெற்றால், அது இந்தியாவுக்கு மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
மூன்று துறைகள் - மூன்று சிக்கல்கள்
இரு தரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் மற்றும் அமெரிக்காவின் 'தடாலடி' போக்கு ஆகியவை இந்தியா மற்றும் சீனாவுக்கு இடையிலான உறவில் புதிய அத்தியாத்தை தொடங்கி வைத்தாலும், எல்லைப் பிரச்சினையில் இரு நாடுகளின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும்? இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான எல்லையில் மூன்று பகுதிகள் மூன்று விதமான சிக்கல்களை காட்டுகின்றன.
3,488 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள எல்லை மூன்று பகுதிகள் வழியாகச் செல்கிறது. எல்லைப் பிரச்சினைக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு காண்பது என்று 2005-ல் இந்தியா-சீனா ஒப்பந்தம் உறுதியளித்திருந்த போதிலும், இதுவரை அது நடக்கவில்லை.
மேற்குப் பகுதியில், டெப்சாங் மற்றும் டெம்சோக் ஆகிய இடங்களில் அக்டோபர் 2024-ல் சீனா மேற்கொண்ட ரோந்துப் பணி, நான்கு ஆண்டுகளாக அரசியல் உறவுகளை முடக்கியிருந்த மோதல் நிலையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது.
இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களின் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மத்தியப் பகுதி, இந்த மூன்றிலும் மிகவும் அமைதியானதாக உள்ளது. மேலும் இப்பகுதிக்கு உடனடித் தீர்வு காண்பது எளிதாக இருக்கக்கூடும்.
மத்தியப் பகுதியில் நிலவும் சிக்கல்களுக்கு முதலில் தீர்வு காண சீனா விரும்புவதற்கு வலுவான காரணம் இருக்கிறது. இந்த பகுதியில் இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் 2000-ம் ஆண்டிலேயே வரைபடங்களை உருவாக்கி பரிமாறிக் கொண்டன.
இருப்பினும், சீனாவின் நடவடிக்கைகள், அந்த நாடு தற்போது கிழக்குப் பகுதியில் - அதாவது சிக்கிம் மற்றும் அருணாச்சலப் பிரதேசம் வழியாக செல்லும் எல்லையில் - அதிகம் குவிந்துள்ளதை காட்டுகின்றன.
விரைவான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பலன்
எப்படி இருந்தாலும், ராஜதந்திர உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தளர்வுச் சூழலில், எல்லைப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான புதிய உத்வேகமும் அரசியல் ஆர்வமும் கண்ணுக்குத் தெரிகின்றன.
குறிப்பாக, ஆகஸ்ட் 25 அன்று பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற சிறப்பு பிரதிநிதிகளின் 25-வது சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை, எதிர்பாராத விதமாக எட்டு அம்சங்களை கொண்ட குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகளை தந்தது. இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் மற்றும் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யி ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
இதில், எல்லை நிர்ணயத்தில் விரைவாக முடிவு எடுக்க வேண்டும், இரு நாடுகளின் தளபதிகளுக்கு இடையே தொலைபேசி வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. மேலும், கிழக்கு மற்றும் மத்தியப் பகுதிகளில் வீரர்கள் சந்திப்புக்காக தலா ஒன்று என இரண்டு புதிய மையங்களை அமைக்கவும், மேலும் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நதிகள் பிரச்சினைகளை பேசவும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
இரு நாடுகளும் இந்த முடிவுக்கு வந்ததற்கு, நிறைய பின்னணி உள்ளது. சீனா, ஆகஸ்ட் 2019-ல் சிக்கிம் பகுதியை மையமாக கொண்டு ஒரு உடன்படிக்கையை முறையாக முன்மொழிந்தது. ஆனால் இந்தியா அதை நிராகரித்தது. சிக்கலற்ற பகுதிகளை முதலில் விட்டுக் கொடுப்பது, சிக்கலான பகுதிகளின் ஆதிக்கத்தைக் குறைத்து விடும் என்ற நியாயமான அடிப்படையில், எல்லைப் பிரச்சினையை முழுமையாக தீர்க்க வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடாக இருந்தது.
ஆகஸ்ட் 2025-ல் நடைபெற்ற 25-வது பேச்சுவார்த்தைகளில் அந்த நிலைப்பாடு மாற தொடங்கியது. அப்போது, கிழக்கு மற்றும் மத்தியப் பகுதி பிரச்சினை தீர்க்க நிபுணர் குழுவை அமைக்க இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
புதிய ஒப்பந்தம் எந்த அளவிற்கு பலனளிக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். சிலரை பொறுத்த வரை, ஒப்பந்தத்தில் உள்ள எட்டு அம்சங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. எனவே கடந்த 20 ஆண்டுகளில் எல்லைப் பிரச்சினையில் இது மிக முக்கியமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
மற்றவர்கள், இந்திய அறிக்கை ஒரு அரசியல் தீர்வு பற்றி பேசுகிறது என்றும், சீன அறிக்கை 2005-ஆம் ஆண்டின் அரசியல் வரையறைகளின் கீழ் நியாயமான மற்றும் ஏற்கத்தக்க, பரஸ்பரம் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தொகுப்புத் தீர்வை நோக்கி செல்கிறது என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். மேலும், இந்த படிப்படியான வளர்ச்சியை, இரு நாடுகளும் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றனர்.
சற்று கூர்ந்து கவனித்தால், இரு நாடுகளின் நிலைப்பாடுகளுக்கும் இடையே முழுமையான இணக்கம் இல்லாததும், ஒரு தருணத்தில் வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்தப்பட்ட தெளிவின்மையும் தெரியும்.
இந்தியா - சீனா உறவு மேம்பாடு உண்மையானது மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் கூடியது. ஆனால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தொடர்ச்சியான பதற்றத்திற்கு மூல காரணமாக விளங்கும் எல்லைப் பிரச்சினையில் இது ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)