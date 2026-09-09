இந்தியா - சீனா எல்லை பிரச்சினை: நேரு கால சிக்கலுக்கு தீர்வு காண்பாரா மோடி?
1960-ல் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத கருவிகளை தொழில்நுட்பம் தற்போது வழங்குகிறது. பழைய வரைபடங்களை இப்போது செயற்கைக்கோள் படங்களுடன் புவிசார் குறிப்பு செய்ய முடியும்.
Published : September 9, 2026 at 6:18 PM IST
முந்தைய ஈடிவி பாரத் இணைய தளத்தில் வெளியான, “இந்தியா-சீனா எல்லைப் பேச்சுவார்த்தை: ‘முன்கூட்டிய மற்றும் கணிசமான அறுவடை’ என்பது ஒரு உண்மையான தொடக்கமா?” என்பதில், இந்தியாவும் சீனாவும் தீர்க்கப்படாத உண்மையான கட்டுப்பாட்டு கோட்டை நிர்வகிப்பதை கடந்து, எல்லை நிர்ணயத்தை நோக்கி நகர்கின்றன என்று கூறியிருந்தோம்.
பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு எல்லைக்கோடு வரையறை செய்யப்படுகிறது. இதில், ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட எல்லையானது களத்தில் சில சமயம் மாறும் என்பது எதார்த்தமே. இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்டிற்கு எதிரே உள்ள மத்தியப் பகுதி, அத்தகைய ஒரு முயற்சிக்கு நம்பத்தகுந்த ஒரு சோதனைக்களமாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும் இரு தரப்பினரும் அதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
அவ்வாறு செய்வதற்கான நடவடிக்கை வெளிப்படையானது. இங்குள்ள சர்ச்சைக்குரிய பகுதிகள் ஒப்பீட்டளவில் சிறியவை. எல்லையின் பெரும் பகுதி, அடையாளம் காணக் கூடிய இமயமலை படுகைகளையும் கணவாய்களையும் கொண்டுள்ளன. 1960-ல், சீன மக்கள் குடியரசின் முதல் பிரதமரான சூ என்லாய், மத்தியப் பகுதியில் நிலவிய சர்ச்சையை "ஒப்பீட்டளவில் சிறியது" என்று விவரித்தார். அதே போல், நேருவும் இதனை வழிமொழிந்திருந்தார்.
எனவே, இன்று பல ஆய்வாளர்கள் வாதிடும் ஒரு விஷயத்தை, அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் முன்பே இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் உணர்ந்திருந்தனர். அதாவது, இந்தியா - சீனா எல்லையின் மிகவும் நிர்வகிக்கக்கூடிய பகுதியாக மத்தியப் பகுதியே தோன்றியது. இருந்த போதிலும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே எந்தவொரு உடன்பாடும் ஏற்படவில்லை.
1960-ல் ஏன் தோல்வி ஏற்பட்டது?
மத்தியப் பகுதியை பொருத்த வரை பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவி வருகின்றன. ஷிப்கி லாவில் (கின்னாரை திபெத்துடன் இணைக்கும் கணவாய்) எல்லையானது அங்கீகரிக்கப்பட்ட இமயமலை கணவாய் வழியாகச் செல்கிறதா? அல்லது பல கிலோ மீட்டர் மேற்கே செல்கிறதா?என்பதில் இந்தியாவுக்கும், சீனாவுக்கும் மாற்றுக் கருத்து இருந்தன. நீலாங்-ஜாதாங்கில் (மேல் ஜாத் கங்கா பள்ளத்தாக்கில் உள்ள குடியேற்றங்கள்), இந்தியா நீர் வழிக் கொள்கையை சார்ந்திருந்தது. சீனாவின் தரப்பு என்பது, வரி விதிப்பு மற்றும் அதிகார வரம்பு குறித்த பழைய திபெத்திய கோரிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது.
சில இடங்களில், இந்திய மற்றும் சீன ஆவணங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களும், புவியியல் விளக்கங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இது சர்ச்சைக்குரிய இடங்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமங்களுக்கு வழிவகுத்தது என்று கூட கூறலாம். பராஹோட்டியை போலவே, இந்தியா கார்வாலில் இருந்து கிடைத்த பதிவுகளை சார்ந்திருந்தது, அதே நேரத்தில் சீனா, திபெத்திய ஆவணங்களை மேற்கோள் காட்டியது. பெயர்கள் வேறுபட்டிருந்தன. எனவே, எந்த ஆதாரம் வரலாற்று அதிகார வரம்பை நிறுவுகிறது? என்பதில் ஒரு மித்த கருத்தை எட்டுவதே பெரும் பிரச்சினையாக இருந்தது.
இரண்டாவது பிரச்சினை என்பது அமைப்புரீதியானது. 1960-ல் பெய்ஜிங், புதுடெல்லி மற்றும் ரங்கூனில் சந்தித்த அதிகாரிகளுக்கு பிராந்திய பிரச்சினைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை. வரலாற்று ஆவணங்கள், நிர்வாகப் பதிவேடுகள் மற்றும் வரைபடங்களை ஆராய்வதன் மூலம் சான்றுகளை சேகரிப்பது மட்டுமே அவர்களின் பணியாக இருந்தது. எந்தப் பகுதிகளை உடனடியாக ஒப்புக் கொள்ள முடியும்? எதற்கு அரசியல்ரீதியான பேச்சுவார்த்தை தேவைப்படும்? என்பது போன்ற நடைமுறை சார்ந்த கேள்விகளை கேட்பதை விட, யாருடைய வரலாற்று வாதம் வலுவானது? என்பதை தீர்மானிப்பதே அந்த முயற்சியின் நோக்கமாக இருந்தது.
ஒரு பெரிய அரசியல் கட்டுப்பாடும் இருந்தது. மத்தியப் பகுதி, ஒட்டுமொத்த எல்லைத் தகராறுடன் பிணைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி, பிற்காலத்தில் வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சான்று, நிர்வாகம் அல்லது வரலாற்றுப் பயன்பாடு தொடர்பான ஒரு கொள்கையை நிறுவக் கூடும். எனவே, சிறிய பகுதிகள், மிகப் பெரிய அரசியல் விளைவுகளைக் கொண்டிருந்தன.
2026 ஏன் வித்தியாசமாக இருக்கக் கூடாது?
அடிப்படை உரிமைகோரல்கள் இப்போதும் மறைந்து விடவில்லை. மாறியிருப்பது தொழில்நுட்பம், பேச்சுவார்த்தை வழிமுறை மற்றும் அரசியல் சூழல் ஆகியவை தான். 1960-ல் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத கருவிகளை தொழில்நுட்பம் தற்போது வழங்குகிறது. பழைய வரைபடங்களை இப்போது செயற்கைக்கோள் படங்களுடன் புவிசார் குறிப்பு செய்ய முடியும். வரலாற்று இடப் பெயர்களை ஆயத்தொலைவுகள் மற்றும் புவியியல் அம்சங்களுடன் பொருத்திப் பார்க்கலாம்.
இது, உண்மையான பிராந்தியப் பரவல், நிலப்படவியல் முரண்பாடு மற்றும் இடப்பெயர் குறித்த தவறான புரிதல் ஆகிய மூன்று முற்றிலும் மாறுபட்ட சிக்கல்களை பிரித்தறிய உதவும். அரசியல் தலையீடு தேவைப்படும் சிக்கல்களின் எண்ணிக்கையை தொழில்நுட்பம் கணிசமாக குறைக்க முடியும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைக் கட்டமைப்பு, 1960-ம் ஆண்டு காலத்தில் இருந்து வேறுபட்டது. வெறுமனே ஒன்றுக்கொன்று முரண்படும் வரலாற்றுச் சான்றுகளை முன்வைப்பதை விடுத்து, உண்மையில் எதை வரையறுக்க முடியும் என்பதைக் கண்டறிவதற்கே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
அரசியல் மொழியிலும் ஒரு நல்ல மாற்றம் காணப்படுகிறது. 2026 பேச்சுவார்த்தைகள், பரந்த உறவுமுறைக்குள் எல்லைப் பிரச்சினையை ஒரு பொருத்தமான இடத்தில் வைத்திருப்பதற்கும், பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவதற்கும், மேலும் நிலையான மற்றும் கணிக்கக் கூடிய இந்தியா-சீனா உறவை வளர்ப்பதற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தன. இரு தரப்பினரும் எல்லை வரையறை மற்றும் எல்லை மேலாண்மையுடன் எல்லை தாண்டிய ஒத்துழைப்பு குறித்தும் விவாதித்தனர். இது, எல்லைப் பிரச்சினை முழு உறவுமுறையையும் காலவரையின்றி ஆதிக்கம் செலுத்துவதை தடுப்பதற்கான குறைந்தபட்ச விருப்பத்தையாவது காட்டுகிறது.
1960-ம் ஆண்டிலிருந்து தற்போதைய பரந்த புவிசார் அரசியல் சூழலும் மிகவும் வேறுபட்டிருக்கிறது. இந்தியாவும் சீனாவும் இப்போது கணிசமான வர்த்தகம், தூதரக உறவு, பலதரப்புத் தொடர்பு மற்றும் வளர்ந்து வரும் பிராந்தியப் பொறுப்புகளை கொண்ட முக்கியப் பொருளாதாரங்களாக உள்ளன. அவற்றின் உறவில் போட்டியும் ஒன்றையொன்று சார்ந்திருத்தலும் அடங்கியுள்ளன. இரு தரப்பினரும் தங்களின் நிலைப்பாட்டை கைவிடவில்லை, ஆனால் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக் கருத்து வேறுபாடுகள் பரந்த ஈடுபாட்டை மீண்டும் மீண்டும் சீர்குலைப்பதை தடுக்க இரு தரப்பினருக்கும் வலுவான உந்துதல்கள் உள்ளன.
இந்தியாவும் சீனாவும் முதலில், தங்களின் நிலைப்பாடுகள் ஏற்கனவே பரவலாக ஒத்துப் போகும் பகுதிகளை வரையறுக்கலாம். இது, அந்த வரையறுக்கப்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் முழுத் துறை முழுவதும் முன்னேற்றத்தைத் தடுப்பதை அனுமதிப்பதற்குப் பதிலாக, தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட சில தீர்க்கப்படாத பகுதிகளை மட்டுமே கொண்ட, பெருமளவில் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு மத்தியத் துறையை உருவாக்கக்கூடும்.
இந்த முறை, சர்ச்சைகளின் தன்மையையும் பிரதிபலிக்கலாம். மிகவும் தெளிவான எல்லைக் கருத்து வேறுபாடு முதலில் கையாளப்படலாம். வரலாற்று அதிகார வரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகள் அதைத் தொடர்ந்து வரலாம். நிச்சயமற்ற இடப்பெயர்களால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு கூட்டுப் புவியியல் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படும். அதே நேரத்தில், போட்டியிடும் வரலாற்று உரிமை கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கிய மிகவும் கடினமான வழக்கு இறுதிக் கட்டத்திற்காக விடப்படலாம்.
இந்தியாவை பொறுத்த வரை, அத்தகைய ஒரு பகுதி முடிவு கூட குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். முறையாக வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு மத்தியப் பகுதி, தெளிவின்மையைக் குறைத்து, எல்லை நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தி, இந்தியா-சீனா எல்லையின் ஒரு பகுதியையாவது பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்ப்பது சாத்தியம் என்பதை நிலைநாட்டும். எனவே, 1960-ஆம் ஆண்டின் பாடம், மத்தியப் பகுதியில் ஒரு தீர்வு காண முடியாது என்பதல்ல. மாறாக, ஒவ்வொரு உள்ளூர் கருத்து வேறுபாடும் பெரிய எல்லைத் திட்டத்திற்கு பணயமாக்கப்படும் போது, தீர்வு காண்பது கடினமாகிறது என்பதே ஆகும்.
இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் - சீனாவின் வெளியுறவு கமிஷன் துணைத் தலைவர் வாங் யி செயல்முறைக்கான உண்மையான சோதனை இதுதான்:
- தொழில்நுட்பரீதியாக வரையறுக்கக்கூடியவற்றையும், இன்னும் அரசியல் சமரசம் தேவைப்படுவதையும் பிரித்துப் பார்க்க இரு தரப்பினரும் இப்போது தயாராக இருக்கிறார்களா?
- மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம், மிகவும் இணக்கமான பேச்சுவார்த்தை முறை மற்றும் மாறி வரும் அரசியல் உறவு ஆகியவை, நேரு மற்றும் சூ யென்லாய் ஆகியோருக்கு கிடைக்காத வெற்றியை தற்போதுள்ள தலைவர்களுக்கு மத்தியப் பகுதி இறுதியாக வழங்க அனுமதிக்குமா?
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)