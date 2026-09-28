ETV Bharat / opinion

வர்த்தக கப்பல், மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை சர்வதேச வளையத்திற்குள் கொண்டு வரும் இந்தியா

மேற்கு ஆசியா மற்றும் கருங்கடல் பகுதிகளில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் 15-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழந்துள்ளனர்; நான்கு பேர் காணாமல் போயுள்ளனர்.

உயிரிழந்த மாலுமி பட்னாலா சுரேஷின் மனைவி பார்கவி, விசாகப்பட்டினம்
உயிரிழந்த மாலுமி பட்னாலா சுரேஷின் மனைவி பார்கவி, விசாகப்பட்டினம் (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 28, 2026 at 9:01 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

புது தில்லி: கடந்த ஜூன் 10ஆம் தேதி காலை, பி. பாலா பார்கவி என்பவருக்கு ஒரு வாட்ஸ் அப் தகவல் வந்தது. அதில், ஓமன் கடற்கரை பகுதியில், பலாவு நாட்டுக் கொடியுடன் சென்ற எம்.டி. செட்டபெல்லா என்ற சரக்கு கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தபட்டது; அதில் காணாமல் போன மாலுமிகளில் பார்கவியின் கணவர் பட்னாலா சுரேஷும் ஒருவர் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

இதுகுறித்து பார்கவி, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "என் கணவரும், கப்பலில் இருந்த ஆதித்யா சர்மா, சிவானந்த் சௌராசியா ஆகியோரும் காணாமல் போய்விட்டனர் என்று ஆர்.பி.எஸ்.எல். என்ற ஆள் சேர்ப்பு அமைப்பிடம் இருந்து எனக்கு தகவல் வந்தது" என்று தெரிவித்தார்.

மறுநாள் ஜூன் 11ஆம் தேதி காலை, அருகில் இருந்த பிற கப்பல்களில் உள்ள மாலுமிகளை, பார்கவி தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, அவருடைய கணவர் இறந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்த முடிந்தது. அன்று மதியம் அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் கிடைத்துள்ளது.

அந்த சரக்கு கப்பலில் ஜெனரேட்டரை பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தபோது தனது கணவர் உயிரிழந்தார் என பார்கவி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பார்கவி மேலும் கூறுகையில், என் கணவர் கப்பலின் ஜெனரேட்டரை பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தபோதுதான் இறந்துள்ளார். என்பது எனக்குத் தெரியவந்தது" என்று அவர் கூறினார்.

"அங்கிருந்து அவர் தப்பிக்க எந்த வழியும் இருந்திருக்கவில்லை போலும்". 44 வயதான பட்னாலா, அந்த வணிக கப்பலில் 10 ஆண்டுகளாக தலைமைப் பொறியாளராகப் பணியாற்றி வந்துள்ளார். அவருக்கு 13 வயதில் ஒரு மகளும், 10 வயதில் ஒரு மகளும் உள்ளனர்.

இதுபோன்ற துயர செய்தி, பட்னாலாவின் குடும்பத்திற்கு மட்டும் வரவில்லை. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் மேற்கு ஆசியாவில் மோதல் தொடங்கியதில் இருந்து, நாடு முழுவதும் பல குடும்பங்களுக்கு தங்கள் உறவினரான மாலுமிகளின் மரணம் குறித்த செய்திகள் வருகின்றன.

இதுகுறித்து இந்தியாவின் 'ஃபார்வர்டு சீமென்ஸ் யூனியன்' என்ற மாலுமிகளின் சங்கப் பொதுச் செயலாளர் மனோஜ் யாதவ் கூறுகையில், "கடந்த பிப்ரவரியில் இருந்து, மேற்கு ஆசியா மற்றும் கருங்கடல் பகுதிகளில் 15-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்; 4 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "மேற்கு ஆசியாவில் மோதல் தொடங்கியதில் இருந்தே மாலுமிகள் தாக்கப்படுவது குறித்த கவலைகளை எழுப்பத் தொடங்கினோம். இந்திய பிரதமர், சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு (ஐ.எம்.ஓ), ஐக்கிய நாடுகள் சபை (ஐ.நா), சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு (ஐ.எல்.ஓ) மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சகத்திடமும் இப்பிரச்சினையைக் கொண்டு சென்றோம்.

இதையும் படிங்க:இந்தியாவில் சூரிய மின் உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் கழிவுகள் - சவால்களை எதிர்கொள்வது எப்படி?

இந்திய கடற்படை, உளவுத்துறை, வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்துடன் தொடர்புடைய பிற அமைப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு உயர் அதிகாரம் கொண்ட நெருக்கடி மேலாண்மைக் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

இந்த சூழ்நிலையில், நியூயார்க்கில் நடைபெற்று வரும் ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 81-வது கூட்டத்தொடரில், கடல்சார் பாதுகாப்புப் பிரச்சினையில் இந்தியா கவனம் செலுத்தி பேசுவது வரவேற்கத் தக்கது. குறிப்பாக, இந்த பிரச்சனையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வருவது வரவேற்கத்தக்கது" என்று தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், கப்பல்கள் மீதான தாக்குதலில் மாலுமிகள் உயிரிழக்கும் விவகாரம், அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு செல்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று பார்கவி தெரிவித்துள்ளார்.

"கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்புக்கான நண்பர்கள் குழு"உருவாக்கம்

புவிசார் அரசியல் மோதல்கள், முக்கிய கடல்சார் வழித்தடங்களில் எதிரொலிக்கும் இந்த வேளையில், வர்த்தக கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை சர்வதேச பாதுகாப்பு விவகாரமாக கருத வேண்டும் என்று நடப்பு ஐ.நா. கூட்டத் தொடரில் இந்தியா முன்மொழிந்துள்ளது. இந்தியாவும் லைபீரியாவும் இணைந்து "கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்புக்கான நண்பர்கள் குழு" (GoF on S4) என்ற கூட்டமைப்பை தொடங்கியுள்ளன. வளைகுடா, செங்கடல், கருங்கடல் ஆகிய பகுதிகளில் நடக்கும் தாக்குதல்களால் சடல்சார் வர்த்தகம் பாதித்து, மாலுமிகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் இந்த நேரத்தில், சர்வதேச ஒத்துழைப்பை உருவாக்குவதற்கான ஒரு புதிய ராஜதந்திர முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

அத்துடன் செயற்கை நுண்ணறிவின் தாக்கங்கள் உட்பட, மாறிவரும் கடல்சார் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வதற்கான விரிவான நடவடிக்கையை இந்தியா வலியுறுத்தி உள்ளது. கடல்சார் பாதுகாப்பை வழக்கமான கடற்படை, பிராந்திய எல்லை ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் விரிவுபடுத்தி வர்த்தக கப்பல்களின் போக்குவரதுத, மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு, கப்பல் போக்குவரத்தில் சுதந்திரம், சைபர் அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்துகிறது.

கடந்த செப்டம்பர் 25 அன்று, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கரும், லைபீரிய வெளியுறவு அமைச்சர் சாரா பெய்ஸோலோ நியாண்டியும் இணைந்து "கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்புக்கான நண்பர்கள் குழு" என்ற அமைப்பை தொடங்கினர்.

இந்த முன்முயற்சியானது, கப்பல் போக்குவரத்தில் ஆர்வமுள்ள நாடுகள், அதிக கப்பல் உரிமையாளர்களைக் கொண்ட நாடுகள், அதிக கப்பல்களைக் கொண்ட நாடுகள், அதிக மாலுமிகளைக் கொண்ட நாடுகள் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கிறது. இந்தியாவின் கூட்டாளியாக லைபீரியாவைத் தேர்ந்தெடுத்தது கடல்சார் துறைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும்.

இந்த அமைப்பின் நோக்கம் குறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் கூறுகையில், "இந்த அமைப்பின் தொடக்கக் கூட்டத்தில் 25 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்தியாவும் லைபீரியாவும் குழுவின் இணைத் தலைவர்களாகச் செயல்படும். இந்தியா, அதிக மாலுமிகளை கொண்ட நாடாக உள்ளது. இதேபோல், லைபீரியா, உலகிலேயே அதிக வர்த்தக கப்பல்களைக் கொண்ட நாடாக உள்ளது.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, இந்த பிரச்சினை தனிப்பட்ட கப்பல்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் அப்பாற்பட்டது. உலகின் ஒட்டு மொத்த வர்த்தக கப்பல்களை 20 லட்சம் மாலுமிகள் இயக்குகிறார்கள்.

சமீபத்திய மோதல்களும், தாக்குதல்களும் மாலுமிகளுக்கு உடல் ரீதியான ஆபத்தை ஏற்படுத்தியது மட்டுமன்றி, கப்பல்களில் நீண்டகாலம் முடங்கிக் கிடப்பது, தாயகம் திரும்புவதில் தாமதம், குடும்பத்தினரை பிரிந்திருப்பது ஆகியவற்றால் உளவியல் ரீதியான மன உளைச்சலுக்கு மாலுமிகள் ஆளாகியுள்ளனர். உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் நான்கில் ஐந்து பங்கு (80%) கப்பல் போக்குவரத்து மூலம் நடக்கிறது. கடந்த ஆண்டு இதன் மதிப்பு சுமார் $35 டிரில்லியனாக (இந்திய மதிப்பில் 3,353.61 லட்சம் கோடி ரூபாய்) இருந்தது" என்று தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "கடல்சார் பாதுகாப்பின்மை என்பது, உலகளாவிய புவிஅரசியல் பிரச்சனையின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இதனால், சர்வதேச அளவில் அடிப்படி தேவைகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது. இந்த மோதல்களால், உணவு, எரிபொருள், உரம், நிதி ஆகிய அடிப்படை உலகளாவிய தேவைகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது. எனவே, இ்ந்த புதிய முயற்சி, ஒரு நிச்சயமற்ற சூழலில் ஸ்திரத்தன்மையையும் நம்பிக்கையையும் சேர்க்கும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்,

இந்த சூழலில், கடலில் தவிக்கும் மாலுமிகளுக்கு உதவுவதற்கு நடைமுறை சார்ந்த வழிமுறைகளை இந்தியா தேடி வருகிறது. அதன்படி, டெல்லியில் அண்மையில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டில், 'மாலுமிகளுக்கான அவசரகால உதவி நெட்வொர்க்' என்ற அமைப்பை உருவாக்க பிரதமர் மோடி முன்மொழிந்தார். இந்த வழிமுறையானது, சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளின் கடல்சார் அதிகாரிகளையும் தூதரகங்களையும் ஒன்றிணைக்க கூடும். இதன் மூலம், ஆபத்துகால எச்சரிக்கைகள், மருத்துவ உதவி, குடும்பங்களுடனான தொடர்பு, மீட்பதற்கான ஆதரவு ஆகியவற்றில் விரைவான ஒருங்கிணைப்பை மேற்கொள்ள முடியும்.

மேலும், ஐ.நா. பொதுச் சபையில் இந்தியா முன்னெடுத்துள்ள கடல்சார் பாதுகாப்பு முயற்சிகள், தொழில்நுட்ப பரிமாணத்தையும் பெற்றுள்ளன.

செயற்கை நுண்ணறிவும் கடல்சார் பாதுகாப்பும்

செப்டம்பர் 25 அன்று, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும், கிரேக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஜார்ஜ் ஜெராபெட்ரிடிஸும் இணைந்து, 'சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பின் பின்னணியில் ஏஐ தொழில்நுட்பம், கடல்சார் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்' என்ற நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கினர். அந்த நிகழ்ச்சியில், கடல்சார் பாதுகாப்பிற்கு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் உதவும் அதே வேளையில், புதிய பாதிப்புகளையும் உருவாக்குகிறது என்ற இந்தியாவின் பார்வையைப் பிரதிபலித்தது.

குறிப்பாக, அந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசுகையில், "கடலில் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணி, பேரிடர் மீட்பு கால நடவடிக்கைகள், சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணுதல், துறைமுகங்கள் மற்றும் முக்கியமான உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் உதவியாக உள்ளது. அதேவேளையில், கப்பல்கள், தகவல் தொடர்பு நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் கடலுக்கடியில் உள்ள உள்கட்டமைப்புகள் ஆகியவற்றை இலக்காகக் கொண்டு சைபர் தாக்குதல் நடத்தவும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எனவே, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் இந்த இருமுனை பயன்பாட்டுத்தன்மை, கடல் சார் பாதுகாப்புக்கு ஒரு புதிய வடிவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

கடல்சார் அமைப்புகளை பாதுகாப்பானதாகவும் திறமையானதாகவும் மாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள், பலவீனங்களைக் கண்டறியவும், விரோத நடவடிக்கைகளை எளிதாக்கவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

கடல்சார் அமைப்புகளின் தன்னாட்சி அதிகரிப்பது குறித்த கவலையையும் அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் எழுப்பினார். ஏஐ தொழில்நுட்பம் அதிக முடிவுகளை எடுக்கும்போது, அதற்கான பொறுப்பு கூறல் குறித்த கேள்விகள் எழுகின்றன. தொழில்நுட்ப அமைப்புகள் முடிவெடுக்கும் நேரத்தை குறைப்பதால் மோதல் தீவிரமடையும் அபாயம் உள்ளது" என்றும் அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் எடுத்துரைத்தார்.

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது நிறுவப்பட்ட சர்வதேச விதிமுறைகளில் இருந்து பிரிக்கப்பட முடியாது என்பது இந்தியாவின் நிலைப்பாடாக உள்ளது. ஐ.நா. விதிகள், கடல் சட்டத்திற்கான ஐநா உடன்படிக்கை உள்ளிட்டவை கடல்சார் களத்தில் நாடுகளின் செயல்பாடுகளை கவனிக்கும் அத்தியாவசிய கட்டமைப்புகளாக தொடர்கின்றன என்பதையும் அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தினார்.

இதையும் படிங்க:'மெக்கா பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்' கையெழுத்தாகியும் கை கொடுக்காத நட்பு நாடுகள் - தனித்து விடப்பட்டதா சௌதி அரேபியா?

இந்தக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க ஏஐ தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, அதிக வெளிப்படைத்தன்மை, நம்பிக்கையை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகள், திறன் மேம்பாடு, தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு ஆகியவை இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அழைப்பு விடுத்தார். ஐ.நா.பொதுச் சபையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள், இந்தியாவின் கடல்சார் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் விரிவடைவதைக் காட்டுகின்றன. ஐ.நா.பொதுச் சபை கூட்டத் தொடரில் தொடங்கப்பட்ட இரண்டு முன்முயற்சிகள் (GoF on S4 மற்றும் AI மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பு மீதான கவனம்), ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பரிமாணங்களைக் கையாளுகின்றன.

முதலாவது, வர்த்தக கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்கள், அதன் விளைவாக மாலுமிகள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களுக்கும் உலகளாவிய வர்த்தகத்திற்கும் ஏற்படும் இடையூறுகள் ஆகியவற்றால் உருவாகும் அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பதிலளிக்கிறது. இரண்டாவது, கடல்சார் கண்காணிப்பு, உள்கட்டமைப்புப் பாதுகாப்பு, சைபர் செயல்பாடுகள், நெருக்கடி காலத்தில் முடிவெடுத்தல் ஆகியவற்றை வேகமாக முன்னேறி வரும் தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வாறு மாற்றியமைக்கக் கூடும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

இவை இரண்டும் சேர்ந்து, கடல்சார் பாதுகாப்பை ஒரு பிராந்திய அல்லது கடல்சார்ந்த பிரச்சினையாக மட்டும் கருதாமல், சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த பரந்த விவாதத்திற்குக் கொண்டு வருவதற்கான இந்தியாவின் முயற்சியை பிரதிபலிக்கின்றன.

இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மை, சர்வதேச விதிமுறைகளுக்கு இந்தியா அளிக்கும் பரந்த ராஜதந்திர முக்கியத்துவத்தின் பின்னணியிலேயே அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கரின் கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

புவிசார் அரசியல் மோதல்கள் கடல்சார்ந்த பகுதிகளுக்கு பரவி வரும் சூழலில், வலுவான ஒத்துழைப்பு, வெளிப்படைத்தன்மை, திறன் மேம்பாடு மற்றும் ஐ.நா. விதிகள், ஐ.நா. கடல்சார் சட்ட ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றை கடைப்பிடிப்பதில், இந்தியா அதிக அளவில் சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பை நாடுகிறது என்பதை இது உணர்த்துகிறது.

ஐ.நா. பொதுச் சபையில் இந்தியாவின் செயல்பாடுகளில் இருந்து வெளிப்படும் மையச்செய்தி என்னவெனில், உலகளாவிய வர்த்தகத்திற்குப் பாதுகாப்பான கடல் வழித்தடங்கள் முக்கியமானவை. அதேவேளையில், கடல் வழித்தடத்தில் பயணிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பும், சர்வதேசப் பாதுகாப்பு கவலையாகக் கருதப்பட வேண்டும் என்பதாக உள்ளது.

TAGGED:

INDIA MARITIME
INDIAN SEAFARERS
UNGA
MERCHANT NAVY
UN GENERAL ASSEMBLY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.