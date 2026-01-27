குடியரசு இந்தியா: சந்தித்த சோதனைகள், நிகழ்த்திய சாதனைகள், எதிர்கால சவால்கள்
இந்தியா இன்று, 1.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களை ஆளும் ஒரு ஜனநாயக நாடாகத் திகழ்கிறது; மேலும், அமைதியான முறையில் 19 நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தல்களை இந்தியா வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியுள்ளது.
தேசம் 77-வது குடியரசு தினத்தை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. ஆனால் 1950, ஜனவரி 26 அன்று இந்தியா தனது அரசியலமைப்பை ஏற்றுக் கொண்ட போது, அதன் இருப்பு குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டன. ஆங்கிலேயே காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து நாம் விடுப்பட்டிருந்தாலும், நாடு முழுவதும் அப்போது பரவலாக பீடித்திருந்த வறுமை, மக்களின் குறைந்த எழுத்தறிவு விகிதம், சமூகத்தில் ஆழமாக ஊடுருவி இருந்த பிரிவினைகள் காரணமாக, இந்தியா நீடித்த ஜனநாயக வழிமுறைக்கு பொருத்தமற்றதாக கருதப்பட்டது.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய தேவைகளான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சமூக ஒருமைப்பாடு இந்தியாவில் இல்லை என்ற வாதங்களும் முன் வைக்கப்பட்டன. இந்த விமர்சனங்களையெல்லாம் தகர்த்தெறிந்து, 77 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 19 நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தல்களை இந்தியா வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டியுள்ளது. 140 கோடிக்கும் (1.4 பில்லியன்) அதிகமான மக்களை ஆளும் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாகவும் இந்தியா கம்பீரத்துடன் நிமிர்ந்து நிற்கிறது.
குடியரசு தோல்வியடையும் எனப்பட்டது ஏன்?
பிறகு ஏன், நாடு விடுதலை அடைந்த போது இந்தியாவுக்கு ஜனநாயகம், குடியரசு எல்லாம் ஒத்து வராது என்ற எதிர்மறை கருத்துகள் எழுந்தன? ஏனெனில் பல்வேறு காலனி ஆதிக்கங்களில் இருந்து விடுபட்ட ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள், சுதந்திரம் பெற்ற 10 ஆண்டுகளுக்குள் ராணுவப் புரட்சி, சர்வாதிகார ஆட்சி அல்லது உள்நாட்டு கிளர்ச்சி என ஏதோயொன்றில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகின. பன்முகத்தன்மையுடன், வறுமையின் பிடியில் சிக்கியிருந்த இந்தியாவும் அவ்வாறே ஆகிவிடக்கூடும் என்றே கருதப்பட்டது.
ஆனால், இந்த எதிர்மறை கருத்துகளை பொய்ப்பிக்கும் விதத்தில், ராணுவ கட்டுப்பாட்டின் மூலம் அதிகாரத்தை மையப்படுத்தாமல், இந்தியா ஜனநாயக பாதையை தேர்ந்தெடுத்தது. 'ஒற்றுமை' என்ற பேரில் தேசத்தின் பன்முகத்தன்மை அடையாளங்களை சிதைக்கவில்லை. இதனால் தான் இந்தியா இன்று உலகின் மிகப்பெரிய 'ஜனநாயக நாடு' என்ற பெருமையை பெற்றிருக்கிறது.
முதல் சாதனை
மொழி, மதம், பிராந்தியம், கலாச்சாரம் என அசாதாரணமான பன்முகத்தனையுடன் திகழ்ந்த இந்தியாவை கட்டாய ஒருமைப்பாட்டிற்கு உட்படுத்தாமல், சுதந்திர இந்தியாவின் அரசு இணக்கமான அணுகுமுறையை கையாண்டது. இதுவே இன்று உலகளவில் பெரிய ஜனநாயக சக்தி என்ற பெருமையுடன் இந்தியா திகழ்வதற்கு அடிப்படை மற்றும் முதல் காரணம். 1950-களில் மாநிலங்கள் மொழிவாரியாக மறுசீரமைக்கப்பட்டதன் மூலம் இந்த சாதனை சாத்தியமானது.
அதன் பிறகு பல தசாப்தங்களாக வெவ்வேறு பிராந்தியங்களில் கிளர்ச்சிகள், பிரிவினைவாத குரல்கள் ஒலித்து வந்த போதிலும், இந்தியா தமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கைவிடவில்லை. 28 மாநிலங்கள் மற்றும் 8 யூனியன் பிரதேசங்கள் என இன்று ஒரே அரசியல் அமைப்புக்குள் செயல்படுகின்றன. இந்த ஒற்றுமை திணிக்கப்படவில்லை என்பதுதான் இந்தியாவின் தனிச்சிறப்பு.
தேர்தல் ஜனநாயகம்
இந்தியாவின் தேர்தல் ஜனநாயகம் தன்னிகரற்ற பெருமை கொண்டது. 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் திருவிழாவில் மொத்தம் 100 கோடிக்கும் அதிகமான தகுதியுள்ள வாக்காளர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த தேர்தலில் பதிவான 65.66 சதவீத வாக்குப்பதிவு என்பது வளர்ச்சியடைந்த ஜனநாயக நாடுகளுக்கு இணையானது. பல தசாப்தங்களாகக் கட்டியெழுப்பப்பட்ட நிர்வாக நம்பகத்தன்மையுடன், உலகின் மிகப்பெரிய தேர்தல் செயல்முறையை நிர்வகிக்கும் பெருமை கொண்ட இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் தான் இந்த அபார சாதனை சாத்தியமாகி உள்ளது.
இந்திய அரசியலில் இராணுவத்தின் தலையீடு இல்லாததும் நம் நாட்டில் ஜனநாயகம் தழைத்தோங்க மற்றொரு முக்கிய காரணம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. உள்நாட்டில் கிளர்ச்சிகள் மற்றும் நீண்டகால பாதுகாப்பு சவால்கள் இருந்தபோதிலும், குடிமை ஆட்சியின் ஆதிக்கம் அப்படியே நீடித்தது. இதனால் தான் இதே போன்ற கிளர்ச்சிகளின் விளைவாக பல நாடுகள் ஆட்சிக் கவிழ்ப்புகளை சந்திக்கும் இன்றைய நவீன உலகச் சூழலிலும், இந்தியாவில் ஜனநாயகம் அப்படியே உயிர்ப்புடன் உள்ளது.
பொருளாதார வளர்ச்சி
நாம் சுதந்திரம் அடைந்தபோது நாட்டின் பொருளாதார நிலை பலவீனமாக இருந்ததுடன் வளர்ச்சியும் மெதுவானதாக இருந்தது. 1950 - 1980-கள் வரையிலான மூன்று தசாப்தங்களில் தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு சராசரியாக 3 - 3.5 சதவீதமாகதான் இருந்தது. தேசத்தில் வறுமை பரவலாக வியாபித்திருந்தது. இருப்பினும், நமது குடியரசு தனது அரசியல் கட்டமைப்பைக் கைவிடாமல் பொருளாதார பாதையை வளர்ச்சியை நோக்கி அழைத்து செல்வதில் கவனம் செலுத்தியது.
1991-க்கு பிந்தைய பொருளாதாரச் சீர்திருத்தங்களின் போது அரசின் முயற்சிகளுக்கு தக்க பலன்கள் கிடைக்க துவங்கின. இந்தியாவின் பொருளாதாரம் ஒப்பீட்டளவில் எட்டு மடங்குக்கு மேல் அதிகரித்தது. உலக வங்கியின் புள்ளிவிவரப்படி, 2005 - 2006-க்கும், 2019 - 2021-க்கும் இடையிலான காலகட்டத்தில் 415 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளனர். சுகாதாரம், கல்வியில் தேசம் முன்னேற்றம் அடைந்ததுடன், மக்களின் வாழ்க்கைத்தரமும் உயர்ந்து கொண்டே வந்துள்ளது. இதன்பயனாக 2022 - 23 வரை தேசத்தை பீடித்திருந்த வறுமை வெகுவாக குறைந்தது.
ஒட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) அடிப்படையில் இந்தியா இன்று உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதார சக்தியாகவும், வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையில் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.
ராணுவமயமாக்கல் இல்லாத பாதுகாப்பு
தேசம் ஒருபுறம் பொருளாதாரத்தில் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வந்தாலும், இந்தியாவின் பாதுகாப்புச் சூழல் அரசுக்கு சவாலானதாகவே இருந்து வருகிறது. எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம், தீர்க்கப்படாத எல்லை பிரச்சனைகள், உள்நாட்டுக் கிளர்ச்சிகள் ஆகியவை மத்திய, மாநில அரசுகள் மீது தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தை தந்து கொண்டே உள்ளன. இதே போன்ற அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொண்ட பல நாடுகள் இப்பிரச்சனைகளை களைய நீண்டகால அவசரகால ஆட்சி அல்லது ராணுவ ஆட்சியை கையில் எடுத்தன. ஆனால், இந்தியா அவ்வாறு செய்யவில்லை.
தேவைப்படும் போது மட்டுமே ராணுவம் மற்றும பாதுகாப்புப் படைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதுவும் குடிமை அதிகாரத்தின் கீழ்தான் இருந்தது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் அரசியல் செயல்முறைகளும் தொடர்ந்தன. இந்த நிதானம் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில், தொடர்ச்சியான ஆட்சிக் கவிழ்ப்புகளும், அவசரகால ஆட்சிகளும் ஒரு தேசத்தின் நீண்டகால வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாகத்தில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்று சர்வதேச பொருளாதார ஆய்வுகள் தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டி வருகின்றன. நல்வாய்ப்பாக இந்தியா இந்த வலையில் சிக்கவில்லை.
வெளியுறவுக் கொள்கை
இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை பெரும்பாலான நேரங்களில் எச்சரிக்கை உணர்வு கொண்டது என்று விமர்சிக்கப்படுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில் இது சர்வதேச பிரச்சனைகளில் நமது அரசு எவ்விதமான முடிவுகளை எடுக்கிறது என்பது குறித்த நீண்டகால நிலைப்பாட்டைப் பிரதிபலிப்பதாகவே உள்ளது. பனிப்போர் காலத்தில், இந்தியா சர்வதேச கூட்டணி குழப்பங்களைத் தவிர்த்தது. பனிப்போருக்குப் பிந்தைய காலத்தில், அது தனது சர்வதேச கூட்டாண்மைகளை பலவகைகளில் விரிவுப்படுத்தியது. இன்றைய உலகளவிலான துருவ அரசியலில் இந்தியா எந்தவொரு வல்லரசுக்கும் அடிபணியாமல், தனிப்பெரும் சக்தியாக உருவெடுத்து நிற்கிறது.
உதவி பெறும் நிலையிலிருந்து உதவும் நிலைக்கு!
சுதந்திரம் அடைந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இந்தியா தமது வளர்ச்சிக்கு வெளிநாட்டுகளின் உதவியை பெரிதும் சார்ந்திருந்தது. அந்தநிலை தற்போது தலைகீழாக மாறியுள்ளது. மனிதாபிமான அடிப்படையிலான நிவாரணங்கள் வழங்குவது, மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு மேம்பாட்டு நிதியுதவி அளிப்பதென இன்று இந்தியாவின் உதவிகரம் சர்வதேச அளவில் நீண்டுள்ளது. கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தடுப்பூசிகளும், மருந்துகளும் 90-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை சென்றடைந்தது என்பதே இதற்கு ஆகச்சிறந்த உதாரணம்.
தேசத்தின் முன்னுள்ள சவால்கள்
சுதந்திரம் அடைந்த நாள் முதல் இன்று வரை இந்தியா பல்வேறு சோதனைகளை கடந்து சாதனைகளை நிகழ்த்தி வந்தாலும், நாட்டில் இன்னமும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகள் உள்ளன என்பதையும் நாம் ஒப்புக் கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். அடையாள அரசியல், பிராந்திய பிரிவினைவாதம், மதவாதம் போன்ற சமூக ஒற்றுமையை சோதிக்கும் காரணிகளும் நீடித்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன. சமூகத்தை பிளவுப்படுத்தும் நோக்கத்திலான தகவல்கள் இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் காட்டுத் தீ போல வேகமாக பரவுகின்றன. இந்த தீயை அணைப்பதற்கு சமூக நல்லிணக்கம், ஒற்றுமை குறித்து பேசும் அளவுக்கு நாம் இவற்றை செயல்படுத்த வேண்டிய அவசர தேவை உள்ளது.
இதே போன்று ஊழல் என்பது இன்று கவலையளிக்கும் விஷயமாக நம்முன் நிற்கிறது. டிஜிட்டல்மயமாக்கல் கீழ்நிலையிலான ஊழல்களை குறைத்திருந்தாலும், உயர் நிலையான ஊழல்களை களைய வேண்டிய அவசியம் இருக்கதான் செய்கிறது. தரமான கல்வி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற தனிமனிதர்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளில் நிலவும் சீரற்றதன்மை சமூக பிளவுகளை ஆழப்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்பது இல்லாமல் போனால், அது காலப்போக்கில் நமது ஜனநாயகத்தின் நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குள்ளாக்கும் அபாயமும் உள்ளது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.
எல்லைப் பிரச்சனை, அண்டை நாடுகளில் நிலவும் அரசியல் ஸ்திரமற்றத்தன்மை, தீவிரமடைந்து வரும் நம்பர் 1 இடத்திற்கான போட்டி, இந்தியாவின் புவிசார் அரசியலுக்கு பெரும் சவால்களாக உள்ளன என்பதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
சவால்களை களைய...
தேசத்தின் முன்னுள்ள இத்தகைய சவால்களை களைய வேலைவாய்ப்பு, மனித திறன்கள் பயன்பாடு மற்றும் பிராந்திய சமத்துவத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் விதத்தில் அரசின் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் இருக்க வேண்டும். சமூக ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட அரசியலமைப்பின் மதிப்புகள் மற்றும் குடிமைப் பொறுப்புகளை கட்டிக் காப்பதில் புதுபாய்ச்சல் தேவை. இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, இந்தியா தமது குடியரசின் தனிச்சிறப்புகளை கைவிடாமல், தன் முன்னுள்ள சவால்களை களைந்து வெற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.
இந்தியா தவறுகளை தவிர்த்ததால் வெற்றி அடையவில்லை. ஓர் பொறுப்புமிக்க குடியரசு என்ற அரசியலமைப்பு கட்டமைப்புக்குள் நின்று தவறுகளை திருத்தியதால் வெற்றி கண்டது. இந்த வெற்றிப்பயணம் தொடர, போட்டிகள் நிறைந்த இன்றைய உலகில் அரசியலமைப்பின்படி நியாயமான ஆட்சி நிர்வாகம், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகியவற்றை உறுதிசெய்ய வேண்டிய கடமை தேசத்துக்கு உள்ளது. இவையே நமது குடியரசின் அடுத்த அத்தியாயத்தை வரையறுக்கும்.