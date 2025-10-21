வட இந்தியாவில் மீண்டும் தொடங்கிய பயிர்க்கழிவுகள் எரிப்பு... நிரந்தர தீர்வு எப்போது?
Published : October 21, 2025 at 7:30 PM IST
வட இந்தியாவில் அக்டோபர் தொடங்கியதில் இருந்து மீண்டும் வயல் வெளிகளில் பயிர்க்கழிவு எரிப்பு தொடங்கியுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் நெல் அறுவடை மற்றும் கோதுமை பயிரிடுவதற்கான முன் தயாரிப்புப் பணிகளை தொடங்கி விட்டன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தேங்கிய வைக்கோல்களை அகற்ற வயல்களுக்கு தீ வைக்கப்படுகிறது. டெல்லி போன்ற நகரங்களில் வசிப்பவர்கள், இந்த குளிர்காலத்திலும் நச்சுப் புகையை சுவாசிக்க வேண்டும் என்பதில் இருந்து தப்ப முடியவில்லை.
உண்மையை சொல்ல வேண்டுமெனில், பயிர்க்கழிவு எரிப்பு என்பது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த அறுவடைக்குப் பின் எஞ்சிய வைக்கோல் எரிப்பைக் குறிக்கிறது. இந்த வைக்கோலை விலங்குகளுக்கு ஏன் உணவாக பயன்படுத்த முடியாதா? ஆம். பயன்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் 1960 மற்றும் 1970 களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பசுமைப் புரட்சிக்குப் பின் நெல் வகைகளில் அதிக ரசாயன கலப்புகள் கலந்தன. இதனால் வைக்கோல் போன்ற பயிர்க்கழிவுகள் ஆடுகள் அல்லது மாடுகளால் சாப்பிடுவதற்கு ஏற்றதாக இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. மேலும், இவை விவசாயிகளுக்கு பயனற்றவை.
பஞ்சாபில் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த அறுவடை திட்டம், வைக்கோலை போதுமான அளவு ஆழமாக வெட்டுவதில்லை அல்லது நெற்கதிர்களை களையெடுப்பது இல்லை. எனவே வைக்கோலின் ஒரு பகுதி அறுவடைக்குப் பிறகு வயல்களிலேயே தேங்கி விடுகிறது. இப்போது பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவின் பல பகுதிகளில் விவசாயிகளுக்கு, அறுவடை செய்யவும், விளைச்சலை விற்கவும், நிலத்தை சுத்தம் செய்யவும், மண்ணைத் தயார் செய்யவும், கோதுமை போன்ற ரபி பயிரை மீண்டும் நடவு செய்யவும் வெறும் 10 நாட்கள் அல்லது ஒரு வாரம் மட்டுமே அவகாசம் உள்ளது. அவர்களிடம் வைக்கோல்களை களையெடுக்க போதுமான நேரமோ அல்லது கையில் பணமோ இல்லை. எனவே விவசாயிகள் விரைவான தீர்வைத் தேடி அவற்றை தீ வைத்து எரிக்கிறார்கள்.
இதில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், காற்று மாசுபாட்டிற்கு வைக்கோல் எரிப்பு மட்டும் முக்கிய காரணம் அல்ல. மாறாக தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வாகனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் புகை போன்றவையே காரணம். வைக்கோல் எரிப்பு என்பது காற்று மாசுபாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். இது காரீஃப் அறுவடைக்கும் ரபி விதைப்புக்கும் இடையே காற்றின் தரத்தை பாதிக்கிறது.
எனவே காற்று மாசுபாட்டிற்கு விவசாயிகளை மட்டும் குறை கூறுவது நியாயமற்றது. காற்று வடமேற்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி வீசுகிறது. இது வடக்கே உள்ள அனைத்து நீர்ப்பதத்தையும் உறிஞ்சி டெல்லி பகுதிக்கும், பின்னர் கங்கை சமவெளிக்கும் கொண்டு வருகிறது.
காற்றின் இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்த்துப் போராட நம்மிடம் என்ன இருக்கிறது? சமீபத்தில், அரசு மேக விதைப்பு மற்றும் செயற்கை மழை ஏற்படுத்துவதை பரிசோதித்து பார்த்துள்ளது. இது முக்கியமான நாட்களில் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், அதனை கட்டுப்படுத்தவும் மிக முக்கியமான அவசர நடவடிக்கையாக இருக்கலாம். ஆனால் டெல்லி மற்றும் பிற பகுதிகளுக்கு இது ஒரு நிரந்தர தீர்வாகாது. புவி-பொறியியல் தீர்வைப் பயன்படுத்தும் போது நாம் இன்னும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவை பின்னர் நம்மை மற்றொரு சிக்கலில் சிக்க வைக்கக் கூடும். உதாரணமாக துபாய் மற்றும் கடலோர அரேபிய தீபகற்பத்தில் உள்ள பகுதியில் மேக விதைப்பு சோதனை தவறாக நடந்த போது திடீர் வெள்ளம் மற்றும் மேக வெடிப்புகள் ஏற்பட்டன. எனவே இந்தப் பிரச்சினையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான இயற்கை முறைகளை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
முதலாவதாக, டெல்லியில் கார்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஜப்பானின் வழியைப் பின்பற்றி காரை மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக மாற்ற வேண்டும். மின்சார வாகனங்களுக்கு கூடுதல் சலுகைகளை வழங்க வேண்டும். கார்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே நாம் ஒரு பெரிய அளவிலான பாதிப்புகளை குறைக்க முடியும். மேலும், அரசு பொதுப் போக்குவரத்து அமைப்பை மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும். மேலும் மின்டாக்சிகளுக்கு சிறப்பு சலுகைகளை வழங்க வேண்டும்.
இரண்டாவதாக, நமது நகர்ப்புற திட்டமிடுபவர்கள் தலைநகர் பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகளை படிப்படியாக இடமாற்றம் செய்ய வேண்டிய நேரம் இது. ராஜஸ்தான், கிழக்கு உத்தரப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளில் புதிய உற்பத்தி மையங்ளை உருவாக்க வேண்டும். இதனால் தொழிற்சாலைகள் இந்த பகுதிகளுக்கு மாறலாம். வரிச் சலுகைகள் மற்றும் மானியங்களை வழங்குவதன் மூலம் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். இந்த குறிப்பிடப்பட்ட மாநிலங்களில் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே தொழிற்சாலைகளுக்கு பல சலுகைகளை வழங்கி வருகின்றன.
இப்போது விவசாயத்தைப் பொறுத்தவரை, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் தேசிய வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ் அறுவடைப் பணிகளை கொண்டு வர வேண்டும். இது முழுமையாக பயன் தருமா? என்று கூற முடியாது. ஆனால் ஒரு விதத்தில் காற்று மாசை குறைக்க உதவியாக இருக்கும். பஞ்சாபில் உள்ள 6 சதவீத கிராமங்கள் வைக்கோல் எரிப்பை வழக்கமாக கொண்டிருப்பதாக அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு வைக்கோலை அகற்றுவது அல்லது நெல் அறுவடை பணிகளை தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களை 20 நாள் பயன்படுத்தினால் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, நாட்டிற்கும் நல்லது.
இந்த பிரச்னைக்கு நீண்ட கால தீர்வு என்னவென்றால், வைக்கோலை அகற்றும் திறன் கொண்ட இயந்திரங்கள் அல்லது ஒருங்கிணைந்த அறுவடை இயந்திரங்களைப் பெறுவது. அவை ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்கும் புதிய இயந்திரங்களை நாம் வடிவமைக்க வேண்டும். இந்தப் புதிய எளிய தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு, குறுகிய காலத்தில் இந்தப் பிரச்சினையை முடிக்கும் திறனை கொண்டாக இருக்க வேண்டும். தற்போது நம்மிடம் இந்த இயந்திரங்கள் இல்லை. ஐஐடி போன்ற நமது பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் இருந்து வெளி வரும் அடுத்த பெரிய வேளாண் கண்டுபிடிப்பாக இது கூட இருக்கலாம்.
மரபணு மாற்றத்தில் நேரத்தை வீணடிப்பதற்குப் பதிலாக, ரசாயன கலப்பு இல்லாத புதிய வகை அரிசிகளை உருவாக்கும் பணியை நமது வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதில் இருந்து கிடைக்கும் வைக்கோல்கள் கால்நடைகள் மற்றும் ஆடுகளுக்கு தீவனமாக இருக்கும். இன்றும் கூட பாஸ்மதி அரிசி வைக்கோல் தீவனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, எரிக்கப்படுவதில்லை.
விவசாயிகளுக்கு புதிய உழவு முறைகளுக்கான பயிற்சிகள் தேவை. ஏனெனில் அரசு ஏற்கனவே இந்த பகுதிகளில் சூப்பர் விதை இயந்திரங்களை அதிக அளவில் முதலீடு செய்துள்ளது. இது நெல் அறுவடை செய்வதற்கு முன்பு கோதுமை விதைகளை விதைக்க பண்ணைக்கு உதவும்.
