மத்திய கிழக்கின் 'மர்ம' போர்: சவூதியை வீழ்த்த ஏமனை பகடைக்காயாக்கும் ஹூதிகள்
கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை இரண்டு வாரங்கள் நீடித்தது. இறுதியில், சவூதி அரசாங்கம் மஸ்ஜித் அல்-ஹராமின் முழு கட்டுப்பாட்டையும் மீட்டெடுத்தது.
By Bilal Bhat
Published : October 29, 2026 at 8:17 PM IST
ஏமனில் ஈரான் ஆதரவுடன் செயல்படும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள், சவூதி அரேபியாவின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள விமான நிலையங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மற்றும் ராணுவத் தளங்கள் (விமானப்படைத் தளங்கள் உட்பட) மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துவதாக தெரியவில்லை.
'எதிர்ப்பு அச்சு' என அழைக்கப்படும் மத்திய கிழக்கு பகுதியில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆதிக்கம் மற்றும் சவூதி அரேபியாவின் செல்வாக்கிற்கு எதிராக செயல்படும் ஈரான் தலைமையிலான அரசியல் மற்றும் ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் ஒரு வலுவான கூட்டணி ஹூதிகள், ஏமனின் 'ஸைதி' (Zaydi) ஷியா பிரிவினரைக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஹமாஸ் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா அமைப்புகள் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களால் பலவீனமடைந்துள்ள நிலையில், ஈரானுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவுக்கரம் நீட்டும் ஒரே குழுவாக ஹூதிகள் மட்டுமே உள்ளனர்.
ஏமனில் சவூதி அரேபியாவின் தலைமையிலான சன்னி படைகளுக்கு எதிராக ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் போராடுவது பல தசாப்தங்களாக நீடிக்கிறது. 1960-களில் சவூதி ஆதரவு படைகளால் தூக்கியெறியப்படும் வரை, ஏமனின் ஸைதி இனத்தவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக அந்நாட்டை ஆட்சி செய்து வந்தனர். தோல்வியை சந்தித்த பிறகு, ஸைதி சமூகம் ஒட்டு மொத்தமாக சிதைந்து போனது. ஈரானியப் புரட்சி வெற்றி பெறும் வரை அவர்களுக்கு மீண்டும் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் என்ற நம்பிக்கை துளி கூட இல்லை.
1979-ல் ஈரானியப் புரட்சி வெற்றி அடைந்து, மக்கள் மத்தியில் பெரும் செல்வாக்கைப் பெற்ற பிறகு தான், ஸைதி இனத்தவர்கள் மத்தியில் புதிய நம்பிக்கை ஒளி பிறந்தது. அயதுல்லா தலைமையிலான இயக்கம், ஷா ரேசா பஹ்லவியின் ஆட்சியை வீழ்த்தியதை தொடர்ந்து, முஸ்லிம் உலகம் முழுவதும், குறிப்பாக ஷியா சமூக இளைஞர்களிடையே வலுவான கருத்துகள் பரவத் தொடங்கின. இந்தச் சூழலில், ஏமனின் ஸைதி ஷியாக்கள் ஈரானுடன் ஒரு கூட்டணியை உருவாக்க விரும்பினர்.
சவூதி அரேபியாவிற்கு எதிராகச் செயல்படுவதற்கு ஈரான் எப்போதும் ஏமனை ஒரு பகடைக்காயாகவே பயன்படுத்தி வருகிறது. அது தனது கையாட்கள் மூலம் கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வருவதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஆட்சியை மாற்றுவதாக இருந்தாலும் சரி. ஈரானையும் அதன் கூட்டாளிகளையும் பொறுத்த வரை, மத்திய கிழக்கில் உள்ள முடியாட்சி நாடுகள், குறிப்பாக சவூதி அரேபியா மேற்கத்திய நாடுகளின் கைப்பாவைகளாகவே கருதப்படுகின்றன.
சவூதி அரேபியா மத முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடாகும். ஏனெனில், உலகம் முழுவதிலும் உள்ள முஸ்லிம்களின் மிக முக்கியமான வழிபாட்டுத் தலமான 'கஅபா' (மஸ்ஜித் அல்-ஹராம்) மெக்காவில் அமைந்துள்ளது. உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லிம்கள், நாள்தோறும் ஐந்து வேளையும் இந்த புனிதத் தலத்தை நோக்கியே தொழுகின்றனர். ஷியா முஸ்லிம்களிடையே, மெக்காவில் உள்ள புனித மஸ்ஜிதுல் ஹராம் பகுதியில் இமாம் மஹ்தி மீண்டும் தோன்றி, முஸ்லிம்களுக்குச் சரியான வழியைக் காட்டுவார் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உள்ளது. 1979-ல் ஈரானில் ஏற்பட்ட புரட்சியின் வெற்றி, இந்த நம்பிக்கையை மேலும் உறுதிப்படுத்தியது.
ஈரானில் அயதுல்லா காமேனி தலைமையிலான இயக்கம் ஷாவின் ஆட்சியை வீழ்த்திய பிறகு, ஏமனில் உள்ள ஸைதி பிரிவினருக்கும் புதிய நம்பிக்கை பிறந்தது. அடுத்த பத்தாண்டுகளில், சவூதி அரேபியாவின் ஆதரவு பெற்ற ஏமன் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக அவர்கள் ரகசியமாக தங்கள் தளங்களை வலுப்படுத்திக் கொண்டனர்.
ஈரான் அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்களையும் பயிற்சியையும் வழங்கியதோடு, பெருமளவில் நிதி உதவியும் வழங்கியது. ஸைதி மத அறிஞரான ஹுசைன் பதுருதீன் அல்-ஹூதி ஒரு ஆயுதமேந்திய குழுவை உருவாக்கினார். அவரது பெயரையே கொண்ட 'ஹூதிகள்' அமைப்பு, 1990-களில் ஒரு எதிர்ப்பு இயக்கமாக உருவெடுத்தது. சவூதி அரசாங்கத்திற்கு எதிராக செயல்பட ஹிஸ்புல்லா அமைப்பும் அவர்களுக்கு வியூகங்களை வகுக்க உதவியது.
மெக்காவில் புனித மஸ்ஜிதுல் ஹராம் முற்றுகை
இவை அனைத்தும் 1979 ஈரானியப் புரட்சிக்குப் பிறகு தான் ஒரு வடிவம் பெற தொடங்கின. அதே ஆண்டில், ஒரு மிகப்பெரிய மோதலுக்கும் நாடுகளுக்கு இடையிலான பிளவுக்கும் வழி வகுத்தது. வரலாற்றில் இடம் பெறப் போகும் சில பெரும் துயரங்களுக்கு அது தொடக்கமாகவும் அமைந்தது. சில நிகழ்வுகள் உடனடியாகவும், மற்றவை காலப்போக்கில் மிகப்பெரிய இயக்கங்களாகவும் உருவெடுத்தன.
முதல் பெரும் துயரம் 1979 நவம்பரில், முஹர்ரம் மாதத்தின் முதல் நாளில் நிகழ்ந்தது. இந்த மாதம் ஷியா முஸ்லிம்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின் முதல் மாதத்தில், ஆயுதமேந்திய தீவிரவாதிகள் சிலர் சவூதி அரேபியாவின் மெக்காவில் உள்ள புனித மஸ்ஜிதுல் ஹராமுக்குள் புகுந்தனர். அவர்கள் சவப் பெட்டிகளுக்குள் ஆயுதங்களை மறைத்து எடுத்துச் சென்று, இரண்டு வார காலம் அந்த இடத்தைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தனர்.
ஆரம்பத்தில், இந்தத் தாக்குதலுக்குப் பின்னால் ஈரான் இருப்பதாக செய்திகள் பரவின. ஆனால், அயதுல்லா காமேனி இந்தத் தாக்குதலுக்கு அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலுமே காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார். இதனைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் தாக்கப்பட்டு, அதில் இரு அமெரிக்கர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்தச் சூழலில், சவூதி அரசாங்கம் உடனடியாக செயல்பட்டு, புனித மஸ்ஜிதுல் ஹராம் தாக்குதலில் எந்த வெளிநாட்டுத் தலையீடும் இல்லை என்று மறுத்தது.
தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் ஏமனிலிருந்து ஆயுதங்களை வாங்கியிருந்ததும், சவூதி அரேபியாவின் 'ஒதைபா' பழங்குடியினர் இந்தத் தாக்குதலில் தொடர்புடையவர்கள் என்பதும் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இவை அனைத்தும் ஈரான் தனது புரட்சியின் வெற்றியை கொண்டாடிக் கொண்டிருந்த வேளையில் நிகழ்ந்தன. தாக்குதல் நடத்தியவர்களில் ஒருவர் ஒரு மீட்பராக (மெஹ்தி) முன்னிறுத்தப்பட்டார். ‘மெஹ்தி வந்து விட்டார்’ என்று மஸ்ஜித் அல்-ஹராமில் அறிவிக்கப்பட்டது. பல நூற்றாண்டுகளாக சவூதி அரேபியாவில் ஆட்சியை மாற்ற முயற்சிக்கும் நிகழ்வுகளில், இதுவே மிகவும் ரத்தக் களரியானதாக அமைந்தது. காபா வளாகத்திற்குள்ளேயே ரத்தம் சிந்தப்பட்டது.
கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை இரண்டு வாரங்கள் நீடித்தது. இறுதியில், சவூதி அரசாங்கம் மஸ்ஜித் அல்-ஹராமின் முழு கட்டுப்பாட்டையும் மீட்டெடுத்தது. இந்தச் சம்பவம் பாகிஸ்தானையும் சவூதி அரேபியாவையும் நெருக்கமாக்கியது. மஸ்ஜித் அல்-ஹராமை பாதுகாப்பதற்காக, அடுத்த பல ஆண்டுகளுக்கு பாகிஸ்தான் தனது படைகளை அங்கு நிலை நிறுத்தியது.
ஆயுதங்கள் ஏமன் வழியாக நாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டன என்பது தெரிந்திருந்தது. மேற்கத்திய நாடுகளின் அதிகார மையங்களில், இந்தச் சம்பவத்தில் ஈரானின் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது உள்துறை அமைச்சராக இருந்தவர், ‘இந்தத் தாக்குதலில் வெளிநாடுகளின் தலையீடு ஏதுமில்லை’ என்று கூறியது இத்தகைய விவாதங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தாலும், பல விஷயங்களை சுற்றியுள்ள மர்மம் இன்றும் நீடிக்கிறது. அதே ஆண்டில் ஈரானியப் புரட்சி வெற்றி பெற்றதும், ஏமன் வழியாக ஆயுதங்கள் உள்ளே வந்ததும், மசூதிக்குள் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டதும் தெளிவாகத் தெரிந்த உண்மைகளாக இருந்தன.
சவூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆயுதங்களை வழங்க உதவிய ஏமன் நாட்டினருக்கு ஈரானுடன் சில தொடர்புகள் இருந்ததாக நம்பப்பட்டது. இரண்டு வாரங்கள் நீடித்த மெக்கா முற்றுகை, ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக நினைவில் நிலைத்திருந்தது. ஸைதிகள் அடக்கப்பட்ட போதும், ஈரானின் தொடர்ச்சியான ஆதரவுடன் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சக்தியாக உருவெடுக்கும் வரை, அரேபியர்கள் அதை மறக்கவில்லை. தற்செயலாக, மெக்கா மீதான தாக்குதல் அதே ஆண்டில் ஈரானில் நடந்த நிகழ்வுகளுடன் ஒத்துப்போனதால், மெக்கா முற்றுகையையும், சவூதி ஆட்சிக்கு எதிரான கிளர்ச்சி போராளிகளுக்கு ஏமனிலிருந்து ஆயுதங்கள் வழங்கப்பட்டதையும் ஆய்வாளர்கள் ஈரானிய இஸ்லாமியப் புரட்சியின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கிறார்கள்.
ஈரான் - ஏமன் - சவூதியின் சித்தாந்தப் போர்
ஈரான், ஏமன் மற்றும் சவூதி மோதல் என்பது வெறும் அரசியல் போராட்டம் அல்ல. இது சித்தாந்தரீதியானது. இதில் சவூதி அரேபியா, ஏமனின் ஷியா ஹூதிகளுக்கு எதிராக அந்நாட்டின் சன்னி முஸ்லிம்களை ஆதரிக்கிறது.
சவூதி மன்னர்களும், இளவரசர்களும் மேற்கத்திய சக்திகளிடம் தஞ்சம் புகுந்து, மேற்கத்திய மேலாதிக்கத்தை எதிர்க்கும் அனைத்து முயற்சியையும் முடக்கி விட்டதாக ஈரான் தொடர்ந்து நம்பி வருகிறது. ஈரான் தன்னை ஒரு மீட்பராக கருதுகிறது, மேலும் மதத்தின் பெயரால் நடத்தப்படும் அனைத்து போராட்டங்களுக்கும் ஈரான் ஆதரவளிக்கிறது. இந்த சிந்தனையின் உச்சகட்டமே இந்த எதிர்ப்பு அச்சு ஆகும். இதில், ஹமாஸுடன் இணைந்து இஸ்ரேலை எதிர்த்து போராடுவதற்காக ஹிஸ்புல்லா நிறுவப்பட்டது.
சவூதி தலைமையிலான அரசாங்கத்தைக் கவிழ்த்து, அதன் மூலம் ஏமன் வழியாக சவூதி அரேபியா மீது ஈரான் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதே ஹூதிகளின் ஒரே நோக்கம். சவூதி மற்றும் அதன் கூட்டாளிகளுக்கு எதிராக நீண்ட காலம் அவர்களால் தாக்குப்பிடிக்க முடிந்தால், இப்பகுதியில் ஹூதிகளின் ஆதிக்கம் முழு மேற்கு ஆசியாவின் அதிகார கட்டமைப்பை மாற்றி அமைக்கக் கூடும்.