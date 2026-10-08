கூகுள் நிறுவனத்தின் அணுசக்தி ஒப்பந்தம், இந்தியாவின் தரவு மைய கனவுகளுக்கு வழிகாட்டுமா?
கூகுளின் தாய் நிறுவனமான 'அல்பபெட்', தனது தரவு மையத்திற்காக, அமெரிக்காவில் உள்ள அணுசக்தி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்தியாவும் அதுபோன்றதொரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள முன் வரலாம்.
By R Srinivasan
Published : October 8, 2026 at 1:19 PM IST
புதுடெல்லி: அமெரிக்காவில் உள்ள கூகுள் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான 'அல்பபெட்' நிறுவனம், 20 ஆண்டுகளுக்கு 890 மெகா வாட் மின்சாரம் பெறும் வகையில், அந்த நாட்டின் முன்னணி அணுமின் நிறுவனமான 'கான்ஸ்டெல்லேஷன் எனர்ஜி' நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளது.
இது, தரவு மையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் லட்சியங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதுடன், கூகுள் நிறுவனத்தின் அணுமின் திட்டங்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் உருவாக்கக் கூடும்.
தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால், உலகெங்கிலும் உள்ள தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தரவு மையங்களுக்கு தேவைப்படும் மின்சாரத்தின் அளவு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த சூழலில், கூகுளின் தாய் நிறுவனமான அல்பபெட் நிறுவனம், தரவு மையங்களுக்கான முன்தேவையை பூர்த்தி செய்ய 'கான்ஸ்டலேஷன் எனர்ஜி' நிறுவனத்திடம் இருந்து 890 மெகாவாட் மின்சாரத்தை பெறவுள்ளது.
முன்னணி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம்
இந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக, இல்லினாய்ஸ், பென்சில்வேனியா, நியூஜெர்ஸி ஆகிய மாகாணங்களில் உள்ள கான்ஸ்டலேஷன் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 11 அணுமின் நிலையங்களில் புதிய உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்காக 430 கோடி அமெரிக்க டாலர்களை (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.36,000 கோடி) முதலீடு செய்யப்படவுள்ளது.
அமெரிக்காவின் முன்னணி அணுமின் உற்பத்தி நிறுவனமான கான்ஸ்டெல்லேஷன் எனர்ஜி நிறுவனம், அணுமின் உற்பத்தியைப் போல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, இயற்கை வாயு போன்ற பசுமை எரிசக்தி உற்பத்தியிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இந்த நிறுவனம், மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு மின்சாரம் வழங்குதற்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு மொத்த வியாபாரம் செய்து வருகிறது.
கான்ஸ்டலேஷன் எனர்ஜி நிறுவனத்துடன் ஏற்கனவே மைக்ரோசாப்ட், மெட்டா, அமேசான் போன்ற முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இத்தகைய ஒப்பந்தங்களை செய்து கொண்டுள்ள நிலையில், அந்த வரிசையில் தற்போது கூகுள் நிறுவனமும் இணைந்துள்ளது.
கார்பன் வெளியேற்றம் குறைவு
தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், மேலும் ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கின்றன. அதாவது, பல ஆண்டுகளாக தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், குறைந்த அளவில் கார்பனை வெளியேற்றும் பசுமை நிறுவனங்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றன.
இருப்பினும் பல தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு 24 மணி நேரமும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி கிடைப்பதில்லை. குறிப்பாக, பல தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், இரவு நேரத்தில் அதிக கார்பன் உமிழும் அனல்மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரத்தை பெறுகின்றன.
அணுமின்சாரத்தை பொருத்த வரை, கார்பன் வெளியேற்றம் இல்லாமல் 24 மணி நேரமும் மின்சாரத்தை வழங்க முடியும். அணுமின் உற்பத்தியின் போது, கார்பன் வெளியேற்றம் என்பது பூஜ்யமாக இருப்பதால், அதிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சாரம், தூய்மையான மின்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவின் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களால், மூடப்பட்ட அணுமின் உற்பத்தி நிறுனங்களுக்கு புத்துயிரூட்டப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு, நெக்ஸ்ட் எரா எனர்ஜி நிறுவனத்துடன் கூகுள் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டதால், ஐயோவா நிறுவனத்தில் மூடப்பட்டிருந்த அணுமின் உற்பத்தி நிலையம் மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளது. இதேபோல், சதர்ன் கோ என்ற நிறுவனமும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், விபத்து அபாயத்தால் மூடப்பட்ட த்ரீ மைல் ஐலாண்ட் அணு உலையை அடுத்த ஆண்டு மீண்டும் இயக்க மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், இந்தியாவில் தரவு மையங்கள் அமைப்பதற்கும், முதலீடு செய்யும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், அணுமின் உற்பத்தி துறையிலும் முதலீடு செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக, ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினத்தில் கூகுள் நிறுவனம் 1,500 கோடி டாலர் முதலீட்டில் தரவு மையம் அமைக்க உள்ளது. அவற்றில், 200 கோடி டாலரை, புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சார உற்பத்திக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய உள்ளது. மீதமுள்ள மின்சாரம், பல்வேறு வழிகளில் பெறப்பட உள்ளது.
இந்தித் தரவு மையங்களின் வளர்ச்சி
இந்தியத் தரவு மையங்களின் வளர்ச்சிக்கு போதிய மின்சாரம் கிடைக்காததே பெரிய முட்டுக்கட்டையாக உள்ளது. எண்ணெய் உற்பத்தி நடைபெறும் வளைகுடா நாடுகளில் தொடர்ந்து போர் நிலவுவதால், கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இந்தியா மீண்டும் அணுமின் உற்பத்தி பக்கம் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
அணுமின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக, நிலம் கையகப்படுத்துவதில் முட்டுக்கட்டை உள்ளிட்ட தடைகள் இருந்தாலும், 'இந்தியாவை மாற்றியமைப்பதற்கான அணுசக்தியின் நிலையான பயன்பாடு மற்றும் மேம்பாடு' (SHANTI) என்ற புதிய சட்டத்தை மத்திய அரசு அரசு இயற்றியுள்ளது. இது நீண்டகாலமாக தொடரும் தடைகளை நீக்கி, அணுசக்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
எனவே அணுமின் உற்பத்தி மூலம் கூடுதலாக கிடைக்கும் மின்சாரம், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தரவு மையங்களின் மின்சாரத் தேவையை பூர்த்தி செய்யும்.
அமெரிக்காவில் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மேற்கொண்ட அணுசக்தி ஒப்பந்தங்களில் இருந்து இந்தியா சில பாடங்களைக் கற்றுக் கொள்ளலாம். அதாவது, அங்குள்ள நிறுவனங்கள், முதலீட்டின் ஒரு பகுதியை முன்கூட்டியே அணுமின் உற்பத்திக்கு வழங்குகின்றன. இதனால், அணுமின் உற்பத்திக்கு தேவையான மூலதனத் தேவை தொடர்பான சிக்கலும் தீரும்.