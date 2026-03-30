மண்ணெண்ணெய் அடுப்புகளுக்கு மாறும் குடும்பங்கள் - சுவாச பிரச்சினை வரும் என எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்
நிலைமையை சமாளிக்க மின்சார அடுப்புகள் பயன்பாட்டை அரசு ஊக்குவிக்கலாம். ஆனால், மீண்டும் பெட்ரோல் நிலையங்களில் மண்ணெண்ணெய் விற்பனைக்கு அனுமதித்திருப்பது மிக மிக பின்னோக்கிய நடவடிக்கை என்று நிபுணர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : March 30, 2026 at 5:41 PM IST
- By சுரபி குப்தா
ஈரான் போரினால் சர்வதேச அளவில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மண்ணெண்ணெய் விநியோகத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இருப்பினும், இதனால் பல்வேறு உடல்நலக்கோளாறுகளும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்படும் என நிபணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்தியாவில் பெரும்பாலான நடுத்தர குடும்பங்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்தியது மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் அடுப்புகளை தான். ஒவ்வொரு வீட்டின் அத்தியாவசியப் பொருட்களிலும், மண்ணெண்ணெய் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனால், எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு பயன்பாடு படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியதை அடுத்து, மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் பயன்பாடு குறைந்துவிட்டது. தற்போது மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் கிட்டதட்ட புழக்கத்தில் இல்லை என்றே சொல்லலாம்.
ஆனால், ஈரான் போர் நிலைமையை மாற்றி விட்டது. ஈரானில் நடைபெறும் போரினால், ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதனால், வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு சரக்கு கப்பல்களில் எல்பிஜி எரிவாயு கொண்டு வரப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு, வீடுகளுக்கு எரிவாயு விநியோகம் செய்வதிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என அஞ்சி பொதுமக்கள் முன் கூட்டியே வாங்கியதால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.
நிலைமையை சமாளிக்க, 21 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தற்காலிகமாக மண்ணெண்ணெய் விநியோகத்திற்கு மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதனால் எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு கிடைக்காமல் இல்லத்தரசிகள் பாதிக்கப்படுவது குறையும் என்று மத்திய அரசு கருதுகிறது. ஆனால், தூய்மையான எரிபொருளுக்கு மாறி, நாம் அடைந்திருந்த முன்னேற்றத்தை இது பாழாக்கி விடும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
பின்னோக்கிய நடவடிக்கை
இது குறித்து, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த டாக்டர் சுதிர் பிஷ்ட், ஈடிவி பாரத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். பெட்ரோலியம் சில்லறை விற்பனையில் பி.எச்டி. முடித்த இவர், கடந்த 1988-ல் இருந்து பல்வேறு பெட்ரோலிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். இவர், மத்திய அரசின் கொள்கை முடிவு, ஒரு பின்னோக்கிய நடவடிக்கை என்று கூறுகிறார். அவர் மேலும் கூறுகையில், "டெல்லி உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நகரங்களில் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு தற்போது முற்றிலுமாக இல்லை. நான் 1995-ல் டெல்லியில், விற்பனை பிரிவில் துணை மேலாளராக பணியாற்றிய போது, மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு குறையத் தொடங்கியது.
அதற்கு முன்பே, மண்ணெண்ணெய்யில் நீல நிற மை கலந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது. பெட்ரோல் நிலையங்களில் பெட்ரோல், டீசலுடன் மண்ணெண்ணெய் கலந்து விற்பனை செய்யப்படுவதை தடுக்கவே நீல நிற மை கலந்து விற்கப்பட்டது.
இருந்தாலும், வீடுகளில் சமையல் செய்ய மண்ணெண்ணெய் பயன்படுத்தியதால் மிகப்பெரிய அளவில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. பல பெண்களுக்கு சுவாசம் தொடர்பான நோய்கள் ஏற்பட்டன. அதன் பிறகு 1997-ல் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு இல்லாத நகரமாக டெல்லி மாறிவிட்டது.
ஒவ்வொரு வீடும் சமையலுக்கு எல்பிஜி எரிவாயு இணைப்பு பெற்று சிலிண்டர்களை பயன்படுத்த தொடங்கினர். சிலிண்டர் இணைப்பும், சமையல் சிலிண்டர்களும் எளிதில் கிடைத்தன. எனவே, 1999-ம் ஆண்டிற்குள் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு முழுமையாகவே மறைந்துவிட்டது.
தற்போது, பெட்ரோல் நிலையங்களில் மண்ணெண்ணெய் விற்பனைக்கு அனுமதித்திருப்பது பின்னோக்கிய நடவடிக்கை. இது நடக்கக் கூடாது. மக்கள் மின்சார அடுப்புகளை பயன்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும். இந்தியாவில் மின்னுற்பத்தி அபரிமிதமாக உள்ளது. மின்சாரமும் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்கிறது. எனவே, அரசு நிலைமையை சமாளிக்க 24 மணி நேரமும் சலுகை விலையில் மின்சாரம் வழங்கலாம். ஆனால், பெட்ரோல் நிலையங்களில் மண்ணெண்ணெய் விற்பனைக்கு அனுமதித்திருப்பது மிக மிக பின்னோக்கிய நடவடிக்கை" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
மண்ணெண்ணெய் விநியோகம் நடைபெறுவது எப்படி?
மண்ணெண்ணெய், ரேசன் கடைகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெட்ரோல் நிலையங்கள் என இரண்டு வழிகளில் பொதுமக்களை வந்தடைகிறது. தற்போது பொதுவிநியோகத் திட்டம் மூலம் கூடுதலாக 48,000 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் வழங்க மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது.
ஊரகப் பகுதிகளில் ஏற்கெனவே உள்ள மண்ணெண்ணெய் கடைகளுக்கு பதிலாக கூடுதலாக கடைகள் திறக்கப்படும். அங்கு நபர் ஒன்றுக்கு மாதம் 0.5 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் வழங்கப்படும்.
எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான பெட்ரோல் நிலையங்களில் மண்ணெண்ணெயை இருப்பு வைத்து விற்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மண்ணெண்ணெய்யை கள்ளச் சந்தையில் விற்பது, பெட்ரோல், டீசலில் கலந்து விற்பது, பதுக்கி வைத்து விற்பது ஆகியவற்றை தடுக்க பல்வேறு கண்காணிப்பு வழிமுறைகள் உள்ளன.
வேகம் எடுத்த மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் விற்பனை
கடந்த சில தினங்களில் நாடு முழுவதும் மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் அடுப்பு விற்பனை அதிகரித்துள்ளது, மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு மீண்டும் தொடங்கி விட்டதை காட்டுகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளில், கடைகளில் விற்பனைக்கே இல்லாமல் இருந்த மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் அடுப்புகளுக்கு மீண்டும் டிமாண்ட் அதிகரித்து விட்டது.
சில பகுதிகளில், தங்கள் கடைகளில் இருந்த மொத்த அடுப்புகளும் விற்றுத் தீர்ந்து விட்டன என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். முன்பை விட மண்ணெண்ணெய் விலையும் அதிகரித்து விட்டது.
கடந்த சில தினங்களில், சாலையோரம் தேநீர் மற்றும் உணவு கடைகள் நடத்தி வருபவர்கள், குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பத்தினர், எல்பிஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் அடுப்புக்கு மாறத் தொடங்கி விட்டனர். மண்ணெண்ணெயும் சரியாக கிடைக்காதால் பலர் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவது குறித்து யோசித்து வருகின்றனர்.
சுகாதாரம், பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்
வீடுகளில் மண்ணெண்ணெய் அடுப்புகள் மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வந்து விட்டதால், கரிப்புகை, கார்பன் மோனாக்சைடு போன்றவற்றால் வீட்டுக்குள் காற்று மாசுபாடு அதிகரித்து விட்டது. இந்த அடுப்புகளை நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்தினால், குறிப்பாக காற்றோட்டம் இல்லாத வீடுகளில் சுவாசக் கோளாறு, கண் எரிச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும்.
மண்ணெண்ணெய் எளிதில் தீப்பிடிக்கும் என்பதால் அதை வீடுகளில் பத்திரமாக வைத்து கையாள வேண்டும். எனவே, மண்ணெண்ணெய் அடுப்புகளை புதிதாக பயன்படுத்துபவர்களும், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் பயன்படுத்துபவர்களும் பாதுகாப்பாக கையாள வேண்டும்.
எல்பிஜி எரிவாயு, மின்சாரம் ஆகியவற்றை விட மண்ணெண்ணெயில் கார்பன் செறிவு அதிகம் என்பதால், இந்தியாவின் காற்றுத் தரத்தையும், அது பாதிக்கச் செய்யும்.
மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு மறைந்தது எப்படி?
மண்ணெண்ணெய் பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு முடிவெடுத்து செயல்பட்டதால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு முற்றிலுமாக குறைந்து விட்டது.
இந்தியாவில் மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டம், நேரடி பணப் பரிமாற்றத் திட்டம் ஆகியவற்றால், எல்பிஜி எரிவாயு பயன்பாடு அதிகரித்து விட்டது. மத்திய அரசின் திட்டத்தால் 10 கோடி ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு எல்பிஜி எரிவாயு இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டது. மறுபுறம் மண்ணணெ்ணெய்க்குப் பதிலாக பணம் கொடுக்கப்பட்டது.
இதனால், மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு, 2012-13 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2024-இன் தொடக்கத்தில் 70 சதவீதத்திற்கு மேல் குறைந்து விட்டது.
குறுகிய கால நன்மையா? நீண்ட கால பாதிப்பா?
எரிபொருள் தேவையை சமாளிக்க தற்காலிகத் தீர்வாக மண்ணெண்ணெய் பயன்பாட்டை அரசு ஊக்குவித்தாலும், அதையே தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படக் கூடாது என வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதாக கூறி பொதுமக்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிகம் பெட்ரோல், டீசல் வாங்கியது குறித்து பெட்ரோலிய அமைச்சகம் கவலை தெரிவித்ததுடன், கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துமாறு மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருந்தது.
மேலும், சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க மீண்டும் மண்ணெண்ணெய் ஸ்டவ் அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்குப் பதிலாக மாற்று வழிகளை அரசு ஆராய வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். குறிப்பாக, நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு எல்பிஜி மானியம் வழங்குவது, குழாய் வழியாக இயற்கை எரிவாயு விநியோகம் செய்வதை துரிதப்படுத்த வேண்டும், மின்சார அடுப்புகள் பயன்பாட்டை அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் யோசனை தெரிவிக்கிறார்கள்.
மண்ணெண்ணெய் vs எல்பிஜி vs பிஎன்ஜி
|மண்ணெண்ணெய் (SKO)
|எல்பிஜி (சிலிண்டர்)
|பிஎன்ஜி (குழாய்வழி எரிவாயு)
|விலை
|லிட்டர் ₹ 40–50; வெளிச்சந்தையில் ₹80/லி
|சிலிண்டர் ₹500 (5kg)–₹950 (14.2 kg); மானியமில்லா சிலிண்டர் >₹1,000
|₹60–₹70/kg (சந்தை விலை)
|பாதுகாப்பு
|எளிதில் தீப்பற்றக் கூடியது. கரித்தூள், புகை பரவும் அபாயம் கொண்டது
|எரிவாயு கசியும் வாய்ப்பு, சிலிண்டர் வெடிக்கவும் வாய்ப்பு (ரெகுலேட்டரை பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்)
|குழாய் வழி விநியோகத்தில் கசிவு அதிகம் ஏற்படாது. கசிவை கண்டறியும் அமைப்பு உள்ளது. சரியான முறையில் பொருத்தினால் மிகவும் பதுகாப்பானது.
|புகை வெளியேற்றம்
|பகுதியளவே எரியும். கரித்தூள், கார்பன் மோனாக்சைடு வெளியேற்றும். காற்றின் தரம் PM2.5 ஆக இருக்கும். வீட்டுக்குள் காற்றின் தரம் மோசமாகும்.
|முழுமையாக எரியும். கார்பன்டை ஆக்சைடு வெளியேற்றும். குறைந்த துகள்களே பரவும். வீட்டுக்குள் காற்றின் தரம் பாதிக்காது. பாதுகாப்பானது.
|முழுமையாக எரியும். குறைந்த புகை. குறைவான கரித்துகளை வெளியேற்றும்.
|வசதிகள்
|அடுப்பு மெதுவாகவே எரியும்.
|உடனடியாகவே அடுப்பு எரியும். எரிவாயுவை எங்கும் எடுத்து செல்லலாம். சிலிண்டர்களை மாற்றலாம்
|எப்போதும் விநியோகத்தில் இருக்கும். எந்த அடுப்பிலும் பயன்படுத்தலாம். நிரப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை.