Explainer: டிரம்ப் - ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பை உற்று நோக்கும் நாடுகள்| உலகப் பொருளாதாரத்தின் தலைவிதியை மாற்றி அமைக்குமா?
சீன மற்றும் அமெரிக்கா ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பெற இந்தியா முயல்வதால், இந்த துறை குறித்த பேச்சுவார்த்தையையும் இந்தியா ஆர்வமாக கவனிக்கும்.
Published : September 22, 2026 at 3:28 PM IST
புதுடெல்லி: செப்டம்பர் 23 முதல் 25 வரை அமெரிக்காவில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அரசு முறைப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். அவரது இந்த பயணம் உலக நாடுகள் அனைத்தையும் உற்றுப் பார்க்க வைத்துள்ளது. அமெரிக்கா - சீனா இடையே உள்ள மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் இனி எவ்வாறு கையாளப்படும்? என்ற கேள்விக்கு ஜி ஜின்பிங்கின் இந்த பயணம் பதில் சொல்லும் என்று உலக நாடுகள் எதிர்பார்க்கின்றன.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), தைவான் விவகாரம் மற்றும் வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளில் நிலவும் போட்டியை இரு நாடுகளும் எவ்வாறு கையாளப் போகின்றன? என்பதையும், வரும் நவம்பர் மாதம் காலாவதியாகவுள்ள வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார உறவுகள் குறித்த தற்காலிக ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படுமா? என்பதையும் அறிய ஜி மற்றும் டிரம்ப் இடையிலான சந்திப்பை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த மே மாதம் பெய்ஜிங் சென்றிருந்தார். அப்போது இரு தலைவர்களும் சந்தித்தனர். ஆனால், அதன் பிறகு சர்வதேச அளவில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. ஈரான் விவகாரத்தால் எரிபொருள் விலை உயர்ந்து, அமெரிக்காவில் மக்களின் அன்றாட செலவு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இது நவம்பர் மாதம் அங்கு நடைபெறவுள்ள இடைக்கால தேர்தல்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த சிக்கலில் இருந்து எப்படியாவது தப்பித்து விட வேண்டும் என்பதற்கான வழியை டிரம்ப் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். ஈரான் விவகாரத்தால் நாட்டின் பொருளாதாரம் ஏற்கெனவே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், சீனாவுடன் எந்தவொரு பொருளாதாரரீதியிலான மோதலையும் அவர் தொடுக்க முடியாத நிலையில் உள்ளார்.
அதே சமயம், சீனாவில் உள்நாட்டு நுகர்வு குறைவு மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையின் மந்தநிலை ஆகியவற்றை சீன அதிபர் ஜி எதிர்கொண்டு வருகிறார். எனவே, அமெரிக்காவில் செயல்படும் சீன நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், சீனப் பொருட்கள் மீது வாஷிங்டன் புதிய வரிகளை விதிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் அவர் முயல்வார்.
September 21, 2026
சீன அதிபருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு ஏற்பாடுகள்
இரு நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு முன்னதாகவே தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது. இதனை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தான், "நாங்கள் இணக்கமாக செயல்படுகிறோம். சீனாவுடனான எங்கள் உறவு மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது. மற்ற நாடுகளுடன் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை? ஆனால் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிற்கும் எனக்கும் சிறப்பான நட்புறவு உள்ளது" என்று டிரம்ப் வெள்ளிக்கிழமை கூறினார்.
இதே போல், அமெரிக்க அதிபரின் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் வெளியிட்ட சமூக வலைதள பதிவில், "அமெரிக்க ராணுவ விமானத் தளமான 'ஜாயிண்ட் பேஸ் ஆண்ட்ரூஸ்' பகுதிக்கு நேரில் சென்று சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை வரவேற்க டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளார். இது ஒரு அரிதான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிற்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கவும் அமெரிக்க தயாராகி வருகிறது. வெள்ளை மாளிகையின் 'ஸ்டேட் ஃப்ளோர்' பகுதியில் ஜி மற்றும் அவரது மனைவி பெங் லியுவான் ஆகியோரை டிரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா ஆகியோர் வரவேற்பார்கள். அதை தொடர்ந்து வியாழக்கிழமை அன்று 'ரோஸ் கார்டன்' பகுதியில் அவர்களுக்கு ராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்படவுள்ளது.
வெள்ளை மாளிகையின் தெற்கு புல்வெளி, 'ஸ்டேட் ஃப்ளோர்' மற்றும் 'ரோஸ் கார்டன்' ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் இந்த விழாவில், அமெரிக்க ராணுவத்தின் அனைத்து பிரிவுகளையும் சேர்ந்த 479 வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளார்கள். அப்போது ராணுவ வீரர்களின் சாகசங்கள் மற்றும் அணிவகுப்பு இடம் பெறும் என்றும் வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது. 'பி-2 ஸ்பிரிட்' ரக விமானம் மற்றும் நான்கு 'எஃப்-22 ராப்டர்' ரக விமானங்களும் விண்ணில் பறந்து சாகசம் செய்யவுள்ளன. இத்துடன் இந்த விழா நிறைவடையும் என்றும் வெள்ளை மாளிகை கூறியுள்ளது.
அமெரிக்கா - சீனா இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு, டிரம்ப், ஷி ஜின்பிங்கிற்கு ஒரு 'ராஜ விருந்து' அளிக்க உள்ளார். இதில் அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ், கூகுள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை, ஓபன்ஏஐ சாம் ஆல்ட்மேன், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைவர் டிம் குக், டெஸ்லா தலைமை நிர்வாகி எலான் மஸ்க் மற்றும் என்விடியா தலைமை நிர்வாகியும் தலைவருமான ஜென்சன் ஹுவாங் உள்ளிட்ட முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாகிகள் பங்கேற்ற இருப்பதாக ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இது மட்டுமல்லாமல், சீன அதிபர் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு டிரம்ப் தம்பதி பிரத்யேக தேநீர் விருந்தும் வழங்க உள்ளனர். மேலும், அமெரிக்காவின் சுதந்திரப் பிரகடனம் மற்றும் அமெரிக்க அரசியலமைப்புச் சட்டம் போன்ற புகழ் பெற்ற ஆவணங்கள் இடம் பெற்றுள்ள தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தையும் சீன அதிபர் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகியோர் சுற்றிப் பார்க்க உள்ளனர்.
🇨🇳🇺🇸 At the invitation of President Donald J. Trump, President Xi Jinping will pay a state visit to the United States from Sept. 23 to 25. During his visit, President Xi will have in-depth exchange of views with President Trump on major issues concerning bilateral ties and world… pic.twitter.com/FAFwj3rixI— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) September 21, 2026
பேச்சுவார்த்தைகள் - ஒற்றுமையும் முரண்பாடுகளும்
கனடா போன்ற நட்பு நாடுகளுடன் ஒரு வர்த்தக போர் தொடத்துள்ள நிலையில், சீனாவை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லையே என்பது தான் டிரம்பின் ஆறாத மனக்குமுறல். அதற்கு காரணம், சீனாவின் தயாரிப்புகள். அவை தான் அமெரிக்க உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன. இதானால், டிரம்ப், சீனா மீது மென்மையான போக்கையை கையாளுவார் என்று பலர் கருதுகின்றனர்.
ஆனாலும், அமெரிக்க தொழிற்துறைக்கு இன்றியமையாத அரிய வகை கனிமங்கள் மீது சீனா ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்து பதிலடி கொடுத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சந்திப்பின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால், வரும் நவம்பர் மாதம் நிறைவடையும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாட்டுக்கான தற்காலிக ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படும் என்பது தான்.
இந்த தற்காலிக ஒப்பந்தம் என்பது, இன்றியமையாத கனிமங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மீதான வரிகள், கட்டணங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்க இரு தரப்பினரும் ஒப்புக் கொண்டது.
அரிய வகை கனிமங்கள் மீதான ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகளை நிறுத்த அல்லது தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்க சீனா ஒப்புக் கொண்ட நிலையில், சீன இறக்குமதிகள் மீதான தனது வரிகளை குறைக்கவும் அல்லது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கவும் அமெரிக்கா ஒப்புக்கொண்டது. ஆனாலும், மற்ற பிரச்சினைகள் இன்னும் நிலுவையில் தான் உள்ளன.
மற்ற நாடுகளைப் போலவே, அமெரிக்காவும் மின்னணுவியல் மற்றும் ராணுவ தளவாடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இன்றியமையாத கனிமங்களுக்காக சீனாவை சார்ந்துள்ளது. ஏனெனில், இந்த துறையில் உலக அளவில் 80 சதவீதத்திற்கும் மேலானதை பெய்ஜிங் கட்டுப்படுத்துகிறது.
தலைவர்கள் சந்திப்பு நடைபெறவுள்ள நிலையில், அமெரிக்க நிதியமைச்சர் ஸ்காட் பெசென்ட், வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர் மற்றும் சீன துணைப் பிரதமர் ஹீ லிஃபெங் ஆகியோருக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது. அப்போது சுங்கவரி விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய பொருட்களை அடையாளம் காண வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கு முன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்தைகளின் போது, செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு முக்கியமான புரிந்துணர்வு எட்டப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போட்டி கடுமையாக இருந்தால், அது இரு நாடுகளின் உறவில் ஏற்கெனவே இருக்கும் விரிசலை மேலும் அதிகரிக்கவே செய்யும். சிப் தொழில்நுட்பத்தில் அமெரிக்கா தனது மேலாதிக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டாலும், உலகின் தென் பகுதி நாடுகளில் குறைந்த விலை மூலம் சீனா முன்னிலை பெற்று வருகிறது. இதை மிக பெரிய போட்டியாக கருதும் அமெரிக்கா, சீனா தனது செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் தங்களது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டி வருகிறது.
அடுத்ததாக தைவான் விவகாரம். இரு தலைவர்களின் சந்திப்பின் போது இந்த விவகாரம் இடம் பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தன்னாட்சி பெற்ற அந்த தீவை தனது ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதியாக சீனா கருதுகிறது. அமெரிக்கா தைவானுடன் நல்ல நட்புறவு வைத்துள்ளது. தைவானுக்காக 14 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் ஆயுதங்களை வழங்க அமெரிக்க முன் வந்துள்ளது.
"சீனா-அமெரிக்க இடையிலான முக்கியப் பிரச்சினைகள் மட்டுமல்லாமல், இரு தலைவர்களும் உலக அமைதி மற்றும் வளர்ச்சி குறித்தும் விவாதிப்பார்கள்" என்று சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் கடந்த திங்கட்கிழமை தெரிவித்தார்.
ஷி-டிரம்ப் சந்திப்பில் இந்தியாவின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
இரு நாடுகளும் தங்கள் உறவில் உள்ள விரிசல்களை எவ்வாறு கையாளுகின்றன? என்பதை இந்தியா உன்னிப்பாகக் கவனிக்கும். டிரம்பின் கடுமையான வரி விதிப்புக் கொள்கைகளால் அமெரிக்காவுடனான உறவில் ஏற்பட்டுள்ள இறுக்கத்தைச் சமாளிக்கவும், சீனாவுடனான உறவுகளை மேம்படுத்தவும் இந்தியா முயன்று வருகிறது.
சீனா, இந்தியா மற்றும் ரஷ்ய எண்ணெய்யின் பிற முக்கிய இறக்குமதியாளர்கள் மீது 100 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை அவருக்கு வழங்கும், புதிதாக இயற்றப்பட்ட லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாம் ரஷ்யா மீதான தடைகள் சட்டத்தை டிரம்ப் எவ்வாறு செயல்படுத்த திட்டமிடுகிறார் என்பதை இந்தியா மிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது.
ரஷ்ய எண்ணெய்யை வாங்கியதற்காக சீனா மீது வரி உயர்வை அறிவிப்பதில் டிரம்ப் எச்சரிக்கையாக இருக்கக் கூடும் என்றாலும், ரஷ்யா சட்டத்தை டிரம்ப் எவ்வாறு செயல்படுத்தத் திட்டமிடுகிறார் என்பதற்கான சில அறிகுறிகளை இந்த சந்திப்பு அளிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சீன மற்றும் அமெரிக்க ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பெற இந்தியா முயல்வதால், இந்த துறை குறித்த விவாதங்களையும் இந்தியா ஆர்வமாக கவனிக்கும்.
இரு தரப்பு வர்த்தகம், சீனாவை சார்ந்திருப்பதை குறைப்பதற்கும் புதுடெல்லியும் வாஷிங்டனும் மே 2026-ல் கனிமங்கள் ஒத்துழைப்பு கட்டமைப்பில் கையெழுத்திட்டுள்ளன. இதனால், கனிமங்கள் தொடர்பாக அமெரிக்கா - சீனா இடையே நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையையும் இந்தியா தீவிரமாக கவனிக்கும்.
எனவே, முக்கிய கனிமங்கள் துறையில் அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையே ஏற்படும் எந்தவொரு ஒப்பந்தமும், சீனாவை முழுமையாக சார்ந்திருப்பதிலிருந்து விலகிச் செல்ல இந்தியா மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
டிரம்ப்- ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பு, சர்வதேச அளவில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இருந்தாலும், இது இந்தியாவுக்கு பல வகைகளில் பாதிப்புகளை தான் ஏற்படுத்தும்.