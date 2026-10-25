பாதுகாப்பு முதல் விண்வெளி வரை! இந்தியா - போலந்து நட்புறவில் புதிய சகாப்தம்
கடந்த பல ஆண்டுகளாக, போலந்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சராசரி வளர்ச்சியை விட இரு மடங்கிற்கும் அதிகமாக உள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 8:59 AM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், போலந்து பிரதமர் டொனால்ட் டஸ்க்கும் இந்தியா - போலந்து இடையிலான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்த ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர். வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அவர்களது பேச்சுவார்த்தையில், பாதுகாப்பு, விண்வெளி, அணுசக்தி, வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளிட்டவை முக்கிய இடம் பிடித்தன.
"பிரதமர் @narendramodi மற்றும் போலந்து பிரதமர் டொனால்ட் டஸ்க் @donaldtusk விரிவான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். 2024-ல் ஏற்பட்ட பேச்சுவார்த்தையை அடிப்படையாக கொண்டு, செயற்கை நுண்ணறிவு, பசுமை தொழில்நுட்பங்கள், முக்கிய கனிமங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் புதிய ஒத்துழைப்பு வழிகளை அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர். அதே நேரத்தில் வர்த்தகம், முதலீடு, கல்வி, கலாச்சாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை மேலும் மேம்படுத்த முடிவு செய்தனர்" என்று வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஜெய்ஸ்வாலின் கூற்றுப்படி, 2030-க்குள் இருதரப்பு வர்த்தகத்தை இரட்டிப்பாக்க இணைந்து செயல்பட இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். "இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை இரு தலைவர்களும் வலியுறுத்தினர். இது வர்த்தகர்கள் மற்றும் தொழில்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகளை திறந்து, பொருளாதார ஈடுபாட்டிற்கு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
A new phase in the India–Poland Strategic Partnership. Prime Minister @narendramodi and Prime Minister Donald Tusk @donaldtusk of Poland held wide-ranging talks today. Building on the Strategic Partnership established in 2024, the leaders explored new avenues of cooperation in areas including AI, green technologies, critical minerals, and defence, while further deepening ties in trade, investment, education, culture and people-to-people exchanges. Both leaders agreed to work together to double the bilateral trade by 2030. The leaders underscored the importance of India–EU FTA which is set to unlock new opportunities for businesses and industries, giving fresh impetus to economic engagement. The two leaders also exchanged views on regional and global developments, reaffirming their commitment to a rules-based international order and reform of global institutions, including the UN Security Council.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
இரு தலைவர்களும் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய நிகழ்வுகள் குறித்து கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர். மேலும், சர்வதேச அமைதி மற்றும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் உள்ளிட்ட சர்வதேச அமைப்புகளின் சீர்திருத்தத்திற்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.
மோடியும், டஸ்க்கும் இந்தியா - போலந்து இரு தரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்த ஒப்புக் கொண்டனர். பாதுகாப்பு, விண்வெளி, அணுசக்தி, வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவை அவர்களது பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய இடம் பிடித்தன.
புதுடெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து, கூட்டறிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டன. அதில், இரு தரப்பு ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவதற்கான திட்டங்களை மோடி கோடிட்டு காட்டினார். மேலும், தொழில்நுட்ப துறையில் இந்திய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுமாறு போலந்து நிறுவனங்களுக்கு அவர் அழைப்பு விடுத்தார். இதற்கிடையே, போலந்து பிரதமர் டஸ்க், சர்வதேச அளவில் போர் பதற்றம் நிலவும் சூழலில், இந்தியாவை ஒரு "நம்பிக்கையான கலங்கரை விளக்கு" என்று வர்ணித்தார். மேலும், இரு நாடுகளும் தங்கள் நட்புறவை வரும் காலங்களில் மேம்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார்.
ஆகஸ்ட் 2024-ல் பிரதமர் மோடி போலந்துக்கு மேற்கொண்ட பயணத்தின் போது ஏற்பட்ட உடன்படிக்கையை, நிலையான பொருளாதார, தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப அம்சமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியாக இந்த சந்திப்பு அமைந்துள்ளது. மேலும், வர்த்தக உறவுகளை பன்முகப்படுத்துவதற்கும், சந்தைகளை வலுப்படுத்துவதற்கும், பொருளாதாரப் போட்டித்தன்மை மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவதற்கும் இரு நாடுகளும் அளிக்கும் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வருவதையும் இது பிரதிபலிக்கிறது.
அக்டோபர் 21 முதல் 23 வரை போலந்து பிரதமர் டஸ்க் இந்திய பயணம் மேற்கொண்டார். 2010-க்கு பிறகு ஒரு போலந்து பிரதமர் இந்தியாவுக்கு மேற்கொண்ட முதல் பயணம் இதுவாகும். இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவில் புதிய பரிமாணத்தை இது குறிக்கிறது. போலந்து நிறுவனங்கள் இந்த பயணக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தன. மேலும், புதுடெல்லி மற்றும் பெங்களூருவில் தொழில்துறை கருத்தரங்குகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
இந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் முக்கியத்துவம், அரசியல் உறவுகளை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதில் மட்டுமின்றி, இந்தியாவின் தொழில்சார் லட்சியங்களை போலந்தின் உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறன்களுடன் இணைக்கும் ஒரு விரிவான கூட்டாண்மையை உருவாக்குவதிலும், அதே வேளை ஐரோப்பாவுடன் இந்தியாவின் உறவை ஆழப்படுத்துவதிலும் அடங்கியுள்ளது.
Held excellent talks with Prime Minister Donald Tusk of Poland. We reviewed the progress in our Strategic Partnership and discussed ways to further strengthen cooperation in: Trade and investment. Defence and space. Nuclear energy. Critical minerals. We also exchanged views on regional and global issues. @donaldtusk— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பில் புதிய அத்தியாயத்தை நோக்கிய நகர்வு
பாதுகாப்புத் துறை, இரு தலைவர்களின் பேச்சுவார்த்தையில் மிக முக்கியமாக இடம் பெற்றது. பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பங்களை கூட்டாக மேம்படுத்துவதிலும் தயாரிப்பதிலும் பங்கேற்க போலந்து நிறுவனங்களுக்கு மோடி விடுத்த அழைப்பு, வழக்கமான ராணுவ உபகரணங்கள் கொள்முதலை தாண்டி, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவு விரிவடைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் காட்டுகிறது.
இந்தியா தனது உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் தொழில் தளத்தை வலுப்படுத்தவும், உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், இறக்குமதி செய்யப்படும் ராணுவ உபகரணங்களை சார்ந்திருப்பதை குறைக்கவும் கொள்கைரீதியாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. மறுபுறம், ஐரோப்பாவில் மோசமடைந்து வரும் பாதுகாப்புச் சூழல், குறிப்பாக உக்ரைனுக்கு எதிரான ரஷ்யாவின் போரால் தொடர்ந்து நீடிக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, போலந்து தனது ராணுவ நவீனமயமாக்கல் நடவடிக்கைகளை வேகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த முன்னுரிமைகள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு முழுமைத்தன்மையை உருவாக்குகின்றன. போலந்து நிறுவனங்கள் இந்திய ராணுவ தளவாட உற்பத்தி நிறுவனங்களுடன் கூட்டாண்மைகளை ஆராயலாம். அதே சமயம், இந்திய நிறுவனங்கள் உற்பத்தித் திறன், பொறியியல் வலிமை மற்றும் மிகப்பெரிய உள்நாட்டுச் சந்தைக்கான வாய்ப்புகளை வழங்க முடியும்.
போலந்தின் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் வழங்கக் கூடிய பங்களிப்பு குறித்து அந்த நாட்டு பிரதமர் டஸ்க் கவனத்தை ஈர்த்தார். கூட்டு ஊடக அறிக்கையின் போது, போலந்து தயாரிப்பு ட்ரோன்கள் பயனுள்ளதாக இருந்தன என்று அவர் குறிப்பிட்டார். இது ஆராயப்பட வேண்டிய ஒரு துறையைக் குறிக்கிறதே தவிர, ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்முதல் ஒப்பந்தம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாக இதை கருதக்கூடாது.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சாத்தியமான ஒத்துழைப்புக்கான துறைகள் பின்வருமாறு:
- ஆளில்லா வான்வழி அமைப்புகள் (Uncrewed aerial systems) மற்றும் அது தொடர்பான தொழில்நுட்பங்கள்
- கண்காணிப்பு, தகவல் தொடர்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மின்னணுவியல் (defence electronics)
- குறிப்பிட்ட ராணுவ உபகரணங்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களை கூட்டாகத் தயாரித்தல்
- ஆராய்ச்சி, பொறியியல் மற்றும் தொழில்சார் ஒத்துழைப்பு
- இந்திய மற்றும் போலந்து பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான நீண்டகால புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்
இத்தகைய ஒத்துழைப்பின் நடைமுறை மதிப்பு என்பது, வழங்கப்படும் தொழில்நுட்பங்கள், உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அளவு, அறிவுசார் சொத்துரிமை (intellectual property) தொடர்பான ஏற்பாடுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்திற்கான நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றை பொறுத்தே அமையும்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் திறன்களை பாதுகாப்பதே இதன் நோக்கமாக இருக்கும். போலந்தை பொறுத்தவரை, இந்த ஒத்துழைப்பு ஒரு முக்கிய ஆசிய பாதுகாப்பு சந்தையில் வர்த்தக வாய்ப்புகளைத் திறந்து, நீண்டகால தொழில்துறை கூட்டாண்மைகளுக்கு ஒரு அடித்தளத்தை வழங்கும்.
இதன் ஒட்டுமொத்த முக்கியத்துவம் என்னவென்றால், பாதுகாப்புத் துறையானது இந்தியா - போலந்து உறவுகளில் ஒரு சக்திவாய்ந்த அங்கமாக மாறக் கூடும். இது மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான இந்தியாவின் தற்போதைய பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்துறை உறவுகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும்.
விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தி துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துதல்
ஆழமான நட்புறவுக்கான முன்னுரிமை துறைகளாக விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தியை பிரதமர் மோடியும் அடையாளம் காட்டினார். இணை மேம்பாடு மற்றும் இணை உற்பத்தியில் பங்கேற்க போலந்து நிறுவனங்களுக்கு அவர் விடுத்த அழைப்பு, இரு அரசுகளும் தங்கள் ஈடுபாட்டை ராஜதந்திர பரிமாற்றங்கள் அல்லது வழக்கமான வர்த்தகத்திற்குள் கொண்டு வராமல், தொழில்துறை கூட்டாண்மைகளை ஆராய விரும்புகின்றன என்பதை காட்டுகிறது.
செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு, புவி கண்காணிப்பு மற்றும் விண்வெளிப் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் இந்தியா திறன்களை வளர்த்துள்ளது. போலந்து நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்பு, இந்த துறைகளில் கூடுதல் வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடும்.
போலந்தின் விரிவான ஐரோப்பிய தொழில்நுட்பத் தொடர்புகள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய திட்டங்களை உருவாக்கவும் உதவக் கூடும். இத்தகைய நட்புறவுகளுக்கு குறிப்பிட்ட திட்டங்கள், தொழில்நுட்பத் தரநிலைகள் மற்றும் வர்த்தக ஏற்பாடுகளை அடையாளம் காண்பது அவசியமாகும்.
இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் விண்வெளி சூழலமைப்பு, அறிவியல் ஆராய்ச்சி முதல் வர்த்தக சேவைகள் வரையிலான துறைகளில் ஒத்துழைப்பிற்கு ஒரு முழுமையான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது. கூட்டுத் திட்டங்கள், இரு நாடுகளின் நிறுவனங்களும் நிபுணத்துவத்தை வளர்த்துக் கொண்டு சர்வதேச சந்தைகளில் போட்டியிடவும் உதவக்கூடும்.
இருப்பினும், இந்தக் கூட்டு அறிக்கைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட செயற்கைக்கோள், ஏவுகணை அல்லது விண்வெளித் திட்டத்திற்கானவை என்று மட்டும் கருத கூடாது. இந்த துறையில் ஒரு விரிவான உறவை ஆராய்வதற்கான அரசியல் உறுதிப்பாட்டில் தான் முக்கியத்துவம் அடங்கியுள்ளது.
அணுசக்தி பாதுகாப்பு
அணுசக்தி என்பது மற்றொரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறையாகும். இதில் இணைந்து செயல்பட இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் ஆர்வம் தெரிவித்தனர்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் குறைந்த கார்பன் என்பதில் உறுதியாக இருக்கும் அதே வேளையில், மின்சார உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான அதன் நீண்டகால முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அணுசக்தி அமைகிறது. போலந்து நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்பில், அணுசக்தித் துறையுடன் தொடர்புடைய பொறியியல் சேவைகள், ஆராய்ச்சி அல்லது பிற தொழில்நுட்பங்கள் இடம்பெறக்கூடும்.
எந்தவொரு குறிப்பிடத்தக்க அணுசக்தி கூட்டாண்மைக்கும் உரிமம் வழங்குதல், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், பாதுகாப்புத் தரநிலைகள் மற்றும் பங்கேற்கும் நிறுவனங்களின் அந்தந்த பொறுப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய விரிவான ஏற்பாடுகள் தேவைப்படும். நட்புறவை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு நோக்கத்தை அறிவிப்பது மட்டுமே ஒரு அணுசக்தி திட்டத்தையோ அல்லது தொழில்நுட்பப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தையோ ஏற்படுத்திவிடாது.
பாதுகாப்பு, விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தி ஆகியவற்றை ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும் போது, தொழில்நுட்பரீதியாக மிகவும் மேம்பட்ட உறவைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு இரு அரசுகளும் அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை அவை வெளிப்படுத்துகின்றன.
List of Outcomes (4 in total) : PM @narendramodi’s meeting with PM @donaldtusk of Poland ⬇️ https://t.co/IT2NSPEhhE— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
இருதரப்பு வர்த்தகத்தை இரட்டிப்பாக்க இலக்கு
இந்தியா - போலந்து உறவில் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மிகவும் முக்கியமானது. மேலும் தலைவர்களின் அறிக்கைகள், தங்களின் அரசியல் ஈடுபாட்டை வலுவான வர்த்தக உறவுகளாக மாற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துக் காட்டின.
அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களின்படி, இருதரப்பு வர்த்தகம் சுமார் 6.3 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. அதே நேரத்தில் இரு நாடுகளும் 2030-க்குள் வர்த்தகத்தை இரட்டிப்பாக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சகம் மேற்கோள் காட்டிய புள்ளிவிவரங்களின்படி, போலந்தில் இந்திய முதலீடு 3 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வர்த்தக இலக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில் இது வரும் ஆண்டுகளில் உறவை மதிப்பிட மிகவும் முக்கிய காரணியாக இருக்கும்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, போலந்து ஒரு பெரிய மத்திய ஐரோப்பிய பொருளாதாரத்திற்கான அணுகலையும், தொழில்துறை உற்பத்தி, தகவல் தொழில்நுட்பம், மருந்து, பொறியியல் மற்றும் பிற துறைகளில் அதிக வாய்ப்புகளையும் வழங்குகிறது. போலந்தை பொறுத்தவரை, இந்தியாவின் பெரிய சந்தையும் விரிவடைந்து வரும் தொழில்துறையும் வாய்ப்பளிக்கின்றன.
ஆனால் இரு தரப்பு வர்த்தகத்தை இரட்டிப்பாக்க தொடர்ச்சியான முயற்சி தேவைப்படும். அரசு மட்டத்திலான முன்முயற்சியுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், முதலீட்டு முடிவுகள் மற்றும் ஒருவருக்கொருவரின் ஒழுங்குமுறை மற்றும் வணிகச் சூழல்கள் குறித்த புரிதல் ஆகியவையும் இணைந்திருக்க வேண்டும்.
டஸ்க் தூதுக்குழுவில் போலந்து வணிகப் பிரதிநிதிகள் இடம்பெற்றிருந்தது, இந்த பயணத்திற்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. புதுடெல்லியில் நடைபெறும் இந்தியா - போலந்து வர்த்தக மன்றம், நிறுவனங்கள் தங்களின் சாத்தியமான முதலீட்டாளர்களை அடையாளம் காணவும், முதலீட்டு வாய்ப்புகளை ஆராயவும் ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது.
கூட்டு ஊடக சந்திப்பில், இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம், இந்தியாவுக்கும் போலந்துக்கும் இடையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது என்று மோடி கூறினார்.
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய பொருளாதார உறவுகள்
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம், இந்தியாவுக்கும் போலந்துக்கும் இடையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது என்று மோடி கூறினார்.
போலந்து நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை, நெருக்கமான இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பு, இந்திய நிறுவனங்களுடன் வர்த்தக உறவுகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான நிலைமைகளை மேம்படுத்தக்கூடும். ஒப்பந்தத்தின் உண்மையான விதிகள் மற்றும் செயல்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கு உட்பட்டு, இந்திய நிறுவனங்களும் பயனடையலாம்.
இந்த பரந்த பொருளாதாரக் கட்டமைப்பிற்குள் துறை சார்ந்த வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண, இந்தியாவும் போலந்தும் தங்களது இரு தரப்பு உறவுகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேம்பட்ட உற்பத்தி, தொழில்நுட்பம், தூய்மையான ஆற்றல் மற்றும் தொழில்துறை ஒத்துழைப்பு, இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய வணிக ஈடுபாட்டிற்கு துணை புரியக்கூடும்.
இருப்பினும், தலைவர்களால் விவாதிக்கப்பட்ட இருத ரப்பு முயற்சிகளை, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வர்த்தகக் கொள்கையை நிர்வகிக்கும் தனிப்பட்ட சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை செயல்முறைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பது முக்கியம்.
முக்கிய கனிமங்கள், தூய்மையான தொழில்நுட்பம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்கள்
இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய கனிமங்கள், மின்சார வாகன மின்கலங்கள், தூய்மையான தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கம் மற்றும் உயர்கல்வி ஆகியவையும் இடம் பெற்றன. இந்தப் பயணத்தின் போது வெளியுறவு அமைச்சகம், முக்கிய கனிமங்கள், ரகசியத் தகவல்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பரிமாற்றம், ஆவணக் காப்பக ஒத்துழைப்பு, கலாச்சாரம், அறிவியல் மற்றும் உயர்கல்வி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு செயல் திட்டத்தை இறுதி செய்வதற்கான இரு தரப்பிலும் பணியாற்றி வருவதாகக் குறிப்பிட்டது.
மின்கலங்கள், மின்னணுவியல் மற்றும் தூய்மையான ஆற்றல் தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளிட்ட பல மேம்பட்ட தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு முக்கிய கனிமங்கள் இன்றியமையாதவை.
வாகன மின்கலங்கள் மற்றும் தூய்மையான தொழில்நுட்பத்தில் ஒத்துழைப்பு, ஆராய்ச்சி, தொழில்துறை கூட்டாண்மை மற்றும் வர்த்தக முதலீடுகளுக்கான வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கக் கூடும். இந்த துறைகளில், இந்தியா ஒரு பெரிய சந்தையையும் வளர்ந்து வரும் உற்பத்தி இலக்குகளையும் வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில் போலந்து, தொழில்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பிற்கான ஒரு சாத்தியமான ஐரோப்பிய நட்புறவை வழங்குகிறது.
இரு அரசுகளும் வணிகரீதியாக சாத்தியமான திட்டங்களைக் கண்டறிந்து, தேவையான ஒழுங்குமுறை, முதலீடு மற்றும் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகளை நிறுவ வேண்டும். இருப்பினும், இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் இந்த விஷயங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது, இந்த நட்புறவானது ஏற்கனவே உள்ள துறைகளுடன் எதிர்காலத்தை நோக்கிய தொழில்களையும் உள்ளடக்கும் நோக்கம் கொண்டது என்பதைக் குறிக்கிறது.
ஸ்டார்ட்அப் துறையில் ஒத்துழைப்பு
இந்த பயணத்தின் போது அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய முன்னேற்றம், இரு நாடுகளின் புத்தாக்கச் சூழல் அமைப்புகளுக்கு இடையே இணைப்புகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் இந்தியா மற்றும் போலந்து ஸ்டார்ட்ஆப் பிரிட்ஜ் தொடங்கப்பட்டதாகும். இந்தியா மற்றும் போலந்து ஸ்டார்ட்அப் பிரிட்ஜ் நிறுவப்படுவதை மோடி அறிவித்ததோடு, இரு நாடுகளும் இளைஞர்களுக்காக தொழில்நுட்ப ஹேக்கத்தான்களை ஏற்பாடு செய்யும் என்றும் கூறினார்.
போலந்தில் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இருப்பதையும் குறிப்பிட்டு, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பில் ஏற்கனவே உள்ள ஒத்துழைப்பையும் அவர் எடுத்துரைத்தார். இந்த முயற்சியானது தொழில்முனைவோர், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு இடையே நெருங்கிய தொடர்புகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்திய ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு, போலந்துடனான வலுவான தொடர்புகள், ஐரோப்பிய கூட்டாளிகள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சந்தை விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய உதவும். போலந்து தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், இந்தியாவின் பெரிய டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்முனைவோர் சூழல் அமைப்புடன் ஈடுபடுவதன் மூலம் பயனடையலாம்.
கூட்டு முயற்சிக்கு சாத்தியமான துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு, இணையப் பாதுகாப்பு, டிஜிட்டல் சேவைகள், தூய்மையான தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமைகளை அதிகம் சார்ந்த பிற துறைகள் அடங்கும்.
தொழில்நுட்ப ஹேக்கத்தான்கள், இளம் தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பொதுவான பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண ஒரு தளத்தை வழங்கக் கூடும். அதே நேரத்தில் ஸ்டார்ட்அப் பிரிட்ஜ் நீண்டகால வணிக மற்றும் நிறுவனரீதியான தொடர்புகளை ஏற்படுத்த உதவக்கூடும்.
இருதரப்பு சந்திப்பை தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்ட கூட்டு அறிக்கைகள், தலைவர்களின் முன்னுரிமைகள் குறித்த மிக தெளிவான பொது விளக்கத்தை அளித்தன. 2024-ல் இந்த உறவு ஏற்பட்டதில் இருந்து புதிய உத்வேகத்தை பெற்றுள்ளது என்று மோடி கூறினார். அவர் பாதுகாப்பு, விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தி ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
தொழில்நுட்பங்களை இணைந்து உருவாக்கவும், இணைந்து உற்பத்தி செய்யவும் போலந்து நிறுவனங்களை அழைத்தார். மேலும் முக்கிய கனிமங்கள் மற்றும் நிலக்கரி பயன்பாட்டில் உள்ள வாய்ப்புகளையும் குறிப்பிட்டார்.
டஸ்க், மோடியை ஒரு நண்பராக விவரித்ததோடு, சர்வதேச நிச்சயமற்ற சூழலில் இந்தியாவை ஒரு "நம்பிக்கை ஒளி" என்று குறிப்பிட்டார். இரு நாடுகளின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும், ஒத்துழைப்பை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளையும் அவர் சுட்டிக் காட்டினார். இந்தியாவுக்கும் போலந்துக்கும் இடையே பெரிய அளவிலான இருதரப்பு நலன் சார்ந்த மோதல்கள் ஏதுமில்லை என்பதால், இரு நாடுகளும் நெருக்கமான உறவை வளர்த்துக் கொள்ள வலுவான அடித்தளம் உள்ளது என்பதை அவரது கருத்துகள் உணர்த்தின.
டெல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச ஆய்வுகள் பள்ளியில் உள்ள ஐரோப்பிய ஆய்வுகள் மையத்தின் பேராசிரியர் குல்ஷன் சச்தேவ், போலந்து மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பாவிலேயே மிகப்பெரிய நாடு என்று ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் விளக்கினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், 'போலந்தின் மக்கள்தொகை கிட்டத்தட்ட 40 மில்லியன். போலந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைந்த பிறகு, ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்திற்கு 53 உறுப்பினர்களை அனுப்பி வருகிறது. அதிக எண்ணிக்கையிலான உறுப்பினர்களை கொண்டிருப்பதால், ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் போலந்துக்கு தனி செல்வாக்கு உள்ளது.
மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், 1990-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அவர்கள் 'பொருளாதார அதிர்ச்சி சிகிச்சை' (economic shock therapy) திட்டத்தை தொடங்கி, முழுமையான மாற்றத்தை முன்னெடுத்தனர்' என்றும் அவர் கூறினார்.
மேலும், 'அப்போது முதலே மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் போலந்து ஒரு வலுவான நாடாக உள்ளது. போலந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைந்த போது, அந்த நாட்டின் தனிநபர் வருமானம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சராசரியில் சுமார் 40 சதவீதமாக இருந்தது. இன்று அது 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக, போலந்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சராசரி வளர்ச்சியை விட இரு மடங்கிற்கும் அதிகமாக உள்ளது.
உதாரணமாக, கடந்த ஆண்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி சுமார் 1.5 சதவீதமாக இருந்தது. அதே சமயம் போலந்தின் வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட 4 சதவீதம் அல்லது 3.8 சதவீதமாக இருந்தது. உண்மையிலேயே அந்த நாடு, தங்கள் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை தொடங்கிய போது, ஹங்கேரி போன்ற பிற நாடுகளின் பொருளாதாரம் மிகவும் சிறப்பாகவும், தனிநபர் வருமானம் அதிகமாகவும் இருந்தது. ஆனால் இப்போது, போலந்து அந்த நாடுகளையும் முந்திவிட்டது.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் போலந்து ஒரு பெரிய நாடு. போலந்து தற்போது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் ஆறாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக மாறியுள்ளது என்று நினைக்கிறேன். போலந்து நாட்டின் பொருளாதாரம் 1 டிரில்லியன் டாலர்கள். சொல்லப்போனால், இது உலகின் முதல் 20 பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.
புவிசார் அரசியல் சூழலை பொறுத்தவரை, உக்ரைனில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் நேட்டோ படைகள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் போலந்து ஒரு முன்னணி நாடாக மாறியுள்ளது' என்று சச்தேவ் குறிப்பிட்டார்.
இது தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசிய அவர், 'உக்ரைனில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளும் போலந்து வழியாகவே செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. ஏனெனில் புவியியல்ரீதியாக போலந்து அங்கு தான் அமைந்துள்ளது.
உண்மையில், கடந்த பல ஆண்டுகளாக உக்ரைனுக்கான வான்வெளி மூடப்பட்டுள்ளது. எனவே, உக்ரைனுக்குச் செல்ல விரும்பும் எவரும் போலந்து வழியாகத் தான் செல்ல வேண்டும். சொல்லப்போனால், 2024-ல் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உக்ரைனுக்கு சென்ற போது, அவர் போலந்திலிருந்து ரயிலில் தான் அங்கு சென்றார்.
மேலும், டொனால்ட் டஸ்க் ஐந்து ஆண்டுகள் ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவராக இருந்தார். இந்தியா மற்றும் போலந்து ஆகியவை பாதுகாப்புத் துறையில் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மேம்படும். போலந்து பிரதமரின் இந்திய வருகையின் போது வெளிப்பட்ட மிக முக்கியமான விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று' என்றும் சச்தேவ் கூறினார்.