ETV Bharat / opinion

தொடரும் எல்பிஜி தட்டுப்பாடு; இந்தியர்கள் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்கு உகந்த நேரம் இதுதானா?

மின்சார அடுப்புகள் உள்ளிட்ட சமையல் உபகரணங்கள் தயாரிப்புத் தொழில்நுட்பத்தில், உலகின் மையமாக மாறுவதற்கு உரிய அனைத்து திறனும் இந்தியாவிடம் உள்ளது என்று கூறுகிறார் கட்டுரையாளர் ராதாகிருஷ்ண தேஷ்ராஜு.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் ((Getty Images))
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

By-ராதாகிருஷ்ண தேஷ்ராஜு

மின்சாரம் இல்லாத உலகம், நம்மால் நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியாததாக மாறி விட்டது. நம் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்புகள், மின் விசிறிகள், ஏ.சி., ஃபிரிட்ஜ் , டி.வி. மற்றும் வாஷிங் மெஷின் என அனைத்தும் மின்சாரம் மூலம் இயங்கி வருகின்றன.

ஆனால், சமையல் அறை என்பது எல்பிஜி எரிவாயுவை நம்பியே இருக்கிறது. வீட்டின் வரவேற்பறையில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் மின்சாரம், வீட்டின் சமையல் அறையின் பிரதானமாக மாறும் காலமும் வந்து விட்டது.

சமையலுக்கு எல்பிஜி எரிவாயுவை பயன்படுத்துவதால் அதன் தேவை அதிகரித்து, அதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பாக, 'வருமுன் காப்போம்' என்ற அடிப்படையில், மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி சமைப்பதை இந்தியா பிரதானமாக்க வேண்டும்.

மின்சாரத்தை ஒப்பிடுகையில் எல்பிஜி விலை குறைவா?

நாம் வீடுகளில் பயன்படுத்தும் 14.2 கிலோ எல்பிஜி கியாஸ் சிலிண்டரின் விலை ரூ.900 முதல் ரூ.1,000-ஆக உள்ளது. இந்த சிலிண்டரால், சுமார் 170 யூனிட் மின்சாரத்திற்கு நிகரான வெப்பத்தை தரமுடியும். ஆனால், நம் வீடுகளில் நவீன வடிவங்களில் கியாஸ் அடுப்புகள் வந்தாலும், சமையல் செய்யும்போது, பெரும்பகுதி வெப்பம் வீணாகி விடுகிறது.

மின்சாரத்தின் விலையை பொருத்தவரை, பெரும்பாலான நகரங்களில் 1 யூனிட் மின்சாரம் 7 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. இண்டக்‌ஷன் மின்சார அடுப்புகளில் சமைத்தால், மின்சாரம் வீணாவது பெருமளவு குறைகிறது. 90 சதவீத ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் கியாஸ் அடுப்புகளை விட மின்சாரத்தால் இயங்கும் இண்டக்‌ஷன் அடுப்புகளால் நம் பணம் மிச்சமாகும். எனவே, எல்பிஜி கியாஸ் அடுப்புகளை நம்பி இருப்பது செலவு அதிகரிக்கவே செய்யும். இதனால், இந்தியா நீண்ட காலத் திட்டமாக மின்சார அடுப்புக்கு மாறவேண்டியுள்ளது.

வீடுகளில் சூரிய மின்னுற்பத்தி

இந்தியாவில் 1.5 கோடி வீடுகளில் சூரிய மின்னுற்பத்தியை தொடங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது நாம் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்கு திருப்புமுனையாக அமையும். மக்கள் தங்கள் வீட்டின் மேற்கூரையில் சோலார் பேனல்களை பொருத்தி சொந்தமாகவே மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தால், மின்சார அடுப்புகளால் சமைப்பதற்கான செலவு மேலும் குறையும்.

'காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக் கொள்' என்பதுபோல், சூரியன் இருக்கும்போதே அதிக மின்சாரத்தை சேமித்துக் கொள்ள முடியும். இதனால், நம் வீட்டு சமையலுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டர்களையும், அரசு விநியோகிக்கும் மின்சாரத்தையும் சார்ந்திருப்பது குறைந்து, சுயசார்பு எரிசக்தி என்ற புதிய சகாப்தம் தொடங்கும்.

இண்டக்‌ஷன் ஸ்டவ் உற்பத்தி

இனி வரும் நாட்களில் மக்கள் மின்சார அடுப்புகளில் சமைப்பது அதிகரித்தால், அவற்றின் தேவை அதிகரிக்கும். இதனால் மின்சார அடுப்புகள், எலக்ட்ரிக் குக்கர் மற்றும் ஸ்மார்ட் உபகரணங்களின் தேவையும் அதிகரிக்கும். இது, முதலாவதாக இந்தியாவின் தயாரிப்போம் திட்டத்தை வலிமைப்படுத்தும். இரண்டாவதாக, மின்சார அடுப்புகளின் உற்பத்தி மற்றும் பழுது பார்ப்பது தொடர்பான புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும். மூன்றாவதாக, எரிபொருள் செலவு குறைந்த உபகரணங்கள் தயாரிப்பதை ஊக்குவிக்கும்.

மின்சார அடுப்புகள் உள்ளிட்ட சமையல் உபகரணங்கள் தயாரிப்புத் தொழில்நுட்பத்தில், உலகின் மையமாக மாறுவதற்கு உரிய அனைத்து திறனும் இந்தியாவிடம் உள்ளது. எனவே, 'மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு' என்ற வழியில் அரசு செயல்பட வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது.

தூய்மையான, பாதுகாப்பான நவீன சமையல் அறைகள்

நம் வீடுகளில் கியாஸ் அடுப்புகளை பயன்படுத்தும்போது வாயுக்கசிவு ஏற்படும் அபாயமும், சமையல் அறை புகையால் நிரம்பி சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. ஆனால் இதுபோன்ற அபாயம் எதுவும் மின்சார அடுப்புகளால் வராது. ஆனாலும் மின்சார அடுப்புகளை பயன்படுத்தும் பாதுகாப்பு முறைகளை கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

முதலாவது, சரியான முறையில் ஒயரிங் இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, தரச்சான்று பெற்ற மின்சார அடுப்புகளையும், மின் உபகரணங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். மூன்றாவது, மின்சாரத்தின் பயன்பாடு, சமையல் அளவு, நேரம் போன்றவை குறித்து மக்களுக்கு போதுமான விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும். எனவே, நாம் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செயல்பட்டால், மின்சார அடுப்புகள் மிகவும் நம்பகத்தகுந்த சமையல் வழிமுறையாக இருக்கும்.

தரமான மின்சாரம்

வீடுகளில் இல்லத்தரசிகள் நம்பிக்கையோடு மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாற வேண்டுமெனில், வீடுகளுக்கு நம்பகமான மின்சார விநியோகம் இருக்க வேண்டும். அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவது அல்லது குறைந்த அழுத்த மின்சாரம் வருவது போன்றவை மக்கள் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்கு தடையை ஏற்படுத்தும்.

எனவே, வீடுகளுக்கு தரமான மின்சார விநியோகம் செய்யும் கட்டமைப்பை இந்தியா மேம்படுத்த வேண்டும். வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் மின்சாரத்தின் தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதியை பரிசோதிக்கும் வகையில் இந்திய தரக் கவுன்சில் (Quality Council of India) அமைப்பில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வருவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். இதனால் மின்சாரத்தின் தரம், நம்பகத்தன்மை உறுதிப்படுத்தப்படும்.

வழக்கமாக, வீடுகளுக்கு தரமான மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வழக்கமான மின்சார ஆய்வாளர்களுக்குப் பதிலாக, மூன்றாம் தரப்பின் தணிக்கைக்கு உள்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மக்கள் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்கான நீண்ட காலத் திட்டங்கள்

முதல் 1 - 3 ஆண்டுகளில், மக்கள் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்கு விழிப்புணர்வு மூலமாகவும், சரியான முறையில் மின்சாரத்தை விநியோகம் செய்து ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

அடுத்த 3-7 ஆண்டுகளில், மின்சார விநியோக கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும். இந்திய தர கவுன்சில் அமைப்பு மூலம் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட வேண்டும். உள்நாட்டில் மின் உபகரணங்களின் உற்பத்தியையும் அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும்.

நீண்டகால அடிப்படையில் 7 முதல் 15 ஆண்டுகளில், வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைப்பது, பரவலாக மின்சார அடுப்புகளை பயன்படுத்துவது என வீடுகளில் தூய்மையான மின்சார பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

முன்னேற்றத்திற்கான பாதை

இந்தியாவின் எரிசக்தி எதிர்காலம் என்பது, தூய்மையான, தரமான, நிரந்தமான தீர்வுகளை சார்ந்துள்ளது. சமையல் உபயோகத்தில் எல்பிஜி கியாஸ் அடுப்புகளில் இருந்து மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதால் கார்பன், புகை வெளியேற்றம் குறையும். வெளிநாட்டு இறக்குமதியை சார்ந்திருப்பது குறையும். மக்களின் வாழ்க்கைத் தரமும் மேம்படும்.

எனவே, மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்கு சரியான இதுதான். நம் வீட்டின் வரவேற்பறையில் பயன்பாட்டில் இருந்த மின்சாரம், சமையல் அறையின் பிரதமானமாக மாறுவது ஒரு முன்னேற்றமான நடவடிக்கைதான். இது, தூய்மையான, பாதுகாப்பான, இன்னும் சுயசார்புமிக்க இந்தியாவை கட்டமைக்க உதவும்.

எனவே, நாம் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மாறுவதற்குரிய அனைத்தும் தயார் நிலையில் உள்ளன. நாம் தயாராக இருக்கிறோமா என்பதுதான் நம்முன் உள்ள கேள்வி.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ளவை அனைத்தும் கட்டுரையாளரின் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள். அவை ETV பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)

TAGGED:

எல்பிஜி
மின்சார அடுப்பு
ELECTRIC COOKING
LPG COOKING
ELECTRIC COOKING INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.