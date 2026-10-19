மிரட்டும் எல்நினோ: பருவமழை பற்றாக்குறையும், இந்தியா எதிர்கொள்ளும் அபாயங்களும்
2026 அக்டோபர் – டிசம்பர் காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இயல்பைவிடக் குறைவான மழை பெய்யக்கூடும் என இந்தியா வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 19, 2026 at 7:47 PM IST
இந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவமழை சில தினங்களுக்கு முன் விலகியது. நாடு முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக மழைப்பொழிவு பற்றாக்குறை, பிராந்திய அளவில் கடுமையான மாறுபாடு, விவசாய நிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி ஆகியவற்றுடன் தென்மேற்கு பருவமழை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
இந்த சூழலில், எல் நினோவின் தாக்கம் மிக வேகமாக வலுப்பெற்று வருவது, 2027-ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிலவும் காலநிலை குறித்த கவலையை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. அக்டோபர் – டிசம்பர் மாதங்களில் பெய்யும் மழையானது, மண்ணின் ஈரப்பதத்தை மீட்டெடுக்குமா, உள்ளூரில் உள்ள ஏரி, குளங்களை நிரப்புமா, குளிர்காலப் பயிர்ச் சாகுபடிக்கு ஆதரவளிக்குமா என்ற கேள்வி விவசாயிகள் மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை நிபுணர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
13% பருவமழை பற்றாக்குறை
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) தகவல்படி, 2026 ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில், இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக 759.4 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. இது, நீண்டகால சராசரியான 868.6 மி.மீ. மழையை விட 109.2 மி.மீ. (12.6%) குறைவாகும்.
பிராந்திய வாரியாக மழை விவரம்
தென்னிந்தியத் தீபகற்பப் பகுதியில் வழக்கமாக பெய்யும் தென்மேற்கு பருவமழையில் 76 சதவீத மழை மட்டுமே பெய்துள்ளது. கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவில் 74 சதவீத மழை மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.
அதேவேளையில், வடமேற்கு இந்தியாவில் வழக்கமாக பெய்யும் மழையில் 94 சதவீத மழையும், மத்திய இந்தியாவில் 97 சதவீத மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த ஒட்டுமொத்த சராசரி அளவுகள், மாவட்ட அளவிலான உண்மையான வேறுபாடுகளை மறைத்துவிடுகின்றன. மழைப்பற்றாக்குறை நிலவும் சில இடங்களில் வழக்கமான அல்லது அதற்கும் அதிகமான மழை பதிவாகியுள்ளது.
வலுப்பெறும் எல் நினோ காரணமா?
பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்கு பகுதி கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை, வழக்கத்தைவிட அதிகரிப்பதால் எல் நினோ நிகழ்வு உருவாகிறது. இதனால் வெப்பமண்டல வளிமண்டலச் சுழற்சியில் மாற்றம் ஏற்பட்டு, தென்மேற்குப் பருவமழையை பாதிக்கச் செய்கிறது.
இருப்பினும், எல் நினோ மட்டுமே பருவமழையை தீர்மானிப்பதில்லை. பருவமழைக் காலத்தில் உருவாகும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிகள், மழைப்பொழிவில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், பிராந்திய வளிமண்டலச் சுழற்சி ஆகியவையும் மழையின் அளவையும் பரவலையும் தீர்மானிக்கின்றன.
அமெரிக்காவின் தேசிய கடல்சார் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகத்தின் (NOAA) காலநிலை முன்னறிவிப்பு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை, சராசரியை விட அதிகமாக உள்ளது. இந்த மாற்றங்கள், எல் நினோ நிலைக்கு ஏற்றவையாக உள்ளன. இது, 2027 ஜனவரி – மார்ச் காலகட்டம் வரை,மிக வலுவான எல் நினோவாக மாறுவதற்கு 90 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாய்ப்பு உள்ளது என்று அமெரிக்காவின் தேசிய கடல்சார் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாக முன்னறிவிப்பு மையம் (NOAA) தெரிவித்துள்ளது.
ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு கூடுதல் கவனம் தேவை
இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (ICAR-IARI) CREAMS ஆய்வறிக்கையின்படி, 2026 ஆகஸ்ட் மாத இறுதி முதல் செப்டம்பர் மாதத்தின் நடுப்பகுதி வரையிலான காலகட்டத்தில், மொத்த விவசாய நிலப்பரப்பில் 19.34 சதவீத பகுதிகள் (சுமார் 2.9 கோடி ஹெக்டேர்) மிகக் கடுமையான வேளாண் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமன்றி 55.6 சதவீத நிலப்பரப்பு, லேசான பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளன.
மாநில வாரியாக பார்த்தால், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது. ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிலங்களில் 74.1 சதவீதம் மிதமானது முதல் மிகக் கடுமையானது வரையிலான வேளாண் வறட்சி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் இந்த பாதிப்பு 40.3 சதவீதமாகவும், கர்நாடகத்தில் 38.1 சதவீதமாகவும் உள்ளது.
ஆந்திராவில் பிரகாசம், அன்னமய்யா மற்றும் பல்நாடு மாவட்டங்களில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கள ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆய்வறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
மழைப்பற்றாக்குறையும் வேளாண் வறட்சியும் ஒன்றல்ல!
ஒரு பருவத்தில் பெய்யும் மழையின் அளவு குறைவது, மழைப் பற்றாக்குறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், வேளாண் வறட்சி என்பது மண்ணில் உள்ள நீரின் அளவு, தாவரங்களின் நிலை, பயிர்களின் வளர்ச்சிப் பருவம், பாசன வசதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
கால்வாய்ப் பாசனம் கிடைக்கும் வயல்கள், வறண்ட காலத்திலும் பயிர்களின் உற்பத்தித் திறனைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம். அதேவேளையில், மழையை மட்டுமே நம்பியுள்ள வயல்களில், குறிப்பாகப் பயிர்கள் பூ பூக்கும் அல்லது கதிர் உருவாகும் பருவத்தில் நீர்ப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் அதிக பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
எனவே, பருவம் முழுவதும் பெய்யும் மழையின் மொத்த அளவு மட்டுமன்றி, மழை பெய்யும் நேரமும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
காரீஃப் சாகுபடி பரப்பு குறைவு
மத்திய வேளாண் அமைச்சகம், செப்டம்பர் மாதத் தொடக்கத்தில் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி, 1,086.31 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் காரீஃப் பருவப் பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டிருந்தன. இது, 2025-ம் ஆண்டின் அதே காலகட்டத்தைவிட 17.69 லட்சம் ஹெக்டேர் குறைவு.
நெல் சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது, இந்த வேறுபாட்டுக்கு காரணம். அதேவேளையில், பருப்பு வகைகளின் சாகுபடி பரப்பு அதிகரித்திருந்தது.
எனவே, மழைப் பற்றாக்குறையை மட்டும் வைத்து விளைச்சல் எவ்வளவு குறையும் என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியாது. பயிர்களின் நிலை, சாகுபடிப் பரப்பு, பாசன வசதி, அறுவடை முடிவுகள் ஆகியவற்றையும் மதிப்பிட வேண்டும்.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் கடலோர டெல்டா பகுதிகள், கால்வாய் பாசனத்தையும், உள்நாட்டுப் பகுதிகள் மற்றும் ராயலசீமாவின் பல பகுதிகள், மழையையும் அதிகம் சார்ந்துள்ளன. இரு பகுதிகளிலும் நீர்த் தேவை மற்றும் மழைப்பற்றாக்குறையின் தாக்கம் வேறுபடலாம்.
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வயல்களில், பயிர்களின் முக்கிய வளர்ச்சிப் பருவங்களில் பாசன வசதி அளிப்பது பாதிப்பைக் குறைக்க உதவலாம். அதற்குத் தேவையான நீர் இருப்பது அவசியம்.
ரபி பருவச் சாகுபடியைத் திட்டமிடும் விவசாயிகள், மண்ணில் எஞ்சியுள்ள ஈரப்பதம், எதிர்பார்க்கப்படும் மழை, பொருத்தமான விதை வகைகள், பயிர் வளர்ச்சிக்குக் கிடைக்கும் கால அளவு ஆகியவற்றை கணக்கில் கொண்டு முடிவெடுக்க வேண்டும்.
உள்ளூர் வேளாண் அலுவலர்களின் ஆலோசனைகள், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் மழைத் தகவல்கள், இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கள ஆய்வுகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். அதேவேளையில், சாகுபடி பருவத்தின் இறுதியில் கனமழை பெய்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.
நீர்த்தேக்கங்கள் நிரம்புமா?
2026 ஜூன் – செப்டம்பர் காலகட்டத்தில் இந்தியா முழுவதும் 109.2 மி.மீ. மழைப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதன் தாக்கம் நீர்த்தேக்கங்களிலும், நிலத்தடி நீரிலும் எவ்வாறு வெளிப்படும் என்பது பல்வேறு காரணிகளை பொறுத்தது.
மழை பெய்த இடங்கள், நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளின் ஈரப்பதம், நீரோட்டம், நீர்த்தேக்கங்களுக்கு வரும் நீரின் அளவு, நீரை எடுப்பது, உள்ளூர் நீர்த் தேவை ஆகியவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
வேளாண் வறட்சி என்பது, தண்ணீரால் ஏற்படும் வறட்சிக்கு முன்பே ஏற்படலாம். இடையிடையே மழை பெய்தாலும் நீர் பற்றாக்குறையால் வறட்சி தொடர்ந்து நீடிக்கலாம். குறிப்பிட்ட நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியில் பெய்யும் கனமழை, அந்தப் பகுதியில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் நீரிருப்பை கணிசமாக உயர்த்தக் கூடும்.
எனவே, இந்தியா முழுவதும் நீர்ப்பற்றாக்குறை நிலவுகிறது என்றோ, அனைத்து நீர்நிலைகளும் முழுமையாக நிரம்பிவிட்டன என்றோ, ஒட்டுமொத்த மழைப்பொழிவை மட்டும் வைத்து முடிவு செய்ய முடியாது. மத்திய நீர்வள ஆணையத்தின் (CWC) நீர்த்தேக்க அறிக்கைகளையும், மாநில அளவிலான தரவுகளையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, கிருஷ்ணா, கோதாவரி, பென்னாறு ஆற்றுப்படுகைகளில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் பயன்பாட்டுக்குரிய நீர் இருப்பு மற்றும் நீர்வரத்து ஆகியவற்றை, முந்தைய ஆண்டுகளின் அதே தேதிகளில் இருந்த அளவுகள் மற்றும் நீண்ட கால சராசரி ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.
பண்ணைக் குட்டைகள், ஏரிகள், குளங்கள், கால்வாய்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்டங்களும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
மேற்பரப்பு நீர்வரத்து குறையும் நேரத்தில், பயிர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உறிஞ்சிப் பயன்படுத்துவது தற்காலிக நிவாரணத்தை அளிக்கலாம். ஆனால், இது நீண்ட காலத்தில் நிலத்தடி நீர்வளத்தை பாதிக்கச் செய்வதுடன் பாசனத்துக்கான மின்சாரத் தேவையையும் அதிகரிக்கச் செய்யும். குடிநீர்ப் பாதுகாப்பு, கால்நடைகளுக்கான தண்ணீர் தேவை ஆகியவை மாவட்ட அளவிலான அவசரத் திட்டங்களில் இடம்பெற வேண்டும்.
வடகிழக்குப் பருவமழை கைகொடுக்குமா?
அக்டோபர் – டிசம்பர் காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இயல்பைவிடக் குறைவான மழை பெய்யக்கூடும் என இந்தியா வானிலை ஆய்வு மையம், செப்டம்பர் மாத இறுதியில் முன்ன்றிவிப்பு வெளியிட்டது.
வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி- காரைக்கால், கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம்-ஏனாம், ராயலசீமா, கேரளா–மாஹே, தெற்கு உள் கர்நாடகம் ஆகிய பகுதிகளில் மழை பெய்யும். இந்த பகுதிகளில், நீண்டகால சராசரியில் 88 முதல் 112 சதவீதம் வரை மழை பெய்தால், இயல்பான மழை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக ஆந்திரப் பிரதேசத்தில், மண்ணின் ஈரப்பதத்தையும், நீர்நிலைகளின் இருப்பையும் மீட்டெடுக்க வடகிழக்குப் பருவமழை முக்கியமான வாய்ப்பாக உள்ளது.
எல் நினோ தாக்கம் இருக்கும் ஆண்டுகளில், தென்கிழக்கு தீபகற்ப இந்தியாவின் சில பகுதிகளில், அக்டோபர் - டிசம்பர் மாதங்களில் சாதகமான மழைப்பொழிவு ஏற்படலாம். ஆனால், இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாறுபடும் என்பதால், எல் நினோ நிலவுவதால் பயன்படும் வகையில் மழை கிடைக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
மண்ணின் ஈரப்பதத்தை மீட்டெடுக்கவும், ரபி பருவச் சாகுபடியைத் தொடங்கவும், சீரான இடைவெளிகளில் பெய்யும் மிதமான மழை அதிகம் பயன்தரும். மாறாக, ஒரே நேரத்தில் கனமழை பெய்தால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு; பயிர்ச் சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிகள், காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலங்கள் மற்றும் புயல்கள் காரணமாக கனமழை, வெள்ளப்பெருக்கு, பயிர்ச் சேதம், கடலோரப் பாதிப்புகள் ஆகியவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வறட்சி மேலாண்மையுடன் வெள்ளத் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கையும் அவசியமாக உள்ளது.
எல்-நினோ மட்டும், எத்தனை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அல்லது புயல்கள் உருவாகும் அல்லது அவை எந்தப் பாதையில் நகரும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதில்லை.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம், அக்டோபர் மாதம் வெளியிட்ட முன்ன்றிவிப்பின்படி, இந்தியா முழுவதும் வழக்கமான நீண்டகால சராசரியில் 85 சதவீதத்துக்கும் குறைவான மழை பெய்யக்கூடும். பல பகுதிகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலைகள் இயல்பைவிட அதிகமாக இருக்கக் கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஏற்கெனவே மண்ணில் ஈரப்பதம் குறைந்துள்ள பகுதிகளில், அதிக வெப்பநிலை காரணமாக பயிர்களில் இருந்து நீராவி வெளியேறும் அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
2027 மார்ச்–மே மாதங்களில் வெப்பம் அதிகரிக்குமா?
அமெரிக்காவின் தேசிய கடல்சார் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாக முன்னறிவிப்பு மையம், தேசிய சுற்றுச்சூழல் முன்னறிவிப்பு மையம் ஆகியவை வெளியிட்ட கணிப்புகளின்படி, 2027 மார்ச் – மே காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில், வளிமண்டல வெப்பநிலை சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும் எனத் தெரிகிறது. இது, இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வெப்ப அலை முன்னறிவிப்பு அல்ல.
ஆந்திரப் பிரதேசத்துக்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை வழிமுறைகள்
ஆந்திர பிரதேசத்தில், வரும் மாதங்களில் மழைப்பொழிவு, பயிர்கள் மற்றும் நீர்வளங்களை ஒருங்கிணைத்து தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
மாவட்டம் மற்றும் மண்டல அளவிலான மழைப்பதிவு மற்றும் வறட்சியை அவ்வப்போது மதிப்பிட வேண்டும். பயிர்களின் வளர்ச்சிப் பருவம், வேர்ப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் ஈரப்பதத்தை கள ஆய்வுகள் மூலம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
நீர்த்தேக்கங்களில் உள்ள பயன்பாட்டுக்குரிய நீரிருப்பு, பாசனத்துக்கான நீர் வெளியேற்றம், ஏரிகள் மற்றும் குளங்களின் நிலை, நிலத்தடி நீர்மட்டம் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்க வேண்டும். ரபி பருவப் பயிர்களுக்கான இடத்துக்கேற்ற அவசர வேளாண் ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும்.
மழையை மட்டுமே நம்பியுள்ள விவசாயம், குறைந்த பாசன வசதி, மண்ணில் ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் திறன் குறைவு, நீர்த்தேக்கங்களில் நீர் இருப்பு குறைவு இவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.
வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிகள், தீவிர மழையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், வறட்சி மேலாண்மையுடன் வெள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் தொடர வேண்டும்.
2027 மார்ச் – மே மாத காலகட்டத்திற்காக, நீர்வள மேலாளர்கள், வேளாண் துறையினர், சுகாதாரத் துறையினர் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரிகள் ஆகியோர், வெப்பமும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடும் இணைந்து ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய வேண்டும். பின்னர், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முன்னறிவிப்புகளின் அடிப்படையில், திட்டங்களை திருத்தி அமைக்க வேண்டும்.
இந்தியா முழுவதும் அல்லது ஆந்திரப் பிரதேசத்திலும் தவிர்க்க முடியாத வறட்சி அல்லது வரலாறு காணாத வெப்பம் ஏற்படும் என்று தற்போதைய தகவல்களின் அடிப்படையில் உறுதியாகக் கூற முடியாது.
ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டின் மழைப்பற்றாக்குறை, வடகிழக்குப் பருவமழை மூலம் கிடைக்கும் நீர் தேவையின் முக்கியத்துவத்தை அதிகரித்துள்ளது. அடுத்த கோடை பருவத்தை எதிர்கொள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அவசியமாகின்றன.
மழை எவ்வளவு பெய்கிறது என்பது மட்டுமல்லாமல், எங்கு பெய்கிறது? எந்த நேரத்தில் பெய்கிறது? மண்ணின் ஈரப்பதத்தையும் நீர்த்தேக்கங்களையும் எந்த அளவுக்கு மீட்டெடுக்கிறது என்பதையும் கண்காணிப்பதே விவசாயிகளுக்கும் நீர்வள மேலாண்மை அதிகாரிகளுக்கும் முக்கியமானதாகும்.
கட்டுரையாளர்: கோடேஸ்வரராவ் குண்டேட்டி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் உள்ள தேசிய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் மூத்த காலநிலை ஆய்வாளர்.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இங்கு இடம்பெற்றுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துகள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)