ஆபத்தான கட்டத்தில் பூமி: 'பருவநிலை மாற்றம் எதிர்கால அச்சுறுத்தல் அல்ல, நிகழ்கால நிஜம்' – எச்சரிக்கும் அறிக்கை!
சில நம்பிக்கை தரும் அறிகுறிகளுடன் இந்த அறிக்கை நிறைவடைகிறது. மின்மயமாக்கல், மின்கலச் சேமிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் சாதகமான சூழலை உருவாக்கி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 8:00 AM IST
அண்மையில் வெளியான ஒரு புதிய அறிக்கை, பருவநிலை மாற்றத்தால் பூமி முன்னெப்போதும் இல்லாத, ஒரு ஆபத்தான கட்டத்தை நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருப்பதை சுட்டிக் காட்டுகிறது. 'இது எதிர்காலத்திற்கான எச்சரிக்கை அல்ல. இது நிகழ்காலத்தின் ஒரு அறியப்படாத உண்மை' என்று அதன் ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
'பயோசயின்ஸ்' இதழில் வெளியான '2026-ஆம் ஆண்டிற்கான பருவநிலை அறிக்கை', பசுமை இல்ல வாயுக்களின் அளவு, பெருங்கடல்களின் வெப்பம், முக்கிய பனிப்பாறைகளின் நிலை, வெப்பமான நாட்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் புவியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை உள்ளிட்ட 16 முக்கிய அம்சங்களை ஆய்வு செய்கிறது. இதில் 7 அம்சங்கள் இதுவரை இல்லாத உச்ச அளவை எட்டியுள்ளன. மற்றவை வேகமான மாற்றத்தையோ அல்லது திடீர் மாற்றத்தையோ காட்டுகின்றன.
கடந்த ஆண்டு வெளியான அறிக்கையில் 34 காலநிலை எச்சரிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டன. 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த அறிக்கை 16 காலநிலை மாற்றங்களை மட்டுமே கவனத்தில் கொள்கிறது. இந்த இரண்டு அறிக்கைகளும் வெவ்வேறு எச்சரிக்கை வழிகாட்டுதல்களை பயன்படுத்தியுள்ளதால், அவற்றை நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது. இருப்பினும், இவற்றின் முக்கிய அம்சம் ஒன்று தான். அதாவது, பல முக்கியமான காலநிலைகள் ஆபத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன.
இந்த அறிக்கையின்படி, ஒட்டுமொத்த நிலைமையும் மிகவும் கவலைக்குரியதாக உள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன் மற்றும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆகியவற்றின் அளவுகள் மீண்டும் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளன. பனிப்பாறைகளின் தடிமன் மற்றும் கிரீன்லாந்து பனிப்படலத்தின் நிறை ஆகியவை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளன. அதேபோல், ஆர்க்டிக் கடல் பனி மற்றும் அண்டார்டிகா பனிப்படலத்தின் அளவும் மிக மோசமான நிலையை நெருங்கியுள்ளன. இவை அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்துப் பார்க்கும் போது, பருவநிலை நெருக்கடி என்பது இனி எதிர்கால அபாயம் மட்டுமல்ல, அது நிகழ்காலத்தின் ஒரு யதார்த்தம் என்று ஆசிரியர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
இந்த அறிக்கை சவால்களை சுட்டிக்காட்டுவதுடன், சில வாய்ப்புகளையும் முன்வைக்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 9 முதல் 20 வரை துருக்கியில் நடைபெறவுள்ள 'COP31' பருவநிலை உச்சி மாநாட்டில், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் 'பேச்சுவார்த்தைகளில் இருந்து ஒருமித்த கருத்தை நோக்கி, ஒருமித்த கருத்திலிருந்து செயல்பாட்டை நோக்கி' (From Dialogue to Consensus, From Consensus to Action) என்ற கருப்பொருளின் கீழ் விவாதிக்க உள்ளனர். பருவநிலை வாக்குறுதிகளை எவ்வளவு விரைவாகச் செயல்களாக மாற்ற முடியும் என்பது குறித்து 2026 அறிக்கை ஒரு களத்தை அமைக்கிறது. இந்த அறிக்கை தற்போதைய நிலையை செயல்புரிவதற்கான ஒரு காலமாக பரிந்துரை செய்கிறது.
தற்போதைய நிலை என்ன?
2026 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் வளிமண்டல CO₂ செறிவுகள் 428 ppm-ஐ தாண்டியதாக 2026 அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. இது தொழில்மயமாக்கலுக்கு முந்தைய நிலைகளை விட ஏறக்குறைய 50% அதிகமாகும். முக்கியமாக புதைபடிவ எரிபொருட்களால் இயக்கப்படும் பசுமை இல்ல வாயுக்களின் செறிவுகள், பூமியின் ஆற்றல் சமநிலையின்மையையும் நீண்டகால வெப்பமயமாதலையும் மேலும் தீவிரப்படுத்துகின்றன. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பல வெப்பநிலை சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன.
பூமியின் ஆற்றல் சமநிலையின்மை, அதாவது, பூமி உள்வாங்கும் சூரிய ஆற்றலுக்கும் அது விண்வெளிக்கு திருப்பி அனுப்பும் ஆற்றலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு காலநிலை அமைப்பு முழுவதும் வெப்பம் அதிகரிப்பதை பிரதிபலிப்பதாக இந்த அறிக்கை கவலை தெரிவிக்கிறது. அதிகரித்து வரும் ஆற்றல் சமநிலையின்மை என்பது அதிக வெப்பம் உருவாகிறது என்பதாகும். இது அதிக காற்று வெப்பநிலை, கடல் வெப்பமயமாதல், கடல் மட்ட உயர்வு மற்றும் அடிக்கடி நிகழும் தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
பனிப்பாறைகளின் தடிமன் மற்றும் கிரீன்லாந்து பனித்திரள் ஆகியவை மீண்டும் மீண்டும் வேகமாக உருகி வருவதால், உருகிய நீரின் அளவு ஆறு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கை மேலும் குறிப்பிடுகிறது. பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தால் உருவாகும் அதிகப்படியான வெப்பத்தில் பெரும்பாலானவற்றை பெருங்கடல்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றன. இதன் விளைவாக, வெப்பமான நீர் விரிவடைகிறது (வெப்ப விரிவாக்கம்), மேலும் உருகும் பனிப் படலங்களும் பனிப்பாறைகளும் கடல் மட்ட உயர்வைத் தூண்டி, கடலோர வெள்ளப்பெருக்கையும் அரிப்பையும் ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆர்க்டிக் மற்றும் கிரீன்லாந்து பனிப்பகுதிகள் உருகுவது, அட்லாண்டிக் மெரிடியனல் ஓவர்டேர்னிங் சர்குலேஷனையும் பலவீனப்படுத்தக்கூடும். இது மழைப்பொழிவு முறைகளை மாற்றி, கடல்சார் சூழல் அமைப்புகளை சீர்குலைத்து, அமேசான் மழைக்காடுகளின் சில பகுதிகளில் வறட்சியை அதிகரிக்கக்கூடும்.
மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து வந்தாலும், உலக மனித மக்கள்தொகை தற்போது 2026-ல் ஒரு சாதனை அளவை எட்டியுள்ளதுடன், வாரத்திற்கு சுமார் 13 லட்சம் பேர் என்ற அளவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. இதன் விளைவாக, ஆற்றல் பயன்பாடு, உணவு உற்பத்தி, பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றம் உள்ளிட்ட அதிகரித்த நடவடிக்கைகள், புவி அமைப்பு முழுவதும் விரைவான மாற்றங்களுக்குத் தொடர்ந்து வழிவகுக்கின்றன.
கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதும் இந்த அறிக்கையில் உள்ள மற்றொரு கவலையாகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஒட்டுமொத்த கலோரி உற்பத்தி அதிகரித்திருந்தாலும், உணவு அமைப்பில் மனிதர்கள் நேரடியாக உட்கொள்ளக்கூடிய கலோரிகளில் 16.6% மட்டுமே அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தத் திறன் குறைவிற்குக் காரணம், கால்நடைத் தீவனத்திற்காகவும், உணவு அல்லாத பிற பயன்பாடுகளுக்காகவும் அதிக அளவிலான கலோரிகள் செலவிடப்பட்டதே ஆகும்.
2024-ஆம் ஆண்டின் மதிப்பீடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், 2025-ஆம் ஆண்டில் வெப்பமண்டல முதன்மை காடுகளின் இழப்பு 36% குறைந்துள்ளது. பிரேசிலின் அமேசான் பகுதியில் காடழிப்பு விகிதம் தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக குறைந்து, கடந்த 38 ஆண்டுகளில் மூன்றாவது மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளது. உலகளவில், மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிகள் அழிவதும் 2025-ஆம் ஆண்டில் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், இது 2001-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிந்தைய காலக்கட்டத்தில் ஆறாவது மிக உயர்ந்த அளவிலேயே நீடிக்கிறது.
ஓரளவிற்கு நம்பிக்கையூட்டும் இந்தச் சூழல் வரும் ஆண்டுகளிலும் நீடிக்குமா? அதிபர் தேர்தலில் ஃபிளாவியோ போல்சோனாரோவை தோற்கடித்த பிரேசில் மக்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். அவர் அதிபராக இருந்திருந்தால், பெருநிறுவன விவசாயத்திற்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டாலும், அமேசானின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை குறைப்பதாக அவர் அளித்த வாக்குறுதிகளாலும், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகள் தொடர்பான தீவிர கவலைகள் எழுந்திருக்கும்.
அமேசான் காடுகளை அழிப்பது அல்லது சீரழிப்பது, அக்காடுகளை ஈரப்பதத்தை மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத ஒரு திருப்புமுனைக்கு மிக அருகில் தள்ளுகிறது. இது அப்பகுதியை வறண்டு போகச் செய்து, அதன் சில பகுதிகளை புல்வெளிப் பகுதிகளாக மாற்றக்கூடும். மற்றொரு கவலை என்னவென்றால், பூர்வீக புல்வெளிகள், புல்வெளிப் பகுதிகள் மற்றும் பிற காடுகள் அல்லாத சூழல் அமைப்புகளை மாற்றுவது, பல்லுயிர் இழப்பு மற்றும் பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்திற்கு கணிசமாக தொடர்ந்து பங்களிக்கிறது.
சூரிய மற்றும் காற்றாலை ஆற்றல் நுகர்வு சுமார் 18% அதிகரித்திருந்தாலும், புதைபடிவ எரிபொருட்களை விட புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்கள் மொத்த ஆற்றல் நுகர்வில் மிக சிறிய பங்கையே வகிக்கின்றன. புதைபடிவ எரிபொருள் நுகர்வு 2025-ல் சாதனை அளவை எட்டியிருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது, முதல் முறையாக 41 ஜிகாடன் (Gt)-ஐ தாண்டிய வருடாந்திர ஆற்றல் தொடர்பான CO₂ வெளியேற்றத்தில் பிரதிபலிக்கிறது.
மத்திய கிழக்கு மற்றும் உக்ரைனில் ஏற்பட்ட மோதல்கள் உட்பட, சமீபத்திய புவிசார் அரசியல் பதட்டங்கள், உலகளாவிய ஆற்றல் விநியோக அமைப்புகளின் போதாமைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. இது, இடையூறுகள் மற்றும் விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு வழிவகுத்து, ஆற்றல் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் குறித்த கவனத்தை மீண்டும் ஈர்த்துள்ளது.
மற்ற சுயாதீன ஆய்வுகளின் சான்றுகளின் வெளிச்சத்தில் இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக, தெற்கு புளோரிடா பல்கலைக்கழகத்தின் கடலியல் வல்லுநர்கள், போர் தொடங்கியதிலிருந்து பாரசீக வளைகுடாவில் மேற்பரப்பு எண்ணெய் மாசுபாடு இரட்டிப்பாகியுள்ளது என்று தெரிவிக்கின்றனர். வணிக எண்ணெய்க் கப்பல்கள் மற்றும் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தொடர்ச்சியான தாக்குதல்கள்—கப்பல்கள் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்கள் உட்பட—பல பெரிய எண்ணெய் கசிவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
உக்ரைனில் நடந்த போர், கண்ணிவெடி மாசுபாடு, மண் மாசுபாடு மற்றும் காற்று மாசுபாடு உள்ளிட்ட விரிவான சூழலியல் சேதத்தையும் சூழலியல் அழிவையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் நிதி மதிப்பீடுகள் 51 பில்லியன் டாலர் முதல் 85 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக உள்ளன. மேலும் இதிலிருந்து மீள பல தசாப்தங்கள் ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேரடி ராணுவ நடவடிக்கைகள், போர் மற்றும் போருக்குப் பிந்தைய புனரமைப்பு ஆகியவை வளிமண்டலத்தில் 120 முதல் 175 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் CO₂-க்கு சமமான வாயுவை வெளியிடுவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு நடுத்தர அளவிலான ஐரோப்பிய நாட்டின் ஆண்டு உமிழ்வுகளுக்கு நிகரானது.
அறிக்கையின்படி, நாடுகள் மரபுசார் எரிசக்தியைச் சார்ந்திருப்பதை குறைக்க முற்படுவதால், உலகம் உள்நாட்டு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை நோக்கி மாற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகலாம். ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா போன்ற பிராந்தியங்களில் உருவாகி வரும் கொள்கைரீதியான நடவடிக்கைகள், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை பயன்படுத்துவதற்கான முதன்மை உந்துதலாக, காலநிலை தணிப்புக்கு போட்டியாக எரிசக்தி பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள் இப்போது மாறக்கூடும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.
சில நம்பிக்கை தரும் அறிகுறிகள்
காலநிலை அமைப்பானது, அதிகரித்து வரும் நிலையற்ற தன்மைக் காலத்திற்குள் நுழையக்கூடும் என்று பெருகி வரும் சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது, முடுக்கிவிடப்பட்ட வெப்பமயமாதல், தொடர் பின்னூட்டம், திருப்புமுனை காரணிகள் மற்றும் மீளமுடியாத மாற்றத்திற்கான அதிகரித்து வரும் அபாயங்கள் ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறது. அதிகரித்து வரும் ஆற்றல் சமநிலையின்மை, உயர்ந்து வரும் கடல் வெப்ப உள்ளடக்கம், பலவீனமடைந்து வரும் கார்பன் சேமிப்பிடங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் பனி உருகுதல் ஆகியவை அனைத்தும், காலநிலை அமைப்பின் சமநிலையின்மைகள் முந்தைய எதிர்பார்ப்புகளை விட அதிகமாக இருக்கலாம் என்பதை குறிக்கின்றன. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பெருகிவரும் அபாயகரமான வெப்ப அலைகள், வெள்ளங்கள், வறட்சிகள், புயல்கள் மற்றும் காட்டுத்தீக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இவை, உயிரிழப்புகள், உள்கட்டமைப்பு, உணவுப் பாதுகாப்பு, பல்லுயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் பொருளாதார நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றில் அதிகரித்து வரும் இழப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த அறிக்கை, சில நம்பிக்கை தரும் அறிகுறிகள் குறித்த விவாதத்துடன் முடிவடைகிறது. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மின்மயமாக்கல், மின்கலச் சேமிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள், சாதகமான சமூக மற்றும் தொழில்நுட்பத் திருப்புமுனைகள் ஏற்கனவே உருவாகி வருவதைக் காட்டுகின்றன.
அதே நேரத்தில், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களைக் குறைக்க மேலும் முயற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன. காலநிலை அபாயங்கள் அதிகரித்து வரும் வேளையிலும், பரந்த சமூக மாற்றங்கள் வெளிப்படத் தொடங்கியுள்ளன. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், மின்கல சேமிப்பு, தகவமைப்புத் திட்டமிடல், சூழல்மண்டல மீட்டமைப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றத் தடுப்புக் கருவிகளில் ஏற்பட்டுள்ள விரைவான முன்னேற்றங்கள், பெரிய அளவிலான மாற்றம் இன்னும் சாத்தியமே என்பதைக் காட்டுகின்றன.
Many existing options can help address mounting threats while also delivering valuable co-benefits, including cleaner air, greater biodiversity, stronger water security, and more carbon storage. For instance, restoring mangroves can protect coastlines from storm surges while increasing carbon sequestration, and reducing dependence on beef can make food systems less vulnerable to climate-related disruption. Certain responses—especially nature-based solutions such as urban forests, wetlands, and mangroves—can improve climate resilience and advance mitigation goals at the same time.
ஏற்கனவே உள்ள பல வழிமுறைகள், அதிகரித்து வரும் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ள உதவுவதோடு, தூய்மையான காற்று, மேம்பட்ட பல்லுயிர் பெருக்கம், வலுவான நீர்ப் பாதுகாப்பு மற்றும் அதிக கார்பன் சேமிப்பு உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க கூடுதல் நன்மைகளையும் வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, சதுப்புநிலக் காடுகளை மீட்டெடுப்பது, புயல் அலைகளிலிருந்து கடற்கரைகளை பாதுகாப்பதோடு, கார்பன் பிரித்தெடுப்பையும் அதிகரிக்கும்.
மேலும், மாட்டிறைச்சியைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைப்பது, காலநிலை தொடர்பான சீர்குலைவுகளால் உணவு அமைப்புகள் பாதிக்கப்படுவதைக் குறைக்கும். சில குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக நகர்ப்புறக் காடுகள், ஈரநிலங்கள் மற்றும் சதுப்புநிலக் காடுகள் போன்ற இயற்கை சார்ந்த தீர்வுகள் போன்றவற்றால் காலநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கும் திறனை மேம்படுத்துவதோடு, தணிப்பு இலக்குகளையும் ஒரே நேரத்தில் முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும்.