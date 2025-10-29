குற்றவாளிகளின் புகலிடமாகும் பீகார் தேர்தல்! முடிவுரை எழுதுவார்களா மக்கள்?
பீகார் தேர்தலில் குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்களுக்கு மக்கள் வாக்குகளால் தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்பதே ஜனநாயகத்தை விரும்பும் அனைவரின் நோக்கமாக உள்ளது.
Published : October 29, 2025 at 4:13 PM IST
- By Pranav Chaudhary
இந்தியா எத்தனையோ தேர்தல்களை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு சந்தித்துள்ளது என்றாலும், பீகார் தேர்தல் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஆச்சரியமாகவும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சவாலாகவும் இருக்கும் என்றால் அதில் ஆச்சரியமில்லை.
கை விலங்குடன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிரமுகர், தேடப்படும் குற்றவாளிகள், போதைப்பொருள் கடத்தலில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள், வினாத் தாள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் என 'அனைத்து தரப்பு' மக்களும் பாரபட்சமின்றி போட்டியிடும் ஒரு தேர்தலாகவே பல தசாப்தங்களாக இருந்து வருகிறது.
பீகார் அரசியலில் எத்தகைய குற்றப்பின்னணி உடையவராக இருந்தாலும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்ற வரலாற்றுக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டவர் தற்போதைய மக்களவை எம்பியும், பிரபல தாதாவுமான பப்பு யாதவ். சரியாக பேசத் தெரியாத குழந்தைக்கு கூட 'பப்பு யாதவை' தெரியும் என்பது அந்த மாநிலத்தில் பிரபலமான சொல்லாடல். அந்த வகையில், பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய பப்பு யாதவ், கடந்த 1991, 1996, 1999, 2004, 2014, 2024 மக்களவைத் தேர்தலிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். அந்த வகையில், குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்களும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம், வெற்றி பெறலாம் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்பவர் இந்த பப்பு யாதவ்.
அந்த வகையில், விரைவில் நடைபெறவுள்ள பீகார் தேர்தலில் பல்வேறு குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்கள் போட்டியிட தயாராகி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் இதற்கு முன்பு வினாத்தாள் முறைகேடு, சைபர் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட பல்வேறு நபர்கள், பீகார் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை ஒரு பொழுதுபோக்காகவே வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக இந்தியாவின் மிக பழமையான நாளந்தா பல்கலையில் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் முக்கிய நபராக பார்க்கப்படும் டாக்டர் குமார் சுமன் சிங் என்கிற ரஞ்சித் டான் பலமுறை பீகார் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மிக கணிசமான வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.
நாளந்தா பல்கலை வினாத்தாள் விவகாரம்
இந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை என்று அழைக்கப்படும் நாளந்தா பல்கலை.யில், 2003-2004-ல் வினாத்தாள் மோசடியில் ஈடுபட்டு கல்வித் துறையில் பெரிய களங்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் இந்த ரஞ்சித் டான். மேலும், ஐஐஎம், எய்ம்ஸ், மருத்துவக் கல்லூரிகள் போன்ற நிறுவனங்களில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை போலியாக சேர்த்த வழக்கிலும், முறைகேடாக வங்கிகளில் வேலைவாய்ப்பை பெறவும் ரஞ்சித் உதவியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, CAT தேர்வில் முறைகேடு செய்த வழக்கில் இவருக்கு எதிராக சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. ஆனால், அடுத்த ஆண்டே (2004) மக்களவைத் தேர்தலில் பெகுசராய் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை பெற்றார். மேலும், ஜேடியூ கட்சியின் ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் கிருஷ்ணா சாஹி ஆகியோருக்கு அடுத்ததாக மூன்றாம் இடம் பிடித்தார்.
பீகாரின் ஹில்சா தொகுதியில் உள்ள காடி லோகபூர் கிராமத்தில் பிறந்த அவர், இந்தியாவின் உயர்மட்ட நிர்வாக நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மையை கிட்டதட்ட அழித்த ஒரு மனிதராகவே இவர் இருந்து வருகிறார். ஆனாலும், தொடர்ந்து தேர்தலில் போட்டியிடுவதும் அல்லது தனது மனைவியை தேர்தலில் நிறுத்துவதும் என நாங்கள் மக்களுக்கானவர்கள் என்ற தோற்றத்தை மட்டும் ஏற்படுத்த இவர் தயங்கியதே இல்லை.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு
வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மற்றொரு முக்கிய தளபதியாக உள்ளவர் நாளாந்தா பகுதியை சேர்ந்த சஞ்சீவ் முகியா. 2012-13 ஆண்டு முதல் பல்வேறு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் இவர் சூத்திரதாரியாக இருந்தவர். மேலும், 2024 நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு முக்கிய சதிகாரராக இருந்தார். நீட் வினாத்தாளை பீகார், உ.பி, ராஜஸ்தான், ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களுக்கு விநியோகித்து நீட் தேர்வுக்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்த மாணவர்களின் வாழ்க்கையோடு விளையாடியவர். இத்தகைய பல்வேறு குற்றங்களுக்கு மூளையாக இருந்த இவரின் அரசியல் தொடர்பு என்பது எல்லையில்லாதது. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் இவர், பிபிஎஸ்சி ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு தேர்வு மோசடியில் சிக்கி கடந்த ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார்.
சிபிஐ, மாநில போலீசார் என இவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் வினாத்தாள் மோசடி விவகாரத்தில் பதியப்பட்டு உள்ளன. ஜாமின் பெற்று வெளியே இருந்தாலும், இந்த வழக்குகளில் தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறார். தந்தையை போல இவரது மகன் ஷிவ்வும் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கி நீதிமன்ற காவலில் இருந்தார். சஞ்சீவ் முகியாவின் மனைவி மம்தா தேவி கடந்த 2020 தேர்தலில் ஹர்னௌட் சட்டமன்றத் தொகுதியில் லோக் ஜனசக்தி கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு இரண்டாம் இடம் பெற்றார்.
நாளந்தா மாவட்டத்தை குறி வைக்கும் கட்சிகள்
வரலாற்று பின்னணி கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் தற்போதைய தேர்தலில் முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் வெற்றியை நோக்கமாக கொண்டு பலமான வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அஸ்தாவன் சட்டமன்ற தொகுதியில் ரவி ரஞ்சன் குமார் என்ற சோட்டு முகியாவை ஆர்ஜேடி நிறுத்தியுள்ளது. இவர் அந்த தொகுதியின் கிங் மேக்கரும், அங்கு ஆறு முறை வெற்றி பெற்றவருமான ஜிதேந்திர குமாரை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறார். 26 வயது இளைஞரான சோட்டு முகியா கத்ரிசார் முகியா சங்கத்தின் தலைவராகவும் உள்ளார். அந்த பகுதியில் அறியப்படும் முகமான அவர், ரவி ரஞ்சன் குமாருக்கு கடும் சவாலாகவே உள்ளார்.
அதே போல அஸ்தாவன் சட்டமன்ற தொகுதியில், உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞரான லதா சிங், ஜன் சுராஜ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடுகிறார். லதா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர்சிபி சிங்கின் மகள் ஆவார். முன்னாள் உ.பி கேடர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான சிங், ஒரு காலத்தில் முதல்வர் நிதீஷ் குமாரின் நெருங்கிய உதவியாளராக இருந்தார். நாளாந்தாவை சேர்ந்த ஆர்சிபி.சிங் சில மாதங்களுக்கு முன் ஆஷா என்ற புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார். பின்னர், பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சியுடன் இணைந்தார்.
சோட்டு முகியா மற்றும் லதா சிங் போன்றோர் நாளாந்தா மாவட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வோம் என்ற உறுதி மொழியையும் அளிக்கிறார்கள். ஜேடியூ கோட்டையாக இருக்கும் நாளாந்தாவில் அவர்களால் ஏதேனும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியுமா? என்பது தேர்தல் முடிவு வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தெரியவரும். பீகார் தேர்தலில் குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்களுக்கு மக்கள் வாக்குகளால் தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்பதே ஜனநாயகத்தை விரும்பும் அனைவரின் நோக்கமாக உள்ளது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துகளே. இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ETV பாரத்தின் கருத்துக்களைப் பிரதிபலிக்காது)