அரசியலமைப்பு தினம் | மத அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வர எதிர்க்கட்சி சதி - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு
நமது வளர்ச்சிப் பாதையை தடம் புரளச் செய்யும் முயற்சிகளில் விடாப்பிடியாக இருக்கும் 'அறிவுஜீவி நக்சல்கள்' (Dimagi Naxals) மட்டுமே இப்போது எஞ்சியுள்ளனர் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 2:42 PM IST
புதுடெல்லி: சட்டமேதை அம்பேத்கர் முற்றிலுமாக எதிர்த்த மத அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வரவும், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை குறைக்கவும் பிரதான எதிர்க்கட்சி முயற்சிப்பது மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தையொட்டி (நவம்பர் 26), ஊடகங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பு கட்டுரை எழுதியுள்ளார். அதன் முழு விவரம் வருமாறு:
1949-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26-ஆம் தேதி, அரசியலமைப்பு சபை நமது அரசியலமைப்பை ஏற்றுக் கொண்டது. இந்த தருணத்தில் அதனை உருவாக்கிய டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத், டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட அரசியலமைப்பு சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரையும் நினைவு கூர கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
பல விதமான நம்பிக்கைகள், மொழிகள், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சிந்தனை தளங்களை கொண்ட பாரதம் போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு தேசத்திற்கு, அரசியலமைப்பு என்பது மிக மிக அவசியம். நமது மக்களின், குறிப்பாக நமது இளைஞர்களின் பங்களிப்புடன், நாட்டின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு அவசியமான ஒற்றுமை உணர்வை வலுப்படுத்துவது இந்த அரசின் முயற்சியாக இருந்து வருகிறது. அதனால் தான், ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னரே நவம்பர் 26-ம் தேதியை அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாட நமது அரசு முடிவு செய்தது.
என்னை போலவே கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுக்கும், இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது தங்களின் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகும். எனது சிறுவயது நாட்களையும், வளர்ந்த எளிய சூழலையும், அன்றாட வாழ்க்கையின் அங்கமாக இருந்த போராட்டங்களையும் திரும்பிப் பார்க்கும் போதெல்லாம், நமது அரசியலமைப்பின் மீதான அளப்பரிய நன்றியுணர்வால் எனது மனம் நிரம்பி வழியும்.
பிறப்பால் எந்தவொரு சலுகையும் கிடைக்காத எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு குழந்தையால், ஒருநாள் உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்த தேசத்திற்கு தலைமை தாங்கி சேவையாற்றும் பொறுப்பை ஏற்க முடிந்ததே நமது அரசியலமைப்பு எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது என்பது பறைசாற்றுகிறது. ஒருவரின் பிறப்பு சூழல் அவரது எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க முடியாது என்பதை நமது அரசியலமைப்பு சாத்தியமாகியுள்ளது.
சமூக மற்றும் பொருளாதார நீதி
நமது அரசியலமைப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலம், நன்றிக் கடன்களை எங்களால் இயன்ற வகையில் திருப்பிச் செலுத்த முயன்றுள்ளோம். புகழ் பெற்ற அரசியலமைப்பு அறிஞர் கிரான்வில் ஆஸ்டின் நமது அரசியலமைப்பை “முதன்மையான ஒரு சமூக ஆவணம்” என்று பெருமிதமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். நமது அரசியலமைப்பின் அடித்தளமே சமூக மற்றும் பொருளாதார நீதிக்கான தேடல் என்பது தான்.
சுமார் 50 கோடி இந்தியர்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக உலக வங்கியின் அண்மைக்கால அறிக்கை சுட்டிக் காட்டுகிறது. பரம்பரை பரம்பரையாக வறுமையின் கோரப்பிடியில் சிக்கித் தவித்த அவர்களால் அதிலிருந்து விடுபட்டு, இப்போது தங்கள் குழந்தைகளின் சிறந்த மற்றும் வளமான எதிர்காலத்தை பற்றி கனவு காணவும் சிந்திக்கவும் முடிகிறது. இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் நமது அரசியலமைப்பு தான்.
'பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனா திட்டம்', ஒரு குடும்பத்தை குடிசை வீட்டிலிருந்து கான்கிரீட் வீட்டிற்கு மாற்றுவதை உறுதி செய்கிறது. இதன் மூலம் அரசியலமைப்பு நமக்கு எல்லாம் வழங்கிய கண்ணியத்திற்கான வாக்குறுதியை இந்த அரசு நிறைவேற்றுவதை காட்டுகிறது.
'உஜ்வாலா யோஜனா திட்டம்', ஒரு தாயை அடுப்படி புகை கஷ்டங்களில் இருந்து விடுவிக்கிறது. இது, நமது அரசியலமைப்பு வலியுறுத்தும் சமத்துவம் மற்றும் நல்வாழ்வு ஆகிய லட்சியங்களை நாம் முன்னெடுத்துச் செல்வதை காட்டுகிறது.
'ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம்', ஒரு ஏழைக் குடும்பத்திற்கு தரமான மருத்துவ சிகிச்சையை பெற வழிவகை செய்யும் போது, அரசியலமைப்பின் சமூகநீதி என்பது நிஜ வாழ்க்கையின் யதார்த்தமாகிறது.
'முத்ரா' மற்றும் 'பிஎம்-ஸ்வநிதி' ஆகிய திட்டங்கள் மூலம் சிறு தொழில்முனைவோருக்கும் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கும் பிணையில்லாத கடன் வழங்கும் போது, அரசியலமைப்பின் பொருளாதார நீதி வெற்றி பெறுகிறது.
டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பமும், யுபிஐ போன்ற தளங்களும் அனைத்துப் பாகுபாடுகளையும் உடைத்து, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்ற அரசியலமைப்பின் ஒப்பற்ற லட்சியத்தை நாம் முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை காட்டுகிறது.
இடஒதுக்கீடும் அரசியலமைப்புத் திருத்தங்களும்
அரசியலமைப்பில் நாம் கொண்டு வந்த திருத்தங்களின் பட்டியலையும் இதே கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும். அரசியலமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 101-வது திருத்தம், கோடிக்கணக்கான மக்களால் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட மிக முக்கிய சீர்திருத்தமான ஜிஎஸ்டி-யை நமக்கு வழங்கியது.
102-வது திருத்தம், தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்திற்கு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து வழங்கியது. இதன் மூலம், சமூகத்தின் விளிம்புநிலை மக்களின் நீண்டகாலக் கனவை நனவாக்கியது.
103-வது திருத்தம், பரவலான சமூக வரவேற்பை பெற்றது. பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு (EWS) இடஒதுக்கீடு வழங்குவது ஆகும். அந்த திருத்தம், ஏற்கனவே இடஒதுக்கீட்டு வரம்பிற்கு வெளியே உள்ள சமூகங்களை சேர்ந்த, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பங்களின் நீண்டகாலமாக கவனிக்கப்படாத ஏக்கங்களை நிறைவேற்றியது.
1950-க்குப் பிறகு முதல்முறையாக, நமது அரசியலமைப்பின் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பு, எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள 22 மொழிகளிலும் இப்போது கிடைக்கிறது.
மேலும், 1860-களை சேர்ந்த காலனித்துவ காலத்து தண்டனை சட்டங்களுக்கு பதிலாக, 'பாரதிய நியாய சன்ஹிதா' மூலம் தண்டனைக்கு பதிலாக குடிமக்களை மையமாகக் கொண்ட நீதியை நோக்கிய பயணமாக மாற்றியுள்ளோம்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில், 'கர்த்தவ்யா' எனப்படும் ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமைகளுக்கும் நாம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளோம். 'தூய்மை இந்தியா' முதல் நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு வரையிலான மக்கள் இயக்கங்களில் இந்தக் கடமை உணர்வு வெளிப்பட்டுள்ளது.
வரலாற்றுத் தவறுகளும் அவசரநிலையும்
இருப்பினும், அரசியலமைப்பை பாதுகாக்கும் பொறுப்புக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களே, அதனை பலவீனப்படுத்த துணிந்த நிகழ்வுகளும் நமது வரலாற்றில் நடந்துள்ளன. அவர்கள் வேறு யாருமல்ல, ஐந்து தசாப்தங்களாக இந்தியாவை ஆளும் வாய்ப்பை பெற்றவர்கள்தான்.
நமது அரசியலமைப்பில் 1951-ஆம் ஆண்டு முதல் சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. முதல் சட்டத் திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டு இந்த ஆண்டுடன் 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. அன்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு அரசு, இடைக்கால நாடாளுமன்றத்தில் தனக்கு இருந்த பெரும்பான்மையை பயன்படுத்தி நாட்டு மக்களின் அடிப்படை சுதந்திரத்தை பறித்தது.
அதேபோல், அவசரநிலை காலத்தில் உச்சமாக கொண்டு வரப்பட்ட 42-வது திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இது தான் குட்டி அரசியலமைப்பு என கூறப்படுகிறது. இந்த சட்டத் திருத்தம், நாடாளுமன்றத்திற்கு வானளாவிய அதிகாரத்தை வாரி வழங்கியது. நீதித் துறையை முற்றிலுமாக முடக்கிப் போட்டது. அரசு இயந்திரங்கள் மக்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டன. அதிகாரப் பசியும் அரசியலமைப்புக்கு எதிரான மனநிலையும் கொண்ட ஒரு தலைமை என்னவெல்லாம் செய்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள, இளைஞர்கள் 38 மற்றும் 39-வது சட்டத் திருத்தங்களை படித்து பார்க்க வேண்டும்.
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுகளைக் கலைப்பதற்கு அரசியலமைப்புப் பிரிவு 356-ஐ ஒரு கட்சி ஏறத்தாழ நூறு முறை தவறாகப் பயன்படுத்தி சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும் ஒரு முன்னாள் பிரதமர், இதில் அரை சதமே அடித்துள்ளார் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
பிரிவு 370 நீக்கமும் - நக்சலிசம் ஒழிப்பும்
70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, பிரிவு 370 மற்றும் 35A ஆகியவை ஜம்மு - காஷ்மீரில் முழு அரசியலமைப்பையும் நடைமுறைப்படுத்த அனுமதிக்கவில்லை. இதன் மூலம் அந்த மாநிலத்தில் எஸ்சி (SC), எஸ்டி (ST), ஓபிசி (OBC) சமூகங்கள் மற்றும் பெண்களின் உரிமைகள் நசுக்கப்பட்டன. இந்த வரவாற்றுத் தவறு 2019-ஆம் ஆண்டில் நமது ஆட்சியில் தான் திருத்தப்பட்டது.
பல தசாப்தங்களாக, பழங்குடியினர் வாழும் பகுதிகளில், நமது அரசியலமைப்பு உறுதி செய்த உரிமைகள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கிடைப்பதை துப்பாக்கி முனையில் நக்சலைட்டுகள் தடுத்து வந்தனர். ஆனால், இந்த ஆண்டு நக்சலிசம் வெற்றிகரமாக முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டிருப்பது மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது.
இப்போது, நமது வளர்ச்சிப் பாதையை தடம் புரளச் செய்யும் முயற்சிகளில் விடாப்பிடியாக இருக்கும் 'அறிவுஜீவி நக்சல்கள்' (Dimagi Naxals) மட்டுமே எஞ்சியுள்ளனர்.
எதிர்க்கட்சிகள் மீதான சாடல்
நமது அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள், குறிப்பாக டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் முற்றிலுமாக எதிர்த்த மத அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வரவும், ஓபிசி இடஒதுக்கீட்டைக் குறைக்கவும் பிரதான எதிர்க்கட்சி விரும்புவது மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
மேலும், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்குப் போதிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு மசோதாவை ஒரு எதிர்க்கட்சி நிறைவேற்ற விடாமல் தடுத்து விட்டது. இது வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். இந்தியாவின் 'நாரி சக்திக்கு' (பெண்கள் சக்தி) உரிய நீதி வழங்கப்படுவதை எந்தச் சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன்.
தற்போது வருத்தமளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், பிரதான எதிர்க்கட்சி 'விரோத் பக்ஷ்' (எதிர்க்கட்சி) என்ற நிலையில் இருந்து 'அவ்ரோத் பக்ஷ்' (தடைக்கட்சி) ஆகவே மாறிவிட்டது தான்.
இன்று இந்தியா ஒரு தீர்க்கமான தருணத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. 2047-க்குள் 'வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்' (Viksit Bharat) என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போது சாதாரணமான ஆனால் சக்தி வாய்ந்த இரண்டு முக்கிய கொள்கைகள் நமது கூட்டு முயற்சிகளுக்கு வழிகாட்டி வருகின்றன.
அவை, நமது சிந்தனையில் 'இந்தியா முதன்மை' (India First) மற்றும் நமது செயல்களில் 'கடமை' (Kartavya) என்பது தான். இவை இரண்டையும் வழிகாட்டும் கொள்கைகளாக கொண்டு, அரசியலமைப்பை நமது வலிமையின் ஆதாரமாகவும் கொண்டு செயல்பட்டால், வரும் சந்ததியினருக்கு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நம்மால் உறுதி செய்ய முடியும்.