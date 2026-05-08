தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸுன் அரசியல் சூதாட்டமும் இந்தியா கூட்டணியின் வீழ்ச்சியும்

தேர்தலுக்குப் பிறகு, திமுக உடனான நீண்டகால கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதை காங்கிரஸ் நியாயப்படுத்தி பேசினாலும், அது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் என்றே பார்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்கிறார் கட்டுரையாளர் சி.ஆர்.சுகுமார்.

Published : May 8, 2026 at 7:57 PM IST

சி.ஆர்.சுகுமார்

தமிழகத்தில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவுக்கரம் நீட்டி இருப்பது, தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணிக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தேசிய அளவில் பாஜக கூட்டணிக்கு மாற்றாக, காங்கிரஸ், திமுக, இடதுசாரிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போன்ற மதச்சார்பற்ற கட்சிகள் இணைந்து தேசிய அளவில், இந்தியா பிளாக் என்ற கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கின்றன. இந்தியா கூட்டணியை உருவாக்குவதிலும் வலுப்படுத்துவதிலும் தமிழகத்தில் உள்ள திமுகவின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக ஆட்சியமைப்பதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி, மதவாத சக்திகளை அனுமதிக்க கூடாது என்ற நிபந்தனையுடன் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. தமிழக அளவில் இதை காங்கிரஸ் கட்சியின் வியூகம் என்று பார்த்தாலும், தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணி நீடிக்குமா என்ற கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் திமுகவின் எதிர்ப்பு, கூட்டணியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதை வெளிப்படையாக காட்டுகிறது. அரசியல் ரீதியில் பெரும் விலையை கொடுக்க வேண்டி இருக்கும்.

காங்கிரஸின் வியூகமும், அதனால் ஏற்படும் அபாயமும்

தமிழ்நாட்டில் மதவாத சக்திகள் ஆட்சிக்கு வருவதை தடுக்க வேண்டும்; மதச்சார்பற்ற அரசு அமைய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததை காங்கிரஸ் நியாயப்படுத்தி உள்ளது. ஆனால், அரசியல் களம், நேரடியாக கூறப்படும் காரணங்களால் தீர்மானிக்கப்படுபவை அல்ல. அது, கூட்டணி கணக்கு மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் புதிய கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்திருப்பதன் மூலம், குறுகிய கால நலனுக்காக நீண்ட கால கூட்டணி ஒழுங்கத்தை காங்கிரஸ் பலி கொடுத்து விட்டது என்ற பழியை தாமே தேடிக்கொண்டுள்ளது.

இங்குதான் பிரச்சனை தொடங்குகிறது. பல கட்சிகளுடன் கட்டுக்கோப்புடன் இயங்கும் ஒரு கூட்டணியில், சிறு விரிசலும் மிகப்பெரிய பிளவை ஏற்படுத்தி விடும். இதை திமுக ஒரு துரோகமாக கருதினால், தமிழ்நாட்டை யார் ஆள வேண்டும் என்பது பிரச்சனை அல்ல; மாறாக, இந்தியா கூட்டணியில் காங்கிரஸ் ஒரு நிலையான, நம்பகமான கூட்டாளியாக தொடருமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

திமுகவின் கோபம் ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?

இந்த விவகாரத்தில் திமுகவின் எதிர்வினை பெறுகிறது. ஏனெனில் இந்தியா கூட்டணி ஒரு சாதாரண கூட்டணி அல்ல. அந்த கூட்டணியின் முக்கிய தூண்களில் ஒன்றாக திமுக திகழ்கிறது.

எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் களத்தில் தமிழகம் ஒரு மையப்புள்ளியாக இருந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ், திமுக இடையிலான உறவு என்பது, பாஜகவை எதிர்க்கவும் நம்பகத்தன்மையையும் வளர்க்கவும் பெரிதும் உதவியுள்ளது. இந்த பந்தம் பலவீனம் அடைந்தால், 'இந்தியா' கூட்டணி ஒரு கட்சியை மட்டுமல்ல, தேசிய மற்றும் பிராந்திய அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக்கான முன்மாதிரியையும் இழக்க நேரிடும்.

தேர்தலுக்குப் பிறகு, திமுக உடனான நீண்டகால கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதை காங்கிரஸ் நியாயப்படுத்தி பேசினாலும், அது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் என்றே பார்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. திமுகவின் வெளிப்படையான கோபம், காங்கிரஸ் மீது ஏற்கெனவே இருந்த நம்பிக்கை குறைபாட்டை உண்மையாக்கி விட்டது. எனவே, எதிர்காலத்தில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இன்னும் கடினமானதாக இருக்கும்.

இந்தியா கூட்டணியில் விரிசல்

எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணியை நிர்வகிப்பது எப்போதுமே கடினமான வேலை. இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஓரணியில் இருந்தாலும், மாநில அளவில் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து போட்டியிடுகின்றன. அந்தந்த கட்சிகளின் தலைவர்களின் லட்சியங்கள், அவர்களின் தேர்தல் கணக்கீடுகள் ஆகியவை வெவ்வேறாக இருக்கின்றன. எனவே, இந்தியா கூட்டணியின் ஒற்றுமை மீண்டும் மீண்டும் தடுமாற்றத்தை கண்டு வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் பிளவு, பாஜக தனது அதிகாரத்தை வலுப்படுத்த எளிதான பாதையை வழங்குகிறது.

இதுதான் இந்தியா கூட்டணியின் மைய முரண்பாடாக உள்ளது. பாஜக எதிர்ப்பு என்ற ஒற்றைக் குறிக்கோளில் தேசிய அளவில் ஒரு குடையின் கீழ் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் செயல்பட முடியும். ஆனால், பிராந்திய அளவில் தங்கள் சொந்த நலனை பாதுகாக்கும்போது, இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் திணறுகின்றன. மேலும், காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாடுகள், கூட்டணி அரசியலுக்குத் தேவையான ஒழுக்கம் இல்லாமல், பலன்களை மட்டும் அக்கட்சி விரும்புகிறது என்ற சந்தேகத்தை மற்ற கட்சிகளிடம் ஏற்படுத்துகிறது.

தேசிய அரசியலும் பாஜகவின் சாதகமும்

எதிர்க்கட்சிகள் பாஜகவுடன் மோதுவதை விட தங்களுக்குள் மோதிக் கொண்டதால் பாஜக பலமுறை பலனடைந்துள்ளது. இதனால், பாஜக தனது சொந்த வலிமையைவிட எதிர்க்கட்சிகளின் மோதல்களால் அதிகம் வளர்ந்து வருகிறது. இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் தங்களுக்குள் சண்டையிடும்போது, வாக்காளர்களின் கவனம் அரசுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இருந்து விலகி, எதிர்க்கட்சிகளின் மீது திரும்புகிறது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கூட்டணி முறிவு கூட தேசிய அளவிலான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் பிரிவதால் பாஜக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் நேரடியாக வெற்றிபெற வேண்டியதில்லை; எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுக்குள் நம்பிக்கை இழந்து சிறு துண்டுகளாக உடைந்து கொண்டே இருந்தால் போதும்; பாஜக வலுவடைந்து விடும். இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளிடையே ஏற்படும் ஒவ்வொரு மோதலும் பாஜக மட்டுமே நிலையான அணி, எதிர்க்கட்சிகள் எப்போதும் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற வாதத்தை வலுப்படுத்துகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு கடினமான கேள்வி

காங்கிரஸ் ஒரு பெரிய கேள்விக்கு பதிலளிக்க வேண்டும்: காங்கிரஸ் தன்னை ஒரு தேசிய அளவிலான மாற்றாக மீண்டும் கட்டமைக்க முயற்சி செய்கிறதா? அல்லது பிராந்திய அளவில் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த துடிக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிப்பது புத்திசாலித்தனமாக நடவடிக்கையாக இருந்தாலும், திமுக போன்ற ஒரு பெரிய கட்சியுடனான உறவை முறிப்பது தேசிய அளவில் கூட்டணியின் முக்கியத்துவத்தை குறைக்கவே செய்யும்.

எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியலை நிரந்தரமான ஏற்பாடுகளின் மீது கட்டமைக்க முடியாது. ஒரு மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் மீதான நம்பகத்தன்மை குறைந்தால், மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள கூட்டணி கட்சிகள் சந்தேகத்துடன் காங்கிரஸ் கட்சியை பார்க்கத் தொடங்குவார்கள். இது இந்தியா கூட்டணியை பலவீனப்படுத்தவே செய்யும்.

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரிய பாடம்

இந்தியா கூட்டணிக்கு முழுமையான சித்தாந்த ஒற்றுமை தேவையில்லை; கட்டுப்பாடான செயல்பாடு மட்டுமே தேவை. அதாவது, மாநில அளவில் கூட்டணிகளை மதிப்பது, லட்சியங்களை நிர்வகிப்பது, மற்றும் முக்கியக் கூட்டாளிகள் அவமதிக்கப்படும்போது ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும். அந்தக் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி செயல்பட்டால், ஒரு மாற்றாக இல்லாமல், வெறும் பேசுபொருளாகவே இருக்கும்.

எனவே, தமிழ்நாட்டு நிகழ்வை ஒரு எச்சரிகையாக பார்க்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுக்கு இடையே நம்பிக்கையை பாதுகாக்க முடியாவிட்டால், அது பாஜக சிறப்பாகச் செய்து வரும் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்கு உதவும்.

அதாவது, பாஜக தனது போட்டியாளர்கள் பிரியும்போது, அதிகாரத்தைத் திரட்டத் தொடங்கும். அந்த வகையில், உண்மையான ஆபத்து என்பது தமிழகத்தில் ஏற்பட்டு ஒரு கருத்து வேறுபாடு நிகழ்வு அல்ல. இந்தியா கூட்டணி தனது ஒற்றுமையின்மையை இயல்பாக பார்க்கும் சாத்தியமும் ஏற்படும் என்பதுதான்.

(கட்டுரையாளர், தி எகனாமிக் டைம்ஸின் முன்னாள் மூத்த ஆசிரியர், தற்போது தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றுகிறார்)

