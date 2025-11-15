பீகார் தேர்தல் முடிவு 2025: இந்தியா கூட்டணியின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?
பாஜகவுக்கு ஒரே மாற்றாக கருதப்படும் இந்தியா கூட்டணியை ஒற்றுமையாக வைத்திருக்க வேண்டுமானால், காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு தெளிவான நிலையை எடுக்க வேண்டும்.
Published : November 15, 2025 at 1:27 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 1:43 PM IST
நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் மூலம் பீகார் மாநிலம் முழுவதையும் இடது-வலது-மத்தி என காவிமயமாக்கியுள்ளது பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி. அதே நேரத்தில் ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் - காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ள மகாகத்பந்தன் கூட்டணி, 243 உறுப்பினர்கள் கொண்ட சட்டப் பேரவையில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை உறுப்பினர்களுடன் சுருக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த தேர்தலில் பாஜக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி 2-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள மற்றொரு முக்கிய கட்சியான மத்திய அமைச்சர் சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சி 4-வது இடத்தை கைப்பற்றியுள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியால், பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் ஒற்றை இலக்க தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது ஒரு கட்டத்தில் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் அந்த கட்சி முன்னிலை பெற்று இருந்தது. பின்னர் அந்த தொகுதியிலும் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு அதிர்ச்சி கொடுத்தது. ராஷ்டீரிய ஜனதா தளத்துடன் கடுமையான பேரத்திற்கு பிறகு 61 தொகுதிகளை கைப்பற்றி வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது காங்கிரஸ். ஆனால், தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு அந்த கட்சியால் வெறும் 10 சதவீத இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த செயல், பீகார் சட்டப் பேரவையில் பலமான எதிர்க் கட்சிகளே இல்லாத நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது. சட்டப் பேரவையில் பலவீனமாக எதிர்க்கட்சிகள் இருப்பது பண மசோதா போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவாதங்களில் எதிர்ப்புக் குரல் என்பதே இல்லாமல் போய் விடும். தேர்தலுக்கு முன்பே உருவான ஆளும் கூட்டணி 202 தொகுதிகளை கைப்பற்றி அமோக பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.
பீகார் பிரச்சாரத்தில் தமிழ்நாடு
இந்த முறை பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து பிரச்சாரங்களிலும் மகா கூட்டணியை கடுமையாக தாக்கி பேசினார். பிரச்சாரத்தின் போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் ஒரே வாகனத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை அவர் முன் வைத்தார். அப்போது அவர், திமுக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் தமிழ்நாட்டில், பிழைப்புத் தேடி சென்ற பீகார் மக்கள் மீது துன்புறுத்தல்கள் நடத்தப்படுவதாக பேசியது தேர்தல் களத்தை மேலும் சூடுபிடிக்க வைத்தது. மேலும், தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் போது பிரதமர் இதே போல் பேச முடியுமா? என்று மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்தது இந்தியா கூட்டணிக்கு தான் பின்னடைவாகவே அமைந்தது.
மேலும், ஆட்சியாளர்களுக்கு ஆதரவான ஊடகம் ஒன்று, தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் பீகார் மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? அவர்களது மனநிலை என்ன? என்பது குறித்து அந்த மக்களின் பேட்டிகளுடன் விரிவாக செய்திகளை பதிவு செய்தது. தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் நன்றாக இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என பீகார் மக்கள் தெரிவித்தனர். இதில் குறிப்பிடத்தக்கது என்னவென்றால், தமிழ்நாட்டில் குடியேறிய பீகார் மக்கள் "சத் பூஜை" விடுமுறைக்காக வந்து சென்ற நேரத்தில் இந்த பிரச்சாரங்கள் தொடங்கப்பட்டன.
இந்தி தடை சட்டம் என வெளியான தகவல்
அதே நேரத்தில், இந்திக்கு தடை விதிக்கும் மசோதா தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் ஒன்று திடீரென வெளியானது. இது அதிகார மட்டத்தில் இருந்து கசிந்ததாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால், பீகார் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு, இந்த யோசனையை கை விடுமாறு ஆளும் திமுகவை காங்கிரஸ் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் அந்த தகவல் கூறியது. ஆனால், சில நாட்களுக்குப் பின் அரசு நடத்தி வரும் உண்மை சரிபார்ப்பு குழு இதனை மறுத்தது. மேலும், இந்தி தடை மசோதா வதந்தி என தெளிவுபடுத்தியது.
மேலும், திமுகவின் செய்தித் தொடர்பு தலைவரும், மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினருமான டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு எதிராக தமிழ்நாட்டில் எதுவும் நடக்கவில்லை என்று விளக்கம் அளித்தார். மேலும், இந்தி தடை மசோதா விவகாரத்தில், நாட்டின் அரசியலமைப்புக்கு எதிராக திமுக ஒரு போதும் செயல்படாது என்று கூறினார்.
இருப்பினும், இந்த சம்பவங்கள், காங்கிரஸை நெருக்கடிக்குள்ளாக்கியது என்பது தான் உண்மை. திமுகவில் உள்ள தொண்டர்களும், 2-ம் கட்ட தலைவர்களும் காங்கிரஸுடன் இணைந்து பயணிப்பது சரியாக இருக்காது என்ற மனநிலையில் உள்ளனர். அவர்கள் காங்கிரஸை ஒரு சுமையாகப் பார்க்கிறார்கள். பெரும்பாலான திமுக தொண்டர்கள் காங்கிரஸை தூக்கி சுமக்க விரும்பவில்லை.
காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் திமுக
மத்தியில் காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்று திமுக தலைவர்கள் நம்பிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்போது மாநிலத்திற்கும், தமிழர்களுக்கும் தேவையான பல நல்ல திட்டங்களை கேட்டு பெற முடியும் என நினைக்கிறார்கள். ஆனால், தற்போது மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ளவர்களிடம் இதனை சாதிக்க முடியவில்லை. இளங்கலை மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு பெற வேண்டும் என்று திமுக விரும்புகிறது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அந்த கட்சி ஆரம்பம் முதலே குரல் கொடுத்து வருகிறது. மேலும், நீட் நுழைவுத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு பெற்றுத் தரப்படும் என்று தேர்தல் வாக்குறுதியாகவும் அளித்துள்ளது. நடைபெற இருக்கும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியை திமுக வைத்திருக்க இதுவே காரணம்.
பீகார் தேர்தல் முடிவு - என்ன செய்யப் போகிறது திமுக?
ஆனால், பீகார் தேர்தல் முடிவு என்பது, 1960-களில் மாநில ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்ட காங்கிரஸை தொடர்ந்து கூட்டணியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா? என்ற சிந்தனையை திமுகவுக்கு ஏற்படுத்தாமல் இருக்காது. ஒருவேளை, வரும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸை கழற்றி விட்டால், திமுக அதிக இடங்களில் போட்டியிடவோ அல்லது மற்ற கட்சிகளுக்கு கூடுதல் தொகுதிகளை ஒதுக்கவோ முடியும்.
தமிழ்நாட்டிற்கு பீகாருக்கும் மேலும் ஒரு தொடர்பு உள்ளது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் முதன்முறையாக பீகாரில் தான் தேர்தல் ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பீகாரின் SIR பட்டியலில் ஒருவரின் பெயர் இருந்தால், அவர் எஸ்ஐஆர் கணக்கீட்டு படிவத்தை தமிழ்நாட்டில் கொடுத்து தனது பெயரை இங்கு வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியும். ஆம், பீகாரில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் உரிய சான்றுகளை ஆவணமாக அளித்து தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ந்து கொள்ள முடியும்.
எடுபடாத ராகுல்காந்தியின் பிரச்சாரம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதிக்க மறுத்ததால், பீகாரில் எஸ்ஐஆர் பணி வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ளது. அதற்கு பின்னர் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலும் நடந்து முடிந்து விட்டது. எஸ்ஐஆர் பிரச்சினை முடிவதற்குள் பாஜகவுக்கு எதிராக 'வாக்குத் திருட்டு' பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி. அப்போது அவர் ஆளும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்காக வாக்காளர் பட்டியலில் பெரும் மோசடி செய்வதாக குற்றம்சாட்டினார். மோசடி தொடர்பாக கட்டுக்கட்டாக ஆவணங்களுடன் அவ்வப்போது செய்தியாளர்களையும் சந்தித்தார். ஆனால், ராகுல் காந்தியின் இந்த பிரச்சாரம் வாக்காளர்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக தெரியவில்லை. தற்போது ராகுல் காந்திக்கு முன் 2 வாய்ப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. ஒன்று மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது அல்லது மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவுகளைத் தட்டுவது.
2026 ஆம் ஆண்டில், கேரளா மற்றும் அசாமில் ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் காங்கிரஸ் உள்ளது. மேற்கு வங்கம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியிலும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி கடைசியாக 2016-ல் புதுச்சேரியில் ஆட்சியில் இருந்தது. ஆனால் 2021 தேர்தலுக்கு முன்பே குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டதால் அங்கு காங்கிரஸ் அதிகாரம் முடிவுக்கு வந்தது.
அசாம் மாநிலத்தில் 2016-ல் நடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை பாஜகவிடம் பறி கொடுத்தது. கேரளாவைப் பொறுத்தவரை, காங்கிரஸ் அதே ஆண்டில் அதிகாரத்தை இழந்தது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடது ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தது. அதற்கு அடுத்து 2021-ல் நடந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலிலும், முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் மீண்டும் இடது ஜனநாயக முன்னணிக்கே மக்கள் வாக்களித்து ஆட்சியை தொடர செய்தனர். இதன் மூலம் கேரளாவில் தொடர்ந்து 2-வது முறையாக காங்கிரஸை மக்கள் ஒதுக்கி வைத்தனர்.
என்ன செய்யப் போகிறது காங்கிரஸ்?
2021 தேர்தலில் கேரளாவில், காங்கிரஸ் இந்தியா கூட்டணியாகப் போட்டியிடவில்லை. வழக்கம் போல் அந்த கட்சி தனித்தே களம் கண்டது. இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இடதுசாரி கட்சிகளை எதிர்த்தே போட்டியிட்டது.
மேலும், வயநாடு மக்களவை தொகுதி இடைத் தேர்தலிலும் காங்கிரஸ் இவ்வாறே நடந்து கொண்டது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, உத்தரப்பிரதேசத்தின் ரேபரேலி தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றதால் வயநாடு தொகுதி எம்பி பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால் அந்த தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அவரது சகோதரியும், காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர்களில் ஒருவருமான பிரியங்கா காந்தி அங்கு போட்டியிட்டார். அங்கு அவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர் சத்யன் மொகேரியை எதிர்த்துப் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
பாஜகவுக்கு ஒரே மாற்றாக கருதப்படும் இந்தியா கூட்டணியை ஒற்றுமையாக வைத்திருக்க வேண்டுமானால், காங்கிரஸ் கட்சி கேரளாவிலும் அசாமிலும் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும்.
அடுத்த ஆண்டு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் கேரளாவில் யாரை எதிர்த்து களம் காண இருக்கிறதோ, அதே இடதுசாரி கட்சிகளை தான் மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்ந்திருக்க வேண்டியதுள்ளது. அதே போல் தான் தமிழ்நாட்டிலும் திமுகவை காங்கிரஸ் சார்ந்திருக்க வேண்டியதுள்ளது.