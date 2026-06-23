நடப்பு கல்வி முறையோடு ஒத்து போகாத சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வுகள் - ஓர் ஆழமான அலசல்
முதல்நிலைத் தேர்வு என்பது முழுவதும் கணிக்க முடியாததாக மாறியது. தேர்வுக்கு தயாராவதை விட அதிர்ஷ்டமே முக்கியப் பங்கு வகிக்கத் தொடங்கியது.
Published : June 23, 2026 at 8:03 PM IST
-By கோபால கிருஷ்ணா வி
யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, மே 24 அன்று நடந்த முதல் நிலைத் தேர்வு முறை மற்றும் அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் நாடு முழுவதும் பரவலான விமர்சனங்களை கிளப்பியுள்ளது. இந்த விமர்சனங்கள் ஒருமித்த குரலாக இருந்ததால், யுபிஎஸ்சி தலைவரே வினாத்தாள் கடினமாக இருந்ததை பகிரங்கமாக ஒப்புக் கொண்டார். ஆனால், கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் குறித்து யுபிஎஸ்சியின் செயல்பாடுகளை அவர் நியாயப்படுத்தினார்.
முதல் நிலை தேர்வு எப்படி வந்தது?
வினாத்தாள் ஏன் இவ்வளவு கடினமாக இருந்தன? என்பதை புரிந்து கொள்ள, முதல் நிலைத் தேர்வு குறித்து நாம் அறிந்து கொள்வது மிக அவசியம். நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் அதாவது 1947 முதல் 1978 வரை, யுபிஎஸ்சி தேர்வு விரிவாக விடையளிக்கும் வகையிலான எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவற்றை மட்டுமே கொண்டிருந்தது. தேர்வு எழுதுவோரின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து கொண்டே வந்ததால், இந்த தேர்வை எப்படி மாற்றி அமைக்கலாம் என்பது குறித்து பரிந்துரைக்க மூத்த கல்வியாளர் கோத்தாரி தலைமையில் ஒரு குழுவை யுபிஎஸ்சி நியமித்தது. கல்வியாளர் கோத்தாரி தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் 10+2+3 என்ற கல்வி முறையை பரிந்துரைத்தவர். அவர் குடிமைப் பணித் தேர்வை நாட்டின் கல்வி முறையுடன் ஒருங்கிணைத்தார்.
அவரது பரிந்துரையின்பேரில், ஆர்வமற்ற மற்றும் பெயருக்கு எழுதும் மாணவர்களை வடிகட்டுவதற்காக முதன்முறையாக 1979-ல் முதல் நிலைத் தேர்வு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 1980-ல் நடைபெற்ற முதல் முதற்கட்டத் தேர்வில் 89,227 பேர் பங்கேற்றனர். அவர்களில் இருந்து தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
பொது அறிவு தேர்வு அறிமுகம்
1979 முதல் 2010 வரை, முதல் நிலைத் தேர்வில் 300 மதிப்பெண்களுக்கு ஒரு விருப்பப் பாடத் தேர்வு இருந்தது. இவை பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்களில் பாடத்திட்டங்களாக இருந்தன. ஒரு பாடத்தின் மீதான அறிவு, புரிந்து கொள்ளும் திறன், தர்க்கரீதியான ஆய்வு மற்றும் சிந்தனைத் தெளிவு ஆகியவற்றைச் சோதிப்பதுடன், பல்கலைக்கழகக் கல்வி முறையுடனான தொடர்பை ஏற்படுத்துவது ஆகிய இரு நோக்கங்களுடன் இது வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், அனைத்து மாநிலங்களிலும் பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் 10-ம் வகுப்பு வரை பொதுவானதாக உள்ள அனைத்துப் பாடங்களையும் உள்ளடக்கிய, 150 மதிப்பெண்களுக்கான 'பொது அறிவு' (General Studies) தாளும் இதில் இடம்பெற்றிருந்தது.
இது தேர்வரின் அறிவு மற்றும் ஆர்வமுள்ள துறைகளில் அறிவாற்றலை சோதிப்பதாக அமைந்திருந்தது. தேர்வர் தனது பட்டப்படிப்பில் பயின்ற பாடங்களில் ஒன்றை விருப்பப் பாடமாகத் தேர்ந்தெடுத்து ஆழமாகப் பயில வேண்டும் என்றும், அதோடு நிர்வாகம் சார்ந்த பாடங்களில் பரந்த அறிவைப் பெற வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இவை அனைத்தும் ஒவ்வொரு தேர்வரும் 10-ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாயம் படித்திருக்கக்கூடிய பாடங்களாகவே இருந்தன.
ஆண்டுதோறும் கடினமாக்கப்பட்ட பொது அறிவு தேர்வு
விருப்பப் பாடம் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளை கொண்டிருந்தது. பொது அறிவு தேர்வுக்கான வினாத்தாள் ஆண்டுதோறும் கடினமாகி வந்தாலும், விருப்பப் பாடத்திற்கு (optional subject) அதிக முக்கியத்துவம் இருந்ததால், தீவிரமாக நன்கு படிக்கும் ஒருவர் முதல் முயற்சியிலேயே முதல் நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற முடிந்தது. இந்த முறையில் தேர்வு நியாயமற்றது என்பது போன்ற பெரிய புகார்கள் எதுவும் எழவில்லை.
தேர்வு முறையை பல்கலைக்கழகக் கல்வி முறையுடன் யுபிஎஸ்சி ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்றும் கோத்தாரி பரிந்துரைத்தார். இத்தகைய கணிக்கக்கூடிய தன்மை காரணமாக, தேர்வர்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி அளவிலேயே குடிமைப் பணிக்கான தங்கள் எதிர்காலத்தைத் திட்டமிட்டு, பட்டப் படிப்பிலும் அதே பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். இத்தகைய சூழல் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் திறமையாளர்களை ஈர்த்தது. இதுவே நாட்டின் அடித்தளத்தை கட்டமைத்த சிறந்த குடிமைப் பணி அதிகாரிகளை நமக்கு வழங்கியது.
குடிமைப் பணித் திறன் தேர்வு
2000-ம் ஆண்டில், முதல்நிலைத் தேர்வு என்பது குடிமைப் பணிக்கான தேர்வரின் திறனை சோதிப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்று அலக் (Alagh) குழு குறிப்பிட்டது. பல்கலைக்கழகக் கல்வியுடனான தொடர்பை தக்க வைக்க ஒரு விருப்பப் பாடத்தையும், பொது அறிவு, சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றைச் சோதிக்கும் 'குடிமைப் பணித் திறன் தேர்வு' (Civil Services Aptitude Test) ஆகியவற்றை கொண்ட ஒரு முதல்நிலைத் தேர்வை அக்குழு பரிந்துரைத்தது. முடிவெடுப்பது தொடர்பான கேள்விகளை குடிமைப் பணிகளின் செயல்பாட்டுச் சூழலிலிருந்து கேட்டு, 'நிகழ்வு ஆய்வு' (case study) முறையைப் பின்பற்றவும் அது பரிந்துரைத்தது.
மற்றொரு முக்கியமான பரிந்துரை என்னவென்றால், முதல்நிலைத் தேர்வில் கேள்விகள் கடினமாக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் தகுதியைத் தீர்மானிக்க அதில் பெறும் மதிப்பெண் இறுதி மதிப்பெண்களுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதாகும். அரசு அந்த அறிக்கையை ஏற்றுக் கொண்டது, ஆனால் அதைச் செயல்படுத்துவது குறித்து மௌனம் காத்தது.
இரு தாள்களாக மாற்றப்பட்ட முதல்நிலை தேர்வு
2009-ல், எஸ்.கே. கண்ணா குழு, முதல்நிலைத் தேர்வை 'குடிமைப் பணித் திறன் தேர்வு' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யவும், அதில் அனைவருக்கும் பொதுவான பாடங்களை அறிமுகப்படுத்தி சீரான தன்மையைக் கொண்டு வரவும் பரிந்துரை செய்தது. 2011-ஆம் ஆண்டில், அக்குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில், விருப்பப் பாடத்திற்கு பதிலாக ஒரு பொதுவான தாள் கொண்டு வரப்பட்டது. முதல்நிலைத் தேர்வு இரண்டு தாள்களைக் கொண்டதாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது. முதலாவது, மானிடவியல் பாடங்களின் (humanities) அனைத்துப் பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய 'பொதுப் பாடங்கள் தாள்-I'; இரண்டாவது, எண் கணிதத் திறன் (quantitative aptitude), பகுத்தறிவு, புரிந்து கொள்ளும் திறன், தனிமனிதத் தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொடர்புத் திறன், முடிவெடுத்தல் மற்றும் சிக்கலைத் தீர்த்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 'தாள்-II'.
இரண்டு தாள்களுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. ஒரு தேர்வரின் தகுதியைத் தீர்மானிக்க அவற்றின் கூட்டு மதிப்பெண்கள் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டன. இந்த மாற்றம் முதல்நிலைத் தேர்வை பல்கலைக்கழகக் கல்வி முறையிலிருந்து துண்டித்தது. மானிடவியல் அல்லது சட்டப் பாடங்களை தேர்ந்தெடுத்த மாணவர்களை தவிர, மற்ற அனைவரும் 'தாள்-I'-க்கான பாடத்திட்டத்தில் உள்ள எந்தவொரு பாடத்திலும் முன் அனுபவம் இல்லாத நிலையில், இத்தேர்விற்கு புதிதாகத் தயாராக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
அவசரமாக கொண்டு வரப்பட்ட சமச்சீரற்ற மாற்றம்
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இம்முறைக்குக் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. மாணவர்கள் வீதிகளில் இறங்கிப் போராடியதால், 'தாள்-II'-ஐ வெறும் தகுதித் தேர்வாக (qualifying paper) மட்டும் மாற்ற யுபிஎஸ்சி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டது. அப்போதிலிருந்து, தேர்வர்கள் தாள்-II-ல் தகுதி மதிப்பெண்களை பெற வேண்டியுள்ளது. அதேவேளை, தகுதித் தரவரிசையை தீர்மானிக்கத் தாள்-I-ல் பெற்ற மதிப்பெண்களே கணக்கில் கொள்ளப்படுகின்றன. அவசர அவசரமாகக் கொண்டுவரப்பட்ட இந்தச் சமச்சீரற்ற மாற்றமே இன்றைய சிக்கலுக்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
இந்த காலகட்டம் மாணவர்களின் விருப்பத் தேர்வுகளிலும் ஒரு மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தது. புற்றீசல் போல் முளைத்த பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் மானிடவியல் பாடப்பிரிவு பட்டதாரிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு குறைவு ஆகியவை, மாணவர்கள் இளங்கலை நிலையில் பொறியியல் படிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க தள்ளப்பட்டனர். பின்னர் இவர்களே குடிமைப் பணித் தேர்வுகளுக்கான முக்கிய விண்ணப்பதாரர்களாக மாறினர். பொது அறிவு தாளில் மானிடவியல் பாடங்களே இடம்பெற்றிருந்ததால், பெரும்பாலான விண்ணப்பதாரர்கள் அந்த பாடங்களை புதிதாகக் கற்க வேண்டியிருந்தது. இதனால் ஓராண்டுக்குள் அவற்றில் ஆழ்ந்த அறிவைப் பெறுவது அவர்களுக்குச் சாத்தியமற்றதாக இருந்தது.
அதிகரிக்கத் தொடங்கிய விண்ணப்பத்தாரர்களின் எண்ணிக்கை
அதே காலகட்டத்தில், விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்க தொடங்கியது. இதற்கு ஏற்ப யுபிஎஸ்சி தனது அணுகுமுறையை மாற்றிக் கொண்டது. கேள்விகள் கணிக்க முடியாதவையாக மாற்றப்பட்டன. மிகவும் எதிர்பாராத கேள்விகள் மற்றும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலான விடைகள் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் யுபிஎஸ்சிக்கு ஏற்பட்டது. விண்ணப்பதாரர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை விட, அவர்களைத் தகுதிநீக்கம் செய்வதே இதன் நோக்கம் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது.
விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால், தகுதித் தேர்வாகக் கருதப்படும் 'தாள்-II'-ஐயும் வடிகட்டும் கருவியாக யுபிஎஸ்சி பயன்படுத்த தொடங்கியது. 10-ஆம் வகுப்பு நிலையில் கேள்விகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், நடைமுறையில் அவை மிக கடினமாக இருந்தன. முதல்நிலைத் தேர்வு செயல்முறை முழுவதும் கணிக்க முடியாததாக மாறியது. தேர்வுக்குத் தயாராவதை விட அதிர்ஷ்டமே முக்கியப் பங்கு வகிக்கத் தொடங்கியது.
கோவிட் காலத்திற்கு பிறகு, இலவச அல்லது குறைந்த கட்டணத்தில் இணையவழி வகுப்புகள் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கிடைத்தன. சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரங்களும் அதிகரித்தன. எளிதாக கிடைக்கும் பாடக்குறிப்புகளை பின் தொடர்வதன் மூலமே தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று விடலாம் என்று மாணவர்கள் நம்ப தொடங்கினர்.
அதேவேளை, தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் பல அதிகாரிகள், தேர்வின் தரம் குறைந்து வருவதாகவும், சிறந்தவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தேர்வு தோல்வியடைவதாகவும் கருதினர். இந்தச் சிக்கலை யுபிஎஸ்சி எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. 2023-ல் வினாத்தாள் மேலும் கடினமாக்கப்பட்டது. இதற்கு எழுந்த எதிர்ப்புகளை தொடர்ந்து, 2024 மற்றும் 2025-ம் ஆண்டுகளுக்கான கேள்விகள் ஓரளவு எளிமையாக்கப்பட்டன.
2026-ல் நடந்தது என்ன?
2025-ல், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, யுபிஎஸ்சி அதிக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட உறுதிபூண்டு விடைக்குறிப்பை (answer key) வெளியிட்டது. விடைக்குறிப்பு குறித்து கேள்விகள் எழலாம் என்பதால், நம்பகமான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அது தயாரிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. அதே சமயம், விண்ணப்பதாரர்களை தகுதிநீக்கம் செய்யும் வகையிலும் கேள்விகள் அமைக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. இந்த காரணங்களால், 2026-ம் ஆண்டில் நம்பகமான ஆதாரங்கள் மற்றும் அரசு இணையதளங்களில் உள்ள தகவல்களைக் கொண்டு வினாத்தாளை தயாரிக்கும் நிலைக்கு யுபிஎஸ்சி தள்ளப்பட்டது.
வினாத்தாளில் கேள்விகளின் எண்ணிக்கையை யுபிஎஸ்சி அதிகரித்தது. பல தெரிவுகளைக் கொண்ட கேள்விகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தியது மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் சார்ந்த கேள்விகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தது. முதன்முறையாக, நிகழ்நேரத்தில் சிந்தித்து விடையளிக்கும் வகையிலான 'நிகழ்வு ஆய்வு' (case study) சார்ந்த சில கேள்விகளையும் அது அறிமுகப்படுத்தியது.
முந்தைய ஆண்டுகளின் தேர்வு முறையே பின்பற்றப்படும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த தேர்வர்கள், வினாத்தாளை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். தங்கள் தயாரிப்பிற்கும் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கும் இடையே எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர். இந்த எதிர்பாராத திருப்பம் சமூக ஊடகங்களில் அவர்களின் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வழி வகுத்தது. தேர்வுத்தாள் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தது என்பது குறித்த காணொளிகளை வெளியிட்ட பயிற்சியாளர்களும் தேர்வர்களின் எதிர்ப்புகளுக்கு ஆதரவளித்தனர்.
மாணவர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் யுபிஎஸ்சிக்கு இல்லையென்றாலும், அதன் தலைவர் தேர்வர்களுடன் கலந்துரையாடி, வினாத்தாள் கடினமாக இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.
இதற்கான தீர்வு என்ன?
இதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, யுபிஎஸ்சி தேர்வு முறையை மாற்றி, அதை தற்போதைய கல்வி முறையுடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் கணிக்க முடியாத கேள்விகளை குறைத்து, அனைத்துப் பாடப்பிரிவுகளிலும் சமமான எண்ணிக்கையில் கேள்விகளை கேட்கலாம். இரண்டாவதாக, மாநில அரசுகளும் தங்கள் கல்வி முறையில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்து, அவற்றை போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
தெலுங்கு பேசும் மாநிலங்களின் முக்கியத்துவம்
இந்தியாவில், டெல்லிக்கு அடுத்தபடியாக அதிக எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்களை கொண்ட நகரமாக ஹைதராபாத் திகழ்கிறது. டெல்லியில் நாடு முழுவதிலுமிருந்தும் பயிற்சி வகுப்புகளுக்காகச் செல்லும் தேர்வர்கள் உள்ளனர். ஆனால் ஹைதராபாத்தில் தெலுங்கு பேசும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தேர்வர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். எனவே, ஒரு பிராந்தியமாகப் பார்க்கும் போது, இங்கு தான் அதிக எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்கள் உள்ளனர். இயல்பாகவே, கல்வி முறையுடன் தொடர்பில்லாத பகுதிகளை கொண்ட எந்தவொரு தேர்வும் தேர்வர்களை மிக அதிகமாகப் பாதிக்கும்.
தெலுங்கை மாநில மொழியாக கொண்ட அரசுகள், பட்டப்படிப்பு நிலையிலேயே சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு மற்றும் பிற மத்திய அரசுத் தேர்வுகளில் இடம் பெறும் பாடப்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய கட்டாய இணைப்புப் பாடங்களை (bridge courses) கொண்டு வர வேண்டும். மத்திய அரசின் அனைத்துத் தேர்வுகளும் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் மட்டுமே நடத்தப்படுவதாலும், பிராந்திய மொழிகளில் இல்லாததாலும், மாணவர்களின் ஆங்கிலத் திறனை ஆரம்ப நிலையிலேயே மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அறிவியல் பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மாணவர்களுக்கு மானிடவியல் பாடங்கள் (humanities) சார்ந்த இணைப்புப் பாடங்களையும், மானிடவியல் பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மாணவர்களுக்குத் திறனறிப் பயிற்சிகளும் (aptitude courses) வழங்க வேண்டும். இது மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் அனைத்துத் தேர்வுகளிலும் மாநிலத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க உதவும்.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் விரைவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். யுபிஎஸ்சி தனக்கு விருப்பமான முறையில் வினாத்தாளை அமைக்கும் உரிமை கொண்டிருந்தாலும், பெரும்பாலான தேர்வர்களின் கோரிக்கைகளை புறக்கணிக்க முடியாது. தேர்வு முறையில் மாற்றங்களை செய்ய மத்திய அரசு ஒரு குழுவை அமைக்க வேண்டும். அதேவேளை மாநில அரசுகளும் தங்கள் கல்வி முறையை மாற்றியமைக்க இதே போன்ற முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். 'Gen Z' (இன்றைய தலைமுறை) மாணவர்களின் தேவைகள் குறித்து எந்தவொரு அரசும் அலட்சியமாக இருக்க முடியாது.
(கட்டுரையாளர், 'பிரெய்ன் ட்ரீ' என்ற குடிமைப் பணித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர். இவர் கடந்த 36 ஆண்டுகளாக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறார்)
(பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)