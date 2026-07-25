பாகிஸ்தானை அலறவிட்ட இந்தியாவின் ஒரு ‘கால்வாய்’ திட்டம்
சுமார் ரூ. 2,352 கோடி மதிப்பிலான இந்த உள்கட்டமைப்புத் திட்டம், இந்திய எல்லைக்குள் அமைந்திருந்தாலும், சர்வதேச அளவில் குறிப்பாக பாகிஸ்தான் மத்தியில் பெரும் பதற்றத்தையும் அரசியல் விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
Published : July 25, 2026 at 8:31 AM IST
புதுடெல்லி: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் முன்மொழியப்பட்ட செனாப் - பியாஸ் இணைப்பு சுரங்கப்பாதை, சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது.
இந்த சுரங்கப்பாதை, செனாப் நதியின் ஒரு மூலமான சந்திராவிலிருந்து பியாஸ் படுகைக்கு நீரை கொண்டு செல்வதை முதன்மையான நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த திட்டத்திற்கு பாகிஸ்தான் கடும் அதிருப்தியும் கவலையும் தெரிவித்து வருகிறது. இந்த திட்டம் உடனடியாக செனாப் நதியை வற்றச் செய்து விடும் என்பது அதன் கவலை அல்ல. பாகிஸ்தானுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மேற்கு நதி அமைப்பிலிருந்து தண்ணீரைத் திருப்புவதற்கான முதல் அரசியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்மாதிரியாக அமையும் என்று அந்த நாடு அஞ்சுகிறது.
செனாப், பாகிஸ்தானின் மிக முக்கியமான நதிகளில் ஒன்றாகும். இது பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு பெரிய நீர்ப்பாசன வசதியை அளித்து வருகிறது. இதன் நீர், இணைப்பு கால்வாய்கள் மூலம் ராவி மற்றும் சட்லஜ் நதிகள் பாயும் பகுதிகளுக்கும் திருப்பிவிடப்படவுள்ளது.
இந்த நதியின் நீரோட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு மாற்றமும் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
செனாப்-பியாஸ் இணைப்புத் திட்டம் என்றால் என்ன?
இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் இமயமலைப் பகுதியில் பாயும் செனாப் நதியின் உபரி நீரை, மற்றொரு முக்கிய நதியான பியாஸ் நதியின் படுகைக்குத் திருப்புவதற்காக இந்தியாவால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கியமான நதி நீர் இணைப்புத் திட்டமாகும்.
சுமார் ரூ. 2,352 கோடி மதிப்பிலான இந்த உள்கட்டமைப்புத் திட்டம், இந்திய எல்லைக்குள் அமைந்திருந்தாலும், சர்வதேச அளவில் குறிப்பாக பாகிஸ்தான் மத்தியில் பெரும் பதற்றத்தையும் அரசியல் விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் லாகூல் மற்றும் ஸ்பிதி மாவட்டத்தில் உள்ள கோக்சர் என்ற பகுதிக்கு அருகே இதற்கான தடுப்பணை அமைக்கப்பட உள்ளது. செனாப் நதியின் முக்கிய தலைப்பகுதியான சந்திரா ஆற்றிலிருந்து தண்ணீரை திசை திருப்பி, பியாஸ் நதிப் படுகைக்குக் கொண்டு செல்ல சுமார் 8.7 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள பிரம்மாண்ட மலைக் குடைவுச் சுரங்கப்பாதை அமைக்க இத்திட்டம் முன்மொழிகிறது.
இந்த திட்டத்தின் முன்மொழியப்பட்ட வருடாந்திர நீர் பகிர்வு சர்ச்சைக்குரியதாகவே உள்ளது. பாகிஸ்தான் சுமார் 1.9 மில்லியன் கனஅடி அளவுக்கு இதுவரை பயனடைந்து வருகிறது. ஆனால், இது சற்று கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம் என்றும் மதிப்பீடுகள் கூறிகின்றன.
இது, செனாப் நதியின் நீர் வரத்து ஆண்டுக்கு 36 மில்லியன் கன அடி என்பதால், இது மிக மிகச் சிறிய பகுதியாகும். இந்தத் திட்டத்தால் நதியை வற்றச் செய்ய முடியாது. இது திடீரென பாகிஸ்தானின் முழு நீர் விநியோகத்தையும் பறித்து விடாது என்பது மட்டுமே உண்மை.
இந்த திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பது குறித்து அரசு தெளிவாகவே விவரித்துள்ளது. இன்று செய்யப்படும் ஒரு சிறிய அளவிலான நீர் பரிமாற்றம், எதிர்காலத்தில் பெரிய திட்டங்களுக்கான சுரங்கப்பாதை அமைப்பு, பொறியியல் அனுபவம் மற்றும் அரசியல் நியாயத்தை உருவாக்கிவிடும் என்று பாகிஸ்தான் அஞ்சுகிறது.
சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தின் கீழ், சிந்துப் படுகையின் 6 முக்கிய நதிகள் இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ராவி, பியாஸ் மற்றும் சட்லஜ் ஆகிய மூன்று கிழக்கு நதிகளின் நீரை இந்தியா தடையின்றி பயன்படுத்துகிறது. சிந்து, ஜீலம் மற்றும் செனாப் ஆகிய மூன்று மேற்கு நதிகளின் நீரை பாகிஸ்தான் முக்கியமாக பயன்படுத்துகிறது.
மேற்கு நதிகளின் மீது இந்தியாவுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட உரிமைகள் உள்ளன. அந்த நீரை உள்நாட்டுத் தேவைகள், குறிப்பிட்ட நீர்ப்பாசனம், நீர்மின் உற்பத்தி உள்ளிட்டவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, முன்மொழியப்பட்ட திட்டம் அதன் எல்லைக்குள் உள்ளது மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை, இது அடிப்படை நதிப் பங்கீட்டை பலவீனப்படுத்துவதாகத் கருதுகிறது.
இந்தியாவால் செனாப்பை தடுக்க முடியாது
பாகிஸ்தானுக்குள் பாயும் நதிகளை இந்தியா எளிதாக அடைத்துவிட முடியும் என்ற ஒரு தோற்றம் அந்த நாட்டு அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அதிகாரிகளால் அடிக்கடி உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், அது உண்மை அல்ல. அது முடியவும் முடியாது. சிந்து, ஜீலம் மற்றும் செனாப் நதிகளின் நீரை நீண்ட காலத்திற்கு தடுத்து நிறுத்துவதற்கு தேவையான சேமிப்புத் திறன், அணைகள் போன்ற கட்டமைப்புகள் மற்றும் பெரிய நீர் நிலைகள் ஆகியவை தற்போது இந்தியாவிடம் இல்லை.
இந்த நதிகளில் உள்ள பெரும்பாலான இந்திய நீர்மின் திட்டங்கள், ஆற்றின் நீரோட்டத்தை மட்டும் பயன்படுத்துபவை ஆகும். அவை வரையறுக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கத்தை கொண்டுள்ளன. அவை நிரப்பப்படும் போது சிறிதளவு நீரை மட்டுமே தேக்கி வைக்க முடியும். போதிய பராமரிப்பின்மை மற்றும் வண்டல் மண் அகற்றும் பணிகள் குறுகிய காலத்திற்கு கீழ்நிலை நீரோட்டங்களையும் பாதிக்கக்கூடும்.
ஆனால், அவற்றால் ஆற்றை நிரந்தரமாக நிறுத்த முடியாது. பெஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பிறகு, இந்தியா சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தை தற்காலிகமாக மட்டுமே நிறுத்தி வைத்தது. அது அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யவோ அல்லது முறையாக முடிவுக்குக் கொண்டு வரவோ இல்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட வேண்டும்.
ரத்து செய்வது ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும். இடைநிறுத்தம் என்பது அதன் செயலாக்கத்தை நிறுத்தி வைப்பதுடன், எதிர்காலத்தில் அதை மீட்டெடுப்பதற்கான சாத்தியத்தையும் திறந்து வைக்கிறது.
நடைமுறையில், இந்தியா வழக்கமான நீர் தரவுப் பகிர்வை நிறுத்திவிட்டது. சிந்து நதி நீர் ஆணையத்தின் கீழ் வழக்கமான ஒத்துழைப்பை அது நிறுத்தி வைத்துள்ளது. தற்போதுள்ள தீர்வு நடவடிக்கைகளையும் அது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
எனவே, பாகிஸ்தான் முன்பு அனுபவித்து வந்த சில நடைமுறை அணுகல்களை இழந்துள்ளது. பாகிஸ்தான் இனி முன்பு போல ஒப்பந்த வழிமுறைகள் மூலம் ஆய்வுகளை கோரவோ அல்லது ஆட்சேபனைகளை எழுப்பவோ முடியாது.
இது இந்திய திட்டங்களை தாமதப்படுத்தும் அதன் திறனைக் குறைக்கிறது. இடைநிறுத்தம், திட்டங்கள் திட்டமிடப்படும் அரசியல் மற்றும் நடைமுறைச் சூழலை மாற்றியுள்ளது. சட்டரீதியான நிலை சர்ச்சைக்குரியதாக உள்ளது.
ஒருதலைப்பட்சமாக இடைநிறுத்தம் செய்ய இந்த ஒப்பந்தம் அனுமதிக்காது என்று பாகிஸ்தான் வாதிடுகிறது. இந்த ஒப்பந்தம் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கொண்டது என்றும், இந்தியா அதன் அனைத்து விதிகளையும் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் அது வலியுறுத்துகிறது.
செனாப் - பியாஸ் இணைப்பு திட்டத்தின் சட்டப்பூர்வத்தன்மை, அதன் இறுதி வடிவமைப்பு, மாற்றிவிடப்படும் நீரின் அளவு, பருவகால நீர் திசை திருப்பல் முறை மற்றும் இந்தியா இந்த திட்டத்தை நியாயப்படுத்தும் விதிகள் ஆகியவற்றை பொறுத்தே அமையும். இந்தியா இந்த விவரங்களை தெளிவாக வெளியிட வேண்டும். ஆனால், இதில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாதது பாகிஸ்தானின் சர்வதேசப் பிரச்சாரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
பாகிஸ்தான் உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டும்
சிந்து நதி அமைப்பை பாகிஸ்தான் சார்ந்திருப்பது உண்மையானது. இருப்பினும், அதன் நீர்ப் பாதுகாப்பின்மைக்கு முழுமையாக இந்தியா மட்டும் காரணம் அல்ல. பாகிஸ்தானிடம் குறைந்த அளவே நீரைச் சேமிக்கும் திறன் உள்ளது. கசிவு மற்றும் முறையற்ற நீர்ப்பாசனம் ஆகியவற்றால் பெருமளவு நீர் அங்கே வீணாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
வண்டல் மண் படிந்ததால் தற்போதுள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவு வெகுவாக குறைந்துள்ளது. அரசியல் நிலையற்ற தன்மையால் முக்கிய திட்டங்களும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. முன்மொழியப்பட்ட கலாபாக் அணை இதற்கு மிக சரியான உதாரணம். பாகிஸ்தானின் மாகாணங்கள் ஒருமித்த கருத்தை எட்ட முடியாததால், அத்திட்டம் நீண்ட காலமாக முடங்கியே கிடக்கிறது.
உள்நாட்டு பிரச்சினைகள், அரசியல் நெருக்கடிகள் போன்றவற்றால் அந்த நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீர்த்தேக்கங்களை கட்டுவதற்கும், கால்வாய்களை மேம்படுத்துவதற்கும், நீர் பயன்பாட்டை நவீனமயமாக்குவதற்கும் பாகிஸ்தானுக்கு 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவகாசம் இருந்தது. ஆனால் அந்த அவகாசத்தை பாகிஸ்தான் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. உள்நாட்டு பிரச்சினைகளை சரி செய்யாமல் பாகிஸ்தான் இந்தியாவை குறை கூறுவதை ஏற்க முடியாது.
மேலும், செனாப் - பியாஸ் இணைப்புத் திட்டத்தில் பாகிஸ்தான் சீனாவையும் இழுக்க முயற்சிக்கிறது.
பாகிஸ்தான் முன் வைக்கும் வாதம் மிக எளிமையானது. இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு மேல்நீர்ப் பகுதியில் இருக்கலாம், ஆனால் பிரம்மபுத்திரா மற்றும் சட்லஜ் போன்ற ஆறுகளில் அது சீனாவிற்கு கீழ்நீர்ப் பகுதியில் உள்ளது.
இந்த ஒப்பீடு துல்லியமானது அல்ல. பிரம்மபுத்திரா நதி இந்தியாவிற்குள் நுழைந்த பிறகு, அதன் பெரும்பகுதி மழை மற்றும் துணை ஆறுகள் மூலம் கிடைக்கிறது. சீனாவால் முழு நதியையும் எளிதில் தடுத்து நிறுத்த முடியாது.
இருப்பினும், அதனால் வறண்ட காலத்தில் நீர் பயன்பாடு, நீரியல் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் அணைகளின் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்குவதால், நீரை சரியாகப் பயன்படுத்துவதில் செல்வாக்கு செலுத்த முடியும். பாகிஸ்தான் இந்த வாதத்தைப் பயன்படுத்தி, இந்தப் பிரச்சினையை சர்வதேச அளவுக்கு கொண்டு செல்லும்.
அது சீனாவிடமிருந்து ஆதரவை தேடக் கூடும், மேலும் எதிர்காலத்தில் அமெரிக்கா அல்லது உலக வங்கியின் தலையீட்டையும் அது எதிர்பார்க்கும். இத்தகைய முயற்சிகளை இந்திய ராஜதந்திரமாக கையாள வேண்டியிருக்கும்.
கூடுதல் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் திட்டம்
செனாப் - பியாஸ் இணைப்பு, ராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. வெளிநாட்டு சதிகள் மூலம் இது தாக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு உருவாகலாம். அதனால் அதற்கு உரிய பாதுகாப்பு தேவைப்படும்.
எனவே, இந்த நீர் உள்கட்டமைப்பை ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பாக இந்தியா கருத வேண்டும்.
பாகிஸ்தானுக்கு தண்ணீர் செல்வதை நிறுத்துவோம் என்பது இந்தியாவின் நிலைப்பாடு அல்ல. அது தொழில்நுட்பரீதியாக பலவீனமானது மற்றும் ராஜதந்திரரீதியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது.
தனக்குக் கிடைக்கும் உரிமைகளையும் திறன்களையும் இந்தியா முழுமையாகப் பயன்படுத்தும் என்பதே வலுவான வாதமாகும். அது வேண்டுமென்றே மற்றொரு நாட்டின் மக்களின் அடிப்படை நீர் தேவைகளை மறுக்காது.
செனாப் - பியாஸ் இடையிலான முன்மொழியப்பட்ட சுரங்கப்பாதை ஒப்பீட்டளவில் மிகக் குறைந்த அளவு தண்ணீரையே கொண்டு செல்லக் கூடும். ஆனால் இது உருவாக்கும் முன்னுதாரணம் மிகவும் பெரிதாக இருக்கலாம். இந்த திட்டம் மூலம், இந்தியா தனது நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி புவியியலை பயன்படுத்தும் விதத்தை மாற்ற தொடங்கலாம்.
இந்தச் சுரங்கப்பாதையின் கட்டுமானம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டையும் இந்தியாவிற்கு அதிக செயல்பாட்டுச் சுதந்திரத்தையும் குறிக்கிறது.
ஆனால், பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை இந்த திட்டம் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள நதிநீர் பங்கீட்டுத் திட்டத்தை பலவீனப்படுத்திவிடும் என்று அச்சம் தெரிவித்து வருகிறது.