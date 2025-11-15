''சாதியை விடவும் நிம்மதியே பெரிது'' - தேர்தலில் எதிரொலித்த பீகார் பெண்கள் மனநிலை!
Published : November 15, 2025 at 9:33 AM IST
ஹைதராபாத்: தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு என்ற பெயரில் பொதுத்தேர்தலாக இருந்தாலும், மாநில சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் வாக்காளர்களின் நாடித்துடிப்பை அளவிடுவதில் கருத்து கணிப்பு நடத்துபவர்கள் எவ்வளவு தவறு செய்து வருகிறார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. இதன் மூலம் தேர்தலில் போட்டியிடும் கட்சிகளின் செயல்திறனை கருத்துக் கணிப்பாளர்கள் தங்களது கவனத்தில் சித்தரிப்பதால் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளில் முடிவுகளில் மாற்றம் தலைகீழாக மாறிவிடுகிறது. ஒட்டுமொத்த அரசியல் சூழலை பாதிக்கும் என்பதை அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்லாமல் புதிய ஒழுங்கை ஏற்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் அவர்கள் அவ்வாறு செய்கின்றனர்.
நாட்டின் ஏழ்மையான மாநிலங்களில் ஒன்றாக பீகார் உள்ளது. இதன் தலைவிதியை சாதி அடிப்படையில் மட்டுமே தீர்மானித்து விட முடியாது. பீகாரில் சாதியை விட, மக்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக வறுமை கோரத் தாண்டவம் ஆடுகிறது. மாநிலத்தில் நிலவும் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும். பீகார் தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்த பிறகு மனதில் தோன்றும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றான வறுமையை போக்க வேண்டும். பீகார் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை தங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமானதாக கருதும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை கருத்தில் கொண்டு, அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் மக்களால் சரியான முறையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட வேண்டும் என கருதும் மாநிலமாக வளர்ந்து வருகிறது.
பொதுவாக மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே, பீகார் மாநில வாக்காளர்களும் சிறந்த வாழ்க்கையை விரும்புகிறார்கள் என்பதை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றி தெளிவுப்படுத்துகிறது. பெண்களின் கஜானாவை நிரப்பும் குறிக்கோளுடன் மகாகத்பந்தன் கட்சிகளின் பிரச்சாரம் இருந்தாலும், NDA-க்கு வாக்களித்தோடு மட்டுமல்லாமல் தங்கள் வீடுகளில் உள்ள ஆண்களையும் அவர்களுக்கே வாக்களிக்க வற்புறுத்தியதன் மூலமும் பெண்கள் மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றதாகவே கருத வேண்டி உள்ளது.
மது போதையில் வீடு திரும்பும் ஆண்களின் கோபத்திற்கு சில பெண்கள் ஆளாக நேரிடும் சூழல் நிலவிய போதெல்லாம் அவர்களுக்கு நிதிஷ் குமார் ஒரு மெசியாவாக இருந்தார் என்று குறிப்பிடுவது பொருத்தமானதாகவே இருக்கும். இது அவர்களின் வலியை வெகுவாகக் குறைத்தது என்றே சொல்ல வேண்டும்.
தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பின்படி பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை பெரும்பாலும் மதுவால் ஏற்படுகிறது. பிற காரணிகள் இருந்தாலும், மதுவே முதன்மையானது. முஸ்லிம்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் உள்ள இடங்களை தவிர மற்ற இடங்களில் வாக்காளர்கள் பெரும்பாலும் சிறந்த வாழ்க்கைக்கான ஆர்வத்தை காட்டியதாகவே பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் நேபாளம், மேற்கு வங்கம், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை எல்லைகளாக கொண்ட ஒரு மாநிலத்தை சீரான கண்ணோட்டத்தோடு காண முடியாது. மேலும் அதன் பன்முகத்தன்மையை சமநிலைப்படுத்த முற்போக்கான கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும்.
நேபாளத்தின் நிலைமையை இளம் தலைமுறையினர் மாற்றியமைத்த போதே பீகாரின் எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் மாற்றத்தைக் கவனித்து அதை செயல்படுத்த தொடங்கி விட்டனர். அதே போல மேற்குவங்கம் பெண்களுக்கு எதிரான கொடூரமான வன்முறையை சந்தித்த போதும் பீகார் மக்கள் அதனையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். மேலும் ஜார்க்கண்ட் நக்சல் பிரச்சனைகளை சுவாசித்துக் கொண்டிருந்த போது, தெற்கு பீகாரில் உள்ள மக்கள் தங்களது இருண்ட நாட்களை நினைவு கூர்ந்து இது நமது வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒரு போதும் வந்துவிடவே கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்தனர்.
பீகார் மாநில தேர்தலின் தலைவிதியை ஒரே ஒரு காரணி தீர்மானிக்கிறது என்ற மாயையிலிருந்து கருத்துக் கணிப்பாளர்கள் வெளியே வருவதற்கு முன்பு பீகாரில் நிலைமையை சரி செய்ய இன்னும் ஒன்று அல்லது இரண்டு தேர்தல்கள் கூட தேவைப்படலாம்.
இதில் பல்ராம்பூர் மற்றும் சமஸ்திபூர் ஆகிய தொகுதிகளை ஒப்பிட முடியாது. பல்ராம்பூர் தொகுதியை முதல் மூன்று இடங்களில் இருந்த மூன்று முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள் 1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றுள்ளனர். மேலும் களத்தில் இருந்த 18 வேட்பாளர்களில் 6 பேர் மட்டுமே வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். சமஸ்திபூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை, இரண்டு முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள் மட்டுமே இருந்தனர். இதில் ஒருவர் 81,000 வாக்குகளுடன் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார்.
இதே போல் பாட்னா சாஹிப் தொகுதியுடன் கஸ்பா தொகுதியை ஒருபோதும் ஒப்பிட முடியாது. ஏனெனில் இவை ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவை. கஸ்பாவில் AIMIM நிறுத்திய வேட்பாளர், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் முஸ்லிம் வேட்பாளரை விட மூன்று மடங்கு வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியை பெற முஸ்லிம் அல்லாத LJPV வேட்பாளர் அவருக்கு உதவி செய்துள்ளார் என்றே கூறலாம்.
பாட்னா சாஹிப் தொகுதி அப்படி இல்லை. அதே போல், தெற்கு பீகார், மோத்திஹாரி தொகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வேறுபட்ட பிரச்சினைகள் உள்ளன. அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்த பொதுவான விஷயம் என்னவென்றால், தற்போதைய அரசாங்கம் அவர்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் வழங்குவதைப் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மாத வருமானம் ரூ.3 ஆயிரம் உள்ள ஒருவர் ரூ.10 ஆயிரம் பெறுவது என்பது ஒரு பெரிய விஷயம். முந்தைய தேர்தல்களில் சிராக் பாஸ்வான் தலைமையிலான எல்ஜேபிஆர்வி மற்றும் ஜேடியு ஆகியவை வாக்குகளை விழுங்கியது. இந்த முறை அப்படி இல்லை. மகாகத்பந்தனின் பிளவுபட்ட முகாமுக்கு எதிராக ஜேடியு, பாஜக மற்றும் எல்ஜேபிஆர்வி ஓரே அணியில் நின்றன.
காங்கிரஸ் தனது சக்திக்கு மீறிய தொகுதிகளை கேட்டது. இந்த மோதலை லாலு பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இதனால் அவரது குடும்பத்திற்குள் ஒன்று, அவரது கூட்டாளிகளுக்கு எதிராக ஒன்று மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு எதிராக ஒன்று என, லாலு ஒரே நேரத்தில் மூன்று முனைகளில் போராட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை பொறுத்த வரை எப்போதும் போல தொகுதிப் பங்கீட்டு அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதற்கு முன்பு தங்களுக்காகவே பேசி தீர்த்து வைத்திருந்தது. ஆனால் மகாகத்பந்தன் அல்லது இந்தியா கூட்டணி தேர்தல் தேதிகள் நெருங்கும் வரை பிளவுபட்டிருந்தது. மேலும் காங்கிரசுடனான தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தில் RJD தலைவர்கள் அதிருப்தி அடைந்து இருந்தனர். ஒருபுறம் கூட்டணியின் முதலமைச்சர் முகமாக தேஜஸ்வி யாதவை முன்னிறுத்துவதை அவர்கள் விரும்பாவில்லை. பின்னர் வேறு வழியின்றி ஒப்புக் கொள்ள வேண்டியதாக்கி விட்டது. பாஜகவை பொறுத்தவரை தனது வேட்பாளர்களை நிறுத்திய 101 இடங்களில் 91 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.