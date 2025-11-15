பீகார் தேர்வு முடிவு: நிதிஷ்குமாரை மீண்டும் அரியணையில் ஏற்றிய பெண் வாக்காளர்கள்; கருத்துக்கணிப்பு பொய்யானது எப்படி?
தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் முன்பாக மகளிர் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் மூலம் 1.2 கோடி பெண்களின் வங்கி கணக்கிற்கு ரூ.10 ஆயிரம் செலுத்தப்பட்டது பீகார் தேர்தல் முடிவில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 15, 2025 at 10:29 PM IST
- By சஞ்சய் கபூர்
பாட்னா: பீகாரில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முன்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 183 இடங்களை வெல்லும் என யாராவது கூறியிருந்தால், அதனை யாரும் எளிதில் நம்பி இருக்க மாட்டார்கள். ஏன், கருத்துக்கணிப்புகளில் கூட யாரும் 160 இடங்களுக்கு மேல் பாஜக கூட்டணிக்கு தரவில்லை. ஆனால் ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என அனைவருக்கும் தேர்தல் முடிவு அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக வெளிவந்துள்ளது. பாஜக கூட்டணிக்கு அதீத மகிழ்ச்சியையும், ஆர்ஜேடி கூட்டணிக்கு கடும் அதிர்ச்சியை தேர்தல் முடிவு கொடுத்துள்ளது.
தேர்தலுக்கு முன்போ அல்லது வாக்குப்பதிவுக்கு பின்போ எடுக்கப்பட்ட எந்த ஒரு கருத்துகணிப்புகளிலும் பீகார் தேர்தல் முடிவு ஒருதரப்புக்கு சார்பாக இருக்கும் என கூறப்படவில்லை. போட்டி இருக்கும், ஆனால் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்றே கணிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், தேர்தல் முடிவு பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக மாறியது எப்படி? வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைப்போம் என்ற மார்தட்டிய காங்கிரஸ் கூட்டணி மண்ணை கவ்வியது எப்படி? என்ற கேள்விகளுக்கான பதில் மிக முக்கிமானது.
துடைத்தெறியப்பட்ட ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ் கூட்டணி
கடந்த தேர்தலில் 75 இடங்களில் வென்று பீகார் மாநிலத்தில் தனிப்பெரும் கட்சியாக இருந்த ஆர்ஜேடி, இந்த முறை 25 இடங்களில் மட்டுமே வென்று படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. தேர்தலுக்கு முன்போ அல்லது தேர்தல் முடிந்த பிறகு வெளியான எந்த ஒரு கருத்துக்கணிப்பு முடிவிலும், ஆர்ஜேடி படுதோல்வி அடையும் என்று யாரும் கூறவில்லை. ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் மிக மோசமான தோல்வியை அந்த கட்சி பெற்றுள்ளது. அதைவிட மோசமாக காங்கிரஸ் கட்சி முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் படுதோல்வியை சந்தித்ததுள்ளது. தேஜஸ்வியும், ராகுலும் இணைந்து பல இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்ட நிலையிலும், வாக்காளர்களிடம் ஏன் எவ்வித தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை? என்று கேள்வி இயல்பாகவே அனைவரிடத்திலும் எழுகிறது.
கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் குறிப்பிடத்தகுந்த இடங்களை பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி, அதனை பீகார் தேர்தலில் செயல்படுத்த பல்வேறு வழிகளில் முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் இளைஞர் தலைவர் கிருஷ்ணா அலவாரு மற்றும் மாநிலத் தலைவர் ராஜேஷ் குமாரை மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த காங்கிரஸ் தலைமை பணித்தது. ஒருபடி மேலாக, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி ரோடு ஷோ, தொடர் பரப்புரை என பல இடங்களில் பொதுமக்களிடம் கலந்துரையாடினார். ஆனாலும், காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த பல தசாப்தங்களில் பெறாத அளவுக்கு மிக குறைவான வாக்குகளை இந்த முறை பெற்றது.
ராகுல் பரப்புரை தோல்வியில் முடிந்தது ஏன்?
தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பாகவே பீகாரில் களமிறங்கிய ராகுல் காந்தி, தேர்தல் பரப்புரை முடியும் வரை தனது பிரச்சாரத்தை அவர் முன்னெடுக்கவில்லை என்பது முக்கிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. 15 நாட்கள் தேஜஸ்வியுடன் இணைந்து பல இடங்களில் அவர் பரப்புரை செய்தாலும், அது தேர்தல் வெற்றிக்கு போதுமானதாக இல்லை. குறிப்பாக, தேர்தல் பரப்புரை இறுதி கட்டத்தை எட்டும் போது, ராகுல் பீகாரில் பரப்புரை செய்யவில்லை. இறுதி கட்ட பரப்புரை வாக்காளர்களின் மனதில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்படும் நிலையில், ராகுல் அதை ஏன் செய்யவில்லை என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ராகுலின் இந்த கடைசி நேர புறக்கணிப்பு, காங்கிரஸ் கட்சியை தேர்தலில் மக்கள் புறக்கணித்ததற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. மேலும், 'வோட் சோர் காடி சோர்' (வாக்கு திருடன் அதிகாரத்தை விட்டுவிடு) போன்ற பரப்புரைகள் எடுபடவில்லை. வாக்கு திருட்டு என்ற பதத்தையே பீகார் மக்கள் ஏற்கவில்லை என்பதை அம்மாநில தேர்தல் முடிவுகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
தேர்தலில் எதிரொலித்த ரூ.10 ஆயிரம் நிதியுதவி?
கடந்த கால் நூற்றாண்டாக பீகார் அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத தலைவராக இருந்து வரும் நிதிஷ்குமாருக்கு மக்கள் தங்கள் வாக்குகளை அளித்து பீகாரை மீண்டும் ஒருமுறை ஆளும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் முன்பாக மகளிர் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் மூலம் 1.2 கோடி பெண்களின் வங்கி கணக்கிற்கு ரூ.10 ஆயிரம் செலுத்தப்பட்டது. மக்களுக்கான நலத்திட்டம் என்ற கோணத்தில் ஆளுங்கட்சி இதை கூறினாலும், தேர்தல் முறைகேட்டின் ஒரு அம்சமே இது என்பதை மறுப்பதிற்கில்லை.
ஆனால், தேர்தல் ஆணையத்தின் பார்வை இந்த விஷயத்தில் வேறு வகையில் இருந்தது. இது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்தாலும், தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பே இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டதால், அதில் தேர்தல் ஆணையம் தலையிடவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனாலும், தேர்தல் முடிவை இந்த பணம் மாற்றும் என்பதை அரசியல் தெரிந்த யாரும் மறுத்துவிட முடியாது.
காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தலுக்கு முன்பாக பணம் வழங்குவது, ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. தேர்தல் அரசியலில் வாக்குகள் விலைக்கு வாங்கப்படுகிறது போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை எழுப்பியது. பாஜக-நிதிஷ் கூட்டணி ஒரு மோசமான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் காங்கரஸ் தலைவர் தாரிக் அன்வர் விமர்சித்திருந்தார். இதனிடையே, ஒரு சாதாரண பீகார் மக்களின் இரண்டு மாத ஊதியம் இந்த ரூ.10 ஆயிரம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
விவாதத்தை கிளப்பிய எஸ்ஐஆர்:
பீகார் தேர்தலுக்கு சில மாதங்கள் முன்பு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதையும் மறுக்க இயலாது. 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்ட விதம் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது குற்றச்சாட்டுக்களை பலரும் முன்வைக்க முக்கிய காரணமாக இருந்தது. பலர் தாங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தவறுதலாக நீக்கப்பட்டுள்ளோம் என்று தெரிவித்ததையும் நம்மால் புறக்கணிக்க முடியாது. தீவிர திருத்தத்துக்கு பிறகும் பல போலி வாக்காளர்கள் வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்தாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வந்தது. மேலும், வாக்காளர்களை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கபில் சிபில் சந்தேகம் எழுப்பியிருந்தார். ஆனால், அவரின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பெரிய அளவில் விவாதிக்கப்படவில்லை.
நலத்திட்டங்களுக்கு விழுந்த வாக்குகள்:
பீகாரில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நிதிஷ் அரசு மேற்கொண்ட திட்டங்கள் மக்களிடம் வெகுவாக சென்றடைந்துள்ளதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது. மாநிலத்தில் மதுவிலக்கை அமல்படுத்தி பெண்களின் நம்பிக்கையை அவர் முழுவதும் பெற்றார். குறிப்பாக, தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் முன்பு ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கியது பெண்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஆதரவு அலையாக மாறியது. குறிப்பாக, லாலு ஆட்சியில் குறையாக சொல்லப்பட்ட பலவற்றை நிதிஷ் ஆட்சியில் காண முடியவில்லை. ஆட்சி நிர்வாகம் மிக சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கான நற்சான்றிதழாக இந்த தேர்தல் முடிவு இருப்பதாகவே கருத வேண்டியுள்ளது. கால் நூற்றாண்டை கடந்தும், பீகாரின் ராஜ குருவாக நிதிஷ் தொடர்கிறார் என்பதே இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வெளிச்சம் போட்டு காண்பித்துள்ளது என்றால் அது மிகையல்ல.