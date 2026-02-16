ETV Bharat / opinion

சந்தைகளுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் இடையே... இந்தியாவின் இரட்டை வர்த்தக மறுசீரமைப்பு!

உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா எழுச்சி பெறுவதோடு, மூன்றாவது இடத்தை நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது.

ஜனவரி 27, 2026 அன்று புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் வர்த்தக மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐரோப்பிய ஆணையத் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் (ANI)
By Vivek Mishra

Published : February 16, 2026 at 5:25 PM IST

இந்தியா சில வாரங்களுக்குள் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து இரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் வெற்றிகரமாக கையெழுத்திட்டுள்ளது. முதலில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனும் பின்னர் அமெரிக்காவுடனும் வர்த்தக ஒப்பந்தகளை மேற்கொண்டது. இந்த ஒப்பந்தங்கள் பரவலாக மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டவை. இந்த இரண்டு ஒப்பந்தங்களும் பல ஆண்டுகளாகவே நடைமுறையில் இருந்து வந்த போதிலும், அமெரிக்காவின் மாறி வரும் வரி விதிப்புக் கொள்கைகள் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மீண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு இந்தியாவை தள்ளியது.

பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையிலான புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளவும், புதிதாக சந்தைகளை மேம்படுத்தவும், முக்கிய பொருளாதார மையங்களை அதாவது குறிப்பாக அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவை அனைத்திற்கும் சார்ந்திருக்கும் நிலையில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்ற நிலைக்கு இந்தியா தள்ளப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக, அமெரிக்காவின் வர்த்தகக் கொள்கை என்பது "சீனா-பிளஸ்-ஒன்" என்ற உத்தியாகும். அதாவது சீனாவை மட்டுமே அனைத்திற்கும் நம்பியிருக்கக் கூடாது என்பதால், அதற்கு நிகரான வேறொரு நாட்டையும் தயாராக வைத்திருப்பது ஆகும்.

டொனால்ட் டிரம்ப் அமெரிக்காவின் அதிபரான பின், ஒட்டு மொத்தமாக உலக நாடுகளின் வர்த்தக வியூகங்கள் முற்றிலுமாக மாறத் தொடங்கின. அமெரிக்கா தன்னுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது மட்டுமல்லாமல், உலகளவில் வர்த்தக நடைமுறைகளை விரிவுபடுத்தவும் நிர்பந்தம் செய்து வருகிறது. இத்தகைய நிலையால், ஒவ்வொரு நாடும் பல்வேறு வகையான புதிய சிக்கல்களை எதிர் கொண்டு வருகின்றன.

ஜனவரி 27, 2026 அன்று புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றிய உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் எடுத்துக் கொண்ட குழுப் புகைப்படம் (ANI)

இந்தியாவை பொறுத்த வரை, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான ஒப்பந்தம், கனடா மற்றும் வளைகுடா ஒத்துழைப்பு கவுன்சில் போன்றவற்றுடன் நடந்து வரும் பேச்சுவார்த்தை, அமெரிக்காவை நம்மை நோக்கி நெருங்கி வர வைத்தது என்று கூறலாம். இதனால், இரு தரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய வாஷிங்டனை வேகம் காட்டியதாக தெரிகிறது. அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான இரண்டு ஒப்பந்தங்களும் இந்தியாவை உலகின் மிகப் பெரிய மற்றும் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதார அமைப்புகளுடன் இணைக்கும் சக்தி பெற்றவை.

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் - இந்தியா இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் சுமார் $24 டிரில்லியன் என மதிப்பிட்டுள்ளது. இது இரு தரப்பிலும் மக்களுக்கு பயனளிக்கக் கூடியவை. அதே சமயம், அமெரிக்காவுடனான ஒப்பந்தம் நூற்றுக்கணக்கான பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சந்தை வாய்ப்புகளை படிப்படியாக திறக்கும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. இரு ஒப்பந்தங்களிலும் உள்ள பொதுவான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள், கடல் பொருட்கள், தோல் மற்றும் காலணிகள், ரசாயனம், பிளாஸ்டிக் மற்றும் ரப்பர் பொருட்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், பொம்மைகள் மற்றும் ரத்தினக் கற்கள் மற்றும் நகை போன்ற இந்தியாவின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளில் அவை தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.

ஜனவரி 27, 2026 அன்று மும்பையில் ஓவியர் ஒருவர், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே ஏற்பட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை வரவேற்கும் வகையில் ஓவியம் தீட்டுகிறார் (ANI)

இந்த ஒப்பந்தங்கள் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. உலகளாவிய பொருளாதாரம் மற்றும் நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்புறவை மாற்றும் சக்தி பெற்றவை. இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய தருணத்தை பிரதிபலிக்கக் கூடியவை.

சர்வதேச அளவில் சீனாவின் எழுச்சி எப்போதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 1978 ஆம் ஆண்டு முதன் முறையாக பொருளாதார சீர்திருத்தங்களைத் தொடங்கிய போது, ​சீனா உலகளவில் 11 வது இடத்தில் இருந்தது. 1990-களின் முற்பகுதியில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்ட போது, இந்தியா 17 வது இடத்திற்கு அருகே இருந்தது.

வாஷிங்டனின் வரி விதிப்பு, இந்தியாவுக்கு பல நெருக்கடிகளை கொடுத்தது என்றால் மிகையல்ல. ஆனால், அது நம்மை பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் இருந்து வெளியேற்றி, அடுத்து என்ன செய்வது என்ற நிலைக்கு தள்ளியது. இது போன்ற நெருக்கடிகள் இல்லையெனில் ஜப்பான், ஜெர்மனி மற்றும் பிரேசில் போன்ற நாடுகளும், ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் நம்முடன் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை அவசரமாக மேற்கொண்டிருக்க மாட்டார்கள்.

பிப்ரவரி 14, 2025 அன்று வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் நடந்த சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் (ANI)

உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா எழுச்சி பெறுவதோடு, மூன்றாவது இடத்தை நோக்கி அது முன்னேறி வருகிறது. ஆனால், சர்வதேச அளவில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு கொந்தளிப்பான சூழல் நடந்து வருகிறது. இந்தியாவின் வளர்ச்சி வேகம் அதிகரித்து வரும் வேளையில், உலகம் தொடர்ச்சியான பல்வேறு சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறது. ஏற்கெனவே கரோனா உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தியது. தற்போது, ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் மற்றும் காசா-இஸ்ரேல் மோதல் ஆகியவை நடந்து வருகின்றன. இவை உலகளாவிலான வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டைப் போட்டு வருகின்றன என்றால் மிகையல்ல.

தடையற்ற மேற்கத்திய வர்த்தக உலகில் சீனா கடந்த 3 தசாப்தமாக கோலோச்சி வருகிறது. இந்த நிலையில், சீனாவுக்கு போட்டியாக இந்தியாவின் எழுச்சி பார்க்கப்படுகிறது. உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளும் கூட இனி தனிச்சையாக செயல்பட முடியாது என்ற நிலையும் நிலவுகிறது. ஒவ்வொரு நாடும் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுடன் இணக்கமான உறவை கொண்டிருக்கவே விரும்ப வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் சீனாவுடனான இந்தியாவின் உறவு என்பது எல்லை விவகாரத்தால் சற்று பிரச்சினயைாகவே உள்ளது.

அமெரிக்காவுடனான சாதகமான உறவால் இந்தியா நீண்ட காலமாக பயனடைந்து வந்தது. அரசியல் நட்புறவு, போர் உள்ளிட்ட காரணங்களால் புலம் பெயர்ந்தோர், மக்களுக்கு இடையிலான வலுவான நட்புறவு மற்றும் இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் நிலவும் நடுநிலைமை ஆகியவற்றால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார உறவில் அமெரிக்காவின் அணுகுமுறை மிகவும் பரிவர்த்தனைரீதியாகவே உள்ளது.

ஜனவரி 27, 2026 அன்று புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற 16வது இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஐரோப்பிய ஆணையத் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் மற்றும் ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் அன்டோனியோ லூயிஸ் சாண்டோஸ் டா கோஸ்டா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் (ANI)

அதே நேரத்தில், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வளர்ச்சி வேகத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டதோடு, மற்ற நாடுகளின் பொருளாதார அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் இந்தியாவின் திறன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் வரலாற்றுரீதியாக பாதுகாக்கப்பட்ட உள்நாட்டுப் பொருளாதார நிலைத்தன்மையே.

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அமெரிக்கா தொடர்புடைய புதிய ஒப்பந்தங்கள், இரு தரப்பிற்கும் இடையிலான தடையற்ற வர்த்தகம் மேம்படும் என்பது தெளிவாகிறது. இந்த மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது தான் என்றாலும், இது அதிக போட்டி மற்றும் ஒழுங்கமைப்பை சரி செய்யும் செலவுகளை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ளவை அனைத்தும் கட்டுரையாளரின் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள். அவை ETV பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)

