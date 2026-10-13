'பாஜக இனி தீண்டத்தகாத கட்சி அல்ல' - மேற்கு வங்கம், அசாம் இடைத்தேர்தலில் சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை அள்ளியது எப்படி?
அசாமில் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் உட்பட எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து ஒருவேளை போட்டியிட்டிருந்தால், சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் பாஜகவிற்கு எதிராக விழுந்திருக்கும்.
By Bilal Bhat
Published : October 13, 2026 at 3:35 PM IST
மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களில் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் வெளியான முடிவு, இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது. சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகளே வெற்றியை தீர்மானிக்கும் மேற்கு வங்கத்தின் இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பெற்ற அமோக வெற்றி பல்வேறு முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. அதாவது, சிறுபான்மை மக்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க என்ன காரணம்? சுய விருப்பமா? அல்லது நிர்பந்தமா? களத்தில் இருந்த மற்ற கட்சிகளை தவிர்த்து விட்டு சிறுபான்மை மக்கள் பாஜகவை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்கள்?
மேற்கு வங்கத்தின் நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர் ஆகிய தொகுதிகளில் பாஜக மிக அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. களத்தில் இருந்த மற்ற அனைத்து கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளை ஒன்று சேர்த்தால் கூட, பாஜக வேட்பாளர்களை வீழ்த்தி இருக்க முடியாது.
நந்திகிராமில் பாஜக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டவர் ஹாசி ராணி ரத். இவர் பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளில் ஒருவராகவும், முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளராகவும் இருந்தவர். இவர் கடந்த மே 6 அன்று மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இதனால், ஹாசி ராணி ரத் அனுதாப வாக்குகளை பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்த தொகுதியில் இவர் 1,64,427 வாக்குகள் பெற்றார். எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மிலன் பிரதானுக்கு கிடைத்த வாக்குகள் வெறும் 41,674 மட்டுமே. இருவருக்கும் இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் 1,22,753. ஒரு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் இவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசம் என்பது மிகப் பெரியது. இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டவர்கள் 9 பேர். அவர்களில் 6 பேர் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். இருப்பினும், இவர்கள் அனைவருக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக கிடைத்த வாக்குகள், பாஜக வேட்பாளர் பெற்ற வாக்குகளை விட மிக மிக குறைவு ஆகும்.
Gratitude to the people for their continuous blessings! The Lok Sabha result of Nagaon (Assam) and Assembly results of Nandigram as well as Rejinagar (West Bengal) show yet again that the people have a deep-rooted connect with the good governance agenda of BJP-NDA. I congratulate the victorious BJP candidates and also applaud the hardwork of our Party Karyakartas. I also congratulate our valued NDA ally, the AINRC, for their win in Thattanchavady in Puducherry. This mandate will give us added strength as we work tirelessly for the welfare of the people and to fulfil their aspirations for a brighter and more prosperous future. @BJP4Assam @BJP4Bengal— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2026
அதே போல், இடைத் தேர்தல் நடைபெற்ற மற்றொரு தொகுதியான ரெஜிநகரில் போட்டியிட்ட 15 வேட்பாளர்களில் 10 பேர் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். இங்கும் இதே நிலைமை தான். மற்ற அனைத்து வேட்பாளர்களும் இணைந்து பெற்ற மொத்த வாக்குகள், பாஜக வேட்பாளர் பெற்ற வாக்குகளை விட மிக மிக குறைவு ஆகும். இதன் முடிவும் நந்திகிராம் தொகுதியைப் போலவே இருந்தது. முஸ்லிம்கள் உட்பட அனைத்து சமூகத்தினரும் பாஜகவுக்கு வாக்களித்திருக்கலாம் என்பதை இது காட்டுகிறது. 2 தொகுதிகளிலும் பாஜக வெற்றி பெற்ற பிறகு, முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி இதையே தனது கருத்தாக குறிப்பிட்டார். இருந்தாலும், முஸ்லிம் பாஜகவுக்கு எவ்வாறு வாக்களித்தார்கள்? என்பதை யாராலும் கூற முடியவில்லை.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சுவேந்து அதிகாரி 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார். இதில் பபானிபூரை வைத்துக் கொண்டு நந்திகிராம் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை அவர் ராஜிநாமா செய்தார். அதே போல், இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற ஆம் ஜனதா உன்னயன் கட்சியின் (AJUP) தலைவர் ஹுமாயூன் கபீர், நௌடாவை வைத்து கொண்டு ரெஜிநகர் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனால், நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகரில் இடைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இது மட்டுமல்லாமல், அசாமில் ஒரு மக்களவைத் தொகுதியிலும் நடைபெற்ற இடைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றது. இதற்கு, அக்கட்சியின் தொண்டர்களின் கடின உழைப்பே காரணம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார்.
மேற்கு வங்கத்தின் இரு சட்டமன்ற தொகுதிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், அசாமின் நாகான் மக்களவைத் தொகுதியின் நிலைமை சற்று வேறுபட்டு இருந்தது. இந்த மூன்று தொகுதிகளின் தேர்தல்களிலும் இரு விஷயங்கள் பொதுவானவையாக இருந்தன. ஒன்று அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக எளிதாக வெற்றி பெற்றது. மற்றொன்று சிறுபான்மை சமூகங்களை சேர்ந்த ஏராளமான வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டது. நாகான் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பதினைந்து வேட்பாளர்களில் 11 பேர் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.
மும்தாஜ் பேகம் என்பவர் வெளிநாட்டவர் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டு வங்கதேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட சம்பவம் நடந்ததும் இதே நாகான் தொகுதியில் தான். ஆனால், அவரை தேடி கண்டுபிடித்து மீண்டும் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வெளியுறவுத் துறைக்கு கவுஹாத்தி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், அவரது கணவருக்கு இடைக்கால இழப்பீடாக இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்களை போல் அல்லாமல், அசாமில் சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் உட்பட எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து ஒருவேளை போட்டியிட்டிருந்தால், சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் பாஜகவிற்கு எதிராக விழுந்திருக்கும்.
காங்கிரஸ் மற்றும் ஏஐயுடிஎஃப் (AIUDF) கட்சிகள் இணைந்து 48.24 சதவீத வாக்குகளை (7,01,617) பெற்றன. இது பாஜக வேட்பாளர் பெற்ற 7,14,349 வாக்குகளை விட 12,732 தான் குறைவாகும். சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் மொத்தமாக 23,763 வாக்குகளை பெற்றனர். இது மொத்த வாக்குகளில் சுமார் 1.6 சதவீதமாகும். அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் ஒரே பொது வேட்பாளருக்கு சென்றிருந்தால், தேர்தல் முடிவு மாறியிருக்கும். ஆனால் இது ஒரு அனுமான கணக்கீடு மட்டுமே. ஆனால், கடும் போட்டியில் வாக்காளர்கள் யாருக்கு வாக்களித்திருப்பார்கள் என்பதை இது உறுதிப்படுத்தாது.
மேற்கு வங்கத்தை பொறுத்தவரை, அனைத்து எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் வாக்குகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக கூட்டினாலும் கூட, அந்த இரண்டு தொகுதிகளும் பாஜக வசமே சென்றிருக்கும்.
ஹாசி தனது போட்டியாளரை 1,22,753 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். சுவேந்து அதிகாரி 2016-ல் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த போது நந்திகிராம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர். இந்த தொகுதியின் வாக்காளர்களில் சுமார் 27 சதவீதம் பேர் சிறுபான்மையினர். இதனால் தான், இந்த தொகுதியில் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் பாஜகவுக்கு கணிசமாக விழுந்ததாக முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி விவரித்தார். இதே போல் சிறுபான்மையினரின் மக்கள்தொகை அதிகமாக உள்ள ரெஜிநகர் தொகுதியில் பாஜகவின் சங்கரவ் சர்க்கார் 75,816 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
பாஜகவுக்கு வாக்களிக்குமாறு பிரச்சாரத்தின் போது முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி விடுத்த வேண்டுகோளை சிறுபான்மை சமூகத்தினர் ஏற்றுக் கொண்டார்களா? இல்லையா? என்பது ஒருபுறம் இருக்க, ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவாக உள்ளது. சிறுபான்மையினர் அதிகம் உள்ள இரு தொகுதிகளையும் பாஜக கைப்பற்றியுள்ளது. தங்களுக்கு உண்மையான மாற்றுத் தேர்வு எதுவும் இல்லை என்று உணரும் போது, மக்கள் மௌனமாக இருக்கலாம் அல்லது நிலவும் சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவு எடுக்கலாம்.
அரசின் நலத் திட்டங்களை தொடர்ந்து பெறுவதற்கோ அல்லது தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருதியோ, மக்கள் ஏதேனும் ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சியின் போதும் அதன் தோல்விக்கு பின்னரும் உருவான சூழல்கள் காரணமாக, தற்போது சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியில் பாஜக ஒரு மீட்பராக தோன்றியிருக்கலாம்.
எஸ்ஐஆர் மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ஏராளமானோர் நீக்கப்பட்ட நிலையில், எஞ்சியுள்ள சிறுபான்மை மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டனர். 'மியான் முஸ்லிம்' (Mian Muslim) என்ற முழக்கம், உண்மையான இந்தியர்களுக்கும் இந்தியர்களாக கருதப்படுபவர்களுக்கும் இடையே ஒரு பிளவை உருவாக்கியது. இரு தரப்பினருமே இந்தியர்களாக இருக்கலாம். ஆனால், போதுமான ஆவணங்கள் இல்லாதவர்கள் சர்ச்சைக்குரியவர்களாக கருதப்பட்டு, இந்தியர்களாக இருப்பதற்கும் இந்தியர்களாக கருதப்படுவதற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிச்சயமற்ற நிலையில் விடப்படுகிறார்கள்.
சபார் (Sabar) நிறுவனத்தின் தரவுகளின்படி, நந்திகிராமில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியல்களிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்களில் 95.5 சதவீதம் பேர் முஸ்லிம்கள். வாக்குரிமையை தக்க வைக்க நினைப்பவர்கள், யார் ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் என்பதை விட, சொந்த நாட்டில் இந்தியர்களாக தாங்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியதே முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக "மியா முஸ்லிம்" (Mian Muslim) என்ற முழக்கம் முன் வைக்கப்பட்ட பிறகு, அசாம் மற்றும் வங்காளத்தில் உள்ள ஏராளமானோர் கடும் நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டனர். ஒருவரின் அடையாளம் ஆபத்திலோ அல்லது சந்தேகத்திலோ இருக்கும் போது, அவர்கள் எடுக்கும் முடிவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
மியா முஸ்லிம் என்ற முழக்கம், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர் நீக்கம் மற்றும் பிளவுவாத பிரச்சாரம் ஆகியவை சிறுபான்மை சமூகத்தினருக்கு ஒரே ஒரு வழியை மட்டுமே காட்டின. அது எந்தவொரு மத அடிப்படையிலான முடிவுகளையும் எடுக்காமல் இருப்பதே ஆகும். வேறு எந்த வித மாற்றும் இல்லாத சூழலில், இந்த நிலை பாஜகவுக்கு சாதகமாகவும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பாதகமாகவும் அமைந்தது.
மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் ஆகிய இரு மாநிலங்களிலுமே எதிர்க்கட்சிகள் பெரிய அளவில் இல்லை. மேலும், AIUDF போன்ற கட்சிகள் களத்தில் இருந்த போதிலும், அவை தங்கள் சொந்த வாக்கு வங்கியை தக்க வைத்துக் கொள்ளவே மிகப் பெரிய அளவில் போராட வேண்டியிருந்தது.
மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் மதரீதியாக பிரச்சாரம் செய்த கட்சிகள் அனைத்தும் மிகப் பெரிய தோல்வியை சந்தித்தன. இதில் பாஜக தலைவர்களும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகினர். குறிப்பாக அசாமில், மொழி ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விவகாரமாக மாறியது. அசாமிய மொழியில் வங்காள மொழி தாக்கம் அல்லது சாயல் கொண்டவர்கள் "மியா முஸ்லிம்கள்" என்று பார்க்கப்படுகிறார்கள். அதாவது வங்கதேசத்திலிருந்து குடியேறியவர்கள் என்று அவர்கள் கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் எப்போது குடியேறினார்கள்? அல்லது வங்காளத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்து வந்தார்கள்? என்பது பிரச்சினை அல்ல. அவர்கள் மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம். ஆனால் அசாமில் அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியை மையமாக வைத்தே நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறார்கள்.
அடையாளம் மற்றும் வாழ்வாதாரச் சிக்கல்களுக்கும் மத்தியில் சிக்கிக் கொண்ட மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களை சேர்ந்த சிறுபான்மை சமூகத்தினர், இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப கால அவகாசம் தேவைப்படும். அப்போது தான், பிற காரணிகளால் உந்தப்படாமல், தங்கள் உண்மையான விருப்பங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையிலான முடிவுகளை அவர்களால் எடுக்க முடியும். நந்திகிராம், ரெஜிநகர் சட்டப் பேரவை தொகுதிகள் மற்றும் நாகோன் மக்களவை தொகுதி ஆகியவை இதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும்.