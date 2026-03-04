'ஏவாள் காலம் முதல் ஏஐ காலம் வரை..' கதிர்வீச்சை காட்டிலும் வேகமாக பாயும் மீம்ஸ்கள்; அலறும் பெருந்தலைகள்!
பல நேரங்களில் சமூகத்தில் கிடக்கும் அழுக்குகளை அப்புறப்படுத்தும் துடைப்பமாகவும், சில நேரங்களில் மனதை மகிழ்ச்சிக்கொள்ள வைக்கும் நைட்ரஸ் ஆச்ஸைடாகவும் இந்த மீம்ஸ்கள் இருக்கின்றன.
இன்றைய நவீன விஞ்ஞானம் நொடிப்பொழுதில் அனைத்தையும் மாற்றும் வல்லமை படைத்திருந்தாலும், எத்தனை காலம் ஆனாலும் சில விஷயங்கள் மட்டும் காலம் கடந்தும் தொடரும். அதில் முக்கியமானது மீம்ஸ். மணிக்கணக்கில் ஒரு விஷயத்தை பற்றி எழுதியோ அல்லது பேசியோ வெளிப்படுத்த முடியாத செய்திகளை ஒரு மீம்ஸ் பொட்டில் அறைந்ததை போல எளிதில் உணர்த்திவிடும்.
நூற்றாண்டுகளாக தொடரும் வரலாறு
இன்றைய நவீன காலம் அதை மீம்ஸ் என்று சுருக்கிக்கொண்ட நிலையில், பண்டைய காலங்களில் அது போர் பாடலாகவும், ஆற்றல் மிகு கவிதைகளாகவும் ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களின் போர் திறனையும், வீரர்களின் ஆற்றலை கௌரவிக்கும் முக்கிய கருவியாகவும் இருந்துள்ளது. இதற்கு நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள் பல இன்றும் சான்றாக உள்ளன. இவ்வாறு பாராட்டு, நையாண்டி, கோரம், இழப்பு என ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும், பார்ப்போரின் மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் புகைப்படமாக அல்லது புகைப்படத்துடன் கூடிய கருத்துக்களாகவோ வெளிப்பட்டு வந்துள்ளது.
ஏவாள் காலம் முதல் ஏஐ காலம் வரை
இந்த மீம்ஸ்கள் இன்றைய நவீன உலகத்திற்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்று யாராலும் மார்தட்ட முடியாது. விஞ்ஞான வளர்ச்சி அறவே இல்லாத பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பும் இந்த நையாண்டி விமர்சனங்கள் கோலோச்சி வந்துள்ளன என்பதற்கு சான்றுகள் ஆயிரம் உள்ளன. குறிப்பாக, தற்போது சமூக வலைதளங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், மீம்ஸ்களின் தாக்கம் கதிர்வீச்சை காட்டிலும் வேகமாக இருக்கிறது. பல நேரங்களில் சமூகத்தில் கிடக்கும் அழுக்குகளை அப்புறப்படுத்தும் துடைப்பமாகவும், சில நேரங்களில் மனதை மகிழ்ச்சிக்கொள்ள வைக்கும் நைட்ரஸ் ஆச்ஸைடாகவும் இந்த மீம்ஸ்கள் இருக்கின்றன.
கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் என பல தசாப்தங்களுக்கு முன்பு அப்போதைய நடப்பு சூழ்நிலைகளை மையமாக கொண்டு இத்தகையை கருத்தோவியங்களை உருவாக்கி வந்தனர். குறிப்பாக நாடுகளுக்கிடையேயான போர் சமயங்களில் தங்கள் போர் வீரர்களின் நாட்டுப்பற்றை தட்டி எழுப்பும் விதமாகவும், அவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் மருத்தாகவும் இத்தகைய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தினர். அதிலும் உச்சபட்சமாக விரக்தியான மனநிலையில் உள்ளவர்களை, உச்ச தலையில் தட்டி எழுப்பிய சில கருத்தோவியங்களும் வரலாற்றில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளதை நாம் இன்றும் காணலாம். ஆனால், விஞ்ஞானம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள இந்த காலத்தில், மீம்ஸ்களை நகைச்சுவைகளாக இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள். அதிலும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் வந்த பிறகு, குறும்படங்களாகவும், ரீல்ஸ் வடிவங்களிலும் புதிய பரிமாணத்தை அடைந்துள்ளது.
அதகளம் கிளப்பும் அன்று-இன்று!
நகைச்சுவைகளில் உச்சமாக அரசியல் தலைவர்களின் பழைய பேச்சுக்கள், தற்போதைய பேச்சுகள் என இன்றைய இளசுகள் பிரித்து பட்டையை கிளப்புவதால் நிஜமாகவே அரசியல்வாதிகளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றால் அதை நிச்சயம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அந்த அளவுக்கு அரசியல்வாதிகளை பாடாய் படுத்துகிறது இன்றைய மீம்ஸ்கள். அதிலும் தற்போதைய ஈரான்-அமெரிக்க போரை மையப்படுத்தி போடப்படும் கருத்தோவியங்கள் மிக நுட்பமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, வட கொரியா அதிபர் கையில், ராக்கெட்டை கொடுத்து ஏன் என்கூட யாரும் விளையாட வரல? என்று மீம்ஸ் போடுவதெல்லாம், அடேய் உங்க அலப்பரைகளுக்கு ஒரு அளவே இல்லையா? என்று கேட்க தோன்றும் அளவுக்கு உச்சம் தொடுகிறது.
கடந்த காலங்களில் நாடுகளுக்கிடையான சண்டை முறையும் கூட தற்போது உள்ளதை போன்று இருந்தது இல்லை. இழப்பின் வலியை தாக்குபவர்களும், பாதிக்கப்படுபவர்களும் நேரடியாக காணும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன. இன்றைய விஞ்ஞான காலக்கட்டத்தில் ட்ரோன்கள் தாக்குதலுக்கு பயன்படுப்படுவதால், ஒருவரை ஒருவர் பார்க்க வேண்டிய தேவை கூட ஏற்படுவதில்லை. இத்தகைய இழப்புக்களை நாம் வெறும் மீம்ஸ் போட்டு எளிதில் கடந்து போக முடியாது. இன்றைய நவீன உலகில் இதுபோன்ற சண்டைகளில் கூட இணையத்தை பயன்படுத்தும் நாம் செயலற்ற வடிவில், ஏதோ ஒரு வகையில் அதில் பங்கேற்பவர்களாகவே இருக்கிறோம். ஆகையால், இதிலும் கூட மனித மாண்புகளை மீறாதவர்களாய் நாம் இருப்பது அவசியமாகிறது.
மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது
உலகில் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பதை மெய்யாக்கும் பல சூழ்நிலைகளை கடந்த சில தசாப்தங்களாக நாம் நேரில் கண்டு வருகிறோம். அலைப்பேசியை வியப்போடு பார்த்த நாம், இன்று ஏஐ-வை வைத்து பள்ளிகளில் பாடம் நடத்தும் அளவுக்கு முன்னெறியுள்ளோம். அந்த வகையில், எத்தனை தொழில்நுட்பங்கள் வந்தாலும், அதை ஆக்கப்பூர்வமாகவும், அறிவியல் பூர்வமாகவும் பயன்படுத்துவவே இந்த சமூகத்தின் தற்போதைய தவிர்க்க முடியாத தேவையாகவே இருக்கிறது. எனவே விஞ்ஞானத்தின் கைகளையும், மெய் ஞானத்தின் கண்களையும் கொண்டு இந்த பூலோகத்தை பாதுகாப்போம், மனித குலத்தை காயங்களின்றி காப்போம்.