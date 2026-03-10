ETV Bharat / opinion

மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா கப்பல் - அமெரிக்கா சொல்ல வருவது என்ன?

மேற்கு ஆசியாவில் போரால் நிகழும் பாதிப்புகளை இந்தியா உன்னிப்பாக கவனித்து வந்த போதும், அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவியது.

பிப்ரவரி 18 அன்று விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த சர்வதேச கடற்படை ஒத்திகையில் பங்கேற்ற ஈரானிய போர்க்கப்பலான ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா (AP)
By C Uday Bhaskar

Published : March 10, 2026 at 4:04 PM IST

இலங்கையின் தெற்கு கடற்பகுதியில் காலி தீவுக்கு அருகே உள்ள சர்வதேச கடற்பரப்பில் இந்தியப் பெருங்கடலில் மார்ச் 4, 2026 அன்று அமெரிக்க கடற்படை நீர்மூழ்கிக் கப்பலால் ஈரானிய கடற்படை போர்க்கப்பலான ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா மூழ்கடிக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் உச்சகட்டம் அடைந்த நிலையில், இந்த நிகழ்வு சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஈரானின் போர்க்கப்பலான ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா, அண்மையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தின் 2-ம் வாரத்தில் விசாகப்பட்டினத்தில் இந்தியா நடத்திய சர்வதேச கடற்படை அணிவகுப்பில் பங்கேற்றது. அது மட்டுமல்லாமல் அங்கு நடைபெற்ற கடற்படை பயிற்சியிலும் கலந்து கொண்டது. இது போன்று நடத்தப்படும் கடற்படை அணிவகுப்பு மற்றும் பயிற்சியில் வெளிநாடுகளின் போர்க்கப்பல்கள் பங்கேற்பதை இந்தியா வெளிப்படையாக வரவேற்கிறது.

இந்திய கடற்படையுடனான பயிற்சி முடிந்ததை அடுத்து, பிப்ரவரி 28-ம் தேதி அமெரிக்க - ஈரான் போர் தொடங்கிய போது, ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா போர்க்கப்பல் ஈரானுக்குப் புறப்பட்டது. வங்காள விரிகுடாவில் இருந்து இந்தியப் பெருங்கடலை நோக்கி முன்னேறிச் சென்றது. கடந்த மார்ச் 4-ந் தேதி அமெரிக்கா - ஈரான் போர் மேலும் தீவிரம் அடைந்தது.

அப்போது அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ரக அணுசக்தி தாங்கிய நீர்மூழ்கிக் கப்பலான யுஎஸ்எஸ் சார்லோட்டி, ஈரானிய போர்க் கப்பலை தாக்கி மூழ்கடித்தது. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின் எதிரி நாட்டின் போர்க்கப்பல் ஒன்றை அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தாக்கி மூழ்கடித்தது இதுவே முதன்முறையாகும்.

ஓமன் வளைகுடாவில் ஈரான், ரஷ்யா மற்றும் சீனா இடையேயான "கடல்சார் பாதுகாப்பு பயிற்சி 2024"-ல் பங்கேற்ற ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா (75). (AFP)

அமெரிக்காவின் தாக்குதல் நடவடிக்கையை ஆராய்ந்து பார்த்தால், ஒரு தெளிவான செய்தி மறைந்து இருப்பது உறுதியானது. அதாவது, இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதி என்பது அமைதியானது அல்ல என்பது தான் அது. உலகின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் ஏதாவது இரு நாடுகளுக்கு இடையே போர் நடந்தாலும், அது இந்தியப் பெருங்கடல் வரை நீளும் என்பதை அமெரிக்கா சொல்லாமல் சொல்லி விட்டது. தற்போதைய சூழலில், மேற்கு ஆசியாவில் தொடங்கிய போர் இந்தியப் பெருங்கடல் வரை நீண்டுள்ளது. ஈரானின் கடற்படை வலிமையை சீர்குலைக்கும் அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இதன் அபாயம் என்னவென்றால், கடல்சார் களத்தில் இந்தியா மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்ற எச்சரிக்கையை அமெரிக்கா தந்துள்ளது.

கடற்படை அணிவகுப்பு மற்றும் பயிற்சியில் ஈரான் போர்க்கப்பல் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்தது, இந்தியாவின் பன்முக வெளியுறவுக் கொள்கையின் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். மேற்கத்திய நாடுகளைச் சேராத கூட்டாளிகளுடன் ஒரு இணக்கமான நட்புறவை வைத்திருப்பதை இந்தியா நெடுங்காலமாகவே பின்பற்றி வருகிறது. இருப்பினும், விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட்டது பெரும் ஆபத்துகளை சுட்டிக் காட்டுகிறது.

அதாவது, அமெரிக்காவிற்கு எதிராக இந்தியா வெளியிட்ட கண்டன அறிக்கையில் ஈரான் கப்பலை "இந்திய கடற்படையின் விருந்தினர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இது இந்தியாவுக்கு ராஜதந்திரரீதியில் ஒரு மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடுமோ என்ற ஐயம் சிலருக்கு எழலாம். ஈரானை போன்ற அமெரிக்காவால் தடை செய்யப்பட்ட நாடுகளுடன் நெருங்கிய கடற்படை தொடர்புகளைக் கொண்ட இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா மறைமுகமாக சில சமிக்ஞைகளை கொடுத்துள்ளது. அதாவது மோதல் அல்லது போர் தீவிரம் அடையும் போது யாரும் எங்களது இலக்கில் இருந்து தப்ப முடியாது என்பது தான் அந்த சமிக்ஞை.

ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா மூழ்கடிக்கப்பட்டது போரின் ஒரு பகுதியாக கூறப்படுகிறது. போர் விதிமுறைகள் என்பது, எதிரியின் போர்க்கப்பல்கள், அது கடலில் இருந்தாலும் சரி அல்லது துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் சரி, அதை சட்டப்பூர்வ இலக்காக கொண்டு தாக்குதல் நடத்தலாம். இதனை கூறுவது வேறு யாரும் அல்ல. அமெரிக்கா தான் இந்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. மேலும் ஈரானிய கப்பல் சர்வதேச கடல் எல்லைக்குள் நுழைந்தவுடன் அவற்றின் பாதுகாப்புக்கு இந்தியா எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க முடியாது.

மூழ்கிய ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா கப்பலில் இருந்தவர்களை மீட்ட இலங்கை கடற்படையினர் (AP)

இருப்பினும், கடலில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான கப்பலை தேடுவது மற்றும் அதில் சிக்கியவர்களை மீட்பது ஆகியவற்றில் மனிதாபிமான முறையில் எந்த நாடும் உதவி செய்யலாம். இதற்கு யாரும் தடை போட முடியாது. டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் இந்த அம்சத்தை குறிப்பிட்டுப் பேசினார். மேலும், திங்கள்கிழமை (மார்ச் 9) நாடாளுமன்றத்தில் இதை மீண்டும் தெரிவித்தார். பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் தனது மூன்று கடற்படை கப்பல்களை இந்திய துறைமுகங்களில் நிறுத்த அனுமதி கோரியதாக அவர் கூறினார்.

ஈரானுக்கு மார்ச் 1 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று இந்தியா இந்த அனுமதியை வழங்கியது. மார்ச் 4 அன்று ஐஆர்ஐஎஸ் லாவன் என்ற போர்க் கப்பல் அதில் இருந்த 183 பேருடன் கொச்சியில் நங்கூரமிட்டு நிலை நிறுத்தப்பட்டது. 183 பேரும் அந்த கப்பலில் இருந்து இறக்கி இந்திய கடற்படை தளத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், இதனை நாம் செய்தது சரியானது என்று குறிப்பிட்டார். இந்தியாவின் செயலுக்கு ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சி நன்றி தெரிவித்தார்.

மேற்கு ஆசியாவில் போரால் நிகழும் பாதிப்புகளை இந்தியா உன்னிப்பாக கவனித்து வந்த போதும், அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவ முன்வந்தது. இந்த சூழலில், இந்திய பெருங்கடல் பாதுகாப்பதில் இந்தியாவின் பங்கு முக்கியமானது.

முன்னதாக, மாறி வரும் புவிசார் அரசியல் சூழ்நிலையில் ஈரானிய கப்பல்கள் பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டு வந்தன என்பதை மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விவரித்தார். இந்த கப்பல்கள் முதலில் கடற்படை மதிப்பீடு அல்லது பயிற்சிக்காக வந்திருந்தன. ஆனால் அதற்கு பிந்தைய நிகழ்வுகள் அவ்வாறு இல்லை. அப்போது ஈரானிய கப்பல்கள் சில "நிகழ்வுகளின் தவறான பக்கத்தில் சிக்கிக் கொண்டன".

ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா கப்பலில் இருந்து காயம் அடைந்த ஈரான் வீரரை தூக்கிச் செல்லும் இலங்கை கடற்படையினர் (AP)

அதே நேரத்தில் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், UNCLOS என அழைக்கப்படும் ஐநா கடல் சட்டம் மற்றும் சர்வதேச சட்டத்திற்கான இந்தியாவின் உறுதியான ஆதரவை தெளிவுபடுத்தினார். மேலும் ஈரானிய கப்பல்களைப் பொறுத்தவரை - இந்திய அரசு இந்த விஷயத்தை மனிதாபிமான அடிப்படையில் அணுகியது, இது சரியானது தான் என்றும் உறுதியாக மீண்டும் தெரிவித்தார். இந்தியாவின் இந்த நிலைபாடு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஒரு நுட்பமான செய்தியாகும்.

தற்போது ஒரு ஈரானிய கடற்படைக் கப்பல் லாவன் இந்தியாவிலும் மற்றொரு கப்பலான புஷேர் இலங்கையிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் தேனா போர்க்கப்பலில் இருந்து உயிர் தப்பிய 32 பேரையோ அல்லது புஷேர் கப்பலில் உள்ளவர்களையோ ஈரானுக்கு திருப்பி அனுப்ப வேண்டாம் என்று அமெரிக்கா இலங்கை அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. அதாவது கடற்படை வீரர்களை வைத்து எந்த விதத்திலும் ஈரான் உலக நாடுகள் மத்தியில் அனுதாபத்தை பெற்று விடக் கூடாது என்பதே அமெரிக்காவின் நோக்கம்.

இது அரசியல் அழுத்தமாக கருதப்படலாம். மேலும் இது ஒரு சட்ட உத்தரவு அல்ல. இலங்கையும் இந்தியாவும் ஏற்கனவே 13-வது ஹேக் மாநாடு உட்பட சர்வதேச சட்டங்களை ஏற்றுக் கொண்டவை. அதாவது, போர் நடக்கும் ஒரு நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்கள் வேறு இடங்களில் இருந்தால் அவர்களை திருப்பி அனுப்புவதற்கு பதில் தடுத்து வைக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

ஈரானுக்கு எதிரான தற்போதைய அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதல் இந்தியாவின் கடல்சார் பகுதியில் அதிகரிப்பது எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் கடல்சார் வர்த்தகத்தை கடுமையாக பாதிக்கும். இது பணவீக்கம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளை உருவாக்கும். மேலும், தெற்காசிய பிராந்தியத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் மனித உயிர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும்.

ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா கப்பலில் இருந்து மீட்கப்பட்ட ஈரான் வீரர்களின் சடலங்கள் (AP)

இந்தியாவின் நிலை என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனி வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறார். மேலும் பிற நாடுகள் தெரிவிக்கும் கருத்துகளுக்கு அவர் கேட்பதாகவும் இல்லை. ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்கெனவே 100 டாலர்களை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழலில், பாதிப்புகளை எடுத்துக் கூறி போரில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து நாடுகளும் அதனை கைவிடச் செய்ய வேண்டும். இதற்கான முயற்சியை இந்திய எடுக்க வேண்டும். துப்பாக்கி சப்தம் கேட்காவிட்டால், ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்கள் நடக்காமல் இருந்தால் தற்காலிகமாக ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், தற்போதைய நிலை அதற்கு சாதகமாக இல்லை.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ளவை அனைத்தும் கட்டுரையாளரின் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள். அவை ETV பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)

