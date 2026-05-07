உங்கள் கூந்தல் கரடுமுரடாக 'காட்டன்' தலையணை உறைதான் காரணம் - பளபளப்பான முடிக்கு இதோ தீர்வு!
பட்டு துணிகள் பருத்தியை போல முடியின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுவதில்லை என்பதால், உங்கள் கூந்தல் காலையில் எழுந்திருக்கும்போதும் மென்மையாக இருக்கும்.
Published : May 7, 2026 at 10:28 AM IST
காலை எழுந்ததும் தலைமுடியை சீவும்போது, கையில் வரும் முடிகளையும், சிக்கு பிடித்து வைக்கோல் போல வறண்டு நிற்கும் கூந்தலையும் பார்த்து பெருமூச்சு விடாதவர்கள் நம்மில் யாரும் இருக்க முடியாது. "நேற்று இரவு கூட எண்ணெய் வைத்தேன், நல்ல ஷாம்பு போட்டுத்தான் குளித்தேன், ஆனாலும் முடி இப்படி இருக்கிறதே" என்று நாம் பலமுறை யோசித்திருப்போம்.
இதற்கு காரணம் நீங்கள் பயன்படுத்தும் தலையாணை உறை என்றால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், விலை உயர்ந்த பராமரிப்புப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தியும் பலன் கிடைக்காதபோது, நாம் கவனிக்கத் தவறிய ஒரு சின்ன விஷயம் நம் தலைக்கு கீழே இருக்கும் தலையணை உறைதான்.
நாம் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 7 முதல் 8 மணி நேரம் தலையணையோடுதான் நேரத்தை செலவிடுகிறோம். அப்படி இருக்கும்போது, அந்த துணி உங்கள் கூந்தலை மெருகேற்றுகிறதா அல்லது பாழ்படுத்துகிறதா என்பதை தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
பருத்தி உறைகள் தரும் மறைமுக பாதிப்பு
நம்மில் பெரும்பாலானோர் பருத்தி (Cotton) துணி உறைகளையே பயன்படுத்துகிறோம். கோடை காலத்திற்கு பருத்தி உடைகள் இதமாக இருக்கலாம், ஆனால் அது கூந்தலுக்கு அத்தனை இதமானது கிடையாது. பருத்தி துணியின் இழைகள் நுண்ணிய அளவில் கரடுமுரடாக இருக்கும்.
நீங்கள் தூக்கத்தில் தலையை அசைக்கும்போது, உங்கள் முடி இந்த துணியோடு உராய்ந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த தொடர் உராய்வு முடியின் மேலடுக்கை சேதப்படுத்தி, முடியை பலவீனமாக்குகிறது. இதனால்தான் காலையில் எழுந்ததும் முடி அதிகமாக சிக்கிக் கொள்கிறது.
மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பருத்தி துணி ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டது. உங்கள் கூந்தலில் இயற்கையாகவே இருக்கும் ஈரப்பதம் மற்றும் நீங்கள் தேய்க்கும் எண்ணெய் ஆகியவற்றை இந்த பருத்தி உறைகள் உறிஞ்சி எடுத்துவிடும். இதன் விளைவாக, முடி வறண்டு போய், நுனி முடி பிளவுபடுவது (Split ends) மற்றும் முடி உடைவது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக சுருட்டை முடி கொண்டவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு மிகத் தெளிவாகத் தெரியும்.
பட்டு மற்றும் சாட்டின் தரும் தீர்வு
இதற்கு மாற்றாக பட்டு (Silk) அல்லது சாட்டின் (Satin) துணி உறைகளை பயன்படுத்த தொடங்கினால், முதல் நாளிலேயே ஒரு வித்தியாசத்தை உணர முடியும். இந்த துணிகள் மிகவும் வழுவழுப்பானவை. நீங்கள் எவ்வளவுதான் தூக்கத்தில் புரண்டு படுத்தாலும், உங்கள் தலைமுடி அந்த துணியின் மேல் வழுக்கி கொண்டு செல்லுமே தவிர, சிக்கி கொள்ளாது.
இதனால் உராய்வு பெருமளவு குறைகிறது. பட்டு துணிகள் பருத்தியை போல முடியின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுவதில்லை என்பதால், உங்கள் கூந்தல் காலையில் எழுந்திருக்கும்போதும் மென்மையாக இருக்கும். பட்டுத் துணி உறை வாங்குவது கொஞ்சம் செலவு மிக்கதாகத் தோன்றினால், அதற்கு இணையான பலனைத் தரும் 'சாட்டின்' உறைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
இது கூந்தலுக்கு பாதுகாப்பானது. இந்த பழக்கம் உங்கள் முடியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், முகத்தில் சுருக்கங்கள் விழாமலும் தடுக்க உதவும் என்கின்றன ஆய்வுகள்.
அழுக்கு உறையும் கூந்தல் வளர்ச்சியும்
தலையணை உறை என்பது வெறும் துணி மட்டுமல்ல, அது உங்கள் தலையில் இருக்கும் வியர்வை, எண்ணெய் மற்றும் தூசி ஆகியவற்றை தேக்கி வைக்கும் ஒரு வடிகட்டி போல செயல்படுகிறது. நாம் தொடர்ந்து ஒரே உறையை பயன்படுத்தும்போது, அதில் சேரும் அழுக்குகள் மீண்டும் நம் தலைப்பகுதிக்கு (Scalp) சென்று சேர்கின்றன.
இது முடியின் வேர்க்கால்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்தி, பொடுகு மற்றும் அரிப்பை உண்டாக்கும். ஸ்கால்ப் ஆரோக்கியமாக இல்லாவிட்டால், முடி வளர்ச்சி தானாகவே நின்றுவிடும். எனவே, வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது தலையணை உறைகளைத் துவைப்பதை ஒரு பழக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
குறிப்பாக உங்களுக்கு எண்ணெய் பசை அதிகம் உள்ள சருமம் என்றால், அடிக்கடி மாற்றுவது மிகச் சிறந்தது. சுத்தமான உறையில் தலை வைத்துப் படுப்பதே ஒரு நல்ல தூக்கத்திற்கும், ஆரோக்கியமான கூந்தலுக்கும் அடிப்படை.
சில டிப்ஸ்:
தலையணை உறையை மாற்றுவதுடன், இன்னும் சில எளிய விஷயங்களையும் நாம் செய்யலாம்.
தூங்க செல்லும் முன் முடியை இறுக்கமாக கட்ட கூடாது. மிக இறுக்கமாக கட்டினால் வேர்க்கால்கள் இழுக்கப்பட்டு முடி உதிர தொடங்கும். மாறாக, மிகத் தளர்வான ஒரு ஜடை போட்டுக்கொள்வது உராய்வை குறைக்க உதவும். பட்டு உறை இல்லையென்றால், ஒரு மென்மையான பட்டு துணியைத் தலையணையின் மேல் போர்த்திக் கொள்ளலாம்.
முடி பராமரிப்பு என்பது வெறும் ஷாம்பு போடுவதோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. நாம் அறியாமல் செய்யும் இதுபோன்ற சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்தான் நம் கூந்தலை நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும். அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? ஒரு முறை பருத்தி உறையை தவிர்த்து தான் பாருங்களேன்.
