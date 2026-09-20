எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைக்கணுமா என்ன? நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு 'மறதியும்' அவசியம் - ஆய்வில் தகவல்!
கடந்த காலத்தில் நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் கோபத்தில் சொன்ன ஒரு வார்த்தையையோ அல்லது செய்த ஒரு சிறு தவறையோ நாம் ஆயுள் முழுவதும் அச்சுபிசகாமல் நினைவில் வைத்திருந்தால், எந்தவொரு உறவும் நிலைத்திருக்க முடியாது.
Published : September 20, 2026 at 11:50 AM IST
நம்முடைய பள்ளி பருவத்தை பற்றி சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். அன்றைக்கு வகுப்பறையில் நாம் எப்படிப்பட்ட மாணவராக இருந்தோம்? படிப்பு, விளையாட்டு, நண்பர்களுடனான கொண்டாட்டம் என எல்லாமே நினைவுக்கு வருகிறதா? அன்றைக்கு நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் என்னென்ன என்று இப்போது கேட்டால், உடனடியாக ஒரு சில எண்களை சொல்வீர்கள்.
ஆனால், உண்மையிலேயே அன்றைய ரிப்போர்ட் கார்டை எடுத்து பார்த்தால், உங்கள் நினைவில் இருக்கும் மதிப்பெண்களுக்கும் அதில் இருக்கும் உண்மையான எண்களுக்கும் சிறிய வித்தியாசம் இருக்கக்கூடும்.
பொதுவாக, ஒரு விஷயத்தை மறந்துவிட்டாலோ அல்லது தவறாக நினைவில் வைத்திருந்தாலோ அதை நாம் நமது நினைவாற்றலின் பலவீனம் அல்லது குறைபாடு என்று நினைத்துக் கவலைப்படுகிறோம். ஆனால், உளவியல் வல்லுநர்கள் இதை பற்றி முற்றிலும் மாறுபட்ட, சுவாரசியமான ஒரு உண்மையை கூறுகிறார்கள்.
அதாவது, மனித மூளை சில விஷயங்களை அப்படியே நினைவில் வைத்துக்கொள்ளாமல், சற்று மாற்றி நினைவில் வைப்பதும், சிலவற்றை மறப்பதும் நம்முடைய மன அமைதிக்கு மிக மிக நல்லது.
நமது மூளை என்பது அன்றாடம் நடக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளையும் அச்சுபிசகாமல் பதிவு செய்து வைக்கும் கேமரா கிடையாது. நாம் இன்றைக்கு சந்தோஷமாகவும், மன நிம்மதியோடும் வாழ்வதற்கு ஏற்ப, பழைய நினைவுகளை சற்று நயம்பட மாற்றி அமைத்து கொள்ளும் ஒரு அற்புதமான அமைப்பாகவே அது செயல்படுகிறது. எனவே, எல்லாவற்றையும் கச்சிதமாக நினைவில் வைத்திருப்பதை விட, சிலவற்றை மறந்துவிடக்கூடிய இந்த இயல்பான நினைவாற்றலே நம் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக நகர வைக்கிறது.
கடந்த கால நினைவுகளை மூளை எப்படி மாற்றுகிறது?
நமது வாழ்க்கையில் நடக்கும் கசப்பான சம்பவங்கள், தோல்விகள் மற்றும் மனக்கசப்புகள் நம்மை மீண்டும் மீண்டும் காயப்படுத்த கூடாது என்பதற்காக, மூளை நமக்கு தெரியாமலேயே ஒரு பாதுகாப்பு வேலியை அமைக்கிறது. கடந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவங்களின் தீவிரத்தை குறைத்து, அதை நமக்கு சாதகமான முறையில் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள பழகுகிறது.
இதனைப் புரிந்துகொள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில சுவாரசியமான ஆய்வுகளை நடத்தினார்கள்:
பள்ளி மதிப்பெண்கள்: பள்ளிப் பருவத்தை முடித்த சிலரிடம், அவர்கள் வாங்கிய மதிப்பெண்களை பற்றி கேட்டார்கள். இதில் அதிகமான மதிப்பெண் ('A' கிரேடு) பெற்றதை 89 சதவீதம் பேர் மிகச் சரியாக நினைவில் வைத்திருந்தார்கள். ஆனால், மிக குறைந்த மதிப்பெண் ('D' கிரேடு) பெற்றதை வெறும் 29 சதவீதம் பேர் மட்டுமே சரியாக சொன்னார்கள். பெரும்பாலானோர் தங்களது குறைந்த மதிப்பெண்களை, உண்மையில் வாங்கியதை விடக் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நினைவில் வைத்திருந்தனர்.
உடற்பரிசோதனை முடிவுகள்: அதேபோல, ரத்தப் பரிசோதனை செய்து கொண்ட சிலரிடம் சில மாதங்கள் கழித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அவர்களில் பலருக்கு ரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவு அதிகமாக இருந்தபோதிலும், தங்களுக்கு குறைவான அளவே இருந்ததாகவே அவர்கள் தவறாக நினைவில் வைத்திருந்தார்கள்.
இப்படி தங்களை பற்றிய நல்ல விஷயங்களை மட்டும் அதிகமாக நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் பழக்கம், வயது கூடக்கூட மனிதர்களிடம் இயல்பாகவே அதிகமாகிறது. இதுவே அவர்கள் வயதான காலத்தில் எந்த கவலையும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்க உதவுகிறது.
மனித உறவுகளை காப்பாற்றும் 'சின்ன சின்ன மறதிகள்'
குடும்ப வாழ்க்கையிலும், நண்பர்களுடனான பழகும் உறவுகளிலும் இந்த நெகிழ்வுத்தன்மையான நினைவாற்றல் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. கணவன் - மனைவி இடையே நீண்ட காலம் நீடிக்கும் நல்லுறவுக்கு இந்த மறதியும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
திருமண வாழ்க்கையில் பல வருடங்களாக மகிழ்ச்சியாக வாழும் தம்பதியரிடம் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில், அவர்கள் தங்கள் திருமணத்தின் தொடக்க காலத்தில் நடந்த சிறிய சண்டைகளையோ, மனக்கசப்புகளையோ பெரிய விஷயமாக மனதில் வைத்திருக்கவில்லை என்பது தெரியவந்தது. காலம் செல்ல செல்ல தங்களது உறவு அன்பால் வளர்ந்து மட்டுமே வந்துள்ளது என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள்.
யோசித்துப் பாருங்கள், கடந்த காலத்தில் நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் கோபத்தில் சொன்ன ஒரு வார்த்தையையோ அல்லது செய்த ஒரு சிறு தவறையோ நாம் ஆயுள் முழுவதும் அச்சுபிசகாமல் நினைவில் வைத்திருந்தால், எந்தவொரு அன்பான உறவும் நிலைத்திருக்க முடியாது. பழைய காயங்களை மறப்பதும், அதை நெகிழ்வோடு கடந்து செல்வதுமே மனித உறவுகளை பிணைத்து வைக்கிறது.
எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்தால் என்னவாகும்?
ஒருவேளை நமது மூளை எதையுமே மறக்காமல், கடந்த கால தவறுகளையும் கஷ்டங்களையும் அப்படியே துல்லியமாக நினைவில் வைத்திருந்தால் என்ன நடக்கும்?
மன அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஆராய்ந்தபோது ஒரு உண்மை தெரியவந்தது. அவர்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்த கசப்பான சம்பவங்களையோ அல்லது தங்களது தோல்விகளையோ கொஞ்சம் கூட மறப்பதில்லை.
அதை அப்படியே துல்லியமாக மனதில் வைத்திருக்கிறார்கள். மூளை இயல்பாக செய்ய வேண்டிய அந்த நேர்மறையான மாற்றத்தை அவர்களுடைய மூளை செய்வதில்லை. இதனாலேயே அவர்களால் அந்த சோகத்தில் இருந்து வெளியே வர முடியாமல், எதிர்காலத்தை பற்றிய பயமும் கவலையும் அவர்களுக்கு அதிகமாகிறது.
நவீன டிஜிட்டல் உலகமும் நமது நினைவாற்றலும்
இன்றைய நவீன உலகில் நாம் பயன்படுத்தும் போன்கள், கணினிகள், ஸ்மார்ட் வாட்ச்கள் போன்றவை "எதையுமே மறக்காதே, அனைத்தையும் சேமித்து வை" என்ற அடிப்படையில் தான் இயங்குகின்றன.
நமது போன்களில் ஆயிரக்கணக்கான புகைப்படங்களும், குறுஞ்செய்திகளும் சேமிக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன.
உலகில் மிக அரிதாக சில மனிதர்களுக்கு எதையுமே மறக்க முடியாத ஒரு அபூர்வமான நினைவாற்றல் திறன் இருக்கும். ஆனால், அவர்களால் வாழ்க்கையில் நடந்த சோகமான சம்பவங்களில் இருந்து விடுபடவே முடியாமல் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகிறார்கள்.
இன்றைக்கு தொழில்நுட்பமும் அதேபோலத் தான் மாறிவருகிறது. நாம் மறக்க நினைக்கும் பழைய நினைவுகளையோ அல்லது மறைந்தவர்களின் படங்களையோ சமூக வலைத்தளங்கள் திடீரென நம் திரையில் கொண்டு வந்து காட்டி, நம்மை மீண்டும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி விடுகின்றன.
நமது அன்றாட அமைதியான வாழ்க்கைக்கு மூளையின் இந்த 'சிறிய மறதியும்', 'மாற்றி யோசிக்கும் தன்மையும்' அவசியமானவை. மனிதன் தன் நினைவாற்றலின் குறைபாடுகளை சரிசெய்யவே புகைப்படங்களையும், நாட்குறிப்புகளையும் உருவாக்கினான்.
ஆனால், இன்றோ நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூளையின் இயல்பான பலமான 'மறதியை' நம்மிடமிருந்து பிரிக்க பார்க்கின்றன. எனவே, சில விஷயங்கள் நமக்கு மறந்து போவதையோ அல்லது மங்கிப்போவதையோ எண்ணிக் கவலைப்பட தேவையில்லை. அது நமது மனதை பாதுகாப்பதற்காக இயற்கை நமக்கு தந்த ஒரு வரப்பிரசாதமே!
ஆய்வு:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.1996.tb00372.x