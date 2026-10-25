படுத்தவுடன் ஆழ்ந்து தூங்க வேண்டுமா? இந்த 7 யோசனங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!
நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு இடுப்பு மற்றும் தொடைகளில் ஏற்படும் பிடிப்புகளை பத்த கோணசனம் தளர்வாக்கும்.
Published : October 25, 2026 at 7:00 AM IST
நாள் வேலை செய்துவிட்டு இரவில் படுக்கைக்கு சென்றாலும், மனதுக்குள் ஏதேதோ ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதா? அலுவலக டென்ஷன், வீட்டு பொறுப்புகள் என மூளை எப்போதும் வேலை செய்துகொண்டே இருப்பதால், உடல் சோர்வாக இருந்தாலும் எளிதில் தூக்கம் வராமல் தவிப்பவர்கள் பலர் உண்டு.
இந்த சோர்வு நாளடைவில் நம் பகல் நேரக் கவனத்தையும் நிம்மதியையும் கெடுத்துவிடும். உடலும் மனமும் ஓய்வெடுக்க தயாராகும் அந்த இரவு நேரத்தில், போனை தூக்கி ஓரமாக வைத்துவிட்டு, நிசப்தமான சூழலில் நம்மை கவனிப்பது அவசியமானது. கடினமான உடற்பயிற்சிகள் செய்யாமல், சில எளிய யோகாசனங்களை செய்வதன் மூலம் மனதை அமைதிப்படுத்தி நல்ல தூக்கத்தை பெற முடியும்.
டிஜிட்டல் திரைகளுக்கு விடைகொடுக்கும் இரவு நேரம்
இன்றைய நாட்களில் இரவு தூங்க செல்லும் கடைசி நிமிடம் வரை மொபைல் போனை பார்ப்பது பலரது வழக்கமாகிவிட்டது. சமூக வலைதளங்களில் எதையாவது பார்த்துக்கொண்டே இருப்பது நம் மூளையை தூண்டிக்கொண்டே இருக்குமே தவிர, ஓய்வை கொடுக்காது. நாள் முழுவதும் ஓடியாடி முடித்துவிட்டு படுக்கைக்கு போகும் போதும்கூட டிஜிட்டல் உலகத்திற்குள் மூழ்கியிருந்தால், இயற்கையான முறையில் தூக்கம் வருவது கடினம்.
அந்த திரைகளை தள்ளி வைத்துவிட்டு, அறையின் வெளிச்சத்தை குறைத்துவிட்டு, நம் உடலின் தசைநார்களை தளர்வாக்கும் சில எளிய அசைவுகளை செய்வது பெரிய மாற்றத்தை தரும். எந்தவித அவசரமும் இல்லாமல், நிதானமாக செய்யும் இந்த சிறிய பழக்கம் இரவில் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
மனதை அமைதிப்படுத்தும் 7 யோகாசனங்கள்
பாலாசனம் (Child's Pose)
முழங்காலிட்டு தரையில் உட்கார்ந்து, கைகளை முன்னோக்கி நீட்டி நெற்றியை தரையில் பதிக்கும் இந்த ஆசனம் முதுகு, தோள்பட்டை மற்றும் கழுத்து பகுதியில் உள்ள இறுக்கத்தை மொத்தமாக நீக்கும். சில நொடிகள் ஆழ்ந்து மூச்சுவிட்டு இந்த நிலையில் இருப்பது உடலுக்கு மிகப்பெரிய நிம்மதியை தரும்.
விபரீத கரணி (Legs-Up-The-Wall Pose)
சுவரை ஒட்டியவாறு கால்களை மேலே தூக்கி வைத்து தரையில் படுக்கும் எளிய முறை இது. நாள் முழுதும் நின்று கொண்டோ அல்லது ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்தோ விற்கும் கால்களுக்கு இது அருமையான ஓய்வை கொடுக்கும். இரண்டு முதல் ஐந்து நிமிடங்கள் வரை இந்த நிலையில் மூச்சை சீராக விடலாம்.
பத்த கோணசனம் (Butterfly Pose)
தரையில நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து, பாதங்களின் அடிப்பகுதியை ஒட்ட வைத்து, முழங்கால்களை இருபுறமும் தளர விடும் முறை இது. நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு இடுப்பு மற்றும் தொடைகளில் ஏற்படும் பிடிப்புகளை இது தளர்வாக்கும்.
மார்ஜாராசனம் (Cat-Cow Pose)
பூனை மற்றும் மாடு செய்யும் அசைவுகளை போன்ற இந்த இயக்கம் முதுகெலும்பின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிக்கும். கைகளையும் முழங்கால்களையும் தரையில் ஊன்றி, மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போதும் வெளிவிடும் போதும் முதுகை மென்மையாக வளைத்து நிமிர்த்துவது முதுகின் வலியை போக்கும்.
பஸ்சிமோத்தானாசனம் (Seated Forward Bend)
கால்களை நீட்டி உட்கார்ந்து, இடுப்பிலிருந்து மென்மையாக முன்னோக்கி குனிந்து கால்களை தொடும் முயற்சி இது. விரல்களை தொட வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. நம் உடலுக்கு எங்கு சௌகரியமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு குனிந்து இயல்பாக மூச்சுவிடலாம். இது இரவில் அமைதியான மனநிலையை தரும்.
சுப்த மத்ஸேந்திராசனம் (Supine Spinal Twist)
படுத்துக்கொண்டு முழங்கால்களை மடக்கி ஒரு பக்கமாக சாய்த்து, தலையை அதற்கு எதிர் திசையிலிருந்து திருப்பும் இந்த அசைவு முதுகுப் பகுதியை இலகுவாக்கும். உடலின் விறைப்பை நீக்கி தூக்கத்திற்குத் தயார்படுத்தும் சிறந்த பயிற்சி இது.
சவாசனம் (Corpse Pose)
எல்லா ஆசனங்களுக்கும் பிறகு உடலை எந்தவித இறுக்கமும் இல்லாமல் அப்படியே தளர்த்திப் படுப்பது. கண்களை மூடி, தாடை மற்றும் தோள்பட்டைகளைத் தளர்த்தி, இயற்கையான மூச்சுக் காற்றைக் கவனித்தாலே போதும், மனம் தானாக அமைதியடைந்துவிடும். ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்கள் வரை இப்படி இருப்பது நல்ல தூக்கத்தை கொண்டுவரும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3667430/
https://www.health.harvard.edu/blog/yoga-for-better-sleep-20151204961