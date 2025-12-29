ETV Bharat / lifestyle

Yearender 2025: கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட பெண்கள் யார்? அடடே இவங்க இருக்காங்களா?

2025-ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட பெண்கள் யார் யார் என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 29, 2025 at 3:11 PM IST

இன்றைய நவீன உலகில், நமக்கு எந்த சந்தேகம் எழுந்தாலும் அல்லது ஒருவரை பற்றிய தகவல் தேவைப்பட்டாலும் நாம் முதலில் தஞ்சமடைவது 'கூகுள்' இடம் தான். கோடிக்கணக்கான மக்களின் அன்றாட வாழ்வின் அங்கமாகிப்போன கூகுள், ஆண்டுதோறும் மக்கள் யாரை அதிகம் தேடினார்கள் என்ற சுவாரஸ்யமான பட்டியலை வெளியிடுவது வழக்கம். அந்த வகையில், 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான 'கூகுள் மோஸ்ட் செர்ச்டு' நபர்களின் பட்டியலை சமீபத்தில் வெளியிட்டது.

இந்த ஆண்டு வெளியான பட்டியல் மிகவும் தனித்துவமானது என்றே சொல்லலாம். ஏனெனில், இதில் இடம்பெற்றுள்ள பெண்கள் வெறும் தங்களின் அசாத்திய உழைப்பு, விடாமுயற்சி மற்றும் சவால்களை முறியடித்த தீரத்தால் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர்கள்.

விளையாட்டு துறையில் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த வீராங்கனைகள், விண்வெளியில் மரண போராட்டத்தை வென்ற சாதனையாளர், முதல் படத்திலேயே பல நூறு கோடி வசூல் சாதனை படைத்த நடிகை எனப் பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த திறமைசாலிகள் இப்பட்டியலில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர். இவர்கள் ஏன் தேடப்பட்டார்கள், இவர்களின் பின்னணி என்ன என்பதைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் (Getty images)

2025-ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட சாதனை பெண்கள்!

ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்: இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், இப்பட்டியலில் முதன்மையான இடத்தில் உள்ளார். மைதானத்தில் எப்போதும் துடிப்பாகவும், கலகலப்பாகவும் இருக்கும் ஜெமிமா, ஒரு ஸ்டைலிஷ் பேட்டர் மற்றும் சிறந்த பீல்டராக அறியப்படுபவர். கிரிக்கெட் மட்டுமின்றி ஹாக்கி, கால்பந்து மற்றும் கூடைப்பந்தாட்டத்திலும் திறமை கொண்டவர்.

சமூக வலைதளங்களில் கிட்டார் வாசிப்பது, பாடுவது என ஆக்டிவ்வாக இருந்ததால், பல கடுமையான விமர்சனங்களையும் ட்ரோல்களையும் சந்தித்தார். ஆனால், 2025 உலகக் கோப்பை ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக 127 ரன்கள் குவித்து வியக்க வைத்தார். சமீபத்திய இலங்கை டி20 தொடரிலும் 'ஆட்ட நாயகி' விருது வென்று தனது 'Career 2.0'-வை வெற்றிகரமாகத் தொடங்கியதால் இவர் அதிகம் தேடப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா
ஸ்மிருதி மந்தனா (Getty images)

ஸ்மிருதி மந்தனா: "பூமியில் வாழ உங்களுக்கு ஒரு மணிநேரம் மட்டுமே மிச்சமிருந்தால் என்ன செய்வீர்கள்?" என்ற கேள்விக்கு, "அதில் அரை மணிநேரம் பேட்டிங் செய்வேன்" என்று கூறியவர் ஸ்மிருதி மந்தனா. அந்த அளவிற்கு கிரிக்கெட் மீது தீராக் காதல் கொண்டவர்.

இந்த ஆண்டு மூன்று விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் (Test, ODI, T20) சதம் அடித்த முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்தார். ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனையாகவும், தரவரிசையில் முதலிடத்தையும் பிடித்தார். இவரது விளையாட்டுச் சாதனைகள் ஒருபுறமிருக்க, இவரது திருமணம் நின்று போனதாலும் இணையத்தில் அதிக தேடல்களுக்கு காரணமாக அமைந்தன.

அனீத் பட்டா
அனீத் பட்டா (Eenadu)

அனீத் பட்டா: திரைப்படப் பின்னணி எதுவுமின்றி, மாடலிங் துறையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் அனீத் பட்டா. இவர் கதாநாயகியாக அறிமுகமான 'சையாரா' (Saiyara) திரைப்படம் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூல் செய்து 2025-ன் மெகா ஹிட் படமாக அமைந்தது. இவரது எதார்த்தமான நடிப்பு இவரை ஒரே இரவில் உலகப் புகழ்பெற்ற நட்சத்திரமாக மாற்றியது. இதனால் கூகுள் மற்றும் ஐஎம்டிபி பிரபலங்கள் பட்டியலில் இவர் இடம்பிடித்தார்.

சுனிதா வில்லியம்ஸ்
சுனிதா வில்லியம்ஸ் (Getty images)

சுனிதா வில்லியம்ஸ்: வெறும் 8 நாட்களுக்காக விண்வெளிக்கு சென்ற அவர், தொழில்நுட்பக் கோளாறால் 9 மாதங்கள் அங்கேயே சிக்கிக் கொண்டார். அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததாக வெளியான புகைப்படங்கள் உலகையே கவலையடைய செய்தன. அவர் பாதுகாப்பாக பூமிக்குத் திரும்புவாரா என்ற ஏக்கத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் அவரைப் பற்றித் தேடினர். மனித மன உறுதியின் அடையாளமாக அவர் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

கிருத்தி சனோன்
கிருத்தி சனோன் (Kriti sanon insta page)

கிருதி சனோன்: பாலிவுட் நடிகை கிருதி சனோன் தனது பன்முகத் திறமையால் தேடப்பட்டார். இவரது 'ஹைஃபென்' (Hyphen) என்ற ஸ்கின்கேர் பிராண்ட் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே 400 கோடி ரூபாய் விற்பனையை தொட்டு சாதனை படைத்தது. மேலும், பெர்லினில் நடைபெற்ற 'உலக சுகாதார உச்சி மாநாடு 2025'-ல் உரையாற்றிய முதல் இந்திய நடிகை என்ற பெருமையையும் பெற்றார். இவரது ஃபேஷன் தேர்வுகள் மற்றும் தொழில்முறை வெற்றிகள் இவரை தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்கில் வைத்திருந்தன.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

