Yearender 2025: மயோனைஸ் முதல் ORS வரை - 2025ல் விவாதப் பொருளான உணவுகளும் அதன் பின்னணிகளும்!

2025ம் ஆண்டு உணவு தொடர்பான சில முக்கிய நிகழ்வுகளையும், அதன் முழுமையான பின்னணிகளையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (Canva)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 11, 2025 at 4:57 PM IST

4 Min Read
2025ம் ஆண்டு என்பது இந்தியா மற்றும் உலகின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்த ஆண்டு என்றே சொல்லலாம். பாரம்பரிய உணவுகள் மீதான அன்பு, மேற்கத்திய உணவு வகைகளின் மீதான ஆர்வம், மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு என பல்வேறு காரணங்களால் உணவு தொடர்பான பல சர்ச்சைகள் இந்த ஆண்டு முழுவதும் தலைப்பு செய்திகளாக வலம் வந்தன.

சமோசா, ஜிலேபி போன்ற பிரபலமான இந்திய ஸ்நாக்ஸ்கள், ORS கரைசல், பலரது விருப்பமான மயோனைஸ், மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட சில வெளிநாட்டு உணவுகள் என பலவும் கவனத்திற்குள் வந்தது. 2025-ஐ பரபரப்பாக்கிய உணவு தொடர்பான சில முக்கிய நிகழ்வுகளையும், அதன் முழுமையான பின்னணிகளையும், இதுகுறித்து அரசு எடுத்த நிலைப்பாடுகளையும் இந்த செய்தி தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

விவாத பொருளான சமோசா மற்றும் ஜிலேபி! 2025ம் ஆண்டின் மத்தியில், மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் ஒரு ஆலோசனைக் குறிப்பு ஊடகங்களில் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டு பெரும் புயலைக் கிளப்பியது. இந்த அறிக்கையின்படி, சமோசா, ஜிலேபி , மற்றும் லட்டு போன்ற பிரபலமான இந்தியத் தின்பண்டங்கள் மீது புகையிலை போன்று 'சுகாதார எச்சரிக்கை லேபிள்கள்' (Warning Labels) ஒட்டப்பட வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டதாக செய்தி வெளியானது.

உடல் பருமன், நீரிழிவு நோய் மற்றும் இதய நோய்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பணியிடங்களில் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக சுகாதார அமைச்சகம் ஒரு பொதுவான ஆலோசனைக் குறிப்பை வெளியிட்டது. இந்தக் குறிப்பானது, அலுவலக வளாகங்கள், கேன்டீன்களில் 'எண்ணெய் மற்றும் சர்க்கரை பலகைகள்' (Oil and Sugar Boards) அமைத்து, மறைந்திருக்கும் கொழுப்பு மற்றும் அதிகப்படியான சர்க்கரை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று மட்டுமே வலியுறுத்தியது.

ஆனால் இந்த உணவுகளுக்கு 'தடை' அல்லது 'கட்டாய எச்சரிக்கை லேபிள்' என்று தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது. சாலையோர கடைகளில் சுட சுட பொரிச்சு தரப்படும் இந்த உணவுகள் பலரது ஆல் டைம் ஃபேவைரைட் உணவுகளாகும். இந்த செய்தி வெளியானதும், பலரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

"சமோசாவுக்கு ஏன் எச்சரிக்கை? பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் சிப்ஸ் மற்றும் சர்க்கரை நிறைந்த பானங்களுக்கு ஏன் இல்லை?" என்று பலரும் விவாதித்தனர். இந்த நிலையில், மத்திய அரசு "சாலையோரக் கடைகளில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களுக்கு எச்சரிக்கை லேபிள்கள் ஒட்டப்பட வேண்டும் என்று எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை" என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. இந்த விவாதம், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கான அரசின் முயற்சிக்கும், பாரம்பரிய உணவுகளின் மீதான மக்களின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பிணைப்புக்கும் இடையே உள்ள சிக்கலான சமநிலையை வெளிப்படுத்தியது.

மருத்துவ அத்தியாவசிய பொருட்களும் கட்டுப்பாடுகளும்: ஆரோக்கியம் சார்ந்த மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வாக, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பிரச்சனகளுக்கு அத்தியாவசிய மருந்தான ORS (Oral Rehydration Solution) கரைசல் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனையில் விதிமுறைகள் கடுமையாக்கப்பட்டன.

ORS என்பது உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) பரிந்துரைத்த ஒரு துல்லியமான உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கலவையாகும். ஆனால், கடைகளில் விற்கப்படும் பல தயாரிப்புகள் கூடுதல் சர்க்கரை மற்றும் செயற்கை நிறமிகள்/இனிப்பூட்டிகளுடன் விற்கப்படுவதாகப் புகார் எழுந்தது. இது ORS-ன் உண்மையான மருத்துவப் பயனை நீர்த்துப்போகச் செய்வதாகக் கருதப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, 2025ம் ஆண்டில், இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) மற்றும் சுகாதாரத் துறை ஆகியவை இணைந்து, விற்பனைக்கு வரும் ORS தயாரிப்புகளில் கட்டாயமாக WHO-அங்கீகரிக்கப்பட்ட கலவையை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், அதிகப்படியான மற்றும் தேவையற்ற சேர்க்கைப் பொருட்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கடுமையான விதிமுறைகளை அமல்படுத்தின. இது மருத்துவ அத்தியாவசியப் பொருட்களில் வணிகமயமாக்கலைத் தடுக்கும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகக் கருதப்பட்டது.

மயோனைஸ் தடை: பெரும்பாலான தெருவோரக் கடைகள் மற்றும் சிறிய உணவகங்களில், முட்டை அல்லது பிற மூலப்பொருட்களுக்குப் பதிலாக, மலிவான மற்றும் தரமற்ற மயோனைஸ் பயன்படுத்தப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. மேலும், இந்த மயோனைஸ்கள் குளிர்சாதனப் பெட்டி இல்லாமல் நீண்ட நேரம் வெளியில் வைக்கப்படுவதால், அவை பாக்டீரியா தொற்றுக்கு உள்ளாகி, நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தலாம் என்ற அச்சம் எழுந்தது.

கோப்புப்படம் (Eenadu)

இதன் விளைவாக, சாலையோரக் கடைகளில் மற்றும் உணவகங்களில் குளிரூட்டப்படாத மயோனைஸ் விற்பனைக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. தயாரிப்பின் தரத்தை உறுதிப்படுத்தவும், நுகர்வோருக்குப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் புதிய சேமிப்பு மற்றும் கையாளும் விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டன. இது உலகளாவிய உணவுப் பொருளான மயோனைஸை இந்தியத் ஸ்ட்ரீட் உணவுச் சூழலில் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கையாகும்.

தடை செய்யப்பட்ட பிற உணவுகள்? 2025-ல் உணவு தொடர்பான ஆரோக்கிய விவாதங்களின் மற்றொரு பரிமாணமாக, சில வெளிநாட்டு உணவுப் பொருட்கள் மீது ஏற்கெனவே இருக்கும் அல்லது புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட தடைகள் கவனம் பெற்றன.

சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களில் மெலமைன் (Melamine) என்ற நச்சு ரசாயனம் கண்டறியப்பட்டதால், அவற்றின் இறக்குமதி மற்றும் விற்பனை மீதான தடையை இந்தியா 2025-லும் நீடித்தது. அதுபோல, அவ்வப்போது எழும் 'பிளாஸ்டிக் அரிசி' தொடர்பான வதந்திகளும், உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கச் செய்தன.

ரொட்டி மற்றும் பேக்கரி தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொட்டாசியம் புரோமேட் என்ற மூலப்பொருள், புற்றுநோய் அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற காரணத்தால், ஏற்கெனவே தடை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், இது பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த 2025-ல் தீவிர சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

