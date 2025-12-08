Year Ender 2025: உறையூர் பருத்தி சேலை டூ தூயமல்லி அரிசி வரை - புவிசார் பெற்ற பொருட்களின் சிறப்பம்சம்!
தமிழ்நாட்டில் மேலும் 5 புதிய பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டதன் மூலம், மாநிலத்தின் மொத்த GI அங்கீகாரப் பொருட்களின் எண்ணிக்கை 74 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
Published : December 8, 2025 at 2:48 PM IST
புவிசார் குறியீடு (Geographical Indication - GI) என்பது ஒவ்வொரு பகுதியை சார்ந்த தனித்துவமான மற்றும் பாரம்பரிய பொருட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஜி.ஐ பெற்ற பொருட்கள் வேறு பகுதியில் இருந்து தயாரிக்க முடியாது. பொருட்களின் உண்மை தன்மையையும் சந்தை மதிப்பையும் அக்கீகரிக்கும் வண்ணம் புவிசார் குறியீடு உள்ளது.
சர்வதேச அளவில் உண்மையான பொருட்களை அங்கீகரித்து சந்தைப்படுத்த புவிசார் குறியீடு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், இந்தியாவில் 1999ம் ஆண்டு இதற்கான சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 2003ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் பல்வேறு காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு வழக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், இந்தியாவில் முதல் புவிசார் குறியீடு டார்ஜிலிங் டீ க்கு வழங்கப்பட்டது.
2024ம் ஆண்டு வரை தமிழகத்தின் GI பெற்ற பொருட்களின் எண்ணிக்கை 69 ஆக இருந்த நிலையில், இந்த வருடம் மேலும் 5 பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 74 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தமிழ்நாடு GI தரவரிசையில் உத்தர பிரதேசத்திற்கு அடுத்தப்படியாக இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இப்படியிருக்க, 2025ம் ஆண்டு தமிழகத்தின் எந்த பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதன் சிறப்பம்சம்கள் என்னென்ன என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
2025ம் ஆண்டு புவிசார் குறியீடு அங்கிகாரம் பெற்ற பொருட்கள்:
- உறையூர் பருத்தி சேலை
- கவுந்தப்பாடி நாட்டு சர்க்கரை
- நாமக்கல் மாக்கல் பாத்திரங்கள்
- தூயமல்லி அரிசி
- அம்பாசமுத்திரம் சொப்பு சாமான்
உறையூர் பருத்தி சேலை: தமிழகத்தில் ஏற்கனவே 10 கைத்தறி துணிகளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்ட நிலையில், தற்போது 11 ஆவதாக உறையூர் பருத்தி சேலைக்கு புவிசார் அங்கிகாரம் கிடைத்துள்ளது. திருச்சி, உறையூர் பகுதியில் சோழ மன்னர்கள், நாயக்கர்களின் ஆட்சி காலத்தில் சாதாரண பருத்தித்துணிகள் கைத்தறி நெசவால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
இரண்டாம் உலகப் போரில் காயமடைந்தவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பேண் எய்டு துணிகள், ஆங்கிலேயோர் ஆட்சியின் கீழ் திருச்சி உறையூர் பகுதியில் அதிகளவில் தயாரிக்கப்பட்டன. காவிரி ஆற்றங்கரையில் நெய்யப்படும் இந்த சேலைகள் லேசான எடை, நீடித்து உழைக்கும் தன்மை மற்றும் நுணுக்கமான கரைகளுக்காகப் புகழ்பெற்றவை. இங்கு 1854ம் ஆண்டு முதல் தனித்துவமான பருத்தி சேலைகள் 50 அங்குல அகலத்துடன் 6,7,8,9 கஜ அளவுகளில் பருத்து நூல் கொண்டு கைத்தறி நெசவால் தயாரிக்கப்படுகிறது.
தூயமல்லி அரிசி: தூயமல்லி அரிசி பாரம்பரிய மற்றும் வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள தானிய வகை ஆகும். இது பார்ப்பதற்கு மல்லிகை மொட்டு போன்று இருப்பதால் தூயமல்லி அரிசி என பெயர் பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த அரிசியில் இரும்பு மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்து, வைட்டமின் ஏ, பி போன்ற ஊட்டச்சத்து நிறைந்துள்ளது.
பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த அரிசி, மன்னர்களால் விரும்பி உண்ணப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அரிசி நரம்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். உட்புற உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை காப்பதோடு நீரிழிவு நோயை தடுப்பதாக 2023ம் ஆண்டு NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கவுந்தப்பாடி நாட்டு சர்க்கரை: ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு அருகே உள்ள கவுந்தப்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிகளவில் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டு, இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த சர்க்கரை. ரசாயனம் மற்றும் நஞ்சு இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுவதே இதன் சிறப்பாக உள்ளது.
இதனால், இரும்பு சக்தி அதிகரிக்கவும், ஜீரணத்திற்கும் உதவுகிறது. குறிப்பாக, அப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் நாட்டு சர்க்கரையை மூட்டை மூட்டையாக கொண்டு வந்து ஏலம் விடுவார்கள். கருப்பு சாற்றை மெதுவாக ஆவியாக்குவதன் மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது.
அம்பாசமுத்திரம் சொப்பு சாமான்: 200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கும் பாரம்பரிய மர சாமான்களுக்கு தற்போது புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, ராஜஸ்தான் என இந்தியாவில் சில பகுதிகளில் மட்டுமே மர செப்பு சாமான்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் பகுதிகளில் பாரம்பரியமாக மரங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் மர செப்பு சாமான்களுக்கு மவுசு அதிகம்.
இந்த பொருள்களை தயாரிப்பதற்கு மூலப்பொருள்களான தைலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மரக்கட்டைகளை புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் போன்ற பகுதியில் இருந்து டன் கணக்கில் வாங்குகின்றனர். இதில், கைவினை கலைஞர்கள் மரக்கட்டைகளை நுணுக்கமான வேளைபாடுகள் செய்து, இயந்திரத்திரங்களின் உதவியோடு, அழகிய கலைநயத்தோடு இழைத்து இந்த செப்பு சாமான்களை தயார் செய்து வருகின்றனர்.
நாமக்கல் கல் பாத்திரங்கள்: சோப்புக்கல்லால் செய்யப்பட்ட சமையல் பாத்திரங்கள் பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஜி.ஐ அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளது என்று சொல்லலாம். நாமக்கல் கல் பாத்திரங்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற முதல்முதலில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் திரும்பப் பெறப்பட்டது.
அதன் பின்னர், 2022ம் ஆண்டு நாமக்கல் கல் பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் எம்.எஸ்.எம்.இ தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம்-அறிவுசார் சொத்து வசதி மையம் இணைந்து புதிய விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்தனர். அப்படி, இந்தாண்டு இந்த கல் பாத்திரங்களுக்கு புவிசார் கிடைத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு புவிசார் குறியீடு பட்டியல், டிசம்பர் 2025
- ஈத்தாமொழி நெட்டைத் தேங்காய், கன்னியாகுமரி
- நீலகிரி டீ
- விருப்பாச்சி வாழை,
- சிறுமலை மலை வாழைப்பழம்
- ஈரோடு மஞ்சள்
- மதுரை மல்லி
- கொடைக்கானல் மலை பூண்டு
- கன்னியாகுமரி கிராம்பு
- ராமநாதபுரம் குண்டு மிளகாய்
- வேலூர் முள் கத்திரிக்காய்
- ஆத்தூர் வெற்றிலை
- கம்பம் பன்னீர் திராட்சை
- சோழவந்தான் வெற்றிலை
- மட்டி வாழைப்பழம்
- மதுரை மரிக்கொழுந்து
- கும்பகோணம் வெற்றிலை
- பண்ரூட்டி பலாப்பழம்
- பண்ரூட்டி முந்திரி
- புளியங்குடி எலுமிச்சை
- சம்பா மிளங்காய் வந்தல்
- சிட்டிகுளம் சின்ன வெங்காயம்
- சித்திரை கார் அரிசி
- ஸ்ரீவில்லுபுத்தூர் பால்கோவா
- கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்
- பழனி பஞ்சாமிர்தம்
- மணப்பாறை முறுக்கு
- ஊட்டி வர்க்கி
- உடன்குடி பனங்கருப்பட்டி
- சேலம் ஜவ்வரிசி
- மார்த்தாண்டம் தேன்
- சேலம் சுங்குடி
- காஞ்சிபுரம் பட்டு
- பவானி ஜமக்காளம்
- மதுரை சுங்குடி
- தஞ்சாவூர் ஓவியம்
- தஞ்சாவூர் கலைத்தட்டு
- சுமாமிமலை வெண்கலக் சின்னங்கள்
- நாகர்கோவில் கோயில் நகைகள்
- ஆரணி பட்டு
- கோவை கோரா பருத்தி
- சேலம் பட்டு
- தஞ்சை தலையாட்டு பொம்மை
- தோடா பூந்தையல்
- பத்தமடைப் பாய்
- நாச்சியார்கோயில் குத்துவிளக்கு
- செட்டிநாடு கொட்டான்
- தஞ்சாவூர் வீணை
- கண்டாங்கி சேலை
- தஞ்சாவூர் நெட்டி சேலை
- மாமல்லபுரம் கல் சிற்பங்கள்
- அரும்பாவூர் மரச்சிற்பம்
- திருபுவனம் பட்டுப் புடவை
- தஞ்சாவூர் கலைத்தட்டு லோகோ
- சுவாமிமலை வெண்கலச் சின்னம் லோகோ
- நாகர்கோவில் கோயில் நகை லோகோ
- கருப்பூர் கலம்காரி ஓவியங்கள்
- கள்ளக்குறிச்சி மரச் சிற்பம்
- நாரசிங்கப்பேட்டை நாகஸ்வரம்
- திண்டுக்கல் பூட்டு
- மைலாடி கல் சிற்பம்
- மானாமதுரை மண்பாண்டம்
- தைக்கால் பிரம்பு கைவினைப் பொருட்கள்
- ஜடேரி நாமக்கட்டி
- நெகமம் காட்டன் சேலை
- செடிபுட்டா சேலை
- விளாச்சேரி களிமண் பொம்மை
- தோவாளை மாணிக்க மாலை
- கோயம்புத்தூர் வெட் கிரைண்டர்
- கிழக்கிந்திய தோல் பொருட்கள்
