இந்த உணவுகளை ஒன்னா சாப்பிட்டா உடல் எடை குறையாதாம்! ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பரிந்துரை!
சாப்பிடும்போது இடையில் குளிர்பானங்கள், சர்க்கரை சேர்த்த பழச்சாறுகள் அல்லது சோடா போன்றவற்றை குடிப்பது தவறானது
Published : December 25, 2025 at 10:55 AM IST
உடல் எடையை குறைப்பதற்கும், தேவையற்ற கொழுப்பை எரிப்பதற்கும் நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சியில், நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதை எதனுடன் சேர்த்து சாப்பிடுகிறோம் என்பதும் அவ்வளவு முக்கியம். எடை குறைப்பு என்பது வெறும் கலோரிகளைப் பொறுத்தது மட்டுமல்ல, நாம் உண்ணும் உணவுகள் ஒன்றோடொன்று எப்படி வினைபுரிகின்றன என்பதையும் பொறுத்தது.
சமீபத்தில், ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா, உடல் எடை குறைப்புக்கான பலன்களை மெதுவாக்கி, வளர்சிதை மாற்றத் திறனைக் குலைக்கக்கூடிய நான்கு உணவு சேர்க்கைகள் குறித்த ஒரு வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வகையில், கொழுப்பை குறைக்கும் பயணத்தை முடக்கும் 4 தவறான உணவு சேர்க்கைகள் குறித்து அவர் கூறுவது என்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பல நேரங்களில் நாம் ஆரோக்கியமான உணவுகளைத் தான் உண்கிறோம் என்று நினைப்போம், ஆனால் தவறான இணைகளுடன் அவற்றை சேர்க்கும்போது, அது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை சீர்குலைத்து கொழுப்பை சேமிக்க ஆரம்பித்துவிடும். நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா குறிப்பிடும் அந்த 4 ஆபத்தான சேர்க்கைகள் இதோ.
அதிக சர்க்கரை கொண்ட பழங்கள் + அதிக மாவுச்சத்து கொண்ட உணவுகள்: பழங்கள் உடலுக்கு நல்லதுதான், ஆனால் அவற்றை அதிக மாவுச்சத்து (Starch) நிறைந்த மதிய அல்லது இரவு உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடுவது கூடாது. பழங்களில் உள்ள பிரக்டோஸ் மற்றும் உணவில் உள்ள குளுக்கோஸ் ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் உடலில் சேரும்போது, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு மிக வேகமாக உயரும். இது இன்சுலின் சுரப்பை அதிகரித்து, உடலில் கொழுப்பு எரிவதை தடுத்து, கொழுப்பு சேமிக்கப்படுவதை ஊக்குவிக்கும் என்கிறார்.
அதிக கொழுப்பு + அதிக கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள்: எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை சப்பாத்தி அல்லது சாதம் போன்ற கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளுடன் அதிகமாக சேர்ப்பது உடல் எடை குறையாமல் தடுக்கும்.
கொழுப்பு மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் கலவையானது வயிறு காலியாகும் நேரத்தைத தாமதப்படுத்துகிறது. இதனால் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் உறிஞ்சப்படுவது நீட்டிக்கப்பட்டு, நீண்ட நேரத்திற்கு இன்சுலின் அளவு அதிகமாகவே இருக்கும். இது எதிர்காலத்தில் உடல் எடை பெருமளவு அதிகரிக்க ஒரு முக்கிய காரணியாகிறது.
சர்க்கரை + காஃபின்: நம்மில் பலருக்கும் காலையில் எழுந்தவுடன் சர்க்கரை சேர்த்த காபி அல்லது டீ குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கும். இது உடல் எடை குறைப்புப் பயணத்திற்குப் பெரிய முட்டுக்கட்டை என குறிப்பிடுகிறார். காஃபின் மற்றும் சர்க்கரையை ஒன்றாக சேர்த்து உட்கொள்ளும்போது, உடலில் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) எனப்படும் அழுத்த ஹார்மோன் அதிகரிக்கிறது. இது இன்சுலின் உணர்திறனைக் குறைப்பதுடன், அடுத்த சில மணிநேரங்களுக்கு நமக்கு அதிகப்படியான பசியை உண்டாக்கும். இதனால் நாம் தேவையற்ற கலோரிகளை உட்கொள்ள நேரிடும்.
உணவோடு சேர்த்து குடிக்கப்படும் திரவக் கலோரிகள் : சாப்பிடும்போது இடையில் குளிர்பானங்கள், சர்க்கரை சேர்த்த பழச்சாறுகள் அல்லது சோடா போன்றவற்றை குடிப்பது மிகவும் தவறானது. நாம் உணவை மென்று சாப்பிடும்போது மூளைக்கு 'வயிறு நிறைந்துவிட்டது' என்ற சமிக்ஞை செல்லும்.
ஆனால் திரவ வடிவில் உள்ள கலோரிகள் இந்த சமிக்ஞையை தாண்டி சென்றுவிடும். இதனால் நாம் வழக்கத்தை விட அதிக உணவைச சாப்பிடுவோம். மேலும், இது ஜீரண ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டைத் தாமதப்படுத்தி பசியை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் செய்யும்.
அப்புறம் என்ன நண்பர்களே! ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு உடற்பயிற்சி எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட முக்கியம் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு முறைகள். ஊட்டச்சத்து நிபுணர் லவ்னீத் பத்ரா கூற்றுப்படி, இந்த தவறான உணவு சேர்க்கைகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடை குறைப்பு முயற்சியில் விரைவான மாற்றத்தை காண முடியும்.
