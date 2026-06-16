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உலக பாம்பு தினம்: உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் பாம்புகள் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!

மனிதர்களை விட பாம்புகள் தன் சொந்த இனத்தை நினைத்து தான் அதிகம் பயப்பட வேண்டும். பெயரில் 'கிங்' (King) என்று இருக்கும் பாம்புகள் எல்லாமே மற்ற பாம்புகளை வேட்டையாடி சாப்பிடுவதில் ராஜாக்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 16, 2026 at 12:45 PM IST

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"பாம்பு" என்ற சொல்லைக் கேட்டாலே, நம் எல்லோர் மனதிலும் சட்டென்று ஒரு பயமும் நடுக்கமும் தொற்றிக்கொள்வது இயற்கைதான். நம் ஊர் பாட்டி கதைகளில் வரும் நாகப்பாம்பு, திரைப்படங்களில் காட்டும் பழிவாங்கும் பாம்புகள், மற்றும் சிறுவயதில் நாம் பார்த்த கார்ட்டூன் கதைகள் என அனைத்துமே பாம்புகளை ஆபத்தான ஒரு வில்லனாகவே நமக்கு காட்டியுள்ளன. இதனால் தான் உலகிலேயே மனிதர்கள் அதிகம் பயப்படும் உயிரினங்களின் பட்டியலில் பாம்புகள் முன்னணியில் இருக்கின்றன.

ஆனால், உண்மையில் பாம்புகள் நாம் நினைப்பது போல எப்போதும் மனிதர்களை தாக்கும் குணம் கொண்டவையா? அல்லது அவை இயற்கையின் மிக அற்புதமான ஒரு படைப்பா? இன்று உலக பாம்பு தினம் (World Snake Day). இந்த நாளில், பாம்புகளைப் பற்றிய பயத்தைப் போக்கி, நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் 6 வியப்பூட்டும் உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

பனிப்பிரதேசம் தவிர உலகம் முழுவதும் வாழும் பாம்புகள்

பாம்புகள் உலகிலுள்ள பெரும்பாலான கண்டங்களிலும் பரவி வாழ்கின்றன. உலகம் முழுவதும் சுமார் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பாம்பு வகைகள் உள்ளன. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், கடும் பனிப்பொழிவு இருக்கும் ஆர்க்டிக் வட்டாரத்தில் கூட 'ஆடர்' (Adder) என்ற ஒரு வகை பாம்பு வாழ்கிறது. குளிர்காலத்தை அது ஜாலியாகக் கடந்துவிடுகிறது.

அதே நேரத்தில், பாம்புகளே இல்லாத இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், அயர்லாந்து, ஐஸ்லாந்து, கிரீன்லாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு செல்லலாம். காரணம், இந்த நாடுகளில் காடுகளில் வாழும் நிலப்பரப்பு பாம்புகள் சுத்தமாக கிடையாது.

பாம்புகளை விட தேனீக்களால் தான் அதிக மரணங்கள்!

பாம்புகள் என்றாலே கடித்து கொன்றுவிடும் என்று நாம் பயப்படுகிறோம். ஆனால், பல ஆய்வுகளின்படி உலக அளவில் பாம்பு கடித்து இறப்பவர்களை விட, தேனீ மற்றும் குளவிகள் கொட்டி இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை தான் மிக அதிகம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

பாம்புகள் பொதுவாக மனிதர்களை தேடி வந்து கடிப்பதில்லை. தற்காப்பிற்காக மட்டுமே அவை சீறுகின்றன. உதாரணமாக, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளில் பாம்பு கடித்து மனிதர்கள் இறப்பது என்பது பல தசாப்தங்களுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் மிக அரிய நிகழ்வாகவே உள்ளது. எனவே, பாம்புகள் நாம் நினைப்பது போல மனிதர்களின் எதிரி அல்ல.

இரண்டு வருடங்கள் வரை சாப்பிடாமல் உயிர்வாழும்!

பாம்புகள் குளிர் ரத்த பிராணிகள் என்பதால், அவற்றின் உடலின் செரிமான வேகம் மிக மிக குறைவு. இதனால் அவற்றுக்கு தேவையான ஆற்றலும் குறைவுதான். சில வகை பெண் பாம்புகள் ஒருமுறை சாப்பிட்டால், அடுத்த 18 மாதங்களுக்கு உணவில்லாமல் வாழும்.

ஆப்பிரிக்க பாறை மலைப்பாம்புகள் போன்ற பெரிய பாம்புகள், கலைமான்களை முழுதாக விழுங்கிவிட்டு, அடுத்த 2 வருடங்கள் வரை சாப்பிடாமல் நிம்மதியாக இருக்கும். ஒரு பெரிய இரையை விழுங்கிய பிறகு, அது செரிமானமாக பாம்புகளுக்கு பல வாரங்கள் ஆகும். இந்த நேரத்தில் ஏதேனும் ஆபத்து வந்தால், அவை தப்பித்து ஓடுவதற்காக விழுங்கிய உணவை உடனடியாக வாந்தி எடுத்துவிட்டு வேகமாக சென்றுவிடும்.

சொந்த இனத்தையே சாப்பிடும் 'ராஜா' பாம்புகள்!

மனிதர்களை விட பாம்புகள் தன் சொந்த இனத்தை நினைத்து தான் அதிகம் பயப்பட வேண்டும். பெயரில் 'கிங்' (King) என்று இருக்கும் பாம்புகள் எல்லாமே மற்ற பாம்புகளை வேட்டையாடி சாப்பிடுவதில் ராஜாக்கள். நம் ஊரில் காணப்படும் ராஜநாகம் (King Cobra) மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள கிங் ஸ்நேக் போன்ற பாம்புகள் தங்களுக்குப் பசிக்கும் போது, எதிரே வரும் மற்ற பாம்புகளையே உணவாக்கிக் கொள்ளும். அதனால், இரண்டு பாம்புகள் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்திருப்பதைப் பார்த்தால், அவை அன்பு காட்டுகின்றன என்று அர்த்தமல்ல, அவை ஒன்றுக்கொன்று சண்டையிட்டு கொள்கின்றன என்று அர்த்தம்.

வாழ்நாள் முழுவதும் வளரும் பாம்புகள்!

மரங்களை போலவே பாம்புகளும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அவை முழு வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு, வளர்ச்சியின் வேகம் குறையுமே தவிர, வளர்வது நிற்பதே இல்லை. அவற்றின் ஆயுட்காலம் முடியும் வரை அவை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

உலகின் மிக நீளமான பாம்பான 'மலைப்பாம்பு' (Reticulated Python) 30 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியது. அதேபோல், உலகின் மிக அதிக எடையுள்ள பாம்பான 'அனகோண்டா' (Green Anaconda) சுமார் 226 கிலோ வரை எடை கொண்டதாக இருக்கும்!

நூடுல்ஸ் அளவுள்ள குட்டிப் பாம்பு!

மிகப் பெரிய பாம்புகளை பார்த்த நமக்கு, உலகின் மிகச்சிறிய பாம்பு எது என்று தெரியுமா? அதுதான் 'பார்படாஸ் த்ரெட்ஸ்நேக்' (Barbados Threadsnake). மண்ணிற்குள் வாழும் இந்த பாம்புகள், நாம் சாப்பிடும் நூடுல்ஸ் போல மிக மெலிதாகவும், வெறும் 4 அங்குலம் நீளமும் கொண்டவை. அதாவது நாம் எழுதும் பேனாவை விடச் சிறியவை.

இவை அளவில் மிகச் சிறியதாக இருப்பதால், ஒரு நேரத்தில் ஒரே ஒரு முட்டையை மட்டுமே இடுகின்றன. இவை பார்ப்பதற்கு மண்புழு போல இருக்கும். ஒரு சிறிய நாணயத்தின் மேல் சுருண்டு படுத்துக் கொள்ளும் இந்த குட்டிப் பாம்புகளை பார்த்தால் யாருக்குமே பயம் வராது, மாறாக ஆச்சரியமே மேலோங்கும்.

பாம்புகள் ஆபத்தானவை, கெட்டவை என்ற எண்ணம் நம்மிடையே காலம் காலமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், அவை இயற்கையின் சமநிலையைப் பாதுகாப்பதில் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாகும். குறிப்பாக, விவசாய நிலங்களில் பயிர்களை அழிக்கும் எலிகள் மற்றும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி விவசாயிகளின் தோழனாக விளங்குகின்றன.

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உலக பாம்பு தினம்
WORLD SNAKE DAY

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