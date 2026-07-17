ETV Bharat / lifestyle

உலக எமோஜி தினம்: கடிதம் முதல் எமோஜி வரை மாறும் மனிதர்களின் மொழி!

ஆரம்பத்தில் பக்கம்பக்கமாக எழுதிய நாம், டெக்னாலஜி வளர வளர நேரமில்லை என்ற காரணத்தால் வார்த்தைகளை குறைக்க ஆரம்பித்தோம். 'Good Morning' என்பது 'GM' ஆனது. 'Take Care' என்பது 'TC' ஆனது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

முன்பெல்லாம் ஒருவருக்கு கடிதம் எழுத அமர்ந்தால், "நலம், நலமறிய ஆவல்" என்று தொடங்கி, பக்கம்பக்கமாக பேனா மை தீரும் வரை மனக் குமுறல்களையும் மகிழ்ச்சியையும் கொட்டித் தீர்ப்போம். அஞ்சல் அட்டை, இன்லண்ட் லெட்டர் எனத் தொடங்கிய அந்தப் பயணம், கணினி வந்ததும் மின்னஞ்சலாக மாறியது. பிறகு, மொபைல் போன் யுகத்தில் அது 'எஸ்.எம்.எஸ்' ஆகச் சுருங்கி, வாட்ஸ்அப் வந்தவுடன் இன்னும் குட்டியான சாட்டிங் ஆக மாறியது.

ஆனால் இன்று? ஒரு பெரிய பாராவுக்கு பதிலாய், ஒரே ஒரு 'தம்ஸ் அப்' அல்லது 'சிரிக்கும் முகம்' எமோஜி போட்டுவிட்டு அடுத்த வேலைக்கு போய்விடுகிறோம். வார்த்தைகள் மெல்ல மெல்ல மறைந்து, இன்று ஒரு குட்டி எமோஜி ஒட்டுமொத்த உரையாடலையும் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இன்று உலக எமோஜி தினம். இந்த நாளில், நம்முடைய பேச்சு மொழி எப்படி இவ்வளவு தூரம் சுருங்கியது, இதனால் நமக்குள் இருக்கும் அந்தப் பாசமும் நேசமும் குறைந்துபோகிறதா என்று கொஞ்சம் திரும்பிப் பார்ப்போம்.

கடிதம் முதல் எமோஜி வரை: சுவாரசியமான பரிணாம வளர்ச்சி!

மனித நாகரிகத்தின் தொடக்கத்தில் ஓவியங்களை வரைந்துதான் மனிதன் தன் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொண்டான். இன்று சுழன்று சுழன்று மீண்டும் அதே இடத்திற்கே வந்திருக்கிறோம்.

  • வார்த்தைகளின் சுருக்கம்: ஆரம்பத்தில் பக்கம்பக்கமாக எழுதிய நாம், டெக்னாலஜி வளர வளர நேரமில்லை என்ற காரணத்தால் வார்த்தைகளை குறைக்க ஆரம்பித்தோம். 'Good Morning' என்பது 'GM' ஆனது. 'Take Care' என்பது 'TC' ஆனது.
  • எமோஜிகளின் எண்ட்ரி: வார்த்தைகளை டைப் செய்யக்கூட சோம்பேறித்தனம் வந்தபோதுதான், ஜப்பானில் உருவான எமோஜிகள் உலகத்தை ஆளத் தொடங்கின. கோபத்தை வார்த்தைகளால் வடிப்பதை விட, ஒரு சிவப்பு முக எமோஜி காட்டிவிடுவது எளிதாகிப்போனது.

எமோஜிகளால் நெருக்கமா? அல்லது தூரமா?

ஒரே ஒரு சின்னப் படம் நாம் சொல்ல நினைக்கும் உணர்வை அப்படியே கடத்திவிடுகிறது என்பது உண்மைதான். ஆனால், இதில் ஒரு சிக்கலும் இருக்கிறது. நேரில் பார்க்கும்போது அழுதுகொண்டே கூட, போனில் 'ஹாஹா' எமோஜி அனுப்ப முடியும். வார்த்தைகள் இருக்கும்போது அதில் ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்கும். ஆனால், எமோஜிகள் பல நேரங்களில் நம் உண்மையான முக மூடியை மறைக்கும் ஒரு கருவியாக மாறிவிடுகின்றன.

முன்பெல்லாம் ஒரு நண்பன் சோகமாக இருந்தால், போன் செய்து பேசி ஆறுதல் படுத்துவோம். இப்போது ஒரு 'வருத்தமான முகம்' எமோஜியைப் போட்டுவிட்டு நம் கடமை முடிந்தது என நினைத்துக் கொள்கிறோம். இது மனிதர்களுக்கிடையேயான அந்த உண்மையான 'பெர்சனல் டச்'சை (Personal Touch) கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைத்து வருகிறதோ என்ற பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

மொழியை கடக்கும் எமோஜி!

இதற்கு இன்னொரு பாசிட்டிவான பக்கமும் இருக்கிறது. உங்களுக்கு பிரெஞ்சு மொழியோ அல்லது இந்தி மொழியோ தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், நீங்கள் அனுப்பும் ஒரு 'இதய' எமோஜி அல்லது 'நன்றி' எமோஜி உலகத்தில் இருக்கும் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் புரியும். மொழி தெரியாத இருவரை இணைக்கும் ஒரு உலகளாவிய மொழியாக இன்று எமோஜிகள் மாறியிருக்கின்றன.

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை நாம் தவிர்க்க முடியாது. எமோஜிகள் நம் உரையாடல்களை எளிமையாக்குகின்றன, சுவாரசியமாக்குகின்றன என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால், அவை மட்டுமே முழுமையான உரையாடலாக மாறிவிட கூடாது.

அவ்வப்போது எமோஜிகளை தாண்டி, உங்கள் அன்பானவர்களிடம் வார்த்தைகளால் பேசுங்கள். குரல் கொடுத்து வாழ்த்துங்கள். இந்த உலக எமோஜி தினத்தில், வாட்ஸ்அப்பில் எமோஜி அனுப்புவதோடு நிறுத்திவிடாமல், உங்களுக்குப் பிடித்தமானவர்களுக்கு போன் செய்து, "நீ நல்லா இருக்கியா?" என்று நாலு வார்த்தை பேசிப் பாருங்கள்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6803511/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958826001569

இதையும் படிங்க:

தம்பதியர் இடையே இடைவெளி அவசியமா? கணவன் - மனைவி உறவை பலப்படுத்தும் ஜப்பானியர்களின் 'மா' ரகசியம்!

மனதை வாட்டும் பழைய நினைவுகள்: மீள முடியாமல் தவிப்பது ஏன்?

TAGGED:

உலக எமோஜி தினம்
EVOLUTION OF COMMUNICATION
DIGITAL CONVERSATION
WORLD EMOJI DAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.