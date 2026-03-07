2026 மகளிர் தின ஸ்பெஷல்: அம்மா, மனைவி, தோழி, காதலிக்கு பகிர 25 வாழ்த்து செய்திகள்!
2026 உலக மகளிர் தினத்தில் உங்கள் அன்புக்குரிய பெண்களுக்கு பகிர சில சிறப்பான வாழ்த்துகள் இதோ..
Published : March 7, 2026 at 3:16 PM IST
நமது வீட்டின் ஒவ்வொரு காலையும் ஒரு பெண்ணின் கையசைவில்தான் தொடங்குகிறது. விடியும் முன்னே எழுந்து காபி போடும் அம்மாவாகட்டும், அரக்கபரக்க வேலைக்கு தயாராகும் மனைவியாகட்டும் அல்லது தூக்கக் கலக்கத்தோடு பள்ளிக்கு செல்லும் மகளாகட்டும், இவர்கள்தான் நம் வாழ்வின் ஆதாரத் தூண்கள்.
அலுவலக வேலை, வீட்டுப் பொறுப்பு, குழந்தைகளின் கல்வி என ஓயாமல் சுழலும் அவர்களுக்கு, நாம் செய்யும் ஆகச்சிறந்த மரியாதை என்பது அவர்கள் செய்யும் பணிகளை அங்கீகரிப்பதும், அவர்களுக்கு துணையாக நிற்பதுமே ஆகும்.
இன்று நாம் காணும் ஒவ்வொரு வெற்றியின் பின்னாலும் ஒரு பெண்ணின் தியாகமோ அல்லது உழைப்போ ஏதோ ஒரு விதத்தில் கலந்திருக்கிறது. இதனை நினைவுபடுத்தும் விதமாகவே ஆண்டுதோறும் மார்ச் 8-ஆம் தேதி சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
உறவுகளுக்குள் உயிர் கொடுக்கும் அக்கா, தங்கை, தோழி எனப் பல முகங்களாகப் பயணிக்கும் பெண்களின் இருப்பைக் கொண்டாடுவோம். இந்த மகளிர் தினத்தில், உங்கள் வாழ்வில் இருக்கும் அத்தனை பெண்களுக்கு அன்பையும் நன்றியை பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமையட்டும். இதோ உங்களுக்காக 25 மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
மகளிர் தின வாழ்த்துகள்
- அன்பாலும் அரவணைப்பாலும் இந்த உலகை அழகாக்கும் அனைத்துப் பெண்களுக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- குடும்பம், வேலை என இரண்டையும் சமபலத்துடன் கையாளும் பெண்மையின் வலிமைக்கு என் வாழ்த்துகள்.
- தடைகளைத் தகர்த்துத் தனக்கான பாதையை உருவாக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- மென்மையும் துணிச்சலும் ஒருசேரக் கொண்ட உன்னத பிறவியான பெண்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
- வீட்டின் ஒளியாகவும், சமூகத்தின் வழிகாட்டியாகவும் திகழும் பெண்களுக்கு இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- எந்த சூழலிலும் சோர்ந்து போகாமல் முன்னேறும் பெண்களின் விடாமுயற்சிக்கு என் வாழ்த்துகள்.
- அன்பைப் பகிர்வதிலும் அறிவை வளர்ப்பதிலும் நிகரற்ற அனைத்து பெண்களுக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- கனவுகளை நனவாக்க ஓடும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த மகளிர் தினத்தில் என் வாழ்த்துகள்.
- சகிப்புத்தன்மையே ஆயுதமாகக் கொண்டு சாதிக்கும் பெண்மையின் பொறுமைக்கு என் தலைவணக்கம். இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- தன்னம்பிக்கையே அழகாக கொண்டு நடைபோடும் சிங்கப் பெண்களுக்கு இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- சமையலறை முதல் விண்வெளி வரை தனது முத்திரையைப் பதிக்கும் பெண்ணினத்திற்கு என் வாழ்த்துகள்.
- அடுத்த தலைமுறையை அறத்தோடு உருவாக்கும் தாய்மையின் தூய்மைக்கு இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- தியாகங்களைச் சிரித்துக் கொண்டே ஏற்கும் பெண்களின் பேருள்ளத்திற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
- எதார்த்தமான வாழ்க்கையில் எத்தனையோ மாற்றங்களைச் செய்யும் பெண்களின் ஆற்றலுக்கு என் வாழ்த்துகள்.
- உறவுகளுக்குப் பாலமாகவும், உணர்வுகளுக்கு உயிராகவும் இருக்கும் பெண்களுக்கு இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- முகத்தில் புன்னகையை சுமந்து கொண்டு முட்களை கடக்கும் பெண்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
- கல்வியாலும் அறிவாலும் சமூகத்தை மேன்மைப்படுத்தும் பெண் ஆளுமைகளுக்கு இனிய வாழ்த்துகள்.
- ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் அமையும் நன்னாளை நோக்கிப் பயணிக்கும் பெண்களுக்கு வாழ்த்துகள்.
- குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சிக்காக ஓயாமல் உழைக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- உங்கள் சுதந்திரமும் உங்கள் முடிவுகளுமே உங்களின் மிகப்பெரிய வெற்றி. இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- அன்பால் உலகை ஆளும் ஆற்றல் கொண்ட அனைத்துப் பெண்மணிகளுக்கும் என் இனிய வாழ்த்துகள்.
- சவால்களை சாதனைகளாக மாற்றும் உத்வேகம் கொண்ட பெண்களுக்கு இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.
- உங்கள் இருப்பு இந்த உலகிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரம். அனைத்துப் பெண்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
- சாதிக்கும் எண்ணம் கொண்ட ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த மார்ச் 8 ஒரு புதிய தொடக்கமாக அமையட்டும்.
- பெண்மை போற்றுவோம், பெருமை கொள்வோம்! உலகெங்கும் உள்ள அனைத்துப் பெண்களுக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துகள்.