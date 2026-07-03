பெண்களின் இதய நோய் அபாயத்தை 20% குறைக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங்: ஆய்வில் சூப்பர் தகவல்!
ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங்யை வெறும் நடைப்பயிற்சி, மிதிவண்டி ஓட்டுதல் அல்லது நீச்சல் போன்ற கார்டியோ பயிற்சிகளுடன் சேர்த்து செய்யும்போது இரட்டிப்பு பலன் கிடைக்கிறது.
Published : July 3, 2026 at 10:37 AM IST
உடல் ஆரோக்கியம் என்று வரும்போது நம்மில் பலரும் நடைப்பயிற்சி, ஓட்டம் அல்லது யோகா போன்ற பயிற்சிகளுக்கே முக்கியத்துவம் தருகிறோம். ஆனால், தசைகளை வலுவாக்கும் ‘ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங்’ (Strength Training) எனப்படும் பலப்பயிற்சிகளை பெண்கள் பெரும்பாலும் தவிர்த்துவிடுகிறார்கள். பளு தூக்குதல் அல்லது உடலின் எடையை பயன்படுத்தி செய்யும் பயிற்சிகள் ஆண்களுக்கு மட்டுமானது என்ற தவறான புரிதல் நம்மிடையே உள்ளது.
உண்மையில், இந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங் பெண்களின் எலும்புகளை வலுவாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் இதயத்தை பாதுகாப்பதிலும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு ஒன்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. வாரத்திற்கு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே இதற்காக ஒதுக்கினால், இதய நோய்கள் வரும் அபாயத்தை பெருமளவு குறைக்கலாம் என்கிறது அந்த ஆராய்ச்சி.
எதற்காக ஆய்வு?
அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற ஹார்வர்ட் பொது சுகாதாரப் பள்ளியை சேர்ந்த மருத்துவர் தியான்யுவே ஜாங் தலைமையிலான குழுவினர் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர். இதற்காக, நிரசஸ் ஹெல்த் ஸ்டடி திட்டத்தில் பங்கேற்ற ஒரு லட்சத்து 17,000க்கும் மேற்பட்ட பெண்களின் நீண்டகால சுகாதார தரவுகள் நுணுக்கமாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.
ஆய்வில் பங்கேற்ற பெண்களின் அன்றாட உடற்பயிற்சி பழக்கங்கள், அவர்கள் செய்யும் பலப்பயிற்சியின் அளவு, நடைப்பயிற்சி போன்ற கார்டியோ பயிற்சிகள் மற்றும் அவர்கள் எவ்வளவு நேரம் தொலைக்காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் போன்ற அனைத்து வாழ்வியல் முறைகளும் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டன.
ஆய்வின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் என்ன?
வழக்கமாக உடற்பயிற்சி செய்யாத பெண்களுடன் ஒப்பிடுகையில், வாரத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் பலப்பயிற்சி செய்த பெண்களுக்கு தீவிர இதய நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருபது சதவீதம் குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு ஏற்படும் மாரடைப்பு அபாயத்தை குறைப்பதில் இந்த பயிற்சிகள் பெரும் பங்காற்றுகின்றன.
வாரத்திற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் கூடுதலாக செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மணி நேர பலப்பயிற்சியும் இதய நோய் அபாயத்தை இன்னும் குறைக்கிறது. உடல் எடை, நீரிழிவு நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் போன்ற மற்ற உடல்நல காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்ட பிறகும், பலப்பயிற்சி செய்தவர்களுக்கு இதய நோய் ஆபத்து கணிசமாக குறைந்திருப்பது உறுதியானது.
ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங் எவ்வாறு இதயத்தை பாதுகாக்கிறது?
பலப்பயிற்சி செய்யும்போது அது நம் உடலில் தசை வலிமையை அதிகரிப்பதுடன் பல நன்மைகளை செய்கிறது. முதலாவதாக, இது உடலில் இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்கி, சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. இரண்டாவதாக, தேவையற்ற கொழுப்பை கரைத்து, உடல் எடையை சீராக பராமரிக்க உதவுகிறது. மூன்றாவதாக, இதய நோய்க்கு முக்கிய காரணமான கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து, ரத்த அழுத்தத்தை ஆரோக்கியமான அளவில் வைக்கிறது.
இந்த ஆய்வில் மற்றொரு சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால், பலப்பயிற்சி மாரடைப்பை தடுக்கும் அளவிற்கு பக்கவாதம் ஏற்படுவதை தடுப்பதில்லை. மாரடைப்பும் பக்கவாதமும் உடலில் வெவ்வேறு உயிரியல் செயல்முறைகளால் ஏற்படுவதால் இந்த வேறுபாடு இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
கார்டியோ மற்றும் பலப்பயிற்சியின் கூட்டு நன்மைகள்
இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், ஸ்ட்ரென்த் ட்ரெய்னிங்யை வெறும் நடைப்பயிற்சி, மிதிவண்டி ஓட்டுதல் அல்லது நீச்சல் போன்ற கார்டியோ பயிற்சிகளுடன் சேர்த்து செய்யும்போது இரட்டிப்பு பலன் கிடைக்கிறது. வாரத்திற்கு இரண்டு மணி நேர பலப்பயிற்சியுடன், மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் 150 நிமிட மிதமான நடைப்பயிற்சியையும் சேர்த்து செய்த பெண்களுக்கு, எந்த பயிற்சியும் செய்யாத பெண்களை விட மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு நாற்பத்தைந்து சதவீதம் குறைவாக இருந்தது.
அதேபோல், திட்டமிட்டு உடற்பயிற்சி செய்வதோடு நின்றுவிடாமல், நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதும், குறிப்பாக நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை தவிர்ப்பதும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியம் என்று இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
நிபுணர்களின் ஆலோசனை
வழக்கமாக உடற்பயிற்சி செய்யும் பெண்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களின் வழக்கமான கார்டியோ பயிற்சிகளுடன் இந்த பலப்பயிற்சியையும் சேர்த்து கொள்ளும்போது, இதய நோய் அபாயம் இன்னும் குறைகிறது என்று ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியர் மருத்துவர் தியான்யுவே ஜாங் கூறுகிறார்.
அதேபோல், யேல் மருத்துவப் பள்ளியின் பேராசிரியர் மருத்துவர் ஹார்லன் எம். க்ரம்ஹோல்ஸ் கூறும்போது, நாங்கள் நீண்ட காலமாகவே பலப்பயிற்சிகளை செய்யுமாறு வலியுறுத்தி வருகிறோம். இந்த ஆய்வு அதற்கு வலுவான ஆதாரத்தை அளித்துள்ளது.
பெண்கள் தங்களின் நீண்ட ஆயுளுக்கும், உடல் இயக்கத்திற்கும் வாராந்திரப் பட்டியலில் பலப்பயிற்சிகளைச் சேர்க்க வேண்டியது கட்டாயம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே, பெண்கள் தங்கள் அன்றாட வீட்டு வேலைகளுக்கு நடுவே, வாரத்திற்கு இரண்டு மணி நேரம் உடலை வலுவாக்கும் எளிய பயிற்சிகளுக்கு ஒதுக்குவது அவர்களின் இதயத்தை நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கும்.
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