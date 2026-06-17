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ஹேர் டை மற்றும் ஹேர் ஸ்ட்ரெய்ட்னிங் செய்வது மார்பக புற்றுநோயை ஏற்படுத்துமா? எச்சரிக்கும் மருத்துவர்!

எந்தவொரு ஹேர் கலரிங் பொருளையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால், காதுக்கு பின்புறமோ அல்லது கையின் உட்பகுதியிலோ சிறிதளவு தடவி, 24 முதல் 72 மணி நேரம் வரை 'பேட்ச் டெஸ்ட்' செய்து பார்த்து கொள்வது பாதுகாப்பானது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 17, 2026 at 5:35 PM IST

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தலைமுடிக்கு வண்ணம் பூசுவது என்பது இன்று பலருடைய மாதாந்திர பராமரிப்பில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகிவிட்டது. நரைமுடியை மறைக்கவோ அல்லது தோற்றத்தை மாற்றவோ கடைகளில் விற்கும் ஹேர் டைகளை வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், இந்த அழகுப் பொருட்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் ரசாயனங்கள் நம் உடலுக்கு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

சந்தையில் விற்கப்படும் தயாரிப்புகளில் தரம் குறைந்த ரசாயனங்கள் கலக்கப்படுவதை தடுக்க மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CDSCO) தற்போது புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. நுகர்வோராக நாம் பயன்படுத்தும் பொருளில் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது.

ஹேர் கலரிங் தயாரிப்பில் இருக்கும் ரசாயனங்கள்

தலைமுடிக்கு வண்ணம் பூசும் போது ஒரு வேதியியல் செயல்முறை நடக்கிறது. முடியின் இயற்கையான நிறத்தை மாற்றுவதற்கு ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில் முக்கியமாக அம்மோனியா, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, ரெசோர்சினால் போன்ற பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

அம்மோனியா முடியின் வேர்க்கால்களை திறந்து நிறமிகளை உள்ளே அனுப்ப உதவுகிறது. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு முடியின் நிறத்தை வெளுக்க செய்கிறது. இதனால் தலைமுடி தன் ஈரப்பதத்தை இழந்து வறண்டு, எளிதில் உடையக்கூடியதாக மாறுகிறது. அடர் நிற தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் டோலுவின் மற்றும் நிலக்கரி தார் போன்ற பொருட்கள் ஒவ்வாமையை தூண்டும் தன்மை கொண்டவை.

எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்:

ஹேர் டை தயாரிப்புகளில் தோல் மருத்துவர்கள் முக்கியமாக குறிப்பிடுவது 'பாரா-பினிலின்டையமின்' (PPD) என்ற ரசாயனத்தை பற்றித்தான். இது குறித்து சென்னை ரெலா மருத்துவமனையின் தோல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் கதீஜா நாசிகா குறிப்பிடும் போது, "இந்த பிபிடி ரசாயனம் சாதாரண அரிப்பில் தொடங்கி முகம் வீங்குவது, கண்களைச் சுற்றி சிவப்பது, கடுமையான தோல் அழற்சி மற்றும் தோலில் கருந்திட்டுகள் ஏற்படுவது போன்ற பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது" என்கிறார்.

மேலும், இதில் சேர்க்கப்படும் ஃபார்மால்டிஹைட் போன்ற பொருட்கள் நீண்ட கால அளவில் புற்றுநோயை தூண்டும் காரணியாக மாறலாம் என்றும், 1980களுக்குப் பிறகு தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பானதாக மாற்றப்பட்டாலும் இதற்கான வாய்ப்பு முற்றிலும் இல்லையென்று சொல்ல முடியாது என்றும் கூறுகிறார்.

பார்லர்களில் வேலை செய்பவர்களுக்கு நோய் அபாயம்!

அழகு சாதனப் பொருட்களில் இருக்கும் சில ரசாயனங்கள் உடலின் ஹார்மோன் சமநிலையைப் பாதிக்கின்றன. வதோதரா பைலால் அமின் பொது மருத்துவமனையின் மகப்பேறு நிபுணர் டாக்டர் மோனிகா ஜானி கூறும்போது, ஹேர் டைகள் மற்றும் தலைமுடியை நேராக்கும் தயாரிப்புகளில் இருக்கும் நச்சு பொருட்கள் நமது டிஎன்ஏ-வை பாதித்து புற்றுநோயை உருவாக்கலாம் என்று தெரிவிக்கிறார்.

2024ம் ஆண்டு வெளியான சர்வதேச புற்றுநோய் இதழின் ஆய்வின்படி, 5 முதல் 8 வாரங்களுக்கு ஒருமுறை ரசாயன முறையில் தலைமுடியை நேராக்கும் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 30 சதவீதம் அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, பார்லர்களில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் இந்த ரசாயனங்களை தினமும் கையாளுவதால் அவர்களுக்கு இந்த பாதிப்புகள் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளன.

மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உத்தரவு

இந்த ரசாயன பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CDSCO) உற்பத்தியாளர்களுக்கு கடுமையான புதிய விதிகளை விதித்துள்ளது. இதன்படி, அனைத்து ஹேர் டை தயாரிப்புகளும் இந்திய தர நிர்ணய அமைப்பான BIS விதிகளுக்கு உட்பட்டு மட்டுமே தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.

நுகர்வோர் வாங்கும் பாக்கெட்டுகளின் மீது தயாரிப்பு பதிவு எண், இறக்குமதி விவரங்கள், பொருட்கள் என்னென்ன அளவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்ற விவரம் மற்றும் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகள் தெளிவாக அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். சந்தையில் 'இயற்கையானது', 'மூலிகை கலந்தது' என்று வரும் விளம்பரங்கள் மக்களை திசைதிருப்பும் வகையில் இருக்க கூடாது என்றும் இந்த அமைப்பு அறிவுறுத்துகிறது.

இயற்கை மாற்றுகளும் முன்னெச்சரிக்கையும்

ரசாயன தயாரிப்புகளுக்கு மாற்றாக பலரும் மருதாணி, காபித்தூள் மற்றும் பிபிடி இல்லாத இயற்கை சாயங்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர். இருப்பினும், டாக்டர் கதீஜா நாசிகா இதிலும் ஒரு எச்சரிக்கையை தருகிறார். இயற்கை சாயங்கள் கூட சில குறிப்பிட்ட சரும வகை கொண்டவர்களுக்கு ஒவ்வாமையையோ அல்லது தோலில் நிற மாற்றத்தையோ ஏற்படுத்தலாம்.

எனவே, எந்தவொரு ஹேர் கலரிங் பொருளையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால், காதுக்கு பின்புறமோ அல்லது கையின் உட்பகுதியிலோ சிறிதளவு தடவி, 24 முதல் 72 மணி நேரம் வரை 'பேட்ச் டெஸ்ட்' செய்து பார்த்து கொள்வது பாதுகாப்பானது. இதன் மூலம் ஒவ்வாமை பாதிப்புகள் வராமல் தடுக்க முடியும்.

ஆய்வு:

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TAGGED:

ஹேர் கலரிங்
HAIR DYES AND CANCER RISK
BREAST CANCER
HARMFUL CHEMICALS IN HAIR DYE

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