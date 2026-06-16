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தூக்கத்திலும் பாலினப் பாரபட்சம்: இரவில் நிம்மதியாக உறங்குவது ஆண்களா, பெண்களா?

வயது கூடும்போது நம் உடலின் ஆரோக்கியம் மாறுவது போல, தூக்கத்தின் தன்மையும் மாறுகிறது. ஆனால், இதில் ஆண்களுக்குத்தான் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 16, 2026 at 11:15 AM IST

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"நேத்து ராத்திரி என்னவோ தெரியல, தூக்கமே சரியில்லை" என்று காலையில் எழுந்ததும் பெண்கள் சோர்வாக சொல்வதை நம் வீடுகளில் அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். அதே நேரத்தில், "நான் படுத்த உடனே தூங்கிட்டேன்" என்று பெருமையாக சொல்லும் ஆண்களையும் நம் வீடுகளில் தினமும் பார்க்கிறோம். ஆனால், சமீபத்தில் வெளிவந்த ஆய்வு இந்த பொதுவான நம்பிக்கையை முற்றிலும் தலைகீழாக மாற்றியிருக்கிறது.

238 ஆண்கள் மற்றும் 238 பெண்கள் என மொத்தம் 476 பேரை தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களின் சொந்த வீடுகளிலேயே வைத்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அவர்களின் மூளை அலைகள், கண் அசைவுகள் மற்றும் தசை அழுத்தங்களை கண்காணிக்கும் சிறப்பு மருத்துவ கருவிகள் மூலம் இந்த தூக்கப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.

இந்த ஆய்வின் முடிவில், பெண்கள் தங்களுக்கு தூக்கம் போதவில்லை என்று நினைத்தாலும், ஆண்களை விட அவர்கள் தான் மிக ஆழமாகவும், அதிக நேரமும் தூங்குகிறார்கள். மாறாக, ஆண்கள் தங்களை நன்றாக தூங்கியதாக நினைத்து கொண்டாலும், உண்மையில் அவர்களின் தூக்கம் மிகவும் அரைகுறையாகவே இருக்கிறது.

அந்த 5 நிமிட ரகசியம்: நாம் ஏன் விழிப்பதை மறந்துவிடுகிறோம்?

நாம் இரவில் தூங்கும்போது பலமுறை இடையில் கண் விழிக்கிறோம் என்பதுதான் யதார்த்தம். ஆனால், காலையில் எழுந்ததும் அது நமக்கு ஏன் நினைவிருப்பதில்லை? அதற்கு ஒரு அறிவியல் காரணம் இருக்கிறது. நாம் இரவில் தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கும்போது, குறைந்தது 5 நிமிடங்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து முழித்திருந்தால் மட்டுமே, அது மறுநாள் காலையில் நம் நினைவில் தங்கும். 5 நிமிடத்திற்கும் குறைவாக விழித்துவிட்டு உடனே தூங்கிவிட்டால், நாம் முழித்ததே நமக்கு தெரியாது.

இங்குதான் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நடக்கிறது. பெண்கள் இரவில் தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கும்போது, சராசரியாக 9 நிமிடங்கள் வரை விழித்திருக்கிறார்கள். இதனால், தாங்கள் இரவில் முழித்ததை அவர்களால் காலையில் துல்லியமாக நினைவில் கொள்ள முடிகிறது. இதுவே, தங்களுக்கு தூக்கம் கெட்டுவிட்டதாக பெண்கள் உணர்வதற்கு முக்கிய காரணம்.

ஆனால் ஆண்கள், இரவில் தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கும்போது சராசரியாக 7 நிமிடங்களுக்குள் மீண்டும் தூங்கிவிடுகிறார்கள். மிகக் குறைந்த நேரமே விழிப்பதால், அவர்கள் விழித்த விஷயமே மறுநாள் காலையில் அவர்களுக்கு நினைவிருப்பதில்லை. இதன் காரணமாகவே, ஆண்கள் தாங்கள் இரவில் விழித்த எண்ணிக்கையை 72% வரை குறைவாக மதிப்பிடுகிறார்கள். அதாவது, தங்களுக்கு தூக்கம் நன்றாக இருந்ததாக அவர்கள் தவறாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்.

ஆழமான தூக்கம் யாருக்கு கிடைக்கிறது?

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களின் வயது, உடல் எடை (BMI), புகைப்பிடிக்கும் மற்றும் மது அருந்தும் பழக்கம் போன்ற தூக்கத்தை கெடுக்கும் அனைத்து காரணிகளையும் சமமாக வைத்துத்தான் கணக்கிட்டார்கள். அப்படி பார்த்தபோதும், தூக்கத்தின் தரத்தில் பெண்கள் தான் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள்.

ஒரே படுக்கையில் தூங்கினாலும், ஆண்கள் சராசரியாக 382 நிமிடங்கள் தூங்கும்போது, பெண்கள் 400 நிமிடங்கள் தூங்குகிறார்கள். அதுமட்டுமல்லாமல், உடலுக்கும் மனதுக்கும் உண்மையான புத்துணர்ச்சி தரும் "ஆழ்ந்த தூக்கம்" (Stage 3 sleep) பெண்களுக்கே அதிகமாக கிடைக்கிறது. பெண்கள் நிம்மதியாக தூங்கும் அதே நேரத்தில், ஆண்கள் படுக்கையில் இருந்தாலும் அரைகுறை தூக்கத்திலேயே அதிக நேரத்தை கழிக்கிறார்கள் என்பது ஆய்வில் உறுதியாகியுள்ளது.

வயதாகும்போது மாறும் தூக்கம்

வயது கூடும்போது நம் உடலின் ஆரோக்கியம் மாறுவது போல, தூக்கத்தின் தன்மையும் மாறுகிறது. ஆனால், இதில் ஆண்களுக்குத்தான் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. 30 முதல் 50 வயது வரை உள்ள ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தின் அளவு (சுமார் 70 நிமிடங்கள்) ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால், 65 வயதை கடக்கும்போது பெரிய மாற்றம் நடக்கிறது.

65 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இரவில் 80 நிமிடங்கள் வரை ஆழ்ந்து தூங்குகிறார்கள். ஆனால், அதே வயதுடைய ஆண்களுக்கு இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தின் அளவு 53 நிமிடங்களாக குறைந்துவிடுகிறது. அதாவது, வயதாக வயதாக ஆண்களின் தூக்கத்தின் தரம் வேகமாக மோசமடைகிறது.

இதை நாம் ஏன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?

"ஏதோ தூங்கினோம், எழுந்தோம்" என்று தூக்கத்தை நாம் சாதாரணமாக கடந்துவிட முடியாது. போதிய தூக்கமின்மை என்பது அடுத்த நாள் சோர்வை மட்டும் தருவதில்லை, அது மாரடைப்பு, சர்க்கரை நோய் போன்ற கடுமையான உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

இந்த ஆய்வின் மூலம் நமக்கு தெரியவரும் மிக முக்கியமான எச்சரிக்கை ஆண்களுக்கானதுதான். ஆண்கள் தங்களுக்கு தூக்கப் பிரச்சனை இருப்பதை உணராமலேயே, "நான் நன்றாகத்தான் தூங்குகிறேன்" என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள். இதனால், தங்களுக்குள் இருக்கும் தூக்கம் தொடர்பான நோய்களுக்கு அவர்கள் மருத்துவ உதவி பெறாமல் தவிர்த்துவிடுகிறார்கள். இது பிற்காலத்தில் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பெரிதும் பாதிக்கலாம்.

எனவே, தூக்கம் என்பது நாம் எவ்வளவு நேரம் படுக்கையில் கிடக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது மட்டுமல்ல, நம் மூளையும் உடலும் எவ்வளவு ஆழமாக ஓய்வெடுக்கிறது என்பதை பொறுத்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://academic.oup.com/sleepadvances/article/7/2/zpag048/8663014?login=false

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35659072/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061767/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945713001408

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TAGGED:

SLEEP AND AGE
நல்ல தூக்கம்
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