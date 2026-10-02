டயட்டின் போது நொறுக்குத்தீனி ஆசை அதிகரிப்பது ஏன்? கட்டுப்படுத்த என்ன செய்வது?
உளவியல் ரீதியாக ஒரு உணவை நாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று தவிர்க்க நினைக்கும் போது, நமது மனம் அந்த உணவின் மீதுதான் அதிக நாட்டம் கொள்ளும்.
Published : October 2, 2026 at 7:01 AM IST
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இன்றைக்கு பெரும்பாலான மக்களுக்கு இருக்கிறது. அதற்காக பலரும் தங்கள் உணவு கட்டுப்பாட்டை (Diet) தீவிரமாக பின்பற்ற தொடங்குகிறார்கள். ஆனால், எடையை குறைப்பது என்பது வெறுமனே ஒரு பிஸ்கட்டை தவிர்ப்பதிலோ அல்லது காய்கறி சாலட்டை மட்டும் சாப்பிடுவதிலோ முடிந்துவிடுவதில்லை.
எவ்வளவு தான் உறுதியான முடிவோடு டயட்டை தொடங்கினாலும், சில நாட்களிலேயே மனதின் ஏதோ ஒரு மூலையில் தோன்றும் ஆசை நம் மொத்த முயற்சியையும் பாழாக்கி விடுகிறது. நாம் எடையை குறைக்க நினைக்கும் போது, நமது அடிமனம் ஏன் உடலுக்கு கெடுதல் தரும், கலோரிகள் நிறைந்த உணவுகளையே அதிகம் விரும்புகிறது?
கலோரிகளை குறைக்க வேண்டும் என்று நாம் முடிவெடுத்தாலும், நமது மூளையும் அடிமனமும் நமக்கு எதிராக செயல்படுவது போல உணர்வது ஏன்? இதன் பின்னணியில் உள்ள சுவாரஸ்யமான உளவியல் காரணங்களையும், நமது அடிமனம் நடத்தும் இந்த சுவாரஸ்யமான ஆட்டத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உணவின் தூண்டுதல்களும் மூளையின் ஆட்டமும்
நாம் ஒரு பேக்கரியை கடந்து செல்லும்போது வரும் நறுமணமோ, அல்லது கண்ணைக் கவரும் வகையில் விளம்பரத்தில் காட்டப்படும் மொறுமொறுப்பான நொறுக்குத்தீனியோ நம் வாயில் எச்சூற வைப்பது இயல்புதான். உணவின் சுவை மற்றும் வாசனை மட்டுமல்ல, ஒரு பிராண்டின் லோகோ அல்லது விளம்பரப் படங்கள் கூட நம் அடிமனதை தூண்டி, அந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் என்ற தூண்டுதலை உருவாக்கிவிடும்.
நாம் பசியோடு இருக்கும்போது, நமது மூளையில் 'கிரெலின்' (Ghrelin) என்ற ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் மூளையை அதிக விழிப்புணர்வோடு வைத்திருக்க உதவும். அந்த நேரத்தில், நமது மூளை ஆரோக்கியமான காய்கறிகளை விட, சர்க்கரையும் கொழுப்பும் நிறைந்த கலோரி அதிகமான உணவுகளின் தூண்டுதல்களையே அதிகம் கவனிக்கும்.
ஆய்வுகளின்படி, அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளின் படங்களை பார்க்கும்போதே, மூளை அதை உடனடியாக சாப்பிட வேண்டும் என்ற பேராசையையும், எச்சில் ஊறும் எதிர்வினையையும் உருவாக்குகிறது. எனவே, டயட்டில் இருக்கும்போது ஏற்படும் பசி, நம்மை அறியாமலேயே கலோரிகள் நிறைந்த உணவுகளின் பக்கம் கவனத்தை திருப்பி, பெரிய சவாலை ஏற்படுத்துகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளே அதிக ஈர்ப்பைத் தரும்!
டயட் என்றாலே நமக்கு மிகவும் பிடித்த, சுவையான உணவுகளை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பிம்பம் உள்ளது. ஆனால், உளவியல் ரீதியாக ஒரு உணவை நாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று தவிர்க்க நினைக்கும் போது, நமது மனம் அந்த உணவின் மீதுதான் அதிக நாட்டம் கொள்ளும்.
ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆய்வில், சாக்லேட் விரும்பி சாப்பிடுபவர்களை ஒரு வாரத்திற்கு சாக்லேட் சாப்பிட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டனர். அந்த வார முடிவில், அவர்களிடம் பல்வேறு உணவுகளின் படங்கள் காட்டப்பட்டபோது, அவர்கள் மற்ற உணவுகளை விட சாக்லேட் படங்களையே அதிக கவனத்தோடு பார்த்தனர்.
அதாவது, ஒரு உணவை முற்றிலும் தடைசெய்யும்போது, நமது அடிமனம் அதை வழக்கத்தை விட அதிகமாக விரும்ப தொடங்குகிறது. இறுதியில், அந்த தடை செய்யப்பட்ட உணவை சாப்பிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது, இயல்பாக சாப்பிடுவதை விட அதிக கலோரிகளை ஒரே நேரத்தில் உட்கொண்டு விடுகிறார்கள்.
'போனால் போகிறது' என்ற மனநிலை
டயட் பின்பற்றுபவர்கள் பொதுவாக தங்களுக்குள் சில கடுமையான விதிகளை வகுத்துக்கொள்வார்கள். "இதை மட்டும்தான் சாப்பிட வேண்டும், இந்த நேரத்தில் தான் சாப்பிட வேண்டும்" என உடலின் உண்மையான பசி உணர்வை புறக்கணித்து, விதிகளின்படி நடக்க முயல்வார்கள். ஆனால், இந்த அளவுக்கு அதிகமான கட்டுப்பாடுகள் தான் அதிக அளவில் சாப்பிடுவதற்கு முதன்மை காரணமாக அமைகின்றன.
இதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு சிறிய தவறு கூட மொத்த டயட்டையும் பாழாக்கிவிடும். உதாரணமாக, டயட்டில் இருப்பவர் ஒரு சிறிய துண்டு கேக் சாப்பிட்டுவிட்டால் போதும், "சரிதான், இனிமேல் என்ன... டயட் தான் போச்சே!" என்ற மனநிலைக்கு வந்துவிடுவார்.
உளவியலாளர்கள் இதை "வாட்-தி-ஹெல் எஃபெக்ட்" (What-the-hell effect) என்று அழைக்கிறார்கள். ஒரு சிறிய தவறு நடக்கும் போது, தான் விதியை மீறிவிட்டதாகக் கருதி, "இனி எதை சாப்பிட்டால் என்ன?" என்று நினைத்து, அடுத்த வேளை உணவில் அளவுக்கு அதிகமான கலோரிகளை சாப்பிட்டு விடுவார்கள்.
உண்மையில், ஒரே ஒரு சிறிய துண்டு கேக் சாப்பிடுவதால் பெரிய அளவில் எடை கூடிவிடப்போவதில்லை. ஆனால், "ஐயோ டயட் தோற்றுவிட்டதே" என்ற குற்ற உணர்ச்சியும் மன அழுத்தமும் தான் அவர்களை மேலும் மேலும் அதிகமாக சாப்பிடத் தூண்டுகிறது.
இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன?
கடுமையான விதிகளை கொண்ட, பிடிவாதமான டயட் முறைகளும், பிடித்த உணவுகளை முற்றிலுமாக தடை செய்வதும் எப்போதும் நிரந்தரத் தீர்வைத் தராது. ஏனெனில், மனித உடல் இயல்பாகவே பசியாக இருக்கும்போது அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளையே நாடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உடல் எடையை குறைக்க முறையான திட்டமிடல் அவசியம் தான். ஆனால், மூளை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதையும், டயட்டின் போது ஏற்படும் உளவியல் மாற்றங்களையும் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம். பிடித்த உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்காமல், அளவோடு சாப்பிட்டு, மன அழுத்தமின்றி செயல்பட்டால் மட்டுமே, அடிமனதின் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தி ஆரோக்கியமான வாழ்வை அடைய முடியும்.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22483361/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666311004259?via%3Dihub