பிடித்த உணவு திடீரென பிடிக்காமல் போவது ஏன்?
Published : April 13, 2026 at 2:10 PM IST
காலையில் எழுந்தவுடன் குடிக்கும் ஒரு கப் டீயில் தொடங்கி, இரவு சோர்வாக வீடு திரும்பியதும் சாப்பிடும் உணவு வரை, நமது ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு சுவையால் நிறைந்திருக்கிறது. அம்மா சமைத்த உணவோ அல்லது நண்பர்கள் கொண்டு வரும் சில உணவுகள் நம் மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமானவையாக இருக்கும்.
ஆனால், சில நேரங்களில் மிகவும் விசித்திரமான ஒன்று நடக்கும். நேற்று வரை நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான, பார்த்தாலே நாவில் எச்சில் ஊற வைத்த ஒரு உணவை, இன்று பார்த்தால் ஏனோ ஒருவித அருவருப்பு ஏற்படும். ஒரு வாய் வைக்கும் போதோ அல்லது அதன் வாசனையை நுகரும் போதோ, "இதையா இவ்வளவு ஆசையாக சாப்பிட்டோம்?" என்று நம்மையே கேட்கத் தோன்றும். இந்தத் திடீர் மனமாற்றம் பல நேரங்களில் நம்மை சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கும்.
ஏன் இப்படி திடீரென மாறுகிறோம்? நமக்கு மிக நெருக்கமான உணவுகளே ஏன் திடீரென எதிரியைப் போலத் தெரிகின்றன? இதற்குப் பின்னால் மறைந்துள்ள சுவாரஸ்யமான அறிவியல் காரணங்களையும், இந்த உணர்விலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது என்பதையும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
உணவு குறித்த திடீர் மாற்றம் ஏற்படக் காரணங்கள்:
நமது உணர்வு மண்டலம், குறிப்பாக வாசனை மற்றும் சுவை, நமது நடத்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு உணவின் மீது திடீரென வெறுப்பு ஏற்படுவதற்கு பல காரணங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
முதலாவதாக, உணவை நாம் பார்க்கும் அல்லது கையாளும் முறையில் ஏற்படும் மாற்றம் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட உணவின் வாசனை, நிறம் அல்லது வடிவம் நாம் எப்போதும் எதிர்பார்க்கும் விதத்திலிருந்து சற்றே மாறினாலும், நமது மூளை அதை ஒரு 'எச்சரிக்கை'யாக எடுத்துக் கொள்கிறது.
உதாரணமாக, வழக்கமாக சமைக்கும் முறையை மாற்றி புதிய மசாலாக்களை சேர்க்கும்போது, அதன் வாசனை நமக்கு அந்நியமாக தோன்றலாம். இந்த எதிர்பாராத மாற்றம் உடனடியாக அருவருப்பு உணர்வை தூண்டிவிடுகிறது.
இரண்டாவதாக, சமூக சூழல் மற்றும் பிறரின் வெளிப்பாடுகள் நம்மை பாதிக்கின்றன. நாம் உணவை தயாரிக்கும் போதோ அல்லது சாப்பிடும் போதோ, அருகில் இருப்பவர் அந்த உணவை பார்த்து ஒரு சிறிய முகம் சுளிப்பை வெளிப்படுத்தினால் கூட, அது நமக்குள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
மனித மூளையில் உள்ள 'மிரர் நியூரான்ஸ்' (Mirror Neurons) எனப்படும் செல்கள் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை நாமும் பிரதிபலிக்க செய்கின்றன. இதனால், மற்றவருக்கு ஏற்படும் அருவருப்பு நமக்கும் தொற்றி கொள்கிறது. அதேபோல், உணவருந்துவதற்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் தரம் குறைந்த அல்லது அசுத்தமான உணவுகளை பார்த்திருந்தாலும், அது நாம் சாப்பிடும் உணவின் மீதான பார்வையை மாற்றிவிடும்.
அருவருப்பு உணர்வின் அறிவியல் பின்னணி:
அருவருப்பு என்பது உண்மையில் நம்மைப் பாதுகாக்கும் ஒரு உணர்ச்சியாகும். கெட்டுப்போன அல்லது உடலுக்குப் பாதகமான உணவுகளை நாம் உட்கொள்ளாமல் தடுப்பதற்காகவே இந்த உணர்வு நமக்குள் உள்ளது. ஆய்வுகளின்படி, சிலருக்கு இயல்பாகவே அருவருப்பு உணர்வு அதிகமாக இருக்கும். இத்தகைய நபர்களுக்கு உணவுகளின் மீதான இந்தத் திடீர் வெறுப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
சுவாரஸ்யமாக, ஒருவரின் பசி நிலையும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. நமக்குக் கடும் பசி இருக்கும்போது, உணவில் இருக்கும் சிறிய மாற்றங்களை நம் மூளை பெரியதாகக் கண்டு கொள்வதில்லை. ஆனால், வயிறு ஓரளவிற்கு நிறைந்திருக்கும்போது அல்லது பசி குறைவாக இருக்கும்போது, உணவின் சிறு துகள்கள் அல்லது மாற்றங்கள் கூட பெரிய அருவருப்பாகத் தோன்றும். மேலும், மது அருந்திய நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அருவருப்பு உணர்வு குறைகிறது என்பதும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பாலின ரீதியாகவும் இதில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. பொதுவாக ஆண்களை விடப் பெண்களுக்கு அருவருப்பு உணர்வு சற்று அதிகமாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன. குறிப்பாக கர்ப்பக் காலங்களில் பெண்களின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி மற்றும் உடலியல் மாற்றங்கள் காரணமாக, சில உணவுகளின் வாசனை அல்லது சுவை அவர்களுக்குத் திடீர் வெறுப்பை உண்டாக்குகிறது.
மீண்டும் அந்த உணவை நேசிப்பது எப்படி?
உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு உணவின் மீது திடீரெனத் தோன்றிய இந்த வெறுப்பை மாற்ற சில எளிய வழிகள் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு.
- சமைக்கும் முறையை மாற்றுங்கள்: அந்த உணவை தயாரிக்கும் விதத்தை முற்றிலுமாக மாற்றிப் பாருங்கள். வேறு ஒரு சுவையூட்டியையோ அல்லது சமையல் முறையையோ (உதாரணமாக வறுப்பதற்குப் பதில் வேகவைத்தல்) முயற்சிக்கும்போது, உங்கள் மூளை அதை ஒரு புதிய உணவாகக் கருதி, பழைய கசப்பான உணர்வை மறக்க உதவும்.
- மற்றவர்கள் சமைக்கட்டும்: நீங்கள் சமைக்கும்போது அந்த உணவின் பச்சை வாசனையோ அல்லது தயாரிப்பு முறையோ உங்களுக்குப் பிடிக்காமல் போயிருக்கலாம். எனவே, உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருவர் அதை சமைத்துக் கொடுக்கும்போது அல்லது உணவகங்களில் சாப்பிடும்போது, அந்த அருவருப்பு உணர்வு குறைய வாய்ப்புள்ளது.
- நேர்மறையான பிணைப்பை உருவாக்குங்கள்: வெறுப்பு ஏற்பட்ட உணவை உங்களுக்கு பிடித்தமான இசையை கேட்டுக்கொண்டோ அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தமான வேறு ஏதேனும் ஒரு சிறிய தின்பண்டத்துடனோ சேர்த்து சாப்பிடுங்கள். இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் செய்யும்போது, உங்கள் மூளை அந்த உணவை நேர்மறையான விஷயங்களுடன் தொடர்புபடுத்த தொடங்கும்.
உணவின் மீது ஏற்படும் இத்தகைய திடீர் மாற்றங்கள் தற்காலிகமானவைதான். நமது உடலும் மூளையும் நம்மை பாதுகாக்க எடுக்கும் முயற்சிகளே இவை என்பதை புரிந்துகொண்டால், இதிலிருந்து சுலபமாக மீண்டு வந்து மீண்டும் நமக்கு பிடித்த உணவுகளை ரசித்து சாப்பிட முடியும்.
ஆய்வு:
Exploring the Emotion of Disgust: Differences in Smelling and Feeling
Alcohol and disgust: An intimate relationship
Evidence that disgust evolved to protect from risk of disease