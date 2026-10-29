எவ்வளவு துணி இருந்தாலும் அணிய எதுவும் இல்லையா? ஷாப்பிங்கின் போது நீங்கள் செய்யும் இந்த 5 தவறுகளை மாற்றுங்கள்!
உங்களுக்கு பிடித்த நிறம் மீது பிரியம் இருக்கலாம். ஆனால், எல்லாமே ஒரே நிறத்தில் இருந்தால் பார்ப்பதற்கும் போர் அடிக்கும்.
Published : October 29, 2026 at 3:52 PM IST
காலையில் எழுந்தவுடன் நாம் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான கேள்விகளில் ஒன்று "இன்று என்ன உடை அணிவது?" என்பதுதான். அலமாரியை திறந்து பார்த்தால் விதவிதமான உடைகள் குவிந்து கிடக்கும். ஆனாலும், உடுத்திக்கொள்ள சரியான உடை மட்டும் கையில் கிடைக்காது.
இந்த சிக்கல் பலருக்கும் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு தலைவலியாகவே மாறிவிடுகிறது. எவ்வளவோ உடைகள் இருந்தும் இந்த மன உளைச்சல் ஏன் ஏற்படுகிறது? இதோ, இதற்கான காரணங்களையும், அதிலிருந்து வெளிவருவதற்கான வழிகளையும் பார்க்கலாம்.
ட்ரெண்ட்ஸை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுவது
சமூக வலைதளங்களில் எதைப்பார்த்தாலும் அதை அப்படியே வாங்குவது பலரின் வழக்கம். ஆனால், அது நம் உடலுக்கு பொருந்துமா, நமது ரசனைக்கு உகந்ததா என்று யோசிப்பதில்லை. ஒருமுறை அணிந்துவிட்டு பிடிக்காமல் ஒதுக்கி வைக்கும் ஆடைகளால்தான் அலமாரி நிரம்புகிறது.
இதற்கு என்ன செய்வது? மற்றவர்கள் எதை அணிந்தாலும், உங்களுக்கு எது வசதியாகவும் அழகாகவும் இருக்குமோ அதைமட்டுமே தேர்ந்தெடுங்கள். தேவையில்லாத ஆடைகளை தவிர்த்து, அணியும் உடைகளை மட்டும் நேர்த்தியாக அடுக்கி வையுங்கள்.
ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் புதிய உடை
திருமணங்கள், விழாக்கள் மற்றும் பண்டிகைகளின்போது விலை உயர்ந்த உடைகளை வாங்குவது இயல்பு. ஆனால், அவற்றை ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே அணிந்துவிட்டு அப்படியே பீரோவுக்குள் தள்ளிவிடுகிறோம். இதனால் பணமும் வீணாகிறது, இடமும் அடைக்கப்படுகிறது.
அதனால், ஒவ்வொரு சிறிய விழாவுக்கும் புதிதாக வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏற்கனவே இருக்கும் சேலைக்கு தற்கால ஃபேஷனுக்கு ஏற்ப புதிய பிளவுஸ் தைப்பதோ அல்லது சுடிதாருக்கு மாற்று துப்பட்டா இணைப்பதோ சிறந்த வழிகாகும். இதன் மூலம் பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம், அந்த தொகையை அன்றாடம் அணியும் சாதாரண உடைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்.
உடல்வாகுக்கு பொருந்தாத ஆடைகள்
உடைகளை வாங்குவதுடன் வேலை முடிந்துவிடுவதில்லை. நம் உடல்வாகிற்கு ஏற்ப அவை சரியாக பொருந்துகிறதா என்பதை பார்ப்பது அவசியம். இல்லையெனில், அந்த உடைகளை அணியவே மாட்டோம்.
வாங்கிய உடைகள் சரியாக அமையவில்லை என்றால், தையல்காரரிடம் கொடுத்து நம் உடல் அளவுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்து கொள்ளுங்கள் (Alteration). இதனால் அணியக்கூடிய உடைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குழப்பமும் தவிர்க்கப்படும்.
ஒரே நிறத்தின் மீது அதிக மோகம்
சிலருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறம் மிகவும் பிடிக்கும். அதனால், ஷாப்பிங் செய்யும்போது எதை எடுத்தாலும் அதே நிறத்திலான ஆடைகளையே வாங்கிக்குவிப்பார்கள். சில நாட்களுக்கு பிறகு அதை பார்த்தாலே சலிப்பு தட்ட ஆரம்பித்துவிடும்.
உங்களுக்கு பிடித்த நிறம் மீது பிரியம் இருக்கலாம். ஆனால், எல்லாமே ஒரே நிறத்தில் இருந்தால் பார்ப்பதற்கும் போர் அடிக்கும். அதற்கு பதிலாக, மல்டிகலர் ஆடைகள் அல்லது பிளவுஸ், துப்பட்டா போன்றவற்றை மாற்றி அணியும் வகையில் வெவ்வேறு நிறங்களை முயன்று பார்க்கலாம்.
ஒட்டாத உடைகளும், மேட்ச் செய்ய முடியாத பொருட்களும்
பார்க்க வித்யாசமாக இருக்கிறதே என்று எதையாவது வாங்கிவிடுவோம். ஆனால், அதை ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கும் வேறு எந்த உடையுடனும் இணைத்து அணிய முடியாது. இதனால் அந்த உடை தனித்து நின்று பயனில்லாமல் போய்விடும்.
நீங்கள் வாங்கும் ஆடைகள் மற்றும் செருப்பு, கைப்பை போன்ற உபபொருட்கள் எல்லாமே ஒன்றுக்கொன்று எளிதில் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். கறுப்பு, பிரவுன், கிரே, க்ரீம் போன்ற பொதுவான (Neutral) நிறங்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் எந்த உடையுடனும் எளிதாக இணைத்து அணியலாம். பணமும் மிச்சமாகும், அழகாகவும் தோன்றலாம்.