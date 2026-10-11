ஆண்களை விட பெண்களுக்கு 'எம்பதி' திறன் பிறப்பிலேயே அதிகமா? ஆய்வில் சுவாரஸ்ய தகவல்!
ஆண்களுக்கும் சிறுவயதிலிருந்தே உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பையும், பயிற்சியையும் அளிக்க வேண்டும்.
Published : October 11, 2026 at 5:27 PM IST
ஒரு குடும்பத்தில் அல்லது வேலை செய்யும் இடத்தில் ஏதேனும் மனக்கசப்போ, பதற்றமோ ஏற்படும்போது, அதை உடனடியாக உணர்ந்து சூழலை சரிசெய்ய யார் முதலில் முன்வருகிறார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள். வீட்டில் ஒரு குழந்தை அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும்போதோ, நண்பர்கள் வட்டத்தில் ஒருவர் மன அமைதியின்றி அமைதியாக இருக்கும்போதோ, அதை முதலாவதாக கவனித்து 'என்ன ஆச்சு?' என்று அன்போடு விசாரிப்பது பெரும்பாலும் பெண்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.
நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இதை நாம் அனைவரும் பலமுறை பார்த்திருப்போம். "பெண்களுக்கு இயல்பாகவே மற்றவர்களின் மனநிலையைப் புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் அதிகம்" என்று நாம் எளிதாக கடந்துபோகும் இந்த விஷயம், உண்மையில் இயல்பான குணமா அல்லது அவர்கள் வளர்க்கப்பட்ட சூழலால் பெற்ற திறமையா?
சமீபத்தில் 1995 முதல் 2023 வரை, உலகளவில் சுமார் 76 நாடுகளில் 6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களிடம் நடத்தப்பட்ட விரிவான ஆய்வில் ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரியவந்துள்ளது. ஆண்களை விட பெண்களுக்கு உணர்வுப்பூர்வமான அறிவு திறன் (Emotional Intelligence) ஒட்டுமொத்தமாக அதிகமாக இருக்கிறது என்பது அந்த ஆய்வின் முடிவு.
ஆனால், இந்த திறன் பெண்களுக்கு பிறப்பிலேயே அமைந்த ஒன்று அல்ல, சிறுவயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு கிடைக்கும் பயிற்சியினால் உருவானது என்பதுதான் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்தியாகும்.
மற்றவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல்
உணர்வுப்பூர்வமான அறிவு என்பது தன் சொந்த உணர்வுகளை புரிந்துகொள்வது மட்டுமல்ல, எதிரில் இருப்பவரின் மனநிலையை துல்லியமாக கணித்து, அதற்கேற்ப நடந்துகொள்வதும் தான். இந்த ஆய்வில், பெண்களுக்கு இருக்கும் கூடுதல் திறமை என்பது "மற்றவர்களின் உணர்வுகளை கவனித்து, அதற்கேற்ப செயல்படும்" இடத்தில்தான் அதிகமாக வெளிப்படுகிறது.
அலுவலகத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் ஒருவரின் யோசனை நிராகரிக்கப்படும்போது அவர் அமைதியாவதை உணர்வது, சண்டை நடக்கும் இடத்தில் பேசி அமைதியை ஏற்படுத்துவது போன்ற காரியங்களில் பெண்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள்.
வளர்ப்பு முறையும் பயிற்சியும்
இந்த வித்தியாசம் உயிரியல் ரீதியாகவோ அல்லது பிறவியிலேயே அமைந்த ஒன்றோ கிடையாது. குழந்தைகள் நிலையில் ஆண், பெண் இருவருக்குமிடையே இந்த வித்தியாசத்தின் அளவு மிகக் குறைவாகவே இருக்கிறது. வளர வளரத்தான் பெண்களிடம் இத்திறன் அதிகமாகிறது.
இதற்கு முக்கிய காரணம் நாம் அவர்களை வளர்க்கும் முறைதான்:
பெண் குழந்தைகள்: பெற்றோர் பெண் குழந்தைகளிடம் பேசும்போது உணர்வுகளை பற்றிய வார்த்தைகளை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவும், மற்றவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கிறார்கள்.
ஆண் குழந்தைகள்: ஆண்களை பொறுத்தவரை, "அழக்கூடாது, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்" என்றே பெரும்பாலும் வளர்க்கப்படுகிறார்கள்.
ஒரு மொழியைக் கற்றுக்கொள்வது போலவோ அல்லது இசைக்கருவியை வாசிக்கப் பழகுவது போலவோ, உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ளும் பயிற்சியும் பெண்களுக்குச் சிறுவயதிலிருந்தே இயல்பாகவே அதிக அளவில் கிடைத்துவிடுகிறது.
இயல்பான குணம் என நினைத்து தரும் தேவையற்ற சுமை
பெண்களுக்கு இருக்கும் இந்த திறமையை, அவர்களின் "இயல்பான குணம்" என்று வகைப்படுத்தி விடுவதால் ஒரு பெரிய சிக்கல் உருவாகிறது. ஒரு விஷயம் "திறமை" என்று அங்கீகரிக்கப்படும் வரைதான் அதற்கு மதிப்பு இருக்கும். அதை "இயல்பான குணம்" என்று சுருக்கிவிடும்போது, அது அவர்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய கடமையாகவே மாறிவிடுகிறது.
- அலுவலகத்தில்: வேலையில் ஏற்படும் மனக்கசப்புகளை சரிசெய்வது, சக ஊழியர்களுக்கு ஆறுதலாக இருப்பது போன்ற வேலைகளை பெண்களே செய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த முயற்சிக்கு எந்தப் பாராட்டும் அல்லது ஊதிய உயர்வும் கிடைப்பதில்லை.
- குடும்பத்தில்: உறவுகளின் பிறந்தநாளை நினைவில் வைப்பது, சோகமாக இருக்கும் உறவினரை நலம் விசாரிப்பது போன்ற காரியங்களை பெண்களே செய்ய வேண்டும் என்ற மனநிலை நிலவுகிறது.
சிரமமே இல்லாமல் செய்வது போலத் தெரிவதால், இந்த உழைப்பு பல நேரங்களில் எவராலும் கண்டுகொள்ளப்படுவதே இல்லை.
மாற்றத்திற்கான வழி
உணர்வுப்பூர்வமான அறிவு என்பது பயிற்சியின் மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் வளர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறமையாகும். இதில் ஆண்களாலும் சிறந்து விளங்க முடியும்.
நாம் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்:
அங்கீகாரம் அளித்தல்: வேலை இடங்களிலும், வீடுகளிலும் மற்றவர்களின் மனநிலையைச் சரிசெய்ய ஒருவர் எடுக்கும் முயற்சியை ஒரு முக்கியமான திறமையாகப் பார்த்துப் பாராட்ட வேண்டும்.
ஆண்களுக்கும் பயிற்சி: ஆண்களுக்கும் சிறுவயதிலிருந்தே உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பையும், பயிற்சியையும் அளிக்க வேண்டும்.
மற்றவர்களுக்குக் கஷ்டம் வரும்போது ஓடிவந்து உதவும் நபர், பிறவியிலேயே அப்படி அமைந்தவர் அல்ல, அவர் அதை அதிகமாக பழகியிருக்கிறார் என்பதே உண்மை. இந்த வாய்ப்பையும் பயிற்சியையும் ஆண்களுக்கும் தரும்போது, உறவுகளிலும் வேலை இடங்களிலும் ஆரோக்கியமான சூழல் உருவாகும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027826260500103X?via%3Dihub