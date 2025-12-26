ETV Bharat / lifestyle

குளிர்காலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்ய சோம்பேறித்தனமா? சவால்களை சமாளிக்க டிப்ஸ் இதோ!

குளிர்ச்சியான சூழலில் உடல் தனது வெப்பத்தை தக்கவைத்து கொள்ள முக்கிய உறுப்புகளுக்கு ரத்தத்தை அதிகப்படியாக அனுப்பும். இதனால் கை, கால் தசைகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைந்து சில்லென்றும் இருக்கும்

December 26, 2025

குளிர்காலம் கொண்டு வரும் பல சவால்களில் உடற்பயிற்சியும் ஒன்று. ஏன் தினசரி உடற்பயிற்சி செய்பவர்களை கூட இந்த குளிர்காலம் கட்டி போட்டு விடுகிறது. அதிகாலையில் அலாரம் அடிக்கும்போது, இதமான போர்வைக்குள் இருக்கும் கதகதப்பை விட்டு வெளியே வருவது என்பது ஒரு பெரும் போராகவே பலருக்குத் தோன்றுகிறது. பல நேரங்களில் நம் மனது தயாராக இருந்தாலும், உடல் ஏனோ படுக்கையை விட்டு எழ மறுக்கிறது.

இது ஏதோ ஒரு நாள் நடக்கும் சோம்பேறித்தனம் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், கடும் குளிரில் உடல் உடற்பயிற்சிக்கு ஒத்துழைக்க மறுப்பதற்கு பின்னால் ஆழமான உயிரியல் மற்றும் அறிவியல் காரணங்கள் உள்ளன. குளிர்கால காலநிலையானது நமது ரத்த ஓட்டம் முதல் ஹார்மோன் சுரப்பு வரை அனைத்திலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த பருவ மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நமது உடலை தயார் செய்யாமல், வழக்கமான வேகத்தில் உடற்பயிற்சியை தொடங்க முயற்சிப்பதாலேயே உடல் ரீதியான எதிர்ப்பையும், மந்தமான உணர்வையும் நாம் சந்திக்கிறோம். இதனைப் புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது ஆரோக்கியமான குளிர்கால வாழ்விற்கு மிகவும் அவசியமாகும். மற்ற பருவகாலங்களை ஒப்பிடும் போது குளிர்காலங்கள் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவதை தாமதப்படுவதாக NCBI ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், குளிர்காலத்தில் காலை எழுவதற்கு உடல் ஒத்துழைக்காமல் இருப்பதற்கு பின் இருக்கும் காரணம் மற்றும் அதனை எப்படி சரிசெய்வது என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளின் இறுக்கம்: குளிர்காலத்தில் சுற்றுப்புற வெப்பநிலை குறைவாக இருப்பதால், நமது உடலின் மைய வெப்பநிலையும் சற்று குறைகிறது என What triggers weather-related joint pain? எனற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதனால் தசைகளில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் சுருங்கி, ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் தசைகளுக்குச் செல்வது மெதுவாகிறது. இதன் விளைவாக, தசைகள் நெகிழ்வுத்தன்மையை இழந்து இறுக்கமடைகின்றன. இத்தகைய நிலையில் திடீரென உடற்பயிற்சி செய்ய முயலும்போது உடல் ஒத்துழைக்காது.

ரத்த ஓட்டம் மற்றும் இதயத் துடிப்பு: குளிர்ச்சியான சூழலில் உடல் தனது வெப்பத்தை தக்கவைத்து கொள்ள முக்கிய உறுப்புகளுக்கு குறிப்பாக, இதயம், நுரையீரலுக்கு ரத்தத்தை அதிகப்படியாக அனுப்பும். இதனால் கை, கால் தசைகளுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைகிறது. இதன் காரணமாகவே காலையில் எழுந்தவுடன் கை கால்கள் சில்லென்றும், ஒருவித சோர்வுடனும் காணப்படுகின்றன.

ஹார்மோன்களின் தாக்கம்: நமது உடலில் தூக்கத்தை முறைப்படுத்தும் 'மெலடோனின்' (Melatonin) என்ற ஹார்மோன் இருட்டில் அதிகமாக சுரக்கும். குளிர்கால காலைகளில் சூரிய ஒளி தாமதமாக வருவதால், உடலில் மெலடோனின் அளவு குறையத் தாமதமாகும். இதனால் எழுந்து நீண்ட நேரமாகியும் கண்கள் சொக்குவதும், உடல் மந்தமாக இருப்பதும் நடக்கிறது.

எப்படி சமாளிப்ப்பது?

  • படுக்கையிலேயே வார்ம்-அப்: போர்வைக்குள் இருக்கும்போதே கை மற்றும் கால்களை மெதுவாக நீட்டி மடக்கவும் (Stretching). இது உடலில் ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டி, தசைகளுக்கு "நாம் எழப்போகிறோம்" என்ற சமிக்ஞையை வழங்கும்.
  • ஆடைகளை முன்கூட்டியே தயார் செய்தல்: காலையில் எழுந்ததும் உடற்பயிற்சி செய்ய பயன்படுத்தும் ஆடை எங்கே இருக்கிறது என்று தேடுவது மனச்சோர்வைத் தரும். எனவே, முந்தைய இரவே உடற்பயிற்சி ஆடைகளைத் தயாராக எடுத்து வையுங்கள்.
  • வெதுவெதுப்பான நீர்: காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீர் அருந்துவது உடலின் உள் வெப்பநிலையை உயர்த்த உதவும். இது மெட்டபாலிசத்தைத் தூண்டி உங்களைச் சுறுசுறுப்பாக்கும்.
  • அடுக்குமுறை ஆடைகள்: உடற்பயிற்சி செய்யும்போது ஒரே கனமான ஆடையை அணிவதற்குப் பதில், இரண்டு மூன்று லேசான அடுக்கு ஆடைகளை அணியுங்கள். உடல் வெப்பமடையத் தொடங்கியதும் மெல்ல மெல்ல ஒரு அடுக்கைக் கழற்றிக்கொள்ளலாம்.
  • வீட்டிற்குள் பயிற்சிகள்: வெளியே கடும் பனி அல்லது குளிர் இருந்தால் கட்டாயப்படுத்தி வெளியே செல்ல வேண்டாம். யோகா, ஸ்கிப்பிங் அல்லது எளிய ஏரோபிக்ஸ் பயிற்சிகளை (Indoor Workouts) வீட்டிற்குள்ளேயே செய்யலாம்.
  • குறுகிய கால இலக்குகள்: இன்று ஒரு மணி நேரம் ஓட வேண்டும் என்று பெரிய திட்டங்களை வைப்பதை தவிர்த்து, முதல் 10 நிமிடங்கள் மட்டும் செய்வோம் என்று தொடங்கவும். ஒருமுறை உடல் சூடாகிவிட்டால் நீங்கள் பயிற்சியைத் தடையின்றி தொடருவீர்கள்.

குளிர்காலத்தில் உடல் மெதுவாக இயங்குவது பலவீனம் அல்ல, அது இயற்கையின் பாதுகாப்பு முறை. உங்கள் உடலுக்குத் தேவையான கால அவகாசத்தைக் கொடுத்து, மெதுவாகப் பயிற்சியைத் தொடங்கினால் இந்தக் குளிர்காலத்தையும் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக கடக்கலாம்.

