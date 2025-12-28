ETV Bharat / lifestyle

குளிர்காலத்தில் அடிக்கடி பசி எடுப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? கட்டுப்படுத்த டிப்ஸ் இதோ!

குளிர்காலத்தின் குறைவான சூரிய வெளிச்சம் நம் மனநிலையை சற்றே சோம்பலாக மாற்றும் போது, அந்த சோர்வை நீக்க நாம் உணவை தேடுகிறோம்.

December 28, 2025

வெயில் காலத்தில் தண்ணீர் தாகம் எடுப்பது போல, குளிர்காலம் வந்தாலே நமக்கு அடிக்கடி பசி எடுப்பது ஏன்? என்பது ஒவ்வொருவர் மனதிலும் எழும் ஒரு பொதுவான கேள்வி. குளிர்காலத்தில் சூடாக ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்குள் தானாகவே வந்துவிடுகிறது. குறிப்பாக, சாதாரண உணவுகளை விட வடை, பஜ்ஜி போன்ற பொரித்த உணவுகள் அல்லது இனிப்புகள் மீது நமக்கு தனி ஈர்ப்பு உண்டாவதை நாம் கவனித்திருப்போம்.

நம்மில் பலர் இதை வெறும் ஆசை என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. சுற்றும் முற்றும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்போது, நம் உடல் தன்னைச் சூடாக வைத்து கொள்ள உள்ளுக்குள் கலோரிகளை எரித்து கொண்டே இருக்கிறது என Why do we feel hungrier in Winter? என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த எரிபொருளை நிரப்பத்தான் நம் வயிறு மீண்டும் மீண்டும் உணவைக் கேட்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

குளிர்காலத்தின் குறைவான சூரிய வெளிச்சம் நம் மனநிலையை சற்றே சோம்பலாக மாற்றும் போது, அந்த சோர்வை நீக்க நாம் உணவை தேடுகிறோம். பசியின் பின்னால் இருக்கும் இந்த ரகசியங்களைப் புரிந்துகொண்டு, ஆரோக்கியமான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தால், உடல் எடை கூடிவிடுமோ என்ற கவலையின்றி இந்த குளிர்காலத்தையும் கடக்கலாம். அந்த வகையில், குளிர்காலத்தில் அதிக பசி எடுக்க காரணம் என்ன? உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்க என்ன சாப்பிடலாம் என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் அதிகப்படியான பசிக்கு முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன. ஒன்று உடலியல் மாற்றம் (Physiological), மற்றொன்று உளவியல் ரீதியான தாக்கம் (Psychological).

உடல் வெப்பத்தை பராமரிக்க தேவைப்படும் ஆற்றல்: குளிர்ச்சியான தட்பவெப்ப நிலையில், நம் உடல் தனது உட்புற வெப்பநிலையை (Core Temperature) நிலையாக வைத்திருக்க போராடுகிறது. இதற்காக உடல் 'தெர்மோஜெனெசிஸ்' (Thermogenesis) என்ற செயல்பாட்டின் மூலம் அதிக கலோரிகளை எரித்து வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த கூடுதல் ஆற்றல் தேவைப்படுவதால், மூளை நமக்கு "அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளை சாப்பிடு" என்று சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.

சூரிய ஒளி மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: குளிர்காலத்தில் சூரிய ஒளி குறைவாக இருப்பதால், நம் உடலில் மகிழ்ச்சியை தரும் 'செரோடோனின்' (Serotonin) ஹார்மோன் அளவு குறைகிறது. அதே சமயம், உறக்கத்தை தூண்டும் 'மெலடோனின்' அளவு அதிகரிக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் சமநிலையின்மை காரணமாக, உடனடி ஆற்றலையும் மகிழ்ச்சியையும் தரக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளின் மீது நமக்கு அதிக ஈர்ப்பு (Cravings) ஏற்படுகிறது.

பசியை கட்டுப்படுத்தும் ஆரோக்கியமான வழிகள்: அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும், உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்கவும் என்ன செய்யலாம்?

  • குளிர்காலத்தில் தாகம் குறைவாகவே எடுக்கும், இதனால் பலரும் தண்ணீர் குடிப்பதை மறந்துவிடுகின்றனர். ஆனால், தாகத்தை உடல் பசியாகத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சீரான இடைவெளியில் வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது அவசியம்.
  • ஓட்ஸ், சிறுதானியங்கள் (கம்பு, சோளம்), மற்றும் முழு தானியங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இவை வயிற்றை நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கும்.
  • வறுத்த உணவுகளுக்கு பதிலாக சூடான சூப் வகைகள், மூலிகை டீ அல்லது வறுத்த உலர் பருப்புகளை (Nuts) எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

வேர் காய்கறிகள்: சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு மற்றும் கேரட் ஆகியவற்றில் பீட்டா கரோட்டின் அதிகம் உள்ளது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் சரும ஆரோக்கியத்திற்கும் சிறந்தது.

சிறுதானியங்கள்: பஜ்ரா, ராகி போன்ற தானியங்கள் உடலுக்கு வெப்பத்தைத் தருவதோடு, பி வைட்டமின் மற்றும் துத்தநாகச் (Zinc) சத்துக்களையும் வழங்குகின்றன.

பருவகால பழங்கள்: அந்தந்தக் காலங்களில் கிடைக்கும் ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய் போன்ற வைட்டமின்-சி நிறைந்த பழங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தும்.

குளிர்காலப் பசி என்பது இயற்கையான ஒன்றுதான். ஆனால், அந்தப் பசியை உணர்ந்து, உடல் கேட்கும் 'ஜங்க் புட்' உணவுகளுக்கு அடிமையாகாமல், சத்தான மற்றும் இயற்கையான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சரியான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் போதிய நீர்ச்சத்து ஆகியவற்றை மேற்கொண்டால், குளிர்காலத்தை உற்சாகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கடக்க முடியும்.

