ETV Bharat / lifestyle

குளிர்காலத்தில் பலரையும் பாதிக்கும் நீரிழப்பு! நீரேற்றமாக இருக்க எளிய வழிகள் இதோ!

குளிருக்கு இதமாக இருக்கும் என நாம் அவ்வப்போது குடிக்கும் டீ, காபி உடலில் நீரிழப்பை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 9, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கோடைக்காலத்தில் தண்ணீர் குடிப்பது என்பது இயற்கையான, சிரமமில்லாத ஒரு செயல். ஆனால், குளிர் காலம் வந்தாலே, நீரேற்றத்துடன் இருப்பது பலருக்கும் ஒரு பெரிய வேலையாக மாறிவிடுகிறது. தாகம் உணர்வது குறைவதாலேயே மக்கள் தண்ணீர் அருந்துவதைத் தவிர்க்கிறார்கள்.

இந்த அலட்சியம், மறைமுக நீரிழப்பை (Hidden Dehydration) ஏற்படுத்தி, பல்வேறு ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுப்பதாக Influence of Cold Stress on Human Fluid Balance என்ற தலைப்பில் NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குளிர்காலத்தில் தாக உணர்வு ஏன் குறைகிறது? இதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் உள்ளன, நீரேற்றத்துடன் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குளிர்காலத்தில் தாகம் ஏன் குறைகிறது?

  • குளிர்ச்சியான வானிலையை சமாளிக்க, உடல் வெப்பத்தை பாதுகாக்க ரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன. இதனால், மூளையின் தாக மையத்துக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைகிறது. இதன் விளைவாக, நீங்கள் உண்மையில் நீரிழப்புடன் இருந்தாலும், மூளை நீங்கள் போதுமான நீர்ச்சத்துடனே இருப்பதாகத் தவறாகக் கருதுகிறது. குளிர் காலத்தில் தாக உணர்வு கிட்டத்தட்ட 40% வரை குறையலாம் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
  • குளிர்கால காற்றில் ஈரப்பதம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். குளிர்ச்சியான காற்றை உள்ளிழுத்து, சூடான காற்றை வெளியேற்றும் ஒவ்வொரு மூச்சின்போதும், உடலில் இருந்து நீராவி வெளியேறுகிறது. இதற்கு 'சுவாச திரவ இழப்பு' (Respiratory Fluid Loss) என்று பெயர். இது கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நடந்தாலும், மொத்தமாகச் சேர்ந்து கணிசமான நீர்ச்சத்தை இழக்கச் செய்கிறது.
  • கனமான ஆடைகள், ஸ்வெட்டர், சால்வைகள் அணிவது உடலின் வெப்பத்தைத் தக்கவைக்கும். இதனால் லேசான வியர்வை உண்டாகிறது. இந்த வியர்வை உலர்ந்த காற்றில் மிக வேகமாக ஆவியாகிவிடுவதால், வியர்வை வெளிப்பட்டதையே நாம் உணர்வதில்லை. எனவே, இழந்த திரவத்தின் அளவையும் நம்மால் கணிக்க முடிவதில்லை.
  • வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஹீட்டர்கள் அல்லது ப்ளோயர்கள் உள் காற்றின் ஈரப்பதத்தைக் குறைத்துவிடுகின்றன. இதனால், அவை நம் சருமம், தொண்டை மற்றும் நாசிப் பாதையில் இருந்து ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி, நம்மை நீரிழப்புக்கு ஆளாக்குகின்றன. குளிர்காலத்தில் வாய் வறண்டு அல்லது தொண்டை கரகரப்பாக இருப்பது இதன் நீரிழப்பின் அறிகுறி.
  • தண்ணீர் குடிப்பதைவிட, சூடான டீ அல்லது காபி போன்ற பானங்கள் குளிருக்கு இதமாக இருக்கும் ஆறுதலாக என மக்கள் அதன் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். ஆனால், இவை தண்ணீரைப் போல திறமையாக நீரேற்றம் செய்யாது. மேலும், அதிகப்படியான காஃபின் திரவ இழப்பை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

நீரிழப்பின் அறிகுறிகள் மற்றும் காத்திருக்கு பிரச்சனைகள்: தாகம் என்பது பெரும்பாலும் தாமதமாக வரும் ஒரு அறிகுறி. எனவே, லேசான நீரிழப்பு ஏற்பட்டால்கூட உடல் காட்டும் அறிகுறிகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

  • தொடர்ச்சியான தலைவலி
  • சோர்வு அல்லது குறைந்த ஆற்றல்
  • வறண்ட அல்லது அரிப்புள்ள சருமம், உதடு வெடிப்பு
  • மலச்சிக்கல்
  • தெளிவின்மை (Brain Fog)
  • அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் சிறுநீர் வெளியேறுதல்
  • அதிகரித்த உப்பு அல்லது இனிப்புப் பண்டங்கள் மீதான ஆசை

நீரிழப்பின் அபாயங்கள் வெறும் வறண்ட சருமத்துடன் முடிவதில்லை. நாள்பட்ட நீரிழப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) மெதுவாக்குவதுடன், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைக் குறைத்து, செரிமானப் பிரச்சனைகளைத் தூண்டி, சிறுநீரக கற்கள் உருவாகும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம். இது மனநிலை மற்றும் கவனத்தைச் சிதைத்து, எக்ஸிமா போன்ற தோல் நோய்களை மோசமாக்கலாம்.

குளிர்காலத்தில் நீரேற்றத்துடன் இருக்க எளிய வழிகள்! உடல் சரியாகச் செயல்பட நீரேற்றம் அவசியம். எனவே, தாகம் இல்லாவிட்டாலும், இந்தப் பழக்கங்களைப் பின்பற்றுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

  • காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரைக் குடிப்பது, குளிர்ந்த காலநிலையில் எளிதாக நீர் அருந்த வழிவகுக்கும். இது செரிமானத்தையும் தூண்டிவிடும்.
  • நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும் இடத்தில் ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலை வைப்பது, தண்ணீர் குடிக்க உங்களைத் தூண்டும் ஒரு எளிய உத்தி.
  • சூப் வகைகள், ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், வெள்ளரி, தக்காளி, திராட்சை, இளநீர் போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
  • ஒவ்வொரு 90 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு சிறிய அலாரம் வைத்து தண்ணீர் குடிப்பது சீரான நீரேற்றத்தைப் பராமரிக்க உதவும்.
  • நீங்கள் டீ அல்லது காபி அருந்துவதற்கு முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பது, காஃபினால் ஏற்படும் திரவ இழப்பைச் சமப்படுத்த உதவும்.

குளிர்காலத்தில் தாகம் குறைவாக இருந்தாலும், உடலின் நீர் தேவை அப்படியேதான் இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இந்த மறைமுக நீரிழப்பு குறித்து நாம் விழிப்புடன் இருந்து, நீர்ச்சத்துக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டால், இந்த சீசன் முழுவதும் எந்த நோய் தொற்றும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

HYDRATION DURING WINTER
WATER INTAKE DURING WINTER
நீரேற்றமாக இருப்பது எப்படி
TIPS TO STAY HYDRATED IN WINTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.