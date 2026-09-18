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முன்பு போல் பிரஷர் குக்கர் வேலை செய்யவில்லையா? புதியது வாங்கும் முன் இதை செக் பண்ணுங்க!

குக்கரின் கேஸ்கட் தேய்மானம் அடைந்திருந்தால், யோசிக்காமல் புதிய கேஸ்கட்டை வாங்கி மாற்றுங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 18, 2026 at 2:32 PM IST

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வீட்டில் எவ்வளவுதான் நவீன சமையலறை உபகரணங்கள் வந்தாலும், பிரஷர் குக்கருக்கு இருக்கும் இடமும் தனித்துவமும் எப்போதும் குறைவதில்லை. காலையில் வேலைக்கு கிளம்பும் அவசரத்திலும் சரி, களைப்பாக வீடு திரும்பும் மாலை நேரத்திலும் சரி, சமையலை சில நிமிடங்களில் சட்டென்று முடித்து தருவதில் குக்கர் தான் நமது உண்மையான நண்பன்.

ஆனால், வழக்கமாக இரண்டு விசிலில் மசியும் பருப்பு, திடீரென ஆறு விசில் அடித்தாலும் வேகாமல் அடம் பிடிக்கும்போதுதான் நமக்கு எரிச்சல் வரும். "குக்கர் பாழாகிவிட்டது, புதிதாக ஒன்று வாங்க வேண்டியதுதான்" என்று அவசரப்பட்டு முடிவெடுப்பதற்கு முன், சில சிறிய பாகங்களை நாம் கவனித்தாலே இந்த சிக்கலை மிக எளிதாக சரிசெய்துவிட முடியும். சமையல் நேரத்தை வீணடிக்கும் அந்த முக்கியக் காரணங்களையும், அவற்றுக்கான எளிய தீர்வுகளையும் கீழே விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க.

கேஸ்கட் (Gasket) பிரச்சனை

குக்கரின் மூடியில் இருக்கும் ரப்பர் கேஸ்கட் தான் சரியான அழுத்தம் (Pressure) உருவாகக் காரணமாக இருக்கிறது. இந்த ரப்பர் வளையம் பழயதாகி, அதன் நெகிழ்வுத்தன்மை போய் கடினமாகிவிட்டாலோ அல்லது விரிசல் ஏற்பட்டிருந்தாலோ நீராவியானது வெளியேற தொடங்கும். இதனால் நீராவி உள்ளே தங்காமல், உணவு வேக அதிக நேரமாகும்.

  • தீர்வு: கேஸ்கட் தேய்மானம் அடைந்திருந்தால், யோசிக்காமல் உடனடியாக புதிய கேஸ்கட்டை வாங்கி மாற்றுங்கள்.

வெயிட் மற்றும் பிரஷர் ரிலீஸ் வால்வு

குக்கரின் மூடியில் இருக்கும் சிறிய வால்வு மற்றும் விசில் பகுதி மிகவும் முக்கியமானது. நாம் சமைக்கும் போது கொதிக்கும் உணவு துகள்கள் அல்லது பருப்பு தண்ணீர் இந்த வால்வு பகுதியில் சென்று அடைத்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இதனால் நீராவி சரியாக சேராமல் அல்லது கட்டுப்படாமல் போய்விடும்.

  • தீர்வு: சமைத்து முடித்ததும் வால்வு பகுதியை தவறாமல் சுத்தமாக வையுங்கள். ஒருவேளை வால்வு பழுதடைந்திருந்தால், கத்தி அல்லது ஊசியைக் கொண்டு நாமே சரிசெய்ய முயலாமல், புதிய வால்வை வாங்கிப் பொருத்துவது தான் பாதுகாப்பானது.

பக்கவாட்டில் நீராவி கசிகிறதா?

குக்கரின் விசில் வழியே நீராவி வருவதற்கு பதிலாக, மூடியை சுற்றிலும் பக்கவாட்டு இடைவெளிகள் வழியே நீராவி தொடர்ந்து வெளியேறுகிறதா என்று பாருங்கள். கேஸ்கட் சரியாகப் உட்காராமல் இருப்பது அல்லது மூடியின் விளிம்பில் உணவுப் பருக்கைகள் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பது கூட இதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம்.

  • தீர்வு: சமைப்பதற்கு முன் குக்கரின் விளிம்புகளையும், கேஸ்கட்டையும் சுத்தமாக துடைத்துவிட்டு, மூடியை சரியாகப் பூட்டுங்கள்.
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அளவுக்கு அதிகமான உணவு பொருட்கள்

குக்கரில் இடம் இருக்கிறது என்பதற்காக அதை விளிம்பு வரை நிரப்பி சமைப்பது தவறான பழக்கம். நீராவி உருவாவதற்கும், உணவு பொருட்கள் கொதித்து விரிவடைவதற்கும் குக்கருக்குள் சிறிது இடைவெளி தேவை. குறிப்பாக பொங்கி வரும் உணவுகளை அளவுக்கு அதிகமாக சமைக்கும் போது, அது வால்வை அடைத்து ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

  • தீர்வு: குக்கரில் எப்போதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுக்கு (Maximum Level) மேல் உணவை நிரப்பாதீர்கள்.

தண்ணீரின் அளவு மிக முக்கியம்

பிரஷர் குக்கர் செயல்படுவதே நீராவியின் தத்துவத்தில் தான். தண்ணீரின் அளவு குறைந்தால் உணவு அடிப்ப பிடித்துப் கருகிவிடும், அல்லது சரியாக வேகாமல் கடினமாகவே இருக்கும். அதேசமயம் அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் ஊற்றினாலும், அது கொதித்து விசில் வர நீண்ட நேரமாகும்.

  • தீர்வு: நீங்கள் சமைக்கும் உணவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீரை மட்டும் அளந்து ஊற்றுவது சமையல் நேரத்தை சீராக்கும்.

அடுப்பின் கைப்பிடி மற்றும் சுடர்

பிரஷர் குக்கரில் எந்த குறையும் இல்லாமல், நாம் பயன்படுத்தும் கேஸ் அடுப்பில் பிரச்சனை இருந்தாலும் சமையல் தாமதமாகும். அடுப்பின் துளைகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டு சுடர் (Flame) குறைவாகவோ அல்லது சீரற்றதாகவோ எரிந்தால், குக்கருக்கு சரியான சூடு கிடைக்காது.

  • தீர்வு: கேஸ் அடுப்பின் பர்னர் பகுதியை அவ்வப்போது சுத்தமாக வைப்பதுடன், சீரான தீயில் சமைப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.

குக்கர் அடிப்பகுதி வடிவம்

குக்கர் அடுப்பின் மீது சரியாக, சமமாக உட்கார வேண்டும். பல ஆண்டுகள் பயன்படுத்தியதாலோ அல்லது கைநழுவி கீழே விழுந்ததாலோ குக்கரின் அடிப்புறம் மேடு பள்ளமாக மாறியிருக்கலாம். இதனால் அடுப்பிலிருந்து வரும் வெப்பம் குக்கர் முழுவதும் சீராகப் பரவாது.

  • தீர்வு: அடிப்புறம் சேதமடைந்த குக்கர்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து, அதை கடைகளில் கொடுத்து சரிசெய்வது நல்லது.

சமைக்கும் முறையில் கவனம்

சில நேரங்களில் குக்கரில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, நாம் சமைக்கும் உணவே தாமதத்திற்குரிய காரணமாக இருக்கும். சுண்டல், ராஜ்மா, மொச்சை போன்ற கடினமான தானியங்களை ஊற வைக்காமல் நேரடியாக சமைத்தால், அவை வேகுவதற்கு அதிக நேரமும் அதிகமான விசில்களும் தேவைப்படும்.

  • தீர்வு: கடினமான தானியங்களைச் சமைப்பதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பே ஊறவைத்துச் சமைத்தால் சமையல் நேரமும் மிச்சமாகும், எரிபொருளும் சேமிக்கப்படும்.

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TAGGED:

HOW TO REPAIR PRESSURE COOKER
HOW TO FIX COOKER LEAKAGE PROBLEM
குக்கர் விசில் பிரச்சனை
TIPS TO FIX PRESSURE COOKER PROBLEM

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