PCOS பிரச்சனையால் உடல் எடை குறையவே மாட்டேங்குதா? நீங்க செய்யவேண்டிய மாற்றங்கள் இதோ!
Published : February 17, 2026 at 10:53 AM IST
நமது குடும்பத்தில் அல்லது நண்பர்கள் வட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களில் பலருக்கும் இன்று இருக்கும் ஒரு பொதுவான ஆரோக்கிய சவால் பி.சி.ஓ.எஸ் எனப்படும் சினைப்பை நீர்க்கட்டி பாதிப்பு (PCOS). உடல் எடை திடீரென அதிகரிப்பது, முகத்தில் தேவையற்ற முடி வளர்ச்சி, முறையற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி என இது பல சங்கடங்களை தருகிறது.
இதில் மிக முக்கியமான பாதிப்பு தான் உடல் எடை அதிகரிப்பு. மற்றவர்கள் மிக எளிதாக உடல் எடையை குறைத்துவிடும்போது, பி.சி.ஓ.எஸ் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் உடல் எடையை குறைக்க என்ன முயற்சி செய்தாலும், பலனில்லாமல் போகும். அது ஏன் பி.சி.ஓ.எஸ் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் உடல் எடை குறைய இவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது?
இதற்குக் காரணம் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களும், இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறனும்தான் (Insulin Resistance) என்கிறது ஆய்வு. ஆனால், நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவிலேயே சில மாற்றங்களை செய்து, உடற்பயிற்சியை பின்பற்றினால் இந்த பிரச்சனையை எளிதாக கையாளலாம். அதற்கான வழிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு (Low-GI) கொண்ட உணவுகள்: ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை மெதுவாக உயர்த்தும் உணவுகளை தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியம். வெள்ளை அரிசி, மைதா, வெள்ளை ரொட்டி ஆகியவற்றைத் தவிர்த்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக ஓட்ஸ், பார்லி, கேழ்வரகு (ராகி), கம்பு போன்ற சிறுதானியங்களைச் சேர்க்கலாம்.
இவை ஜீரணமாக அதிக நேரம் எடுக்கும் என்பதால், பசி எடுப்பதைக் குறைத்து நீண்ட நேரம் புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கும். காய்கறிகளில் கீரை, ப்ரோக்கோலி, குடைமிளகாய் மற்றும் பழங்களில் ஆப்பிள், கொய்யா போன்றவற்றைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்: தினமும் போதிய அளவு புரதச்சத்து எடுத்துக்கொள்வது தசைகளை வலுவாக்கி, தேவையற்ற கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும். முட்டை, கோழி, மீன், சுண்டல், பருப்பு வகைகள், பன்னீர் மற்றும் சோயா போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் பசி தூண்டும் ஹார்மோன்களைக் கட்டுப்படுத்தி, அடிக்கடி எதையாவது சாப்பிடத் தோன்றும் எண்ணத்தைத் தடுக்கும்.
சீரான உடற்பயிற்சி: வாரத்திற்கு குறைந்தது 150 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதை இலக்காகக் கொள்ளுங்கள். தினமும் 30 நிமிடங்கள் வேகமான நடைப்பயிற்சி, நீச்சல் அல்லது சைக்கிள் ஓட்டுதல் போன்றவற்றைச் செய்யலாம்.
இதனுடன் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை தசைப்பயிற்சி (Strength Training) செய்வது வயிற்று பகுதியில் உள்ள பிடிவாதமான கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும். யோகா மற்றும் பிராணாயாமம் செய்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து ஹார்மோன்களைச் சீராக்க உதவும்.
இடைவெளி விட்டு உண்ணும் முறை: தினமும் 12 முதல் 14 மணிநேரம் வரை உணவு உண்ணாமல் (Intermittent Fasting) இருப்பது (உதாரணமாக இரவு 8 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை) இன்சுலின் அளவைக் குறைக்க உதவும். இது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை எரிக்கவும், மாதவிடாய் சுழற்சியைச் சீராக்கவும் துணைபுரியும். ஆனால், ஏதேனும் மருந்து மாத்திரைகள் உட்கொள்பவராக இருந்தால், இந்த முறையைப் பின்பற்றும் முன் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
ஆழ்ந்த உறக்கம்: உடல் எடை குறைப்பில் தூக்கத்திற்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு. போதுமான தூக்கம் இல்லாதபோது உடலில் 'கார்டிசோல்' எனும் மன அழுத்த ஹார்மோன் அதிகரித்து, பசியை தூண்டும். தினமும் 7 முதல் 9 மணிநேரம் ஆழ்ந்து தூங்குவது மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும். தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைல் போன் போன்ற திரைகளை பார்ப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
மன அழுத்த மேலாண்மை: மன அழுத்தம் அதிகமாகும்போது உடலில் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஏற்பட்டு பி.சி.ஓ.எஸ் பாதிப்பு தீவிரமடையும். எனவே, தியானம் செய்வது, பிடித்தமான புத்தகங்களை வாசிப்பது அல்லது பூங்காக்களில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது போன்ற செயல்கள் மூலம் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ளலாம். மன அழுத்தம் குறைந்தால் உடல் எடை தானாகவே குறையத் தொடங்கும்.
போதிய அளவு தண்ணீர் குடித்தல்: நாளொன்றுக்கு 3 முதல் 4 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது உடலின் நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவும். இது செரிமானத்தைச் சீராக்கி, தேவையற்ற பசியைக் கட்டுப்படுத்தும். தண்ணீருடன் எலுமிச்சை அல்லது வெள்ளரிக்காய் சேர்த்துப் பருகலாம். மேலும், சியா விதைகள் அல்லது ஆளி விதை போன்ற நார்ச்சத்து மிகுந்த பொருட்களைச் சேர்ப்பது இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதைத் தடுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.